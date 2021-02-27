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Новини Політика України Вирок Стерненку
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протест (2249) Стерненко (374) Вища рада правосуддя (523) Офіс Президента (1750) Офіс Генпрокурора (2351)

Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, -

Станом на 15:00 акція "Справедливість Стерненку - справедливість усім" під Офісом генерального прокурора завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Рух опору капітуляції".

"9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме Вища рада правосуддя, відбудеться наступна акція на підтримку політв'язнів!" - підкреслюється в повідомленні.

Під час протесту під Офісом генпрокурора організатори акції зазначили, що якщо їхні вимоги не буде виконано, то акції матимуть безстроковий характер.

Дивіться також: Організатори акції висунули низку вимог під ОП: У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. ВIДЕО
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Топ коментарі
+21
Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9784
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27.02.2021 15:18
+18
Выпустили пар, помитинговали, следующий мирный хоровод через 10 дней. С такими протестами Стерненко может побить рекорд отсидки Нельсона Манделы
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27.02.2021 15:14
+12
Кацапские петушки, утром кукарекали, что никто не прийдет на 12 к офису. А тут такое: мало того, что пришли люди, так еще и дохера пришло людей. Облом получился у козломордых
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27.02.2021 15:16
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Бессрочная - без назначения даты. Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 5788
Бессрочная, это когда хочешь, тогда и проводишь. Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 7426
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27.02.2021 15:11 Відповісти
какое отличие между спонтанной акцией протеста и запланированным перформансом
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27.02.2021 15:14 Відповісти
Выпустили пар, помитинговали, следующий мирный хоровод через 10 дней. С такими протестами Стерненко может побить рекорд отсидки Нельсона Манделы
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27.02.2021 15:14 Відповісти
зато с белорусских протестов мирных ржали....Не призываю к беспорядкам, только к запугиванию власть гребущих, чтобы шевелились... т.е. на грани, но не....
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27.02.2021 16:46 Відповісти
Кацапские петушки, утром кукарекали, что никто не прийдет на 12 к офису. А тут такое: мало того, что пришли люди, так еще и дохера пришло людей. Облом получился у козломордых
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27.02.2021 15:16 Відповісти
пздц.. славные продолжатели Квартало-шапито !!! Протест выходного дня ?! Чет знакомо!? Где я это уже слышал !? А ну подскажите кто был режиссером сего действа и откуда уши торчат... Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9263
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27.02.2021 15:16 Відповісти
А ти хотів би в онлайн режимі дивитися як будують барикади і йдуть на штурм ?
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27.02.2021 15:19 Відповісти
І що хотять ці молоді люди? Щоб базаром прийти, покричати і засудженого випустили? Чи реформи хочуть і справедливого суду? Все більше впевнююсь, що це все зрежисовано порошенком-медведчуком.(с)
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27.02.2021 15:25 Відповісти
Никакие реформы в неправовом государстве невозможны. Что Кивалов, Портнов, Венедиктова сами будут себя реформировать ? Бред
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27.02.2021 15:28 Відповісти
я уже говорил - сбу, гпу, суды, мвд - сносить накуй под фундамент !!! они реформированию не подлежат и строить новое и с новыми людьми !!! Да трудно, но по другому уже ни как !!! Иначе этот танец на граблях будет вечный !!!
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27.02.2021 15:39 Відповісти
Ну так сейчас большинство % в ретингах, в парламенте у зеленского. Что ему мешает делать реформы? Опять Порошенко?!
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27.02.2021 15:44 Відповісти
а что мешало пете делать реформы !? ... что сейчас, что до этого, мешало только одно - не было желания т.к. не было им интересно - а был только интерес в одном - подмять эти независимые ветви власти под себя.
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27.02.2021 15:50 Відповісти
73/43%зебіл Игорь Монахов, реформи при Пороху якраз йшли, і в ГПУ, і СБУ, і в судах, тощо! Попри те, що комусб не хотілось їх... але це природня, стандартна ситуація для всіх країн, які проводять реформи.
Реформи припинились якраз завдяки тобі, при клоуну! За що, до речі, навіть МВФ послав вас всіх в сраку на минулому тижні.
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27.02.2021 16:13 Відповісти
Зе и пЭ - мудаки... один в костюме клоуна , другой в костюме патриота, но вместе являются агентами куйла !!! КРАПКА
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27.02.2021 16:45 Відповісти
Ваші пропозиції , на перше лице в країні ? Щоб хоча-б суди реформувати . ..?
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27.02.2021 20:18 Відповісти
Суды реформированию не подлежат !!! оставить КС и ВС -- остальные под тотальную зачистку с посадками, потом взяться и за первые суды если те не сбегут...
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27.02.2021 23:56 Відповісти
ні, навіЗе не настільки мудак, як ти, і вся твоя корешна 73/43%зебільна пістобратія
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27.02.2021 21:06 Відповісти
ну может зе и ни настолько поц (хотя я считаю что настолько - отбитый наглухо) , а с щоколадом ты я смотрю согласен - то что оно мудило редкостное и оспариванию не подлежит.. Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 7891
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27.02.2021 23:59 Відповісти
Все. Ну, и Порошенко.
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27.02.2021 16:39 Відповісти
Следующая акция в поддержку Стерненко состоится 9 марта возле Дома Профсоюзов, где будет заседать ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 9784
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27.02.2021 15:18 Відповісти
Это зачетный будет фильмец. Чтобы остановить падение рейтинга, зебилу прийдется не только посадить дерьмака, баканова, бенедиктову, татарова, но и самому сесть
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27.02.2021 15:42 Відповісти
Та ладно, я стану зелебобиком если он реально всю эту срань посадит.
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27.02.2021 15:53 Відповісти
Ой, как я жду этого фильма! Ермаку стоило бы чемоданчик собрать к премьере. Интересно, как его бубочка будет прикрывать и отмазывать...
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27.02.2021 16:41 Відповісти
Історією зі "зривом операції щодо вагнерівців" зацікавилася міжнародна спільнота розслідувачів Bellingcat. Наприкінці лютого Bellingcat обіцяють опублікувати розслідування та документальний фільм, які можуть стати політичним ударом для команди Володимира Зеленського.

