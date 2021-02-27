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Новини Політика України
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Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко

Створення так званої "Кримської платформи" - це правильне рішення, засноване на стратегії деокупації Криму, впровадженої командою п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам лідер "Європейської Солідарності" сказав під час телемарафону "Крим - це Україна" в ефірі телеканалів "Прямий", "5 канал" і "Еспресо".

Водночас Порошенко застерігає нинішню владу від надмірного захоплення декларативними заходами, які можуть зруйнувати попередні досягнення міжнародної коаліції на підтримку України.

"У 2015 році указом президента Порошенка проти близько 400 фізичних  осіб і 90 юридичних осіб за окупацію Криму і за агресію проти нашої країни на сході застосовано санкції", – нагадав лідер "ЄС".

"Створення "Кримської платформи" – це правильно. "Кримську платформу" запропоновано в базових документах Європарламенту, які підготовлені за пропозицією України ще в 2016 році. Проблема не в тому, щоб запросити представників або лідерів низки країн. Проблема в тому, щоб забезпечити механізм, який би реалізовував деокупацію Криму", - наголошує Порошенко.

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"Сказали, що через два тижні нам представлять стратегію деокупації Криму. Що вона відрізнятиметься від того, що ми вже зробили. Я залюбки її подивлюся. Йдеться про суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, про звільнення Криму. Безумовно, я готовий долучитися до цих проєктів та процесів. Я готовий передати всі свої знання і зв’язки. Якщо це хоч на один день прискорить звільнення Криму, я буду щасливим", – зазначає Порошенко.

"Якщо це виллється лише в пусті відосики, то не треба обнадіювати і дискредитувати наших партнерів. Без зайвої реклами маємо як держава Україна презентувати нашу стратегію і яким чином ми плануємо діяти", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що прагне успіху для майбутнього саміту "Кримської платформи". "Я буду дуже щасливим, якщо він буде успішним. Мені байдуже, хто це принесе в Україну, – Порошенко, Зеленський, громадянське суспільство чи будь-хто інший. Бо бути справжнім державником і патріотом – це означає працювати не на рейтинг, а на успіх своєї рідної України", – зазначає він.

