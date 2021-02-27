Колона мітингувальників на підтримку Стерненка попрямувала під Офіс генпрокурора, - Рух опору капітуляції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Частина мітингувальників, які прийшли на акцію на підтримку політв'язня Сергія Стерненка під Офіс президента, в складі організованої колони попрямувала під Офіс генерального прокурора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".
Зазначається, що станом на 13:20 організована колона мітингувальників рушила під Офіс генпрокурора.
Інших подробиць наразі не повідомляється.
"Рух опору капітуляції" веде також пряму трансляцію ходи колони до Офісу генпрокурора.
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Фото Олега Богачука
Будь ласка, зачекайте...
При кравчуку вулиця Банкова була вільна.
Кучмарик поставив паркани при акції "Україна без кучми".
При Ющенку паркани зрізали.
Шапкокрад паркани відновив.
Пєтя паркан не зрізав, а кордон бєркутні висунув аж до перехрестя з Інститутською.
Вова паркан не зрізав, але зняв поліцайські кордини і відновив вільний рух по Банковій.
23.02.2021 вперше при Вові мусорня перекрила Банкову.
- Олекіїч!!! Що мені робити???(панічно)
- Вова! Заспокойся! Все йде по плану! За Антоненка не вийшли? Не вийшли. І за Стерненка не вийдуть. Сади сміливо.
- Мені лячно, Олексіїч. "Вагнерівці", Єрмак, Лєрос, зашквар за зашкваром. А тут Сорос стиснув шію колінами - йому тільки Вітренко треба в кабміні. Ще ця Юлька...
- Не панікуй. У НЬОГО все під контролем. В тебе сотні мільонів в офшорах, а у людей сотні мільярдів. Я тобі залишив бездоганний механізм - кради і не горюй. Жартую. Але в кожному жарті є частка жарту. Ну ти ж цього хотів? Так? Інакше навіщо ти перся в президенти? Ладно, це не мої справи.
Так, Вова. Роби все по написаному і буде все ОК. Бо куди тобі вже діватисть? Сади Стерненка і будь на зв'язку. В Суботу я виведу своїх "баранів за моркву" і все буде, як по нотам, ти побачиш. Буде Тищи три, достатньо. А ти пий пиво і дивись П'ятий. Або твій "коханий" Прямий))
- А що каже ВІН?
- Це ти в мене питаєш? В тебе Єрмак для чого?
- Я Вам вірю більше, ніж йому. Ви, хочаб, пройдисвіт авторитетний. А Єрмак тільки вчиться.
- Всі там будемо. На Мальдівах. Жартую))
Не дрефь, Вова, прорвемось. Ти ж український патріот? І я - теж. Ми за Україну і Батьківщину продамо! Бачиш, ти вже смієшся! За Юлькою там пильнуй, вона, курва, навіть ЙЬОГО в дурні пошила. Тільки не сади, бо у неї підтримка на заході. Обіцяй, валяй дурня, але сади тільки тих, хто може об'єднвти українців. У НЬОГО вже все готово, щоб взяти Київ. Треба тільки невеличка кров. Не твоя. І не моя. Якогось умовного "чечетова". У Арсена всі "Августи" вже прогріти і чекають наказу. Підемо по англійські. Тільки я з тобою в один гелікоптер не сяду, вибач)
- Петро Олексійович!...
- Жартую, жартую)). Як там у тебе в Італії? Тепло?
- Не холодніше, ніж у Вас в Іспанії!
- Ти вмієш підколоти, поважаю. Але сьогодні ще зарано сміятись. Треба доробити почате. Інакше нам вдачі не побачити. Зараз наші у тебе під офісом волають "Зєлю геть!". Сам сказав їм це скандувати. Бабахи будуть різні, те-се... Ну ти розумієш.
Все, до зв'язку. Гроші не чекають))
- Ви - геній, Петро Олексійович. Я б так не зміг.
- Ти давай не розхолоджуйся. Попереду ще найважливіше. І не вздумай хитатись, в НЬОГО ти, як на долоні. Все. Часу вже нема. До зв'язку. Дивись П'ятий. Я побіг. Привіт Мендель))
- Петро Олексійович! Ну хоч Ви не підкалуйте!
- Ги, ги, ги...