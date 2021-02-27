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обстріл (21071) Донбас (21733) Тристороння контактна група (826)

Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ

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Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі чекає реакції країн-партнерів і керівництва міжнародних організацій на обстріли з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила українська делегація у ТКГ у телеграм-каналі.

"Учора, 26 лютого, унаслідок обстрілу російськими військами наших позицій у районі Водяного зазнали поранень дев'ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець зазнав поранення в іншому районі унаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої), а потім ще один зазнав кульового поранення ноги", - нагадує укараїнська делегація.

Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі
+22
***, я себе даже не представляю, чтобы американцы или израильтяне ждали международную озабоченность если бы их позиции обстреляли и там были жертвы среди личного состава. Сейчас Украиной правят тупорылые дегенераты, которые сами нихера не хотят делать, а ждут что за них кто-то все сделает.
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27.02.2021 10:50
+21
ты,зесрань,своей голосилкой,отвел воиска и больше полугода наших воинов отстреливают,как в тире,наших бойцов запрещено спасать и они умирают на жаре ,истекая кровью...Боженька есть,и вы все ответите вместе с зекретином.
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27.02.2021 11:00
+19
О,зесрань,голосовавшая за "рассмеши комика",приперлась "поцреотизм " показать-потанцевать на крови то есть...повоздыхай те вместе со своим зекретином
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27.02.2021 10:40
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Адекватные люди понимают,что война с парашей неизбежна.
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27.02.2021 10:35 Відповісти
она уже идет 7 лет
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27.02.2021 10:38 Відповісти
Последние годы это отстел украинских воинов, как в тире,благодаря всяким 1223456 по счету перемириям и приказам нынешней мрази у власти "нистрилять".
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27.02.2021 10:42 Відповісти
С какого ты тут "возмущаешься"?это ж ты лично целенаправленно голосовал,что бы нашу армию расстреливали кацапы,как в тире
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27.02.2021 10:43 Відповісти
ты,зесрань,своей голосилкой,отвел воиска и больше полугода наших воинов отстреливают,как в тире,наших бойцов запрещено спасать и они умирают на жаре ,истекая кровью...Боженька есть,и вы все ответите вместе с зекретином.
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27.02.2021 11:00 Відповісти
👍погоджусь на всі 100! Це тупе чмо топило за «лиш би не Порох» роками!
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27.02.2021 11:04 Відповісти
Порошенко єдиний із політиків який організував спротив агресії.
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27.02.2021 11:18 Відповісти
Ось Зеленському повірило 73% населення і він явно не справляється. Хто ще?
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27.02.2021 11:20 Відповісти
Вас за брехню забанили , Мирославе ?
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27.02.2021 11:20 Відповісти
Я не брешу. Де я збрехав? Докази моєї брехні в студію будь ласка.
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27.02.2021 11:21 Відповісти
Я послав троля туди де його місце-нічого нового.
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27.02.2021 11:22 Відповісти
Отбрасывай маскировку, а не разевай рот!
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27.02.2021 11:24 Відповісти
Вони з навальним не розуміють що робити (це, *** йо мать зачепили дурноватого москаля), а десятки, сотні та десятки тисяч жертв - це статистика для європи(
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27.02.2021 10:49 Відповісти
І спорт лото не не забудьте......
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27.02.2021 10:37 Відповісти
Тупа зебільня чекає, що на кацапські обстріли будуть вогнем відповідати наші міжнародні партнери? Тобто самим відповідати на вогонь віра у пуцинські очі не дозволяє? А може спробувати превентивними заходами попереджати ці обстріли?
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27.02.2021 11:26 Відповісти
А що там чекати? Нелох-же обіцяв, що у випадку зриву перемир"я, наші війска вийдуть на попередні позиції (які вони залишили за наказом "головнокомандувача").
Напевно збрехав.
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27.02.2021 10:39 Відповісти
після введених санкцій, медведчуку нагадають, що кум не забув його і дає відсіч?
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27.02.2021 10:58 Відповісти
зебилы конченые,они вам очередную обеспокоеность выразят,никто вам ни ЯУХ не должен и за вас делать не будет. Достаточно отменить приказ "главное нистрилять" 3,14ры зебильные.
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27.02.2021 10:39 Відповісти
А ты,зебил,наслаждаешся отсрелом наших военных?
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27.02.2021 10:42 Відповісти
Так ми вже там були, ще в 14-15 роках, тепер, зебанат сцикливий, твоя черга.
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27.02.2021 10:45 Відповісти
Так напиши як треба .))))
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27.02.2021 10:50 Відповісти
С чего вдруг? Ты сам так решил?
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27.02.2021 11:00 Відповісти
Як виявилось, Порошенко єдиний лідер, котрий організував спротив проти російськоі агресії і це факт доведений часом.
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27.02.2021 11:16 Відповісти
Особисто мене комісували, після місяця в госпіталі. А особисто ти дуже стомився від війни, лежачи дома на дивані.
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27.02.2021 14:17 Відповісти
А ты, похоже, из окопа строчишь??? Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 6881 Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 6881 Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 6881
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27.02.2021 11:01 Відповісти
как дети маленькие - *Мама ,а мне на улице наваляли *
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27.02.2021 10:39 Відповісти
сдачи надо давать
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27.02.2021 10:40 Відповісти
О,зесрань,голосовавшая за "рассмеши комика",приперлась "поцреотизм " показать-потанцевать на крови то есть...повоздыхай те вместе со своим зекретином
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27.02.2021 10:40 Відповісти
так ты тоже голосовал за ЗЕ ,а щас прикидываешься
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27.02.2021 10:41 Відповісти
пнх,идиот
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27.02.2021 10:44 Відповісти
👍, підловив ботяру !
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27.02.2021 10:46 Відповісти
