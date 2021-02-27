З 1 березня в Чернівецькій області буде встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила з 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія вирішила встановити з 00:00 1 березня 2020 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що, за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області, з 27 лютого буде посилено карантин до рівня "червоної зони" через погіршення ситуації щодо COVID-19.

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Зазначимо, в "червоній зоні" заборонено роботу:

- кафе, барів і ресторанів (дозволено адресну доставку);

- навчальних закладів, крім дитячих садків і установ спеціальної освіти;

- розважальних центрів і зон відпочинку в торгових центрах.

Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.