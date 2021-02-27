Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Станом на 15:00 акція "Справедливість Стерненку - справедливість усім" під Офісом генерального прокурора завершилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".
"9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя, відбудеться наступна акція на підтримку політв'язнів!" - підкреслюється в повідомленні.
Під час протесту під Офісом генпрокурора організатори акції зазначили, що якщо їхні вимоги не буде виконано, то акції матимуть безстроковий характер.
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Бессрочная, это когда хочешь, тогда и проводишь.
Реформи припинились якраз завдяки тобі, при клоуну! За що, до речі, навіть МВФ послав вас всіх в сраку на минулому тижні.
"Як може сподіватися влада, що це залишиться недоведеним, якщо залишилося стільки слідів, аж до того, що було виписане судове рішення про арешт цих "вагнеровців", якби вони потрапили в Україну? Слідів настільки багато, що просто незрозуміло, у кого може бути ілюзія, що це не буде доведено", - керівник Bellingcat Хрісто Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".
Проліт вагнерівців. Яка роль Зеленського, Єрмака і Порошенка в "найкращій операції спецслужб"
26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер", которая которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. США усиливают давление на режим Путина, и расследует деятельность "Вагнера".
А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.
По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов "Вагнера", которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020-го года.
Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля.
По данным Цензор.Нет, накануне выселения из Конча-Заспы, с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.
Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.
По данным источников Цензор.Нет, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет.
Я общался с Грозевым, и по его словам, первая часть "Вагнергейта" выйдет в марте, а летом будет большой фильм. Выселение Бурбы и попытка скрыть следы предательства, мне кажется, станут тем очевидным фактам, который покажет каждому зрителю "Нетфликс" в США насколько адекватно президент Зеленский руководит вопросами национальной обороны.
И немного о морали. Бурба жил в том же поселке в Конча-Заспе, где уже 8 месяцев сам Зеленский "временно проживает" в госрезиденции в 2000 метров. Видимо, выселяя Бурбу, Зеленский думал, что Конча-Заспа - это такая привилегия, от которой отказаться невозможно. Какая унизительная мелочность... Вам может не нравится Бурба, но ведь в интересах государства обеспечить ему охрану, он же секретоноситель по многим операциям, которые продолжаются в настоящее время, если не в курсе, так спросите, что там к нам недавно поступило... Парадокс. Безопасность экс-начальника военной разведки в Украине обеспечивают американцы, которые за это вообще не отвечают и просто проявляют добрую волю.
Напоминаю, что я давал показания в ДБР по делу об утечке информации о "Вагнергейте". Требую официального заявления следствия - так был провал спецоперации или нет? Я разглашал информацию о спецоперации или всех обманул? Вы же 6 месяцев изучаете дело, когда скажете обществу правду? Ну, давайте, пусть не лживые пиарщики из ОП, а руководство ДБР сделает официальное заключение - было или не было?
Предупреждаю президента о последствиях. После того, как вы распорядились снять охрану с руководителей ГУР МО, которые работали по "вагнеровцам", вы их всех подставили под вероятные российские диверсии. Мне кажется, именно такого результата ожидает российский шпион и предатель Украины Руслан Демченко, которого президент назначил начальником комитета по разведке. Но если что-то с гуровцами произойдет, вся ответственность за их судьбы будет полностью на Зеленском. И демонстрация у под Офисом будет, в таком случае, совсем не мирной. И вот тогда фильм про "Вагнергейт" с президентом Украины в главной роли посмотрит весь мир.
Юрий Бутусов
- закрытых сепарских каналов
- отобранной трубы мертведчука
- "честных" донецких судей
- независимой на 100% генпрокурорши
Там на верху це теж розуміють.
Хіба що... декларація... та й там може бути все чисто: \майно в Донецьку залишилось...
Тільки вища кваліфкомісія, якщо встановить замовність вироку, або ж його неадекватність злочину.
Але ж ВККС - нині бездіяльна..., завдяки вовчому ОАСК та бубочці з портновим...
1 ч ·
О политтехнологиях
Помните, Порошенко при помощи «ручного» Саакашвили устраивал по выходным клоунские акции протеста.
Ту же технологию использует сейчас Зеленский с контролируемыми протестами в поддержку Стерненко.
А знаете, что объединяет эти две технологии? Нигде не поднимается тема грабежа людей тарифами.
То есть - клоунские протесты предназначены имитировать подконтрольное «возмущение» властью. Не поднимая те темы, которые власть боится. И отбивая у нормальных людей выходить на социальные протесты.
😆😅🤣😂😄🙃😜😝🤪
ТАКОВЫ РЕАЛИИ.
А ЦІКАВА САМЕ ТОМУ, ЩО СТАЛІНІСТ НАВІТЬ І НЕУСВІДОМЛЮЄ НАСКІЛЬКИ ВІН ГЛИБОКИЙ СТАЛІНЕЦЬ...
😄😆😅🤣😂😝🤪😜