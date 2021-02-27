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МВС (2877) протест (2249) Стерненко (374) Офіс Президента (1750)

Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міністерство внутрішніх справ України подякувало учасникам мітингу, які прийшли на акцію "Справедливість Стерненку - справедливість усім", за дотримання чинного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям і рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці. Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України. Поважаймо та підтримуймо одне одного", - підкреслили в МВС.

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Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 01
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 02
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 03
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС 04
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Топ коментарі
+31
Почему то старательно обходится стороной дом Портного. Акция под ним моментально бы все бы решила
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27.02.2021 15:07
+25
Зешмаркля уже и полторы сотни сторонников не наскребет. Разве что с этого форума с полдесятка умственно недоразвитых. Но вы же только с дивана митингуете. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 8977
Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
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27.02.2021 15:14
+21
А протестующие в свою очередь должны быть благодарны зешобле за то, что она каждый день дает поводы поднимать их на вилы? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 5930
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27.02.2021 15:02
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А протестующие в свою очередь должны быть благодарны зешобле за то, что она каждый день дает поводы поднимать их на вилы? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 5930
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27.02.2021 15:02 Відповісти
бабки плотют и плотют
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27.02.2021 15:05 Відповісти
А ну ванька-дурачек, марш на бутылку. Ты зачем слез?!
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27.02.2021 15:12 Відповісти
Зешмаркля уже и полторы сотни сторонников не наскребет. Разве что с этого форума с полдесятка умственно недоразвитых. Но вы же только с дивана митингуете. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 8977
Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
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27.02.2021 15:14 Відповісти
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 6553
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27.02.2021 16:22 Відповісти
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 5314 "А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент - один з найбільших лідерів цього світу … (С) Андрій Єрмак. 20.09.2019
Він як загнусавить, то усі відразу розбіжуться
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27.02.2021 16:51 Відповісти
Представим на минутку, что Вы - Байден, а я, допустим, Макрон. И вот появляется некий черт, который известен на весь мир своим "фортепианным концертом" и испуганно гундосит, что он найвеличніший и хочет быть на равных. Что мы должны ответить? Стопудово так: а ну сбацай нам писькой на рояле, сынок! Сынок, разумеется, в амбицию. Ответ очевиден: иди с богом, убогий, досиживай свой срок, если получится и вали к едрене фене.
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27.02.2021 17:02 Відповісти
То що тепер, будемо реагувати на образи московських пропагандонів?
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27.02.2021 19:12 Відповісти
Спасибо Недомтнистерству, что очередной раз не начали гражданскую войну, которой бы воспользовался сосед
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27.02.2021 21:24 Відповісти
Угу, только вдоль завода Арсенал около метро на Грушевского стоит 21 автозак Фольксваген
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27.02.2021 15:03 Відповісти
чому не сфотографувала? А на Місяці кацапи луннуб базу строять...Віриш нє? Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 3685
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27.02.2021 15:08 Відповісти
Проезжала мимо - посчитала количество
Да их там все видели , кто мимо шёл
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27.02.2021 19:37 Відповісти
Пусть журналисты запрос сделают в полицию - зачем 21 бутик с решетками стоял на Грушевского в момент митинга на Банковой
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27.02.2021 19:40 Відповісти
Это не автозаки, это обычные мусорские бусики
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27.02.2021 15:10 Відповісти
С решетками на окнах
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27.02.2021 19:38 Відповісти
Решетки на окнах, фарах, защищают стекла от разбития хулиганами.
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27.02.2021 20:02 Відповісти
На Фига было пригонять 21 штуку?
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27.02.2021 20:03 Відповісти
сколько бабла вбухивается народного от алигархов и депутатов через тягнибоковскую заразу на эти сходки..смех
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27.02.2021 15:04 Відповісти
Прилетела стайка от Чучела в Гуччи и самолайкается.

Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 8513
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27.02.2021 16:26 Відповісти
реально они издеваются
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27.02.2021 15:05 Відповісти
Над кем "издеваются"? Хочецца кровопролития? Ну так выйди крушить Бундестаг против фрау Риббентноп и СП-2. Ощутишь жесть немецкой дубинки. Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 3579
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27.02.2021 15:35 Відповісти
Почему то старательно обходится стороной дом Портного. Акция под ним моментально бы все бы решила
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27.02.2021 15:07 Відповісти
бо портянки там нема...А будівля ні в чому не винна.
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27.02.2021 15:09 Відповісти
по цимбалах чия і проти кого змова. люди вимагають чесного прозорого суду і нормальних правоохороних органів. тут фактажу - вагони. це не свинками кидатись. і боротись проти цієї змови дуже легко - зніміть недовчену прокурорку та зашкварених суддів.
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27.02.2021 15:25 Відповісти
а тупее методички ты не шмогло найти, кацапе?))