шо,дегенерат,не вопишь тут:"зеля патриот!"...зесрань такие же ублюдки трусливые,как и зечмо
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27.02.2021 10:49 Відповісти
іди в спам .
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27.02.2021 11:22 Відповісти
Це що хай партнери відповідають ворогу та визволяють українську землю?Тоді нахер нашу владу нехай наші партнери правлять Україною,мабуть буде набагато краще.
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27.02.2021 10:42 Відповісти
Так может и верховнокомандующий выскажется на эту тему? Что за перемирие он ввел, для чего отводил войска с занятых позиций.
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27.02.2021 10:44 Відповісти
кацапский холуй-глав зебил ничего не скажет,а "перемирие-главное нистрилять" и отвод войск - четкое выполнение приказа его босса-х..у..й..ла для дальнейшей плавной сдачи кацапам Украины.
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27.02.2021 10:49 Відповісти
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана,а лялькі самостійно діяти та мислити неспроможні ,все за сценарієм та волею ляльководів !!!)))
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27.02.2021 10:53 Відповісти
наслаждайтесь,зесрань,своим выбором-этого вы и хотели
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27.02.2021 10:46 Відповісти
партнеры глубоко обеспокоены и шлют путину очередное последнее китайское предупреждение
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27.02.2021 10:48 Відповісти
***, я себе даже не представляю, чтобы американцы или израильтяне ждали международную озабоченность если бы их позиции обстреляли и там были жертвы среди личного состава. Сейчас Украиной правят тупорылые дегенераты, которые сами нихера не хотят делать, а ждут что за них кто-то все сделает.
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27.02.2021 10:50 Відповісти
Ну да, они же "воюют" не против голожёппых мусульман с какашниковыми, а против врага у которого все шо тока мона системы вооружений, да? Сиди себе в какой-то Джопджии да нажимай на кнопочки, убивая как в игре.
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27.02.2021 11:09 Відповісти
А кто мешает зебилам покупать/разрабатывать для ВСУ высокоточное и суперсовренное оружие, чтобы воевать с донбыдлом,как с голожопыми бабуинами?! Неужели денег нет? А может мозгов?!!
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27.02.2021 11:16 Відповісти
Хай ГОЛОВКОМ почитає, як Америка відповідає на обстріли своїх баз!!!
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27.02.2021 10:53 Відповісти
говноком нюхачит кокс и мечтает о концертах в столице параши.
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27.02.2021 10:56 Відповісти
Лялька не спроможна читати , вона лише розявляє рота ,озвучуючи кремлівський сценарій за волею ляльковода !!!)))
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27.02.2021 10:57 Відповісти
Партнёры выразят обеспокоенность, обстрелы продолжатся, мы будем соблюдать тишину, все норм.
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27.02.2021 10:54 Відповісти
Хай відвантажують в Крим,крисчане будут вдячні !!!)))
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27.02.2021 10:58 Відповісти
Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 1178
Що просили, те і мають.
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27.02.2021 11:01 Відповісти
Скоро сепаров по свечению можно будет вычислять. Без приборов ночного видения.
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27.02.2021 11:03 Відповісти
Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 7152
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27.02.2021 10:59 Відповісти
Какая еще нах реакция? Обеспокоенность ,что ли? Лучше беспилотники на передовую верните и снайперов. Кретины зелёные.
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27.02.2021 11:01 Відповісти
Безмежне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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27.02.2021 11:10 Відповісти
Відповідь повинна бути одна-розфігічити кацапопесиголовців.
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27.02.2021 11:03 Відповісти
Правильно. Нужно тыкнуть носом. Это не шуточки,такое количество погибших. .Мир должен дать оценку происходящему. И решить,что делать дальше. Как сказал Байден - Украина ,это и безопасность всего мира.
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27.02.2021 11:03 Відповісти
И опять кто-то за вас должен что-то делать! Еще в 2017-м, будучи в Дрездене видел фотовыставку с войны на Донбассе на их центральном хауптбанхоф. В европе все все знают, ничего им уже не нужно показывать и доказывать.
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27.02.2021 11:11 Відповісти
Они знают. Но имея доказательства с них можно и спрашивать.Иначе чего проливать кровь зря.Если они не союзники,а только на словах.
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27.02.2021 13:16 Відповісти
Що вони , окрім чергового занепокоєння зроблять ?? ЦЕ ж ми "просто перестали стрілять " під "мудрим" керуванням блазня
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27.02.2021 11:04 Відповісти
У партнеров выходной, пуговицы в ряд. Зайдите в понедельник.
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27.02.2021 11:04 Відповісти
А защищать свою Родину самостоятельно не пробовали? Зачем вам армия, кретины? Не нужна? Так распустите , и не долбите мозги ни себе ни людям, прийдут кацапы, и всех быстро «помирят», будет куда кварталу в турне ездить, по Сибирским просторам...
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27.02.2021 11:05 Відповісти
Зеленский с начальником генерального штаба в окопе должен сидеть? Там есть кому отстреливаться.
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27.02.2021 11:12 Відповісти
О, сразу видно квартального аналитега. Зеленский как главнокомандующий в окопе бесполезен, впрочем как и на посту Президента. И у начальника ГШ есть свои должностные обязанности, но он их не выполняет. Отводами войск, и жалобами в ОБСЕ, земли не освобождаются, это понятно любому солдату, но не нашим керевникам.
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27.02.2021 11:19 Відповісти
Начать освобождать земли- это подобно самоубийству. Жаль что что вы примерно знаете обязанности нач гш, но видимо картину полностью сложить не можете. Здравомыслящий человек про освобождение силовыми методами говорить не станет
Это мое мнение.
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27.02.2021 11:32 Відповісти
Так я и говорю, зачем вам 250000 чел. ВСУ? Вы же ментально давно сдались, еще когда от призыва прятались по пять раз, сдайтесь кацапам и не отсвечивайте. Кто хочет победить выходит на бой, трус сушит трусы и ищет оправдания.
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27.02.2021 12:51 Відповісти
Ви ж,сімдесяти трьох відсоткові,в 19 році проголосували за мир будь-якою ціною.І тепер цю ціну,на жаль,платите не ви,галасававшиєпапріколу,а наші воїни.А тепер "Идите и побеждайте, кто вам не даёт".Воістину,не такі страшні московські воші,як українські гниди.
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27.02.2021 13:35 Відповісти
Аркадий Бабченко

