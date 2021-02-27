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У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова

Глибока обізнаність нового президента США Джо Байдена і його адміністрації в українських реаліях дає нашому стратегічному партнеру чітке розуміння викликів, із якими стикається Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку новопризначений посол України в США Оксана Маркарова висловила в інтерв'ю Укрінформу.

"Я вважаю, безумовно, дуже позитивним аспектом те, що зараз державу, яка є нашим стратегічним партнером, очолює президент, який дуже добре знає Україну", - сказала вона.

Коментуючи репліку, що президенту США відомі не лише наші хороші риси, а й недоліки, Маркарова провела паралель зі справжньою дружбою або щасливим сімейним життям, які можна побудувати, лише приймаючи одне в одному і позитивне, і негативне.

"Мені здається, що глибока обізнаність і президента США, і багатьох членів його команди з Україною - великий плюс. Це дозволить нашому стратегічному партнеру не витрачати час на вивчення "українського досьє". Крім того, вони чітко бачать не тільки наші позитивні і негативні сторони, якщо можна так казати про країну, а й контекст і ті виклики, з якими ми стикаємося, і розуміють, де ми маємо рухатися самі, а де нам потрібна їхня допомога", - зауважила посол.

Читайте також: Готова сприяти співпраці з МВФ, але це далеко не основне моє завдання як посла, - Маркарова

Що стосується перспектив ефективного діалогу з командою нового президента США, з огляду на ситуацію щодо боротьби з корупцією в Україні, Маркарова зазначила, що протидія корупції насамперед є вимогою наших громадян і сумлінного українського бізнесу.

"Це те, без чого неможливий рух уперед. Можливо, цей рух не зовсім прямолінійний і не такий швидкий, як нам усім хотілося б. Але ми демократична країна, тож просуватися у складних реформах можна за умови обговорення і згоди багатьох сторін, а також спільної ефективної протидії противникам поступальних змін", - переконана Маркарова.

На її думку, антикорупційна державна структура в Україні попри всю невіру в те, що її можна побудувати, попри всю критику і можливі недоліки, працює і вже стала частиною нашого життя.

Крім того, вона висловила впевненість, що в Україні існує критична маса людей, у владі, в громадському секторі, в бізнесі, які хочуть покінчити з корупцією.

"Чи все у нас виходить? Безумовно, ні. Однак це тільки привід наполегливіше працювати, а для наших американських партнерів - підтримувати ці позитивні трансформації", - вважає дипломатка.

Читайте також: Маркарова розвиватиме наше стратегічне партнерство, - посольство США в Україні
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Топ коментарі
+6
ета мадама посол Украины в США?
из серии бакланов, лейтенант младшой, - главный контрразведчик,
a буба - 4 раза головной командувач.
одна обойма невигласiв.

