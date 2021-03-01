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Новини Економіка
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акциз (166) тютюн (206)

"Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Компанія "Філіп Морріс Україна" гарантувала сплату понад 11 млрд акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) до державного бюджету України в 2021-2022 роках у разі більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи упродовж цього періоду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в офіційному листі компанії "Філіп Морріс Україна" профільному Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерству фінансів України, а також представництву Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, компанія гарантувала, що оплатить 4,8 млрд грн акцизу на ТВЕНи у 2021 році, а також 6,5-7,5 млрд грн у 2022 році.

Передбачається, що підвищення акцизу на ТВЕНи відбудеться, як і було заплановано, до рівня акцизу на сигарети. Але, як пропонує Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, це має відбутися в кілька етапів.

Зокрема, за пропозицією Комітету, з 1 квітня 2021 року ставки акцизу на ТВЕНи мають збільшитись відразу на 200%.

За відповідне рішення проголосувало 19 із 25 членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема голова Комітету Данило Гетманцев.

Читайте також: Через ухвалену норму про різке підвищення акцизу на тютюнові вироби для електронного нагрівання зросла кількість контрабандних ТВЕНів, - експерт

Раніше до запровадження такого більш поступового варіанту підвищення акцизу народних депутатів закликала Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

"Йдеться, зокрема, про різке підвищення ставки податку на ТВЕНи на 320%. Жоден законослухняний бізнес, а особливо в умовах фінансово-економічної кризи, яка наразі виникла в Україні, не зможе пережити таке руйнівне підвищення податку, що також негативно позначиться на легальному ринку ТВЕНів та створить ризики для державного бюджету", – заявили в Раді підприємців.

У Раді підприємців також нагадали, що через попередні плани різкого підвищення акцизу на ТВЕНи компанії-виробники вже почали різко скорочувати плани викупу акцизних марок. Наприклад, у січні 2021 року "Філіп Морріс" була змушена знизити обсяги викупу марок із раніше запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів. Що означало потенційну втрату для держбюджету понад 300 млн грн доходів лише за січень 2021 року.

Читайте також: У Національній організації роздрібної торгівлі закликали депутатів не допустити різкого підвищення акцизного податку на ТВЕН

Більш поступовий варіант підвищення акцизу відстоювали і в Національній організації роздрібної торгівлі (НОРТ).

"Тютюнова галузь і легальний ринок роздрібної торгівлі змогли б працювати без значних потрясінь у разі не більше 200% підвищення акцизу на ТВЕНи", - заявили в НОРТ.

Крім ризиків недовиконання доходів державного бюджету, плани різкого підвищення акцизів спровокували появу китайських контрабандних ТВЕНів на українському ринку.

Зокрема, в Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях було зафіксовано продаж контрабандних китайських ТВЕНів під маркою МС. Активний продаж цих контрабандних ТВЕНів почався і в інтернеті.
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Топ коментарі
+10
Интересно, а если с талибами договориться по поводу героина, сколько они в бюджет Украины предложат?
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27.02.2021 11:28
+4
это им с цыганами надо договариваться
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27.02.2021 11:37
+2
А ці гроші могли б піти на розвиток внутрішнього ринку сподивання бвль корисних товарів( Але не склалося, не судилося.