вовка-шмаркля через "100% своего прокурорши" бенядиктовой посадило стерненко, а виноват (у лахтинской шоблы)_ как всегда - Порох Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 9931
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27.02.2021 15:31 Відповісти
Ну десь він є? Невже його важко знайти? Він же куратор судової системи і він вирішує осудження патріотів. Значить, треба з ним в першу чергу вирішити
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27.02.2021 15:16 Відповісти
Я тоже об этом говорю. Портнов, лукаш, бондаренчика, мертвечук и прочая ревашшисткая шваль им, видимо, не мешает. Почему не требуют, чтобы их наказали?
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27.02.2021 15:37 Відповісти
він живе у Коломойші-так СХЕМИ вирахували за великим парканом
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27.02.2021 15:38 Відповісти
Верно. Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 7075
У меня автоматом возник вопрос об авторстве этой акции.
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27.02.2021 16:48 Відповісти
Ну вот и ладненько. Благодарны митингующим за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой, - МВД - Цензор.НЕТ 4952
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27.02.2021 15:08 Відповісти
Короче, Аваков передал Зеле, шо на этот раз для преЗедента всё обошлось!
А следующий раз - как чорт решит....
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27.02.2021 15:14 Відповісти
тролят, уроды. Майдан и хождения по кругу в Беларуси наглядно продемонстрировали, что если на мирный протест выходить без покрышки в каждой руке, то толку от такого мирного протеста ровно ноль.
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27.02.2021 15:35 Відповісти
Призываешь к насилию?
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27.02.2021 15:40 Відповісти
Запахло Аваковскими ищейками
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27.02.2021 15:55 Відповісти
Ну так Білецький і нацсуки не чудили і був порядок. То вони по просьбі авакяна за Порошенко ганялися, то навіть і по маших бігали. А тут свої же все-таки. Головне випустити пару з людей.
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27.02.2021 15:36 Відповісти
Оценка Авакова, показывает, что эти митинги проводятся для" выпуска пара", а не для реальной смены системы, спасибо организаторам митингов
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27.02.2021 15:36 Відповісти
"самый гуманный и самый справедливый суд в мире - украинский" может погубить карьеру президента...
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27.02.2021 15:45 Відповісти
Суд то український, от тільки судді у ньому - кацапи даунецкієДякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 6980
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27.02.2021 16:33 Відповісти
в Киеве живут Люди и без причины никого не тронут, даже криворогатых *********.
а от дайте им причину и будет то, шо называется "задолбали"...
рисковать вроде и не надо,
може просто по тихому свалить и разбрестись по 95м паликмахерским, откуда и выползли?
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27.02.2021 15:52 Відповісти
Мда... А в прошлый раз слабо было не мешать митингующим? Не было бы фаеров, шлемов сожженных и голов разбитых...
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27.02.2021 15:52 Відповісти
вы не понимаете, в прошлый раз было совсем другое - бубенец не был на даче.....
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27.02.2021 16:04 Відповісти
А-а-а... Как это я забыл? Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 6744
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27.02.2021 16:07 Відповісти
ну от, мальчик осторожный и при шухере всегда на лыжи становится,
ну и мусорня конечно вся при ем.
а еще в 14м никому не нужен был, шутейки похабные за Украину разбрасывал на кацапляндии - иди знай, шо он не дурачок и ему еще не 42.
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27.02.2021 16:16 Відповісти
Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 7160
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27.02.2021 16:40 Відповісти
Акции, на которых "митингующие соблюдают действующее законодательство" - излюбленное дело для правоохранителей: с одной стороны - как бы и делать ничего не требуется, достаточно только присутствовать; с другой стороны - есть чем отчитаться плюс основания требовать увеличения финансирования.
А вот когда бунт - это совсем другое дело: во-первых - удавшийся бунт - уже не бунт, а революция; во-вторых - наперёд неизвестно, кто победит, зато всегда победители судят побеждённых; в-третьих - сегодня отданный приказ завтра может оказаться незаконным со всеми вытекающими последствиями; в-четвёртых - как у вожаков-зачинщиков бунта, так и у начальников-вершителей имеется заграничная недвижимость (как правило - элитная) и кубышечка на "чёрный" день (которой и внукам хватит), а у рядовых правоохранителей-исполнителей запасных аэродромов не бывает.
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27.02.2021 16:18 Відповісти
А в России так можно?
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27.02.2021 16:30 Відповісти
Ми ж не варвари якісь: самоорганізація та самосвідомість - це наше. Звідси і самостійність, тобто, осторонь від рюскага міраДякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 9087
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27.02.2021 16:30 Відповісти
Це можна розцінити як послання на х... з боку ОП?
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27.02.2021 16:30 Відповісти
Так ми і не хочемо битися з поліцією, просто хочемо відстояти свої права.
