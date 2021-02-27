У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова

Глибока обізнаність нового президента США Джо Байдена і його адміністрації в українських реаліях дає нашому стратегічному партнеру чітке розуміння викликів, із якими стикається Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку новопризначений посол України в США Оксана Маркарова висловила в інтерв'ю Укрінформу.

"Я вважаю, безумовно, дуже позитивним аспектом те, що зараз державу, яка є нашим стратегічним партнером, очолює президент, який дуже добре знає Україну", - сказала вона.

Коментуючи репліку, що президенту США відомі не лише наші хороші риси, а й недоліки, Маркарова провела паралель зі справжньою дружбою або щасливим сімейним життям, які можна побудувати, лише приймаючи одне в одному і позитивне, і негативне.

"Мені здається, що глибока обізнаність і президента США, і багатьох членів його команди з Україною - великий плюс. Це дозволить нашому стратегічному партнеру не витрачати час на вивчення "українського досьє". Крім того, вони чітко бачать не тільки наші позитивні і негативні сторони, якщо можна так казати про країну, а й контекст і ті виклики, з якими ми стикаємося, і розуміють, де ми маємо рухатися самі, а де нам потрібна їхня допомога", - зауважила посол.

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Що стосується перспектив ефективного діалогу з командою нового президента США, з огляду на ситуацію щодо боротьби з корупцією в Україні, Маркарова зазначила, що протидія корупції насамперед є вимогою наших громадян і сумлінного українського бізнесу.

"Це те, без чого неможливий рух уперед. Можливо, цей рух не зовсім прямолінійний і не такий швидкий, як нам усім хотілося б. Але ми демократична країна, тож просуватися у складних реформах можна за умови обговорення і згоди багатьох сторін, а також спільної ефективної протидії противникам поступальних змін", - переконана Маркарова.

На її думку, антикорупційна державна структура в Україні попри всю невіру в те, що її можна побудувати, попри всю критику і можливі недоліки, працює і вже стала частиною нашого життя.

Крім того, вона висловила впевненість, що в Україні існує критична маса людей, у владі, в громадському секторі, в бізнесі, які хочуть покінчити з корупцією.

"Чи все у нас виходить? Безумовно, ні. Однак це тільки привід наполегливіше працювати, а для наших американських партнерів - підтримувати ці позитивні трансформації", - вважає дипломатка.

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