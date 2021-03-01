"Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕНи

Компанія "Філіп Морріс Україна" гарантувала сплату понад 11 млрд акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) до державного бюджету України в 2021-2022 роках у разі більш поступового підвищення акцизу на ТВЕНи упродовж цього періоду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в офіційному листі компанії "Філіп Морріс Україна" профільному Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерству фінансів України, а також представництву Міжнародного валютного фонду.

Зокрема, компанія гарантувала, що оплатить 4,8 млрд грн акцизу на ТВЕНи у 2021 році, а також 6,5-7,5 млрд грн у 2022 році.

Передбачається, що підвищення акцизу на ТВЕНи відбудеться, як і було заплановано, до рівня акцизу на сигарети. Але, як пропонує Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, це має відбутися в кілька етапів.

Зокрема, за пропозицією Комітету, з 1 квітня 2021 року ставки акцизу на ТВЕНи мають збільшитись відразу на 200%.

За відповідне рішення проголосувало 19 із 25 членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема голова Комітету Данило Гетманцев.

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Раніше до запровадження такого більш поступового варіанту підвищення акцизу народних депутатів закликала Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України.

"Йдеться, зокрема, про різке підвищення ставки податку на ТВЕНи на 320%. Жоден законослухняний бізнес, а особливо в умовах фінансово-економічної кризи, яка наразі виникла в Україні, не зможе пережити таке руйнівне підвищення податку, що також негативно позначиться на легальному ринку ТВЕНів та створить ризики для державного бюджету", – заявили в Раді підприємців.

У Раді підприємців також нагадали, що через попередні плани різкого підвищення акцизу на ТВЕНи компанії-виробники вже почали різко скорочувати плани викупу акцизних марок. Наприклад, у січні 2021 року "Філіп Морріс" була змушена знизити обсяги викупу марок із раніше запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів. Що означало потенційну втрату для держбюджету понад 300 млн грн доходів лише за січень 2021 року.

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Більш поступовий варіант підвищення акцизу відстоювали і в Національній організації роздрібної торгівлі (НОРТ).

"Тютюнова галузь і легальний ринок роздрібної торгівлі змогли б працювати без значних потрясінь у разі не більше 200% підвищення акцизу на ТВЕНи", - заявили в НОРТ.

Крім ризиків недовиконання доходів державного бюджету, плани різкого підвищення акцизів спровокували появу китайських контрабандних ТВЕНів на українському ринку.

Зокрема, в Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях було зафіксовано продаж контрабандних китайських ТВЕНів під маркою МС. Активний продаж цих контрабандних ТВЕНів почався і в інтернеті.