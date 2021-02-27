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МВФ (1343) посол (1006) США (14476) Маркарова (257)

Готова сприяти співпраці з МВФ, але це далеко не основне моє завдання як посла, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Готова сприяти співпраці з МВФ, але це далеко не основне моє завдання як посла, - Маркарова

Новопризначений посол України в США Оксана Маркарова готова допомагати українській стороні у співпраці з МВФ.

Однак робота з цим міжнародним фінансовим інститутом не є основним завданням українського посла у Вашингтоні. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Маркарова сказала в інтерв'ю Укрінформу.

Вона уточнила, що президент України і міністр закордонних справ поставили перед нею завдання: максимально розвивати стратегічне партнерство із США у всіх напрямках, які сьогодні є пріоритетними.

Це, зокрема, посилення співпраці з адміністрацією Джозефа Байдена і політичний діалог на базі їхньої широкої двопартійної підтримки; це активна участь у всіх безпекових питаннях, які стосуються відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і повернення окупованих територій Донбасу і Криму, зміцнення безпеки нашої країни і регіону.

Крім того, зазначила Маркарова, президент зараз ставить перед дипломатами нові завдання на фінансово-економічному напрямку: бути економічними послами України і максимально сприяти підтримці вітчизняного експорту і залученню інвестицій американських компаній в Україну.

Читайте також: Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні

"Всі ці питання є пріоритетами, якими я займатимуся з перших днів на посаді", - запевнила вона.

За словами Маркарової, вона зі здивуванням читала коментарі, що її призначення пов'язано з необхідністю налагодити ефективну комунікацію з МВФ із метою отримання наступних траншів.

У цьому контексті посол акцентувала, що в Мінфіні та Нацбанку є команда перемовників, які щодня над цим працюють. Зокрема, вона зазначила, що представник України в МВФ Владислав Рашкован, у Світовому банку - Роман Качур, у ЄБРР - Артем Шевальов вже не перший рік високопрофесійно і ефективно займаються нашою співпрацею з міжнародними фінансовими партнерами.

"Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною, і допомагатиму українській стороні у цій роботі. У Вашингтоні розташована більшість центральних органів фінансових організацій, а я маю величезний успішний досвід роботи з ними і широку базу персональних контактів на всіх рівнях, включно з керівництвом, однак робота з МВФ – далеко не основне і не першочергове завдання посла у Вашингтоні", - зазначила Маркарова.
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Топ коментарі
+2
Мутная пробивная хабалка Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5937
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27.02.2021 13:55
+1
Готова , но /чтобы да так нет (евр.).
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27.02.2021 13:58
+1
де же вы таких находите?
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27.02.2021 14:14
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Та да, знаємо! Зєля головним завданням визначив організацію зустрічі його з Байденом. Тому МВФ почекає. Як і допомога Україні.
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27.02.2021 13:55 Відповісти
Мутная пробивная хабалка Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5937
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27.02.2021 13:55 Відповісти
Тільки не чіпляй на голову бантика-капелюшка як твоя папірєдніца. Готова содействовать сотрудничеству с МВФ, но это далеко не основная моя задача как посла, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5606
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27.02.2021 13:56 Відповісти
Это у тебя личное? Видимо, ты из числа дипломатов, блатников -неудачников, которых она чмырила. Пухлячок?
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27.02.2021 15:41 Відповісти
Готова , но /чтобы да так нет (евр.).
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27.02.2021 13:58 Відповісти
На кой ляд "экономические послы", какие инвестиции, если даже транша не дают. Нет транша - дефолт. Все просто.
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27.02.2021 14:06 Відповісти
Вітаю, Сонечко! Починай вьісерати меми і відосікі. Список дозволеного візьми у ю@мнд.ль
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27.02.2021 14:07 Відповісти
"Новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова готова помогать украинской стороне....."
тока меня шо то напрягает в словах новоназначенного украинского посла?
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27.02.2021 14:10 Відповісти
если мадам послиха даже не по английски не совсем умеет выразить свою мысль,
то даже представлять не хочу шо же будет на ем.грустно, панове......
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27.02.2021 14:20 Відповісти
де же вы таких находите?
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27.02.2021 14:14 Відповісти
Давайте вже четлани рекорд - отримати 100 млрд. зовнішнього боргу для падцаків. Для прикладу Норвегія розглядає проект підземної двотунельної автомобліьної дороги в 1000 км і це коштує лише 40 млрд. доларів.
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27.02.2021 15:41 Відповісти
Ще одна...як тільки попала в зєкАмАнду, то вирішила, що все українське суспільство - це тільки одні зелохи! Маркова, можливо ти і хороший фінансист, але дипломатія - це абсолютно інша професія, якою потрібно оволодівати не один день... І не потрібно нам розповідати, чому саме тебе, "свєточь дипломатіі", призначили послом в США ... Призначили, якщо говорити мовою зєлі, на роль "актриси з німого кіно"... Ну що ж , дєрзай... Але американці - це точно
"нєлохі" і грошей за "гру на роялє" не дадуть, тільки за реформи, яких в Україні не проводять...
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27.02.2021 17:33 Відповісти
 
 