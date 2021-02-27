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Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання усі засоби, зокрема дезінформацію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання усі засоби, зокрема дезінформацію

Режим Володимира Путіна вибрав курс конфронтації з Європейським Союзом і використовує всі наявні засоби для збереження своєї влади в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час дискусії, організованої аналітичним центром Atlantic Council.

"Росія від'єднується від ЄС. Режим Путіна використовує всі засоби, зокрема дезінформацію, щоб забезпечити своє виживання і боротися проти опозиції", - сказав Боррель, опублікувавши відео свого виступу у твітері.

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Він знову згадав про свій візит до Москви і сказав, що агресивні дії Кремля показали, "що вони розглядають демократичні цінності як екзистенціальну загрозу".

"Цей досвід показав нам, що Росія не хоче взаємодії з Європейським Союзом, бо вони те, що ми уособлюємо, ліберальні цінності і демократію, розглядають як загрозу. Щось таке, з чим вони не можуть жити", - зазначив дипломат.

Боррель днями заявляв, що нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Олексія Навального будуть готові за тиждень.

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Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини було схвалено у 2020 році. Він передбачає заморожування активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз застосує його.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою до Москви минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів із Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їхню участь у протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли дзеркально.
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Топ коментарі
+7
Вначале обосрался теперь заявляет Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9854
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27.02.2021 12:50
+7
Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9359
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27.02.2021 13:13
+5
Жалкий евродипломат начал что-то подозревать, надо же, но санкции все равно введёт смехотворные, да и те против третьесортных чиновников, в надежде вразумить зверя
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27.02.2021 12:58
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Вначале обосрался теперь заявляет Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9854
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27.02.2021 12:50 Відповісти
Не обкакався, а щиро та самовіддано відс..сав у Пуйла. А тепер чистить зуби і відновлює репутацію
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27.02.2021 13:03 Відповісти
один рас не питорас)))
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27.02.2021 13:50 Відповісти
Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 9359
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27.02.2021 13:13 Відповісти
Т.е. свинособака, вкус ножек буша ты променчял на привкус хера рамзанки . Дишняя хромосома **** 😀
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27.02.2021 13:33 Відповісти
Між ЕС і Китаєм не можна, бо США побоюються Китаю, як і Московитів. Краще буде між ЕС, кримськими татарами окремо і Україною.
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27.02.2021 14:20 Відповісти
Кремлівські реваншисти здатні на все ,заради досягнення мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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27.02.2021 12:53 Відповісти
Невже гєйродовбеники прозрівати починають? Щось не дуже вірю. Мабуть, йому не дають кран на "потоку" вертіти.
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27.02.2021 12:54 Відповісти
Это прозрение ? Или так долго доходило ?
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27.02.2021 12:56 Відповісти
та не може цього бути!
схоже, хтось знову затіває отету от русофобію
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27.02.2021 12:57 Відповісти
Жалкий евродипломат начал что-то подозревать, надо же, но санкции все равно введёт смехотворные, да и те против третьесортных чиновников, в надежде вразумить зверя
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27.02.2021 12:58 Відповісти
ну,тут много коментов не будет Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 1729.
украинцы это и так знают...а лаптеносцы тоже вполне в курсе,кто они такие
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27.02.2021 12:59 Відповісти
Первый шаг - выдворить всех русских из ЕС и США и.они голыми руками вову задушат))))
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27.02.2021 13:01 Відповісти
фантастика Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 4637. Только такой шухер начнется,, вдруг окажется что больших пиндосов, чем кацапы просто не существует
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27.02.2021 13:14 Відповісти
І яких тільки слів не понапридумували, щоб не називати брехню брехнею...ВілікійРУсскіНарод.
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27.02.2021 13:02 Відповісти
А з України? Забув?
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27.02.2021 13:07 Відповісти
Боррель в Україну не заїхав. Заб.дів чи що?
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27.02.2021 13:02 Відповісти
