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Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ

Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території. 24 лютого від Управління координації гуманітарних питань ООН у СЦКК надійшов запит на дозвіл перетину КПВВ "Щастя" конвою з гуманітарною допомогою, призначеною для громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр української делегації в Тристоронній контактній групі.

Наголошується, що після опрацювання цього питання 25 лютого СЦКК направив представникам УКГВ ООН письмові гарантії безпеки і узгодження перетину КПВВ "Щастя". О 9:40 26 лютого транспортні засоби (загалом 11 вантажних автомобілів) із гуманітарним вантажем та із представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR (УВКБ ООН)  прибули на КПВВ "Щастя".

"О 13:50 російсьска сторона надала інформацію, згідно з якою вона відмовила в отриманні гуманітарного вантажу. Представники ООН вирішили відправити транспортні засоби в Севєродонецьк. Слід зазначити, що основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл і закладів охорони здоров'я, отримання яких має особливе значення в умовах коронавірусної епідемії", - інформує українська сторона в ТКГ.

Читайте також: Україна чекає реакції країн-партнерів і міжнародних організацій на обстріли 26 лютого, унаслідок яких постраждали 11 воїнів, - делегація у ТКГ

Українська сторона також вказує на  обстріли населених пунктів, блокування гуманітарних конвоїв, обстріли об'єктів інфраструктури для створення гуманітарної катастрофи,  посилення обстрілів позицій ЗСУ, до яких вдаються окупаційні сили останнім часом. Це свідчить про спробу їхнього керівництва штучно ускладнити обстановку на лінії фронту і використовувати це ускладнення для політичних спекуляцій.

