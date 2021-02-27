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Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ

Сьогодні, 27 лютого, поблизу населеного пункту Луганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", унаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Північ".

Наголошується, що воїну оперативно надали медичну допомогу. Його доставлено до лікувального закладу.

"На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - додали в ОТУ "Північ".

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Топ коментарі
+11
хлопцы, та насыпьте уже етим тварям не оглядываясь на "воинственного" осла,
который все равно 4 раза погиб в Крыму в 2014м.
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27.02.2021 11:24
+8
Люська арестович заявит,что воин сам подорвался да ещё и жалуется.
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27.02.2021 11:23
+4
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2925
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27.02.2021 11:30
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А чому мовчить головноторгуючий ЗЕбарига?
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27.02.2021 11:17 Відповісти
В нього сьогодні день гри на піаніно.
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27.02.2021 11:26 Відповісти
ну это точно не Гавнокомандующий...\подорвись он - была бы ответка...\
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27.02.2021 11:18 Відповісти
верю тебе кацап...
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27.02.2021 11:34 Відповісти
дибил..ПОМ-2 забрасывают с РПГ..прикручивая к ней реактивный движок.Устанавливается при взрыве автоматически..выбрасывая леску натяжения.....которая не видна..от слова вообще!..Так что схем установки не может быть априори ....
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27.02.2021 11:39 Відповісти
А за местонпхождение бабушек-епилептичек и мальчиков в трусиках они денег не требовали?
За то, чтобьі показать тебе дорогу в Семеновку, деннг у тебя не просили?
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27.02.2021 11:40 Відповісти
Куда делся тот неадекват с деньгами за расположение мин?
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27.02.2021 11:41 Відповісти
Мда, нет слов.
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27.02.2021 11:19 Відповісти
Люська арестович заявит,что воин сам подорвался да ещё и жалуется.
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27.02.2021 11:23 Відповісти
хлопцы, та насыпьте уже етим тварям не оглядываясь на "воинственного" осла,
который все равно 4 раза погиб в Крыму в 2014м.
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27.02.2021 11:24 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2925
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27.02.2021 11:30 Відповісти
Русские ( советские) это люди без своего государства, если кто то считает себя русским в Украине, то их нужно лишать гражданства и депортировать в серую зону , у россиян есть своя земля и паспорт россиянина, в Украине двойное гражданство запрещено ,пожалуйста валите тоже к себе. Наверное так правильно.
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27.02.2021 11:39 Відповісти
правильно - без пожалуйста...еще лизни...)
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27.02.2021 12:00 Відповісти
Валите ватаны на фуй пожалуйста Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5876
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27.02.2021 13:41 Відповісти
а єто значит шо діверсанти там і спереді і сзаді..аваков ти сам плодиш сепаров..мені недавно одне падло в фсбуці написало приізжай в марьянку я тебе продам сепарам.... зеленський мені чхати шо то твоі виборці це ворогі украіни ще подлиши за тих шо стріляють в ліце...
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27.02.2021 11:31 Відповісти
Зачем Московии нужен выработанный угольный бассейн на Юго востоке Украины? Там уже тырить нечего. Українського воїна поранено унаслідок підриву на міні натяжної дії поблизу Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3426 Московиты идите работать на своей земле и не лезьте на чужое.
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27.02.2021 11:33 Відповісти
у кацапов вопрос "зачем?" даже не стоит, бо ето предполагает хоть какую то логику...
у одноклеточных кроме хватательного рефлекса ничего нет.
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27.02.2021 11:42 Відповісти
"зеленое перемирье" включает в себья уничтожение более 3 млн мин , и разминирование проходов,для того,что бы через разминированные проходы, заходили саперы и спокойно минировали позиции украинских защитников
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27.02.2021 12:40 Відповісти
На нашей стороне орки уже растяжки ставят? Шо вообще происходит?! Перемирец уже закончился, или только ВСУ соблюдает?
Воину - выздороветь с минимальным ущербом.
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27.02.2021 13:41 Відповісти
Одэрский(азэрский)спецназовец на себе 3км.по горам тащил своего тяжелораненного друга,попали под сильный артобстрел.Он обещал ,что выведет его из оврага окруженного врагами и в конце переходов сам от взрыва оказался на дереве сильно раненый .Сейчас он хранит окровавленную гимнастерку умершего друга -"не буду никогда стерать,здесь его запах" рассказывал он и заплакал в конце(клип на Ютубе).Но все хотят докончить освобожение.
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27.02.2021 15:56 Відповісти
 
 