Похоже, скоро вы, свинособаки, вместе хера ***** будете сосать хер дедушки Байдена
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27.02.2021 13:35 Відповісти
не монастырь, концлагерь, рабы вы е..аные
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27.02.2021 13:44 Відповісти
Не всегда дезинформацию. Не всегда. Вот, к примеру, когда путенский режим провозглашает, что его устраивает кто угодно, кроме Порошенко, то тогда он говорит чистую как родниковая вода правду Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 2806
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27.02.2021 13:06 Відповісти
Є навіть така психічна хвороба, коли людина постійно бреше - русскаязичіє називається.
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27.02.2021 13:08 Відповісти
первый признак когда кацап брешет - eто когда у него губы шевелятся.
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27.02.2021 13:21 Відповісти
Ес себя дескридитировал себяполностью.Показали,что бабки решают все,даже эти так называемые западные ценности.Ждите скоро в гости танки из параши в Брюсселе.
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27.02.2021 13:10 Відповісти
дезинформация это наверное наименьшее пуцинское зло..
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27.02.2021 13:11 Відповісти
до деда как до жирафа - кацапня его опустила на мaцковии, а он тока тока понималку с обижалкой начал включать.
а може еще раз на кремль слетать - контрольный так сказать, шо б уже все сомнения отпали?
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27.02.2021 13:18 Відповісти
теперь деда очередь опускать лаптей
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27.02.2021 13:22 Відповісти
та да - надеюсь в 18й раз он своей очереди не пропустит.
когда то же нужно прекращать быть идиотом и все таки глазенятки расплющить.
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27.02.2021 13:26 Відповісти
Дід Боррель щось почав підозрювати, це якісь неправильні фуйлоголові кацапи, можуть і покусати.
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27.02.2021 13:39 Відповісти
Походу до ЕС доходит как до жирафа.Не прошло и семи лет,щоб ЕС начал осозновать то,що Украина и не только в продолжении этих семи лет им каже.Що это война ценностей прежде всего.Или мир принимает модель Мордора,где сила над правом.Или модель Запада право над силой.Вы Борелль за яку модель? Глава дипломатии ЕС Боррель: Режим Путина использует для выживания все средства, включая дезинформацию - Цензор.НЕТ 4081
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27.02.2021 13:21 Відповісти
Боррель за Бардель в Немытой
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27.02.2021 13:25 Відповісти
Если Боррель за бордель,то скоро ему необязательно для этого ехать на Мордор.Бо бардель Мордора с гастролем,сам приедет к нему на танках Глава дипломатії ЄС Боррель: Режим Путіна використовує для виживання всі засоби, зокрема дезінформацію - Цензор.НЕТ 4149
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27.02.2021 13:56 Відповісти
дезинформация- это десятое в сравнении с немецко -французскими,австрийскими,венгерскими ЕСовскими,обсешными подельниками ,которых рашист скупил на европейском "секонд хенде" ,в том числе и подных Борелю
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27.02.2021 13:43 Відповісти
дезинформация- это десятое в сравнении с немецко -французскими,австрийскими,венгерскими ЕСовскими,обсешными подельниками ,которых рашист скупил на европейском "секонд хенде" ,в том числе и подных Борелю
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27.02.2021 13:48 Відповісти
Для якого виживання? Вони на брехні народилися і на брехні живуть. Назва "Росія", вкрадена у нас Русів, русинів-українців. Петро 1 у 1721 році перейменував московитів, тобись напівдиких фіно-угрів, підсилених для розвитку татарами. Всі наші, дійсних русів, літописи вивезли в Московію і там дописували, виривали сторінки, фальшували, палили - стровоючи на їх базі свою історію походження, бо їх батько і мати Орда. До цього виродка, Петра Кривавого, Московія, ще їх називали Хинови і Моксель, платили данину Кримському хану. Потім обманом з використанням козацьких військ, тобиш наших, завоювали їх, знищили там всі архіви, де були ярлики на тимчасову владу князім-царям млосковитам під наглядом баскака орди. Пізніше таким же обманом і брехнею, підкупром старшин стравили одну частину козацького війська на іншу і опанувавши знищили обох, створили спочатку російську а потім радянську імперії. Побудовано все на брехні. Основу пропаганди і брехні створює РПЦ, і філіал її в Україні УПЦ. Це величезна пропагандистська саианинська машина, яка нічого немає спільного з релігією, просто носять їх шакали попівські ряси. Багато говорити не буду, Божі Заповіда "Не вбив" "Не вкради" і т.п. порушують і це в них вважається за норму. Москва - те терорит, вбивця і сатана.
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27.02.2021 14:19 Відповісти
Нацианальная Русская Ідєя: Красти-Брехати-Вбивати.
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27.02.2021 14:59 Відповісти
_В кремле вооружённый психопат и маньяк, а Западом в это время рулят пустозвоны и ботаны - они маньяку не соперники! Не говоря уж о подельниках путлера на Западе.
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27.02.2021 14:30 Відповісти
це новина
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27.02.2021 17:01 Відповісти
НЕ ВЫЖИВАНИЯ ДАЖЕ, А СУЩЕСТВОВАНИЯ !)
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28.02.2021 11:02 Відповісти
 
 