цирк продолжается - отделение второе...
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27.02.2021 14:46
+5
Полноценный участник коррупционных схем, теперь в роли посла, рассказывает как надо бороться с коррупцией! Двуличность элиты зашкаливает!
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27.02.2021 14:38
+5
Кто она вообще такая? То там мутные делишки вела,то сям. Теперь в дипломаты подалась. Из неё такой посол,как из собачьего хвоста-сито.
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27.02.2021 14:40
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Аваков нажаль - Чорт, Венедіктова показала себе - як рашиська тупа чума.
Україні потрібний незалежний правовий механізм.
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27.02.2021 14:28 Відповісти
дали пинка - зеля увидел медведчука.
Еще нужен пинок чтоб разглядел Коломойского.
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27.02.2021 14:28 Відповісти
Каков стаж на дипломатической службе? Назначение охеренное!
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27.02.2021 14:32 Відповісти
США досить добре бачать та розуміють, що Україна - це олігархічне корумповане болото. І допомога США йде лише там, де не можуть щось вкрасти.
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27.02.2021 14:32 Відповісти
Беда в том, что это понимают только в США. Здесь не хотят ничего понимать. Вот в чем проблема.
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27.02.2021 14:33 Відповісти
Гниди все добре розуміють !!! Корупція ,це сенс іх життя !!!)))
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27.02.2021 14:38 Відповісти
ПОСЛЕ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ !!!???
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27.02.2021 14:35 Відповісти
Полноценный участник коррупционных схем, теперь в роли посла, рассказывает как надо бороться с коррупцией! Двуличность элиты зашкаливает!
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27.02.2021 14:38 Відповісти
Тема Порошенко не раскрыта. Пиши истчо.
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27.02.2021 17:54 Відповісти
главное, шо тетка готова "содействовать украинской стороне..."
выщипывала бы и дальше брови, больше пользы было бы...
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27.02.2021 14:38 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це циркова вистава-"Боротьба нанайських хлопчаків" !!!)))
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27.02.2021 14:40 Відповісти
А Український Народ чітко зрозумів , що нам можуть допомогти Сполучені Штати Америки , але без авакових , бєнядіктових і маркарових в тому числі .
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27.02.2021 14:40 Відповісти
Кто она вообще такая? То там мутные делишки вела,то сям. Теперь в дипломаты подалась. Из неё такой посол,как из собачьего хвоста-сито.
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27.02.2021 14:40 Відповісти
Архивное:
"Источник в министерстве отмечает, что одна из ключевых фигур в команде нынешнего главы Нацбанка Кирилла Шевченко - экс-министр финансов Оксана Маркарова.

«Пока ее позиции неформальные, но не исключено, что статус будет уполномочен.
В частности, ее могут назначить представителем Украины в МВФ.
Маркарову активно лоббирует глава МВД Арсен Аваков, у которого с ней давно партнерские отношения», - говорит собеседник в министерстве."

https://thepage.ua/experts/biznes-akvarium-kto-pretenduet-na-ukrzaliznycyu-i-chto-budet-s-nbu
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27.02.2021 14:53 Відповісти
Погано, що нинішня українська влада цього не розуміє, тому й волає до Байдена "Пачіму Украіна не в НАТО?!".
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27.02.2021 14:44 Відповісти
Все вони розуміють ,але не бажають це сприйняти !!))))
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27.02.2021 14:45 Відповісти
В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6909
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27.02.2021 14:46 Відповісти
**** - та хто ж его не знает?
хлопцы склепают по человечески - руки и мозги на месте.
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27.02.2021 17:07 Відповісти
ета мадама посол Украины в США?
из серии бакланов, лейтенант младшой, - главный контрразведчик,
a буба - 4 раза головной командувач.
одна обойма невигласiв.