"Українська сторона направила відповідні ноти в СММ ОБСЄ і має намір порушити це питання під час наступного засідання ТКГ, яке заплановано на 3 березня. Чекаємо також відповідної реакції держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій", - підсумували в українській делегації.
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Топ коментарі
+16
Раздайте эту непропущенную партию гумпомощи нашим бабушкам . Это будет справедливо .
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27.02.2021 12:12
+13
Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4307
Це їм гуманітарку? Гівна їм на палочкє.
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27.02.2021 12:50
+10
За окуповану територію несе відповідальність окупант. Лахта, прокинься, ти обісрався))
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27.02.2021 12:31
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Раздайте эту непропущенную партию гумпомощи нашим бабушкам . Это будет справедливо .
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27.02.2021 12:12 Відповісти
Бабушки, которые за "ссср" и "русский мир" должны сдохнуть. Простите за жестокость.
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27.02.2021 12:30 Відповісти
Их можно простить , а тех , которые за жоппоблок , нельзя .
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27.02.2021 12:33 Відповісти
А хто перешкоджає зараз встановити віковий ценз на право голосу?
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27.02.2021 13:17 Відповісти
будешь указывать своей "жонушке", как правильно...
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27.02.2021 12:13 Відповісти
Ні, російська. Так як територія окупована, то є російські окупанти і місцеві колаборанти. Накази віддають окупанти, отже гумдопомогу не пустила саме російська сторона... Соромно таке в лахті не знати.
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27.02.2021 12:20 Відповісти
Стать чату знає, що таке Лахта. Доречі, цю гуманітарку потім ялини всі, кому не лінь))
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27.02.2021 12:29 Відповісти
прочитал три раза... так и не вкурил, про что ты лепечешь. может бредишь?
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27.02.2021 13:03 Відповісти
Просто ти новенький на цензорі. Не звертай уваги, так я кацапських тролів визначаю за методою Welt Schmerz'a
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27.02.2021 13:11 Відповісти
твій пост - два речення. перше ти об,яснив, об,ясни ще й друге. дякую.
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27.02.2021 13:25 Відповісти
Використовуй гугл транслейт.
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27.02.2021 14:08 Відповісти
А ну спой ещё про "хражданскую войну" свинорус.
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27.02.2021 12:36 Відповісти
не пропустили орки... и слава Богу! распределить все на подконтрольной Украине стороне.
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27.02.2021 12:12 Відповісти
ну хоть кацапы сами себя нагибают, пока буба ***** во шо то там заглядывает.
позитивная новость, я считаю.
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27.02.2021 12:14 Відповісти
Сидите голодными, какие проблемы? Просто, очень хотелось, что бы эта гуманитарка, была роздана НАШИМ гражданам, на НАШЕЙ территории, примыкающей к фронту.
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27.02.2021 12:16 Відповісти
За окуповану територію несе відповідальність окупант. Лахта, прокинься, ти обісрався))
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27.02.2021 12:31 Відповісти
Я вже писав, що стать чату знає, що таке лахта.
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27.02.2021 12:43 Відповісти
В окупантів карточки на продукти харчування вводять ,самим нема чого жерти.
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27.02.2021 17:35 Відповісти
Жерти є що, а от купити немає за що.
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27.02.2021 17:36 Відповісти
дамбас-"та сторона". Які проблеми? Сам преЗЕдент каже. Так що нехай сосуть (лапу). Чи що там є.
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27.02.2021 12:32 Відповісти
Крым и Донбасс наша территория , а вот кто её населят уже не совсем наши . За семь лет их мозги заполнили ватой . Только татары пока ещё держатся .
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27.02.2021 12:22 Відповісти
Не пишіть дурні. Я особисто знаю людей з окупованих територій, які є на всі 100% нашими.
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27.02.2021 12:32 Відповісти
Я тоже знаю . Их очень мало . В основном ватные пенсы и обиженные "кормильцы" , которые тоскуют по совку , яныку и поклоняются путлу .
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27.02.2021 12:44 Відповісти
Активної вати там мало. Більшість буде задоволена виплатами зарплат та повному холодильнику, а який над ними прапор- їх не пече... Тому після деокупації активна вата просто виїде до расєї, а лишаться нормальні люди і сіра маса "споживачів"
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27.02.2021 12:46 Відповісти
Яка прикрість, наші теж не проти щось отримати, але ж ми не кликали сюди путіна...
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27.02.2021 12:17 Відповісти
раздайте на прифронтовых территориях , они тоже страдают
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27.02.2021 12:28 Відповісти
Та у них там це вже народна забава - гуманітарку отримувати. Комусь і потрібно, звичайно.
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27.02.2021 12:33 Відповісти
Так везли не зброю, от і не пропустили.
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27.02.2021 12:30 Відповісти
Дайте Мне !
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27.02.2021 12:32 Відповісти
Пох.
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27.02.2021 12:37 Відповісти
да ну ,там качественные товары с ЕС
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27.02.2021 12:40 Відповісти
а что скажут рашисты , если украинская сторона не будет пропускать за украинскими пенсиями ? Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3751
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27.02.2021 12:42 Відповісти
это не наш метод ,где гуманизм ?
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27.02.2021 12:45 Відповісти
Пофігу шо казатимуть. Щось та збрешуть палюбому.
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27.02.2021 12:52 Відповісти
як не казатимуть ,то як збрешуть ? Російська сторона не пропустила партію гуманітарної допомоги на окуповані території, - українська делегація у ТКГ - Цензор.НЕТ 2622
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27.02.2021 13:04 Відповісти
Я не те,що "не люблю"...Але скажіть люди,як відноситися до людей,що покликали(sig!!!) В свій(sig!!!)дім війну!!!
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27.02.2021 12:48 Відповісти
Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 4307
Це їм гуманітарку? Гівна їм на палочкє.
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27.02.2021 12:50 Відповісти
Одна в руках вже тримає...
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27.02.2021 13:41 Відповісти
Правильно, что не впустили.... У лугандонской ваты участились случаи ожирения - в штаны не влазят, и в платья.... Уже тяжело к нам за пенсиями и прочими выплатами бегать... Тяжело сумки с нашими товарами таскать к себе на помойку....Кремлёвская крыса и кадыровская нечисть закормили уже предателей даунбасовских своими "конвоями"....
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27.02.2021 12:55 Відповісти
А так можно было, наши все "гумконвои" пропускскают почему-то.
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27.02.2021 13:01 Відповісти
Прямо проблема, раздайте с нашей стороны нашим людям.
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27.02.2021 13:18 Відповісти
о падлы, как я и говорил - вакцину,астро-зен, недавно привезенную, сепарам везли.,
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27.02.2021 13:52 Відповісти
Спасибо российской стороне что не пропустила. Нам больше останется.
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27.02.2021 14:46 Відповісти
Допоможи окупанту закріпитись легко і без головного болю! мабуть така мета цих конвоїв. Візміть Сивоху, Фокіна і Кравчука дайте кобилу і нехай воду туди возять.
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27.02.2021 16:15 Відповісти
 
 