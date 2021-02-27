Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов

Демонстрація під вікнами Офісу президента на підтримку засудженого до семи років в'язниці Сергія Стерненка абсолютно обґрунтована.

Про це у своєму блозі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Раніше я читав вирок у справі про викрадення Сергія Щербича. Це одна з чотирьох кримінальних справ, за якими Стерненко проходить як підозрюваний. А вчора на ефірі у Савіка Шустера була можливість послухати дебати прокурора Одеської області та адвоката і поспілкуватися в перерві.

Які факти стали очевидними:

1. Сам факт викрадення встановлено тільки зі свідчень потерпілого. Єдиним доказом, крім слів, є переміщення групи мобільних телефонів, зокрема телефона Стерненка, спільно упродовж певного часу, що визначається біллінгом мобільних телефонів. Водночас білінг телефонів не є прямим доказом.

2. Слідство не встановило умисел скоєння злочину. Щоб пред'явити умисел за статтею 187 (розбій), Стерненка звинуватили у крадіжці 330 гривень. Я прямо запитав прокурора: "А звідки ви знаєте, що вкрали 330 гривень, а не 230, і чи було гроші вкрадено взагалі?" Виявилося, так заявив потерпілий. Жодних інших доказів викрадання будь-яких цінностей у потерпілого немає. Потім, щоб довести розбій, Стерненку інкримінують постріли з небойового гумостріла в потерпілого, і як доказ - впізнання цього пістолета потерпілим. Однак ідентифікувати гумові кулі і прив'язати їх до пістолета саме Стерненка неможливо. Непрямі докази.

Я наразі не стверджую невинуватість Стерненка, не даю йому моральних оцінок, не кажу про ступінь його провини в інших справах. Я просто констатую, що в самому слідстві і вироку були вельми спірні докази і вельми спірні висновки.

Як же вдалося ухвалити вирок про розбій і дати 7 років?" - запитує Бутусов

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Він підкреслює, що у потерпілого Щербича не було адвоката, він не з'являвся на судові засідання, не проводив свій громадський захист і не говорив ні з одним журналістом. А за даними новинних сайтів Одещини, Щербич був лише помічником народного депутата Олександра Пресмана (наразі є районним депутатом ОПЗЖ).

"Але у Щербича є лише один публічний захисник - Андрій Портнов, який, як відомо, курує судову владу в Україні, отримавши вплив і розставивши своїх людей в Офісі президента, Вищій раді правосуддя, інших структурах судової влади. 7 років - це рішення Портнова, який багаторазово про це писав.

Тож демонстрація під вікнами Офісу президента абсолютно обґрунтована. Це ви керуєте судами в ручному режимі, це ви дали Портнову вплив у судовій системі, це ви не проводите судової реформи, це ви захищаєте "вовків", це ви не оновлюєте Вищу раду правосуддя. Тобто це президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, і тому протести на Банковій - за адресою. Тому припиняйте боягузливо прикриватися поліцією і каруселями, майте мужність відповідати за свої дії і бездіяльність перед протестувальниками. І якщо ви замість стадіонів і доріг не почнете займатися безпосередньо своєю справою - обороною і справедливістю, реформою судової системи, будуть також інші справи, інші демонстрації. І в боротьбі проти судового свавілля вашої влади люди будуть тиснути вас до кінця. А "Шатуни" в нас у країні, звичайно, є, і вони передусім сидять на Банковій", - написав журналіст.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.

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