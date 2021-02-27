ДСНС про надзвичайну подію в лікарні Чернівців: стався спалах кисневої труби, 1 людина загинула, 1 постраждала
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27 лютого о 13:15 у Міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях стався спалах кисневої труби. Як наслідок, виникло загоряння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
За інформацією рятувальників, це сталося в палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі лікарні.
"О 13:30 пожежу було ліквідовано. Унаслідок цієї пригоди 1 людина загинула і 1 постраждала. Евакуйовано 20 осіб", - підкреслюється в повідомленні.
До гасіння залучалось 20 людей особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.
Топ коментарі
+5 житель юговостока
показати весь коментар27.02.2021 15:08
+4 Злий Грицько
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+3 Владимир Иванец
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От ты, Боря, злой. Конеччно я верю! Не просто верю, но и на каждом углу идею посадок и кастраций внушаю всем, с кем общаюсь. А круг общения у меня ох как широк, хотя бы в силу профессии. Пока есть люди, которые верят в чудеса и хотят их исполнения, чудеса возможны. А ты, Боря, не Боря, а Фома Неверующий. Мы с тобой и есть тот народ, которого после Майдана крепко поссыкивают на Банковой и в прочих сакральных местах. Так что верь, Боря, не молчи и добивайся. А таких, как степанов, просто добивай. Слишком долго мы молчали и позволяли уродам пользоваться нашим долготерпением.
ОКРЕМЕ
ДОРУЧЕННЯ 18 січня 2010 року в м. Луганськ у приміщенні
міської лікарні у відділенні інтенсивної терапії стався вибух балону з киснем,
внаслідок якого відбувся обвал міжповерхових перегородок приміщення, при цьому
постраждала значна кількість людей. З
метою унеможливлення випадків порушення правил експлуатації посудин, що
працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: Далі перелік органів управління тощо1. Зобов'язати керівників підпорядкованих підприємств
та організацій:- переглянути накази щодо
призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що
працюють під тиском, а також відповідальних
по нагляду за технічним станом та експлуатацією таких посудин і при
необхідності внести відповідні зміни;- забезпечити своєчасне проходження навчання та
перевірку знань керівниками та інженерно-технічними працівниками Правил будови
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;- заборонити допуск до
обслуговування та експлуатації посудин, що працюють під тиском, із вибухонебезпечними газами, осіб, які не
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці щодо права на
обслуговування таких посудин;- провести позапланові інструктажі
з охорони праці з працівниками, які обслуговують або експлуатують посудини, що
працюють під тиском.
2.
Про вжиті заходи поінформувати ......
Нажаль, так було, так є, а прийняттям нової версії чинного закону "Про охорону праці" ці події за дитячі забавки здадуться.
Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.