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27.02.2021 16:36 Відповісти
Такі хороводи пацифістів в рамках законів узурпаторів, крім відзнак панських нагайок на їх спинах ні до чого не призводять в державах, де влада і її народ живуть в паралельних світах. Це десь там в Швейцарії,Швеції чи Фінляндії влада буде реагувати навіть на одиночний пікет щоб вчасно ліквідувати політичну проблему і зробити навіть теоретично неможливими такі явища як підпал шин, барикади і коктейлі з нафтопродуків.
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27.02.2021 16:43 Відповісти
Беспорядки с шинами и коктейлями это крайняя реакция на беспредел, типа титушек и массовых избиений.
Но есть стратегия гражданского неповиновения, блокирование структур режима, видимо организаторам митингов, Стерненко более выгоден в тюрьме, как символ, чем на свободе как политический игрок
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28.02.2021 06:53 Відповісти
Де він вигідний це покаже історія.
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28.02.2021 07:03 Відповісти
демократия..и ответственное гражданское общество, ****
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27.02.2021 16:49 Відповісти
Благодарен Геращенко , за то что он додумался не дать развитию запланированного плана по дестабилизации и не выдал полиции спец "засобы" (забыл как по русски Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 4542)
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27.02.2021 16:51 Відповісти
если по полицейски то дубинки, если по русски то бутылуки.
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27.02.2021 17:05 Відповісти
Во вторник тоже было бы все мирно, если бы менты не перекрыли проход к ОП
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27.02.2021 17:01 Відповісти
23.02.2021 Полиция сама была провокатором беспорядков, когда начала выхватывать людей из толпы, что стояли напротив. После этого протестующие пошли на освобождение своих. Украина это не Беларусь, и не Уйлостан! Мы молча смотреть не будем на беспредел силовиков. Поэтому было то, что было, как ответная реакция!
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27.02.2021 17:16 Відповісти
Хм, получается, что, если вас трогать не будут, будете ходить с лозунгами пока не надоест? вопрос без обид, абсолютно.
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27.02.2021 18:26 Відповісти
А как там в филиале накацапском? не так?
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28.02.2021 08:46 Відповісти
вот так оно и харашо
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27.02.2021 17:17 Відповісти
помойная яма
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27.02.2021 17:34 Відповісти
А где дубины для Шариковых Льохи Насльного*? Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС - Цензор.НЕТ 8774
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27.02.2021 18:14 Відповісти
Следующая акция 9 марта.) Как всегда попердели и обделались.
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27.02.2021 18:47 Відповісти
Скоро будут грамоты выдавать. Все завидуют украинской полиции. Нигде в мире нет таких послушных "протестующих".
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27.02.2021 19:00 Відповісти
Что ж, это - лучшее длказательство того, что на дворе не 13-й год и, несмотря на потуги провокаторов, митинг был мирный
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27.02.2021 19:14 Відповісти
Влада , ти сама постійно провокуєш людей до таких акций ! Влада, наведи лад в судах, в правоохоронних органах - люди з задоволенням будуть займатись РОЗБУДОВОЙ КРАЇНИ !!!
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27.02.2021 19:28 Відповісти
клоун где-нибудь в маетке кокс тянет в две ноздри,вот и мусора никого не трогали.
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27.02.2021 20:11 Відповісти
В Україні головними злодіями є держслужбовці -корупціонери , ця наволоч порушує Закон , мусорня це не знає ? Знає , але самі корумповані падлюки аваківські дуполізи , ще будуть відповідати за Антоненка , Стерненка , за всіх закатованих -засуджених .
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27.02.2021 20:48 Відповісти
В переводе с аваковского: спасибо, что не отпи.дили.
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28.02.2021 00:15 Відповісти
Ага, еще одна тактика - когда зеленский облажается, Аваков обьявит себя президентом и скажет, что именно он не допустил кровопролития. да вот только бубочка и нахер никому не нужен
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28.02.2021 00:50 Відповісти
Ніфіга собі. Про Конституцію згадали.
А нічого, що для введеня карантину спочатку треба ввести надзвичайний стан? Нічого, що Кабмін немає повноважень вводити карантинні обмеження, які хоч якось зачіпають права людей, прописані в Конституції? Нічого, що масковий режим не може бути примусовим, а може бути лише мірою рекомендаційного характеру?
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28.02.2021 01:20 Відповісти
Самі собі мітинг організували, самі собі й подякували. Країна дебілів.
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28.02.2021 02:30 Відповісти
А той Баран Криворогий ходить тай ходить.
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28.02.2021 02:42 Відповісти
вы не знаете......что делать народу.......СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ-----если НАРОДУ не нравится работа президента и его рычагов управления....пример-----СЕЙЧАС ИНФЛЯЦИЯ 100%...а гарант ----фантазер.уже за 1000 грн кроме костей ничего нельзя купить
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28.02.2021 09:52 Відповісти
Таким чином, організатором провокацій та протистояння 23.02.2021 було поліцайське керівництво, у тому чилі сєпар крищенко.
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01.03.2021 10:19 Відповісти
 
 