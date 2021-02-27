УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14070 відвідувачів онлайн
Новини Події
10 488 31
лікарня (1098) вибух (3750) Чернівці (374) ДСНС (4461)

ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала

Новини Цензор.НЕТ Події

ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала

27 лютого о 13:15 у Міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях стався спалах кисневої труби. Як наслідок, виникло загоряння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За інформацією рятувальників, це сталося в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі лікарні.

"О 13:30 пожежу було ліквідовано. Унаслідок цієї пригоди 1 людина загинула і 1 постраждала. Евакуйовано 20 осіб", - підкреслюється в повідомленні.

До гасіння залучалось 20 людей особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Дивіться також: Стався вибух у міській лікарні в Чернівцях, є постраждалі, - заступник голови ОДА. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Неужели до сих пор не очевидно что наш доблестный Минздрав полностью провалил антиковидную компанию, нихрена за год не подготовлено - ни тестирование, ни больничные места с кислородом, ни вакцинирование. Сплошной непрофессионализм в организации и управлении, надеялись что врачи и прерсонал в больницах как-то сами справятся, но чудес не бывает.
показати весь коментар
27.02.2021 15:08
+4
То кацапи так пишуть ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 2164
показати весь коментар
27.02.2021 15:24
+3
Вот с врачей на местах я бы много не спрашивал. Денег им выделили меньше малого. Но доктора наши зачастую проявляли реальный героизм в условиях тотального дефицита. За свои и без того ничтожные деньги закупали средства защиты и т.д. Главврачи привлекали родственников и знакомых, друзей и друзей друзей, чтобы обеспечить больным хоть какие-то условия для лечения. Врачи по двое-трое суток из отделений не выходили.
показати весь коментар
27.02.2021 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопок ещё напишите
показати весь коментар
27.02.2021 14:59 Відповісти
То кацапи так пишуть ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 2164
показати весь коментар
27.02.2021 15:24 Відповісти
"пшик газа, каторий пєрєшол в хлопок"
показати весь коментар
27.02.2021 16:02 Відповісти
ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 4775
показати весь коментар
27.02.2021 18:00 Відповісти
Неужели до сих пор не очевидно что наш доблестный Минздрав полностью провалил антиковидную компанию, нихрена за год не подготовлено - ни тестирование, ни больничные места с кислородом, ни вакцинирование. Сплошной непрофессионализм в организации и управлении, надеялись что врачи и прерсонал в больницах как-то сами справятся, но чудес не бывает.
показати весь коментар
27.02.2021 15:08 Відповісти
Вот с врачей на местах я бы много не спрашивал. Денег им выделили меньше малого. Но доктора наши зачастую проявляли реальный героизм в условиях тотального дефицита. За свои и без того ничтожные деньги закупали средства защиты и т.д. Главврачи привлекали родственников и знакомых, друзей и друзей друзей, чтобы обеспечить больным хоть какие-то условия для лечения. Врачи по двое-трое суток из отделений не выходили.
показати весь коментар
27.02.2021 15:20 Відповісти
Ну це ж не значить, що всі такі лікарі як ви пишете... А я знаю інші приклади. Коли лікарі окрім як лікувати дивлячись в монітор компьютера по другому не вміють. І щоб дали направлення на тест ПЦР треба кулаком по столу лікаря трахнути та вимагати. В мене знайомий ходив на денний стаціонар капельниці робити та уколи ставити. Ходив тиждень поки потім не стукнув кулаком по столу лікаря і не потребував направлення на ПЦР який потім вона все таки дала і тест показав, що у нього КОВІД
показати весь коментар
27.02.2021 15:29 Відповісти
Это да. Мы не так давно переболели всей семьей. Родители 80+ и один взрослый -- очень тяжело. Я реально увидел сколько сил, терпения, времени и средств нужно, чтобы вытащить тяжелого больного с того света. И практически нет одинакового течения болезни, у каждого свои варианты. Если в отделении хоть 25-30% таких -- врачам и сестрам нужно памятник ставить.

ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 4319
показати весь коментар
27.02.2021 15:31 Відповісти
я на ходу переболел ,второй раз недавно в легкой форме
показати весь коментар
27.02.2021 15:37 Відповісти
Мы тоже второй раз. Прошлой зимой болели совсем не так. Этот раз жестче.
показати весь коментар
27.02.2021 15:41 Відповісти
Еще поставим. Обязательно. Вот степанова посадим, виновных в разграблении ковидного фонда публично кастрируем и обязательно поклонимся в пояс каждой медсестричке, спасавшей всех, кого можно спасти и плакавшей от бессилия над умирающими...
показати весь коментар
27.02.2021 15:53 Відповісти
Иванец,тебе сколько лет?Не мало?И ты до сих пор веришь в сказки???Верь,верь,но только другим не втирай.Скольких министров здравоохранения уже за 30 лет посадили?И где хранят те яйца,которые грабили все фонды,а не только ковидные?Убрали,чтобы прививку Пфайзер хранить?.?.?.
показати весь коментар
28.02.2021 07:50 Відповісти
ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 1222 ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 1222 ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 6838

