З 1 березня в Чернівецькій області буде встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки, - рішення держкомісії ТЕБ та НС
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила з 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія вирішила встановити з 00:00 1 березня 2020 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що, за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області, з 27 лютого буде посилено карантин до рівня "червоної зони" через погіршення ситуації щодо COVID-19.
Зазначимо, в "червоній зоні" заборонено роботу:
- кафе, барів і ресторанів (дозволено адресну доставку);
- навчальних закладів, крім дитячих садків і установ спеціальної освіти;
- розважальних центрів і зон відпочинку в торгових центрах.
Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.
Будь ласка, зачекайте...
Підрозділ IBM Security оприлюднив щорічний індекс загроз 2021 X-Force Threat Intelligence Index. Він демонструє, яким чином змінювався характер кібератак у 2020 році в період пандемії COVID-19, коли зловмисники намагалися отримати із цього зиск.
За даними експертів IBM Security X-Force, у 2020 році зловмисники частіше атакували лікарні????, виробників медичного обладнання, фармацевтичні компанії, а також компанії, що забезпечують електроенергією тих, хто пов'язаний із боротьбою проти пандемії, вказано в прес-релізі IBM Security.
Згідно з новим звітом, кількість кібератак у сфері охорони здоров'я, виробництва й енергетики подвоїлася порівняно з попереднім роком!!!!. Причому основною метою стали компанії, для яких навіть нетривала зупинка діяльності може виявитися критичною, оскільки зведе нанівець зусилля лікарів чи перерве життєво важливі поставки.
Какой смысл хакера, как человека, атаковать какую то больницу? И я вам отвечу, а этот хакер...вовсе не человек, это другая форма жизни, крайне враждебно настроенная, и вирус всего лишь один из методов его борьбы, как и сами DDoS атаки, а прикрыться можно любой страной.