Розвиток внутрішнього ринку, це ТЯЖКА ПРАЦЯ для мізків (а де їх зебіляткам взяти?), простіше акцизи піднімати!
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27.02.2021 11:45
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Я выращиваю махорку для борьбы с калорадскими жуками,но патриоты не дают махорке созреть.,вырывают на личные требы.
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27.02.2021 11:28 Відповісти
Интересно, а если с талибами договориться по поводу героина, сколько они в бюджет Украины предложат?
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27.02.2021 11:28 Відповісти
это им с цыганами надо договариваться
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27.02.2021 11:37 Відповісти
Зачем нам заморский гер?.Его для медцелей можно и Украине выращивать в неимоверных количествах.А мак? Любимое лакомство детворы с покон вику!Вообще естественный отбор никто не отменял.Именно благодаря ему ,Гомо Сапиенс генетически улучшается.
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27.02.2021 11:38 Відповісти
Улучшается? У кого в среднем больше детей у ученых и высококлассных спротсменов или у алкоголиков?
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01.03.2021 10:30 Відповісти
Так и тытунь можно в стране выращивать, но почему-то покупают импортную дурь, разбодяженное мочевиной и экстрагированное в автоклаве. А по зависимости хрен редьки не зеленее, по нашим сотрудникам-курильщикам вижу, как их ломать начинает через час.
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01.03.2021 10:49 Відповісти
да походу уже давно договорились... "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 4910
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01.03.2021 10:17 Відповісти
А кто-то пробовал эти ТВЭЛы, как оно?
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27.02.2021 11:36 Відповісти
Я вот махорку курил до 28, с тех пор вот уже более 40 лет не выкурил ни одной,но последствия до сих пор ощущаю.
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27.02.2021 11:40 Відповісти
хвост?... "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 8363
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01.03.2021 10:18 Відповісти
авно "Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТВЕНы - Цензор.НЕТ 4008
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27.02.2021 11:49 Відповісти
Круто. Уже год как перешёл с сигарет на под-систему.
Если повысят акциз - просто кантрабас буду покупать. Он и сейчас есть, но пользуюсь премиум жижами из Украины...
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27.02.2021 12:10 Відповісти
Его УЖЕ повысили
С Нового года 3000 за литр
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27.02.2021 13:10 Відповісти
Ну не знаю. Цены на те жижы что я курю - не изменились...
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27.02.2021 18:53 Відповісти
Варианта два
Или сами мешаете, или берете с рук.
При первом учитывайте то что скоро не будет никобустеров, второе вопрос с качеством
Если зайдете в любой шоп ( которых стало намного меньше ) увидите что?
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28.02.2021 01:55 Відповісти
Ни разу сам не мешал, не вижу смысла. Слил тыщ 20 точно, пока нашёл несколько вкусов подходящих полностью.
В шопах на улицах никогда не покупал, даже не заходил.
Всё через интернет.
У меня под-система, не "классический" вэйп. По типу Джула, тока не предзаправленный, а сам заливаешь что хош. Наш украинский - БРО.
И заправляю в основном солевой. Так же жижами от БРО.
Тот же Салт Джар брал через кантрабас, дешевле чем легальный в инет-магазах. И явно ещё дешевле чем в физических магазинах.
Когда/если всё подорожает - то кантрабас будет с доступной ценой. Хотя там тоже взвинтят конечно. Но думаю, до уровня что сейчас легальный +-...
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28.02.2021 15:25 Відповісти
Контрабас конечно будет, НО и качество упадет и цена вырастет
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28.02.2021 23:11 Відповісти
Цена на много не вырастет - иначе смысл в кантрабасе. А качеству с чего падать?
Американцы будут "варить" хуже для нас, потому что это кантрабас?
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01.03.2021 00:27 Відповісти
Американцы уже ничего варить не будут. с 1 марта вейп шопы их не имеют права работать в он лайне. Только физические
Это раз.
Ну и второе почему цена выше? потому что конкуренция меньше это два и потому риск штрафов и прочего оплачивает кто? Верно покупатель
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01.03.2021 10:52 Відповісти
Так цены во всех легальных площадках вырастут. Товар никуда не пропадёт. Он так же будет доступен, просто по цене выше.
контрабас останется на том же ценовом уровне +15-25%, не больше.
Что за дичь - про запрет онлайн вейпшопов? Первый раз слышу.
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01.03.2021 12:06 Відповісти
ТВЭЛы? Настоятельно не рекомендую пробовать. А вот ТВЭНы - достойная замена традиционному курению, коль не получается бросить (2 года использовал Iqos, еще 2 года - Glo).
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27.02.2021 12:34 Відповісти
Ну и здравоохранение нарiд спонсирует.
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27.02.2021 11:42 Відповісти
Вред для здоровья, но каждый сам себе доктор.
Выгодно всё равно, поэтому и будут платить...
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27.02.2021 11:45 Відповісти
А ці гроші могли б піти на розвиток внутрішнього ринку сподивання бвль корисних товарів( Але не склалося, не судилося.