От ты, Боря, злой. Конеччно я верю! Не просто верю, но и на каждом углу идею посадок и кастраций внушаю всем, с кем общаюсь. А круг общения у меня ох как широк, хотя бы в силу профессии. Пока есть люди, которые верят в чудеса и хотят их исполнения, чудеса возможны. А ты, Боря, не Боря, а Фома Неверующий. Мы с тобой и есть тот народ, которого после Майдана крепко поссыкивают на Банковой и в прочих сакральных местах. Так что верь, Боря, не молчи и добивайся. А таких, как степанов, просто добивай. Слишком долго мы молчали и позволяли уродам пользоваться нашим долготерпением.
показати весь коментар
28.02.2021 10:00 Відповісти
Відоме азійське прислів"я гласить - Дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а в деяких ... їхні ілюзії.
показати весь коментар
28.02.2021 12:37 Відповісти
Нічого не змінюється. Ось фрагмент Окремого доручення одного з міністерств щодо подій десятирічної давності на "юговостокє":
ОКРЕМЕ
ДОРУЧЕННЯ 18 січня 2010 року в м. Луганськ у приміщенні
міської лікарні у відділенні інтенсивної терапії стався вибух балону з киснем,
внаслідок якого відбувся обвал міжповерхових перегородок приміщення, при цьому
постраждала значна кількість людей. З
метою унеможливлення випадків порушення правил експлуатації посудин, що
працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами

ЗОБОВ'ЯЗУЮ: Далі перелік органів управління тощо1. Зобов'язати керівників підпорядкованих підприємств
та організацій:- переглянути накази щодо
призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що
працюють під тиском, а також відповідальних
по нагляду за технічним станом та експлуатацією таких посудин і при
необхідності внести відповідні зміни;- забезпечити своєчасне проходження навчання та
перевірку знань керівниками та інженерно-технічними працівниками Правил будови
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;- заборонити допуск до
обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами, осіб, які не
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо права на
обслуговування таких посудин;- провести позапланові інструктажі
з охорони праці з працівниками, які обслуговують або експлуатують посудини, що
працюють під тиском.

2.
Про вжиті заходи поінформувати ......

Нажаль, так було, так є, а прийняттям нової версії чинного закону "Про охорону праці" ці події за дитячі забавки здадуться.
показати весь коментар
27.02.2021 15:24 Відповісти
не хрена ты навалил
показати весь коментар
27.02.2021 15:25 Відповісти
кто то бычек об трубу тушил
показати весь коментар
27.02.2021 15:22 Відповісти
зато у нас ИВЛ не взрываются как в Немытой
показати весь коментар
27.02.2021 15:26 Відповісти
Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником ", - сказал мэр.
показати весь коментар
27.02.2021 15:35 Відповісти
Не звертавсяби до лікарні, точно був би живий. Зелямашина нищить людей у всіх галузях і без вистрілу. Як там асфальт біля Чернівців, ще не зійшов із снігом?
показати весь коментар
27.02.2021 15:38 Відповісти
кислородная труба она такая, вспыхивает ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався вибух кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала - Цензор.НЕТ 421
показати весь коментар
27.02.2021 16:09 Відповісти
Вам з-під прапору Німеччини видніше?
показати весь коментар
27.02.2021 16:16 Відповісти
Schwarz-Rot-Gold... завидуешь???
показати весь коментар
27.02.2021 18:25 Відповісти
Мне кажется, что причиной стало сочетание спирт+кислород.
показати весь коментар
27.02.2021 16:50 Відповісти
Могло стати олива+кисень. Тут може само загорітися. Спирт - навряд. Це, якщо ніхто не допоміг.
показати весь коментар
27.02.2021 17:25 Відповісти
Бывали случаи вроде на призводстве , когда рабочие брали баллоны с кислородом замасленными рабочими рукавицами и масло возгоралось, когда баллон открывали. А потом загоралась латунная часть баллона, а позже получался летящий снаряд от "града".
показати весь коментар
27.02.2021 18:09 Відповісти
Масло+кислород=взрыв.
показати весь коментар
27.02.2021 19:33 Відповісти
Блин... вот меньше всего я готов услышать, что это терракт или умышленный поджог.
показати весь коментар
27.02.2021 17:35 Відповісти
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
показати весь коментар
27.02.2021 19:51 Відповісти
Кислород не горит (не окисляется), он сам окисляет все вещества, потому и назван оксигениум.
показати весь коментар
28.02.2021 07:34 Відповісти
Це виключно для ідіотів, які не тумкають у техніці: "Спалах кисневої труби". )))
показати весь коментар
28.02.2021 09:34 Відповісти
 
 