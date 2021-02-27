У США чітко розуміють, де Україні потрібна допомога, а де ми маємо рухатися самі, - Маркарова
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Глибока обізнаність нового президента США Джо Байдена і його адміністрації в українських реаліях дає нашому стратегічному партнеру чітке розуміння викликів, із якими стикається Україна.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку новопризначений посол України в США Оксана Маркарова висловила в інтерв'ю Укрінформу.
"Я вважаю, безумовно, дуже позитивним аспектом те, що зараз державу, яка є нашим стратегічним партнером, очолює президент, який дуже добре знає Україну", - сказала вона.
Коментуючи репліку, що президенту США відомі не лише наші хороші риси, а й недоліки, Маркарова провела паралель зі справжньою дружбою або щасливим сімейним життям, які можна побудувати, лише приймаючи одне в одному і позитивне, і негативне.
"Мені здається, що глибока обізнаність і президента США, і багатьох членів його команди з Україною - великий плюс. Це дозволить нашому стратегічному партнеру не витрачати час на вивчення "українського досьє". Крім того, вони чітко бачать не тільки наші позитивні і негативні сторони, якщо можна так казати про країну, а й контекст і ті виклики, з якими ми стикаємося, і розуміють, де ми маємо рухатися самі, а де нам потрібна їхня допомога", - зауважила посол.
Що стосується перспектив ефективного діалогу з командою нового президента США, з огляду на ситуацію щодо боротьби з корупцією в Україні, Маркарова зазначила, що протидія корупції насамперед є вимогою наших громадян і сумлінного українського бізнесу.
"Це те, без чого неможливий рух уперед. Можливо, цей рух не зовсім прямолінійний і не такий швидкий, як нам усім хотілося б. Але ми демократична країна, тож просуватися у складних реформах можна за умови обговорення і згоди багатьох сторін, а також спільної ефективної протидії противникам поступальних змін", - переконана Маркарова.
На її думку, антикорупційна державна структура в Україні попри всю невіру в те, що її можна побудувати, попри всю критику і можливі недоліки, працює і вже стала частиною нашого життя.
Крім того, вона висловила впевненість, що в Україні існує критична маса людей, у владі, в громадському секторі, в бізнесі, які хочуть покінчити з корупцією.
"Чи все у нас виходить? Безумовно, ні. Однак це тільки привід наполегливіше працювати, а для наших американських партнерів - підтримувати ці позитивні трансформації", - вважає дипломатка.
Будь ласка, зачекайте...
Україні потрібний незалежний правовий механізм.
Еще нужен пинок чтоб разглядел Коломойского.
выщипывала бы и дальше брови, больше пользы было бы...
"Источник в министерстве отмечает, что одна из ключевых фигур в команде нынешнего главы Нацбанка Кирилла Шевченко - экс-министр финансов Оксана Маркарова.
«Пока ее позиции неформальные, но не исключено, что статус будет уполномочен.
В частности, ее могут назначить представителем Украины в МВФ.
Маркарову активно лоббирует глава МВД Арсен Аваков, у которого с ней давно партнерские отношения», - говорит собеседник в министерстве."
https://thepage.ua/experts/biznes-akvarium-kto-pretenduet-na-ukrzaliznycyu-i-chto-budet-s-nbu
хлопцы склепают по человечески - руки и мозги на месте.
из серии бакланов, лейтенант младшой, - главный контрразведчик,
a буба - 4 раза головной командувач.
одна обойма невигласiв.
цирк продолжается - отделение второе...
последний раз, янык еще тогда срок мотал, было обратился в туда и тут же был
был обозван, по нашему так, и отослан к откуда приперся...
после 14го нужды не было.
сегодня вроде все опять по бычячему начинается?
а смысл?
не складывается у нас разговор - не успеваю я за тобой, тупой тормоз...
У-у-х! Порадуется Байден, если за сраку ущипнёт.
А шо, может "Замволт" презентует.
Маркарова - розумна дівчина, вона дуже коректно дала це зрозуміти (хто уміє читати). Але важлива новизна у сказаному, - що Америка допомагатиме до пори - до часу і в межах допустимого. Ніхто за нас українців не саджатиме злодюжних і продажних чиновників, міністрів, суддів, прокурорів і генералів, американські морпєхи не підуть визволяти Крим і Донбас, Держдепартамент не стане захищати наші мовні, історичні, територіальні інтереси перед румунами, кацапами, поляками, мадярами чи болгарами. Америка допомагатиме, побачивши сильного союзника, принаймні маючого волю і здатного постояти за себе.