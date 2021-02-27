Готова сприяти співпраці з МВФ, але це далеко не основне моє завдання як посла, - Маркарова

Новопризначений посол України в США Оксана Маркарова готова допомагати українській стороні у співпраці з МВФ.

Однак робота з цим міжнародним фінансовим інститутом не є основним завданням українського посла у Вашингтоні. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маркарова сказала в інтерв'ю Укрінформу.

Вона уточнила, що президент України і міністр закордонних справ поставили перед нею завдання: максимально розвивати стратегічне партнерство із США у всіх напрямках, які сьогодні є пріоритетними.

Це, зокрема, посилення співпраці з адміністрацією Джозефа Байдена і політичний діалог на базі їхньої широкої двопартійної підтримки; це активна участь у всіх безпекових питаннях, які стосуються відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і повернення окупованих територій Донбасу і Криму, зміцнення безпеки нашої країни і регіону.

Крім того, зазначила Маркарова, президент зараз ставить перед дипломатами нові завдання на фінансово-економічному напрямку: бути економічними послами України і максимально сприяти підтримці вітчизняного експорту і залученню інвестицій американських компаній в Україну.

Читайте також: Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні

"Всі ці питання є пріоритетами, якими я займатимуся з перших днів на посаді", - запевнила вона.

За словами Маркарової, вона зі здивуванням читала коментарі, що її призначення пов'язано з необхідністю налагодити ефективну комунікацію з МВФ із метою отримання наступних траншів.

У цьому контексті посол акцентувала, що в Мінфіні та Нацбанку є команда перемовників, які щодня над цим працюють. Зокрема, вона зазначила, що представник України в МВФ Владислав Рашкован, у Світовому банку - Роман Качур, у ЄБРР - Артем Шевальов вже не перший рік високопрофесійно і ефективно займаються нашою співпрацею з міжнародними фінансовими партнерами.

"Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною, і допомагатиму українській стороні у цій роботі. У Вашингтоні розташована більшість центральних органів фінансових організацій, а я маю величезний успішний досвід роботи з ними і широку базу персональних контактів на всіх рівнях, включно з керівництвом, однак робота з МВФ – далеко не основне і не першочергове завдання посла у Вашингтоні", - зазначила Маркарова.