Розвиток внутрішнього ринку, це ТЯЖКА ПРАЦЯ для мізків (а де їх зебіляткам взяти?), простіше акцизи піднімати!
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27.02.2021 11:45 Відповісти
Сорі клава дуркує, споЖивання ДЛЯ
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27.02.2021 11:47 Відповісти
Я вибачаюсь,а що це взагалі таке? Якійсь замінник для сигарет?
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27.02.2021 12:19 Відповісти
Забавно. Нихрена не понимаю, что такое эти ТВЭЛы, но давно курю только трубку.
Покупаю табак на килограммы и курю трубку. Везде.
На меня часто смотрят дикими глазами - мол, динозавр какой вылез ))
И в то же время курят черт те что..
А вот это...
Ну, идет хипстер с какой то фигней в руке, за ним пар или дым как от паровоза.. Вейп? Или твэл... электронное что-то.
Понавыдумывают, блин..
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27.02.2021 12:52 Відповісти
трубка это все-таки отдельная идеология курения...я иногда тоже покуриваю, но на каждый случай это не подойдет, иногда хочется чтобы покрепче и по-быстрому...я вот сам самокрутчик, по сети развесной табак беру, режу и кручу - по деньгам в нескколько раз дешевле сигарет, а качество просто несравнимо...
а вот эту хрень электронную просто не понимаю - жалкая пародия на табак...
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01.03.2021 10:27 Відповісти
Да все проще.
Само собой, тоже покупаю виржинию килограммами.
Раньше забивал гильзы (электромашинка, все дела).
Затем надоело, и просто курю трубку.
Точно в таком же режиме, как и сигареты.
Забил, покурил, о каблук выбил, пошел дальше ))
********
Кстати, Вы написали "режу"..
А что Вы режете?
Табак ведь сразу идет лапшой, для гильз идеально, не нужно измельчать (хотя, как правило, нужно подсушивать)
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01.03.2021 13:41 Відповісти
не всегда конечно приходится, но нормально режут, к сожалению, не только лишь все. Иногда режут, но крупно, ломтями по три миллиметра - как такую крутить...Иногда и просто скрученные листы приходили, как в фильме про факторию на диком Западе... "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 925 это прямо в Индии заказывал года три назад(кстати неплохой оказался)...А по поводу постояного покура в трубке - там же адский песдетс уже после десяти покуров будет - с нее просто течь никотин начнет, а трубку нормально почистить это гемор...Не знаю, у меня валяются несколько подаренных трубочных кисетов Ларсена - иногда покуриваю, но все равно не совсем то, я за более крепкий. Трубочные ведь легкие, на основе берлея, вирджиния ведь горит быстро.
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01.03.2021 14:21 Відповісти
Онкоцентры переполнены, а государство поощряет самый вредный наркотик - никотин
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27.02.2021 14:02 Відповісти
Онкоцентры переполнены от дыхания автомобильными выхлопными газами!
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01.03.2021 10:30 Відповісти
Бешеные поборы,преступные сговоры,монопольные картели,откаты и взятки - будни табачного бизнеса и всей украинской экономики.
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01.03.2021 10:10 Відповісти
Це так чарівно !!! Вау! все зробимо для погіршення здоров'я населення України .. і "охорону здоров'я" цим піднімемо, що б їх же і "лікувати" .. ось вам і виручалочка
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01.03.2021 10:15 Відповісти
И ввести изготовление косяков в программу трудового обучения в школе.
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01.03.2021 10:32 Відповісти
Вейп и самозамес - наше всё! "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи - Цензор.НЕТ 2511
Власти решили ускорить революцию в курении.
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01.03.2021 10:39 Відповісти
Вы главное по больше курите и чаще к врачам ходите. Пусть залечат до смерти и напугают необратимостью. Чаще от самовнушения помирают.
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01.03.2021 15:46 Відповісти
 
 