Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина мітингувальників, які прийшли на акцію на підтримку політв'язня Сергія Стерненка під Офіс президента, в складі організованої колони попрямувала під Офіс генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".

Зазначається, що станом на 13:20 організована колона мітингувальників рушила під Офіс генпрокурора.

Інших подробиць наразі не повідомляється.

"Рух опору капітуляції" веде також пряму трансляцію ходи колони до Офісу генпрокурора.

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Фото Олега Богачука