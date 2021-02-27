Вакцинація проти COVID-19: за три дні в Україні зроблено щеплення понад 3 000 осіб
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Від початку вакцинації в Україні, яка стартувала 24 лютого, щеплення проти COVID отримали вже понад 3 000 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3051 особу, 1713 осіб щеплено проти COVID-19 за останню добу", - йдеться в повідомленні.
Лідирують Дніпропетровська (140 щеплених), Донецька (100), Полтавська (1000) і Черкаська (100) області.
Нагадаємо, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як у країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планують завершити до осені 2021 року.
Топ коментарі
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Коронавирус: ВОЗ призывает развитые страны отказаться от массовой вакцинации
"Божью благодать" привезли без холодильника, в грязном фургоне, паллеты прямо на полу, носильщики по колено в грязи, но зато в стерильных костюмах и перчатках.
Степень идиотизма зашкаливает. Качество сюжета и сценария на уровне "Студия 95 квартал".
Спешите уколоться! А то млять простудитесь до смерти!
а ви казали, що більше 2 900 їм нізащо за два дні не привити
Общество 27-фев, 05:309 953 0
Ольга Пищанская является партнером компании-однодневки, которая зарегистрировала ковид-вакцину в Украине
Заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Covishield (препарата, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneca) подала однодневная фирма, партнера основателя которой связывают с подругой супруги президента Елены Зеленской. Речь идет об нынешней главе Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской.
По их данным, что учредителем компании-однодневки ООО "ГРЕЙС ОФ ГОД" является Кумар Пранаав. Вместе со своим партнером Вирды Бикрамом Джит Сингхом они создали еще аналогичную фирму "АЭОН БИОТЕХ".
В издании добавили, что компания "АЭОН БИОТЕХ" занимается тем же, что и "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обе фирмы были зарегистрированы по одному адресу, имеют одинаковый уставный капитал (в размере 28 тысяч гривен) и созданы в один день - 4 ноября 2020 года.
Интересно также, что партнер Пранаава Вирды Бикрам Джит Сингх занимает должность заместителя генерального директора по снабжению в ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ".
Должность главного закупщика вышеупомянутой компании занимала Ольга Пищанская, которую называют подругой первой леди, хотя сама она это опровергает.
"Я давно знаю Владимира, Мы из одного города - росли в одном дворе", - рассказывала родная сестра Ольги Пищанской.
Ранее также сообщалось, что Пищанская еще и землячка президента Зеленского. В сентябре 2019 года Зеленский назначил ее первым заместителем главы АМКУ.
Напомним, 22 февраля в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса по заявлению фирмы с названием "Грейс оф Гоод".
Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко заявил, что индийская вакцина зарегистрирована в Украине по процедуре "под ответственность". Это значит, что заявитель обязуется представить полный пакет документов по вакцине по завершению третьей стадии испытаний, а также берет на себя ответственность за препарат.
Заявителем в Украине выступило ООО "Грейс оф Год", таким образом, вся ответственность за препарат теперь на нем.
Во-вторых, я хочу привиться, какого хрена я не могу это сделать?
В-третьих, 3000 за 3 дня??? Т.е. с этими лопухами у власти простые люди будут ждать прививку лет 30???
Одно слово- мля...