цирк продолжается - отделение второе...
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27.02.2021 14:46 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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27.02.2021 14:50 Відповісти
саме так
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27.02.2021 14:53 Відповісти
Единственное чего нужно для помощи полноценной США,это чтобы их Украина не подставила. - В лице прорасийских агентов-политиков и откровенных диверсантов путина в войсках и сбу.
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27.02.2021 14:51 Відповісти
Заставить дать ответ на гневный вопрос Зеленский: господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?-первоочередная задача Маркаровой.
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27.02.2021 14:55 Відповісти
Петрович - убил! В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3433
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27.02.2021 14:57 Відповісти
Кроме того, она выразила уверенность, что в Украине существует критическая масса людей - во власти, в общественном секторе, в бизнесе, которые хотят покончить с коррупцией.- пока что эта критическая масса людей(особенно во власти) "успешно" выводит Украину в мировые корупционные лидеры В США четко понимают, где Украине нужна помощь, а где мы должны двигаться сами, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5036
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27.02.2021 15:00 Відповісти
я хоть теперь знаю, шо посольство Украины в штатах прекратило свое сyществование и к кому не нужно обращаться ни по какому поводу и никогда....
последний раз, янык еще тогда срок мотал, было обратился в туда и тут же был
был обозван, по нашему так, и отослан к откуда приперся...
после 14го нужды не было.
сегодня вроде все опять по бычячему начинается?
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27.02.2021 15:18 Відповісти
Не скули. Возвращайся. Родина ждет героя.
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27.02.2021 15:44 Відповісти
зачем - в 73% процентное шобло перекрашеных совковых идиотов?
а смысл?
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27.02.2021 15:55 Відповісти
Будешь лидером 27%
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27.02.2021 17:18 Відповісти
лишь бы не 73% - буба ты?
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27.02.2021 17:34 Відповісти
Ну а там что делаешь? Дай угадаю. Разовая работа слесарем, сантехником или чем-то подобным. А жена клинингом?
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27.02.2021 17:57 Відповісти
медленный - не ванга ты ни разу, но продолжай гадать - меня ето развлекает...
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27.02.2021 18:00 Відповісти
Откосил от военкомата в момент когда надо воевать? Сиди там и не возвращайся, скулесос. Без тебя разберемся как нам жить.
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27.02.2021 18:22 Відповісти
ответь мне послезавтра медленный...
не складывается у нас разговор - не успеваю я за тобой, тупой тормоз...
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27.02.2021 18:27 Відповісти
У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4790"
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27.02.2021 15:56 Відповісти
У США чітко розуміють свої національні інтереси і Україна їм потрібна до тих пір доки ці інтереси не протитрічять їх інтерсам.
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27.02.2021 15:58 Відповісти
а у нас мудрый нарид думает по другому,он думает что весь мир,США,Европа должны Украине,они должны ее взять в ЕС и НАТО и они должны обеспечить в Украине высокий уровень жизни,а сами украинцы будут продолжать сидеть на попе ровно,воровать,брать и давать взятки и не уплачивать налоги
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27.02.2021 16:15 Відповісти
А от на%уя НАТО та ЄС стільки ватиУ США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5610
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27.02.2021 16:24 Відповісти
Думають, що цей "вареничок" улестить своїм виглядом МВФ для надання позик? Щось я дуже сумніваюсь...У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9294
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27.02.2021 16:23 Відповісти
Необычайная у Гаранта кадровая политика:-из финансистки в дипломаты первого ранга,без малейшего на то опыта работы..Где там глава МИДа ? Или главное верноподданость Зе и ко?
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27.02.2021 16:45 Відповісти
С одной стороны в США знают, что она училась в США. Это плюс. Но в США прекрасно знают, что она корупционер, и схемы на которых она наживалась. Это минус. Самое последнее, что она не дипломат, а просто преданный Зеле человек. Это тоже минус.
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27.02.2021 19:13 Відповісти
"Сраката дівка - як ніжна квітка"©
У-у-х! Порадуется Байден, если за сраку ущипнёт.
А шо, может "Замволт" презентует.
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27.02.2021 19:31 Відповісти
Резервы внутреннего заимствования исчерпают свой ресурс к концу первого полугодия 2021 года. Далее - либо заимствования внешние, либо дефолт по внутренним обязательствам. Потому Маркаровой (посол Украины в США) поставлена конкретная задача - получение кредита МВФ.
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27.02.2021 20:10 Відповісти
Якщо хтось думає, що Зеленський і К "запалилися жагучою любов"ю до НАТО і США" і "лютою ненавистю до москалів" - то ілюзії. Клоуну дали зрозуміти (гадаю, що в "доступній" формі), що, якщо він до цього сидів сракою на двох прутнях, але переважно на московському, і хтиво похрюкував, то тепер сидітиме переважно на заокеанському. І теж хтиво похрюкуватиме, як скажуть.
Маркарова - розумна дівчина, вона дуже коректно дала це зрозуміти (хто уміє читати). Але важлива новизна у сказаному, - що Америка допомагатиме до пори - до часу і в межах допустимого. Ніхто за нас українців не саджатиме злодюжних і продажних чиновників, міністрів, суддів, прокурорів і генералів, американські морпєхи не підуть визволяти Крим і Донбас, Держдепартамент не стане захищати наші мовні, історичні, територіальні інтереси перед румунами, кацапами, поляками, мадярами чи болгарами. Америка допомагатиме, побачивши сильного союзника, принаймні маючого волю і здатного постояти за себе.
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28.02.2021 13:07 Відповісти
 
 