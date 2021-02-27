Дякуємо учасникам мітингу за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій, - МВС. ФОТО

Міністерство внутрішніх справ України подякувало учасникам мітингу, які прийшли на акцію "Справедливість Стерненку - справедливість усім", за дотримання чинного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"Дякуємо громадянам за дотримання чинного законодавства під час мирної акції на Банковій у центрі столиці, а також поліцейським, нацгвардійцям і рятувальникам, які охороняють публічну безпеку на місці. Конституція України гарантує право на акції та зібрання. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час мирних протестів на території всієї України. Поважаймо та підтримуймо одне одного", - підкреслили в МВС.

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