Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС. ФОТО
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Міністерство внутрішніх справ України подякувало учасникам мітингу, які прийшли на акцію "Справедливість Стерненку - справедливість усім", за дотримання чинного законодавства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
"Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям і рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці. Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України. Поважаймо та підтримуймо одне одного", - підкреслили в МВС.
Топ коментарі
+31 Максим Мельніченко
показати весь коментар27.02.2021 15:07
+25 Владимир Иванец
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+21 Владимир Иванец
показати весь коментар27.02.2021 15:02
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Будь ласка, зачекайте...
Если вас с Зе-знаменами где-то увидят, тупо заплюют до полного утопления, даже полиция спасти не успеет.
Він як загнусавить, то усі відразу розбіжуться
Да их там все видели , кто мимо шёл
вовка-шмаркля через "100% своего прокурорши" бенядиктовой посадило стерненко, а виноват (у лахтинской шоблы)_ как всегда - Порох
У меня автоматом возник вопрос об авторстве этой акции.
А следующий раз - как чорт решит....
а от дайте им причину и будет то, шо называется "задолбали"...
рисковать вроде и не надо,
може просто по тихому свалить и разбрестись по 95м паликмахерским, откуда и выползли?
ну и мусорня конечно вся при ем.
а еще в 14м никому не нужен был, шутейки похабные за Украину разбрасывал на кацапляндии - иди знай, шо он не дурачок и ему еще не 42.
А вот когда бунт - это совсем другое дело: во-первых - удавшийся бунт - уже не бунт, а революция; во-вторых - наперёд неизвестно, кто победит, зато всегда победители судят побеждённых; в-третьих - сегодня отданный приказ завтра может оказаться незаконным со всеми вытекающими последствиями; в-четвёртых - как у вожаков-зачинщиков бунта, так и у начальников-вершителей имеется заграничная недвижимость (как правило - элитная) и кубышечка на "чёрный" день (которой и внукам хватит), а у рядовых правоохранителей-исполнителей запасных аэродромов не бывает.
Но есть стратегия гражданского неповиновения, блокирование структур режима, видимо организаторам митингов, Стерненко более выгоден в тюрьме, как символ, чем на свободе как политический игрок
А нічого, що для введеня карантину спочатку треба ввести надзвичайний стан? Нічого, що Кабмін немає повноважень вводити карантинні обмеження, які хоч якось зачіпають права людей, прописані в Конституції? Нічого, що масковий режим не може бути примусовим, а може бути лише мірою рекомендаційного характеру?