Протести на Банковій - за адресою, адже президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, - Бутусов
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Демонстрація під вікнами Офісу президента на підтримку засудженого до семи років в'язниці Сергія Стерненка абсолютно обґрунтована.
Про це у своєму блозі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Раніше я читав вирок у справі про викрадення Сергія Щербича. Це одна з чотирьох кримінальних справ, за якими Стерненко проходить як підозрюваний. А вчора на ефірі у Савіка Шустера була можливість послухати дебати прокурора Одеської області та адвоката і поспілкуватися в перерві.
Які факти стали очевидними:
1. Сам факт викрадення встановлено тільки зі свідчень потерпілого. Єдиним доказом, крім слів, є переміщення групи мобільних телефонів, зокрема телефона Стерненка, спільно упродовж певного часу, що визначається біллінгом мобільних телефонів. Водночас білінг телефонів не є прямим доказом.
2. Слідство не встановило умисел скоєння злочину. Щоб пред'явити умисел за статтею 187 (розбій), Стерненка звинуватили у крадіжці 330 гривень. Я прямо запитав прокурора: "А звідки ви знаєте, що вкрали 330 гривень, а не 230, і чи було гроші вкрадено взагалі?" Виявилося, так заявив потерпілий. Жодних інших доказів викрадання будь-яких цінностей у потерпілого немає. Потім, щоб довести розбій, Стерненку інкримінують постріли з небойового гумостріла в потерпілого, і як доказ - впізнання цього пістолета потерпілим. Однак ідентифікувати гумові кулі і прив'язати їх до пістолета саме Стерненка неможливо. Непрямі докази.
Я наразі не стверджую невинуватість Стерненка, не даю йому моральних оцінок, не кажу про ступінь його провини в інших справах. Я просто констатую, що в самому слідстві і вироку були вельми спірні докази і вельми спірні висновки.
Як же вдалося ухвалити вирок про розбій і дати 7 років?" - запитує Бутусов
Він підкреслює, що у потерпілого Щербича не було адвоката, він не з'являвся на судові засідання, не проводив свій громадський захист і не говорив ні з одним журналістом. А за даними новинних сайтів Одещини, Щербич був лише помічником народного депутата Олександра Пресмана (наразі є районним депутатом ОПЗЖ).
"Але у Щербича є лише один публічний захисник - Андрій Портнов, який, як відомо, курує судову владу в Україні, отримавши вплив і розставивши своїх людей в Офісі президента, Вищій раді правосуддя, інших структурах судової влади. 7 років - це рішення Портнова, який багаторазово про це писав.
Тож демонстрація під вікнами Офісу президента абсолютно обґрунтована. Це ви керуєте судами в ручному режимі, це ви дали Портнову вплив у судовій системі, це ви не проводите судової реформи, це ви захищаєте "вовків", це ви не оновлюєте Вищу раду правосуддя. Тобто це президент Зеленський несе відповідальність за відсутність справедливості в державі, і тому протести на Банковій - за адресою. Тому припиняйте боягузливо прикриватися поліцією і каруселями, майте мужність відповідати за свої дії і бездіяльність перед протестувальниками. І якщо ви замість стадіонів і доріг не почнете займатися безпосередньо своєю справою - обороною і справедливістю, реформою судової системи, будуть також інші справи, інші демонстрації. І в боротьбі проти судового свавілля вашої влади люди будуть тиснути вас до кінця. А "Шатуни" в нас у країні, звичайно, є, і вони передусім сидять на Банковій", - написав журналіст.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбулася біля будівлі Офісу президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.
Протестувальники на вул. Банковій під будівлею Офісу президента оголосили про безстрокову акцію протесту з 27 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Винен той, хто при владі."
Да у нас 90% вироків грунтуються на таких Фактах і Спірних висновках.
І така ситуація що найменше з 2009 року.
Судді навіть не приховують, що якщо робити все буква до букви, то практично всіх треба виправдовувати, бо слідство працює через дупу, а криміналістика на рівні 19го століття...
Тому і пишуть у вироках: Порушення допущені органом слідства в ході збору доказів є несуттєвими, а мому суд визнає дані докази належними.
Після 2014 року суддівсько-прокурворсько-мусарська сєпарня для виживання об'єдналася в організоване злочинне угруповання, яке вийшло на рівень управління суспільними процесами.
Віктор Алекса https://www.youtube.com/channel/UC4wRw51qxc3zcO38cxYZsvg/community?lb=UgxwHPNWD8AtEmCxY6J4AaABCQ
А то путЭн нападе,а так ....жму руку.обнимаю.
1) По словам одного из адвокатов Сергея, дело вообще не должны были рассматривать, т.к. истекли сроки давности.
2) Стерненко посещал абсолютно все заседания суда, а прокуроры тупо не приходили. Ему пришлось писать заявления по этому поводу, чтобы прокуроры выполняли свою работу! ))) 10 пропущенных заседаний прокуратурой и потерпевшим с переносом дела! 6 лет они не чесались, а тут быстренько сварганили дело.