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Топ коментарі
+31
вирішив нагадати про імітацію боротьби з московією
але ніхто не сумнівається, що то була лише імітація
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27.02.2021 11:45
+27
ну если он имитировал,то кто тогда боролся? Еще в 2015 году мы ввели санкции против 400 человек и 90 компаний за оккупацию Крыма и агрессию на Востоке, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2391назови альтернативы,раз уж ты альтернативщик...сэмэна с редутами и парасюку с ногой не предлагать
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27.02.2021 11:59
+18
Опять бреше
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27.02.2021 11:49
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Только дегенераты могут до сих пор носится с байкой про фабрику-так что мимо
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27.02.2021 17:54 Відповісти
Точно, ее Пете ***** подбросил!
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27.02.2021 20:58 Відповісти
Шр скажеш, зебіл? Ти готовий померти за вовину хату а криму пішовши в атаку на ворожий окоп на Перекопі? Чи прикриєшся вдома.. трупом кернеса..Тобі зебіл переллічити з ким ручкався твій 95-квартальний гельмінтарій..
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27.02.2021 12:50 Відповісти
В общем ,аксенов зашкварил зечмо...говорит ,что за жилье зекретины платят каждый месяц -задолжностей нет...)
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27.02.2021 12:43 Відповісти
зечмо..
зекретіни..
які порохоботи...вигадливі... Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7337
"Блондинки Лєрочки"-спеціалістки по лайну\є така категорія збоченців на порносайтах Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7337
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27.02.2021 20:44 Відповісти
То шо ты жрешь и обмазываешься дерьмом -вот вообще не удивляет,зесрань)
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27.02.2021 21:13 Відповісти
як Зе-скот пожвавився увесь побачивши нюзу з Порошенком.... а був зовсім пріунил вигрібаючи щохвилинно за Зе-лупині зашквари..
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27.02.2021 12:52 Відповісти
Зебилы, а че вы не взяли автоматы в 2014 году и во главе с Бубочкой и Юзиком не пошли отвоевывать Крым?
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27.02.2021 12:56 Відповісти
Где в ето был добробат Квартал95?
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27.02.2021 12:59 Відповісти
Не було наказу від Бубочки . Він в той час давав концерт в окупованій Горлівці ( грав пісюном для Безлера ) , і не міг цього зробити . Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 161 .
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27.02.2021 13:10 Відповісти
Или вы надеялись шо за вас Порошенко будет ваши квартиры в Крыму защищать? Скажу вам по секрету - ничего Кловун отвоевывать не станет. Так как оно и есть макшанская гнида. Как у него была хатынка в Крыму - так и есть. Исправно платит, как и судья КСУ.
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27.02.2021 13:07 Відповісти
Зеля виноват,что 20 лет сливали Украину?/Петя был при всех во власти.
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27.02.2021 13:14 Відповісти
Я шота не пойму. У тебя тоже есть хатинка в Крыму и тоже исправно платишь макшанским фашистам, которые убивают наших сыновей отцом матерей? Или ты просто промакшанская гнида как и Осел?
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27.02.2021 13:17 Відповісти
Нет я конфеты продавал в параше,когда в Дебальцево гибнули герои Украины и мертвечука достал с помойки истории,и оно теперь в Европе рассказывает про "палитические" репрессии.
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27.02.2021 13:20 Відповісти
На сайті каналу "перший незалежний" є лист до правозахисних і журналістських організацій світу із проханням "захистити журналістів від свавілля української влади" через вимкнення супутникового мовлення. Цей лист опублікований за 12 хвилин ДО повідомлення про припинення трансляції
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27.02.2021 13:19 Відповісти
как бы я не уважал зеленского,а он по прогрессивнее будет с санкциями ))
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27.02.2021 13:24 Відповісти
Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4015
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27.02.2021 13:25 Відповісти
Боти Подоляка з останніх сил ліплять із Зеленського реінкарнацію Степана Бандери.
Зеботи, а коли ваш кумир ;Грін Філмз; в Москві закриє?
Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9488
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27.02.2021 13:31 Відповісти
барига і мародер, більш добавити нічого
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27.02.2021 13:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
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27.02.2021 14:38 Відповісти
шакаладно-барыжный, законтаченно-апущенный и лишнехромасомно-скрепный биоматериал, братья на век.
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27.02.2021 15:07 Відповісти
Так Зеленский за полтора года ничего не сделал, только сейчас чуть-чуть зашевелился.
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27.02.2021 16:43 Відповісти
Пєтя всі чули твою розмову з Ху%лом, як готовий був йому вилизати, всі чули розмову гауляйтера Медведчука з Сурковим, вся Україна знає як ти оживив мумію Медведчука. Так що Пєтруша ти опустився нижче плінтуса. Зараз Зе стоїть трішки вище...
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27.02.2021 20:27 Відповісти
Ще у 2015 році ми запровадили санкції проти 400 осіб і 90 компаній за окупацію Криму й агресію на сході, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3704
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27.02.2021 20:38 Відповісти
'Мне все равно, кто принесёт это в Украину' 😁
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27.02.2021 21:32 Відповісти
Нічого не забув і нічому не навчився - усе як в історії про французських аристократів, та їхнього тодішнього "короля сонце" Людовіка якогось там, аналога нашого сьогоднішнього резинового патріота-армовіра шоколадного.

Не забув як брехав, не забув як гальмував, а потім практично звів нанівець імпульс Майдану і врешті той Майдан зрадив (а пам"ятаєте що ще в перший день Майдану вже його почав гальмувати з ексватора-бульдозера) , не забув своє нутряне "я ненавижу воевать с россией" та "цинічних бандерівців".

І не навчився, не зрозумів, що його час вже минув зовсім, назавжди. І його виправдовування ніц не виправдовують, а лише підтверджують те, що було хай не всім, хай не одразу, але очевидним вже за кілька місяців, максимум за рік.

Що ми знов обрали не те, що Україні треба, а сина завгара (завгар - завідуючий гаражем, в есесерії взірцевий корупціонер за визначенням) з манічкою величі і величезною жабою на шиї, яка не дозволяла йому пропустити мимо кишені бодай грошик, а не лідера, що поверне врешті Україну на шлях цивілізації з тих хащів куди нас запроторив есесерський нелюдський режим

Його теперішні жалюгідні виправдання, то марна справа, судоми...
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27.02.2021 23:38 Відповісти
Украинцы, свою землю надо защищать! И защищать сразу,а не завтра-послезавтра,надеясь на какого-то дядю! Крым,Донбасс и границу вы просто отдали врагу! А враг взял то,что плохо лежало! Не любите вы свою страну,свою Украину! Не патриоты вы! Каждый второй-третий из вас-предатель и изменник! Вот и вся причина вашего бардака! Сколько времени прошло с момента независимости Украины? И что ваша украинская власть сделала для своего народа?
Повысила уровень жизни? Нет! Улучшила экономику? Нет! Улучшила обороноспособность страны? Нет! Чем же тогда занималась украинская власть все прошедшие годы? Сравните Украину до независимости и после! Так вот, все ваши бывшие президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович должны сейчас сидеть в камере за такое правление страной,а не давать никому не нужные интервью!
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28.02.2021 12:57 Відповісти
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