20 хв ·

"Поймите, наконец, устройство Владимира Александровича. Оно простое. Ничего сложного.

Его голова состоит из ящичка. Одного. Пустого. Открываем крышку, кладем туда что надо, закрываем крышку. Что положили - тем ящичек и будет заполнен.
Внутри этот ящичек соединен отверстием с ротовой полостью.
Через это отверстие то, что положили в ящичек, попадает в ротовую полость и этим самым ротом на всю страну и произносится.
Два года туда Богдан и Ермак клали мир, договориться посередине, посмотреть в глаза Путину, какая разница. И все это через дырочку выливалось в ротовую полость и уносилось с губ в пространство.
А сейчас туда какими-то невероятными путями Данилов положил блокировку каналов Медведчука. И это всё по тому же закону гравитации вылилось через дырочку в рот и было озвучено.
Поэтому вопрос не в том, почему Владимир Александрович сделал/сказал то или это.
А в том, как именно удалось Данилову получить доступ к крышечке".

Итак, Владимир Александрович понял, что рейтинг по нулям, Разумков отодвигается в сторону, монобольшинство его больше ни в зуб не ставит, Байден не звонит, медведчуки с шариями и ватой мочат со всех сторон, Аваков как был сам по себе, так и остается, пятьдесят дел в судах развалились к черту - и у него нет больше ничего, кроме РНБО.