3) Потерпевший прямо заинтересован оболгать своего политического оппонента. Это никак не учитывается. Слова потерпевшего - истина! Опознать пистолет с мешком на голове - дано не каждому! Его показания ничем не доказаны и не подкреплены. Все приняты судом.
4) О судье уже все знают, о делах его, семье и кто его назначил в 2015 году. Стерненко просил отвод судьи - отказ.
Что в итоге? Власть пытается заткнуть рот неугодным всеми доступными методами. Власть идет на обман и нарушение законов Украины для достижения целей. Суды и прокуратура и полиция показали, что они не являются на сегодня государственными структурами! Они не служат народу Украины! Они служат интересам олигархата и на данный момент пока что Президент Украины Зеленский несет личную ответственность за то, что уже более года сидят невиновные люди по делу Шеремета, а теперь и Стерненко. Венедиктова - его ставленник. Аваков - "потужний" министр. Эти два камня утянут его на дно и поделом!
Нам нужна настоящая судебная реформа, позволяющая влиять на решения судей и их судьбу, в случае их вопиющих решений. Нам нужна настоящая реформа правоохранительных органов! И закон об импичменте, чтобы бескровно и через ВР менять Президента, если он оказался обыкновенным мошенником! У нас все таки парламентско-президентская форма управления Украины!
Кстати - ни одна организация
националистическогонационал-патриотической направленности почему-то (???) в защиту Стерненко не выступили (!!!.) Промолчали даже бывшие сослуживцы Стерненка в «Правом секторе».
А не потому ли, что все они «законные дети» Департамента защиты национальной государственности (ДЗНБ) СБУ. Есть сведения, что Стерненко также был внештатным сотрудником ДЗНД СБУ, но в конце 2017 перешел в ГУ «К», где его взял на связь лично генерал-лейтенант Василь Писний (или Постный - как правильно?). Конфликт между Стерненком и ДЗНД СБУ возник из-за попытки Стерненко получить по поддельным документам удостоверение УБД, в которых Стерненко никакого участия не принимал ибо - вместо того, чтобы поехать вместе с «Правым сектором» в АТО - торговал в Одессе наркотиками в интересах своего куратора из отдела защиты национальной государственности УСБУ в Одесской области. Но главное, что после того, как Постный уволился из СБУ, сожительница Стерненка, некая Наталья Усатенко, которая являлась пресс-секретарем одиозной гражданки США Ульяны Супрун, отвела агента СБУ Стерненко в резидентуру ЦРУ в посольстве США.
Вместе с Стерненком свои услуги в работе против Украины посольству США тогда предложили еще два соратника Стерненко и его экс-коллеги по работе в ДЗНД СБУ - руководитель штаба партии «Национальный корпус» Назарий Кравченко и руководитель киевской ячейки «Национального корпуса» Сергей Филимонов (кстати - любимцы бывшего заместителя председателя СБУ Виктора Ионасовича Кононенко, который сейчас на деньги «седовласого гетьмана» организует митинги в защиту Стерненка). Это не могло остаться безнаказанным со стороны тех активистов, которые сохранили «верность» СБУ - Кравченко и Филимонов были пойманы экс-коллегами по «Национальному корпусу» и избиты. Такая же «судьба» ждала и Стерненко, но вмешалось посольство США и в СБУ оставили Стерненко в покое.
Вот почему в митингах в защиту Стерненка национал-радикал-патриоты не участвуют.
Основной контингент нынешних «протестующих» (помимо обычных экзальтированных лохов) - это профессиональные общественные активисты из числа американской и британской агентуры, ЛГБТ-тусовка, завсегдатеи массовых мероприятий, нанятые штабом Порошенко, и бывшие добровольные помощники СБУ, агентурные дела которых вынесли генерал-лейтенант Кононенко и генерал-майор Доценко, когда изгонялись из Конторы. …Ну, где-то так…
В конце 2013 года парень стал активным участником Революции Достоинства, в частности, участвовал в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014. Затем присоединился к одесскому "Правому сектору", а впоследствии возглавил его.
Также Стерненко был основателем и активным участником "Народной люстрации".
Кроме того Стерненко срывал концерты российских звезд и тех, которые выступали на оккупированных территориях, в частности Ани Лорак.
31 августа 2016 активист Стерненко проткнул колеса автомобиля, потому что владелец повесил на авто флаг Российской империи.
В декабре 2016 года Сергей устроил конфликт с бывшим офицером "Беркута" Олегом Ефимовым. Тот пришел к российскому консульству в Одессе, чтобы возложить цветы в память о погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи. Впоследствии беркутовца эвакуировали в Россию.
17 ноября 2017 стал одним из организаторов срыва концерта Константина Райкина.
18 ноября 2017 вместе с активистами других организаций протестовал против застройки Летнего театра в Городском саду. Тогда руководителю областной полиции Дмитрию Головину кто-то попал в голову камнем. Стерненко сам пришел в полицию, когда узнал, что его подозревают в этом.
В апреле 2018 создал в Одессе ОО "Небайдужи". Всего в 2018 году активист пережил три нападения на него. В последний раз инцидент закончился смертью одного из нападавших.
Также Сергей Стерненко был одним из организаторов акций в поддержку Екатерины Гандзюк.