"Як може сподіватися влада, що це залишиться недоведеним, якщо залишилося стільки слідів, аж до того, що було виписане судове рішення про арешт цих "вагнеровців", якби вони потрапили в Україну? Слідів настільки багато, що просто незрозуміло, у кого може бути ілюзія, що це не буде доведено", - керівник Bellingcat Хрісто Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".

Проліт вагнерівців. Яка роль Зеленського, Єрмака і Порошенка в "найкращій операції спецслужб"
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27.02.2021 17:44 Відповісти
Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника ГУР Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов. Глава Офиса президента Андрей Ермак звонил автору фильма о "Вагнергейте" Христо Грозеву, фильм выйдет в марте

26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца российской частной военной компании "Вагнер", которая которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. США усиливают давление на режим Путина, и расследует деятельность "Вагнера".

А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.

По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских террористов "Вагнера", которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020-го года.

Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля.

По данным Цензор.Нет, накануне выселения из Конча-Заспы, с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем "Беллигнкэт" Христо Грозевым. В противном случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были тотчас осуществлены.

Президент Зеленский, издав приказ о выселении, таким образом сам задокументировал попытку оказать давление на ключевого свидетеля. То есть Офис президента показал, что несет ответственность за предательство и пытается замести следы преступления.

По данным источников Цензор.Нет, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет.

Я общался с Грозевым, и по его словам, первая часть "Вагнергейта" выйдет в марте, а летом будет большой фильм. Выселение Бурбы и попытка скрыть следы предательства, мне кажется, станут тем очевидным фактам, который покажет каждому зрителю "Нетфликс" в США насколько адекватно президент Зеленский руководит вопросами национальной обороны.

И немного о морали. Бурба жил в том же поселке в Конча-Заспе, где уже 8 месяцев сам Зеленский "временно проживает" в госрезиденции в 2000 метров. Видимо, выселяя Бурбу, Зеленский думал, что Конча-Заспа - это такая привилегия, от которой отказаться невозможно. Какая унизительная мелочность... Вам может не нравится Бурба, но ведь в интересах государства обеспечить ему охрану, он же секретоноситель по многим операциям, которые продолжаются в настоящее время, если не в курсе, так спросите, что там к нам недавно поступило... Парадокс. Безопасность экс-начальника военной разведки в Украине обеспечивают американцы, которые за это вообще не отвечают и просто проявляют добрую волю.

Напоминаю, что я давал показания в ДБР по делу об утечке информации о "Вагнергейте". Требую официального заявления следствия - так был провал спецоперации или нет? Я разглашал информацию о спецоперации или всех обманул? Вы же 6 месяцев изучаете дело, когда скажете обществу правду? Ну, давайте, пусть не лживые пиарщики из ОП, а руководство ДБР сделает официальное заключение - было или не было?