А оно вдруг бац - и сработало!
Снова оплески, софиты, цветы, крики "браво".
Теперь этой дубиной он будет размахивать направо и налево.
Вот увидите, скоро РНБО будет ларьки у метро закрывать.
Как и было сказано - Данилов в доступе к ящичку получил полный карт-бланш.
Оно, как бы, с одной стороны, вроде и неплохо. Жаба крутится с гадюкой - мы в мутной воде получаем свой профит.
Но с другой стороны это говорит о полном крахе институализации. Государства, как совокупности работающих институтов, где каждая ветвь власти занимается своим делом, и шестеренки крутятся без затыков и прокрутов - по прежнему не существует.
Месяц назад про ящичек написано.
А все-таки я хороший Ванга.
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27.02.2021 11:06 Відповісти
Гениально!
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27.02.2021 11:12 Відповісти
Эта пяць. Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 5747 Я скопирую и буду зебилам показывать.
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27.02.2021 13:47 Відповісти
І як Нелох у цих очах побачив мир Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 6162
Може він хворий Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 6162
І анлізи на наркотики до сих пір не здав ...
Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 152
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27.02.2021 11:12 Відповісти
Особенно "впечатляет" реакция партии "Слуг Народа" - в ответ на вражеские обстрелы делегация депутатов, этих самих слуг, выезжает..... на 8-Марта в Турцию!?
Отакое от ....
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27.02.2021 11:14 Відповісти
Баби да, баби да.
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27.02.2021 11:15 Відповісти
Корабєльниє сосни?
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27.02.2021 13:36 Відповісти
Пришлють вагон озабочєнностєй та інших взволнованностєй. Чекай те.
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27.02.2021 11:14 Відповісти
Вспоминаю детство: старший брат учил....если силы не равны и перед тобой толпа, а отступать не куда - дай в торец самому большому, остальные как правило не рыпнутся!
Неужели эти паркетные генералы не могут понять, что после каждого обстрел с ранением или гибелью наших бойцов надо выбирать цель побольше/посильнее и влупить туда, что есть силы !?
Видно в детстве наши верховно/главно/генерало - командующие носили девчачьи колготки и во двор выходили только за ручку с мамой Римой.....
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27.02.2021 11:26 Відповісти
Всем заткнуться и попфтаться головой подумать:

Что толку объяснять насекомым, которые своим убогим умишком с трудом могут охватить масштаб от своего продавленного дивана до пивного ларька?
Они не в состоянии вместить мысль о том, что БЕЗ ПРОДДЕРЖКИ ЗАПАДА РАСИЯ СОЖРАЛА БЫ НАС С ПОТРОХАМИ. Со всеми не слишком многочисленными добробатами.
Соответственно НЕЛЬЗЯ было предпринимать действия, которые "запад" не посчитал бы правильными.
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27.02.2021 11:34 Відповісти
Она сожрала бы,если бы могла это сделать. На запад ей плевать. Для полномасштабной войны нет ресурсов. И пострадает местная вата,на которую как изначально,так и сейчас-все надежды. А так идет точечная утилизация на всех уровнях тех,кто готов защищать Украинскую государственность. Какая -то сучья игра в одни ворота. Вывод:на обстрелы надо отвечать ураганным огнем . Не надо бояться полномасштабной войны-рашка сама ее боится. ТАНЦУЮТ ФСЕ!
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27.02.2021 12:49 Відповісти
Да ты видать ветеран АТО?
Всё равно не говори ерунды. ЧТО будет делать Расия, если у неё прекратят покупать нефть?
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27.02.2021 13:33 Відповісти
Ерунду говоришь ты. У рашки не прекратят покупать нефть никогда. Глупо рассчитывать на санкции,особенно на их соблюдение всеми. Еще членин говорил: за деньги капиталисты продадут нам даже веревку,на которой мы их повесим.
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27.02.2021 20:51 Відповісти
Ерунду говоришь ты, вследствие ограниченности своего ума ты не в состоянии выйти за пределы своего обывательского "здравого смысла". А вот Оланд взял и не продал праочку вертолётоносцев Расии...
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28.02.2021 10:00 Відповісти
Оце Бубочка зробив - пєрємірє , так зробив Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 3630 ..!! А як на Пороха раніше гавкав , паскуда ,, мовляв - пачему ві ні хатітє прікратіть вайну .!?

Ну що янєлох , а ти прікратіл , гівнюк Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 1435 ..???
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27.02.2021 11:39 Відповісти
Да да,мы ждем ответа на поставленный нами вопрос.
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27.02.2021 12:36 Відповісти
будет озабоченность, перерастающая в крайнюю обеспокоенность, но бабло важнее
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27.02.2021 12:49 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов" Верните артиллерию 120+ на исходные и покажите реакцию свою. И к вам потянутся руки помощи
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27.02.2021 12:49 Відповісти
электроэнергию и газ покупают у России, но ждут реакцию от ЕС. Клоунам коломойского удобно сидеть жопой на двух креслах
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27.02.2021 13:32 Відповісти
А що, "гдє-то посєрєдінє" не вийшло?
Так саме зараз він виглядає нікчемно, як і два роки назад на колінах на стадіоні...
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27.02.2021 17:43 Відповісти
Лесь Подервянський з цього приводу вже б заявив, що не вірить в силу слова, а вірить (мягко кажучи) в силу "люлєй".
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27.02.2021 18:56 Відповісти
 
 