Предупреждаю президента о последствиях. После того, как вы распорядились снять охрану с руководителей ГУР МО, которые работали по "вагнеровцам", вы их всех подставили под вероятные российские диверсии. Мне кажется, именно такого результата ожидает российский шпион и предатель Украины Руслан Демченко, которого президент назначил начальником комитета по разведке. Но если что-то с гуровцами произойдет, вся ответственность за их судьбы будет полностью на Зеленском. И демонстрация у под Офисом будет, в таком случае, совсем не мирной. И вот тогда фильм про "Вагнергейт" с президентом Украины в главной роли посмотрит весь мир.
Юрий Бутусов
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27.02.2021 18:29 Відповісти
А який сенс в цій акції?
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27.02.2021 15:18 Відповісти
Баблос...
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27.02.2021 16:35 Відповісти
Наприкінці 80-х коли Народний Рух України проводив мітинги і демонстрації за вихід України з ссср і проголошення Незалежності, ватники також питали "какой смисл етіх акцій".
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27.02.2021 17:49 Відповісти
Зеля і вся та шобла сміються з цього, поліцію прибрали і навіть подяку об'явили що ведуть себе спокійно. Тут тільки дієвий один спосіб, румунський.
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27.02.2021 20:21 Відповісти
Ні, не сміються. Насправді перший протест 23 лютого налякав клоунів сильно. А сьогодні вони відкрили всі ворота коло ОПи, щоб далі не провокувати загострення. А вчора на програму до Шустера набігло багато високопосадовців клоуна та ще з собою привели кілька шісток для масовки і всі разом переконували людей, щоб не виходили на протест. Я так розумію, що ви на протест не ходили тому шукаєте собі виправдання.
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27.02.2021 23:13 Відповісти
Ну стерненка ж не відпустили. А казати на шустері можна що завгодно. А про то що чи я був на протесті, то скажу, що не ьув. Від просто так кожен раз їздити 600 кілометрів якось не грошей не часу нема. Поки ви там в великих містах розважаєтесь, то вам януковича, то петруся, зараз вовку захотілось сел і маленьких міст вже практично нема. Всі виїджають в всілякі польщі. Так що як будете вішать зелю ми підтянемось, а так просто походити кругами без толку від оп до ради в нас нема натхнення.
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28.02.2021 07:02 Відповісти
Не треба їздити 600 кілометрів, у своєму місті чи селі можна провести акцію протесту. Крапля камінь точить. "Поки ви там в великих містах розважаєтесь...", - це вам із зомбоящика пропагандони медведчука і каломойського таке розказують. Але якби ми тут в Києві не "розважались", то від України вже й сліду не залишилось.
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28.02.2021 12:21 Відповісти
Розважаєтесь, я маю на увазі вибираєте не думаючи. Як на вашу думку два рази підряд льонюикосмоса вибрати це нормально? А щодо акцій в селі чи маленькому містечку ви не дуже прелставляєте життя тут. Коли вилізли у владу братва януковича я був у Дніпрі на зустрічі випускників і питав у всіх ну як вам? Всі, та нормально, тільки один сказав що його друга рекет чипати почав. А у в нас це вже давно, й рекет й бідність й "бєзпрідел". А маленькі села, зутори, зникають з карти при маленькому зменшенню добробуту в Україні. В міста це приходить через багато років.
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28.02.2021 16:16 Відповісти
Не могу понять, а где аналогичные акции в поддержку:
- закрытых сепарских каналов
- отобранной трубы мертведчука
- "честных" донецких судей
- независимой на 100% генпрокурорши
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27.02.2021 15:20 Відповісти
зебилы не ходят на акции, сегодня свежая серия сватов, а потом квартал по интеру.некогда!
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27.02.2021 15:39 Відповісти
З полегшенням,недолуге !!!))))
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27.02.2021 15:23 Відповісти
От чесно, акція від початку була провальною і саме по причині того, що зазивалою та організатором був "рух ні котопуляції!".
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27.02.2021 15:26 Відповісти
В чем провальность? В том что пришло под 10тыс чел?
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27.02.2021 15:37 Відповісти
Пиши, що мулярд вийшло. Навіщо зайва скромність.
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27.02.2021 15:39 Відповісти
если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото...(с)
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27.02.2021 15:29 Відповісти
В мирних акціях участі не приймаю. Почнеться - з'явимося (тактиці бою в міських умовах, слава Богу, вже навчені)
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27.02.2021 15:31 Відповісти
А теперь представим ситуацию: суд дал 7 лет портнову или шарию. Сколько тысяч людей бесплатно выйдет с требованием отставки генпрокурора? Правильный ответ - 0! Вот поэтому эти два заднеприводные гомосеки могут только рвать жопу в телевизоре, ведь по факту у них елохторат - быдло! Впрочем как и у зеленского или бойко-левочкина с мертведчуком.
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27.02.2021 15:36 Відповісти
вроде заднеприводной не этот портнов....
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27.02.2021 16:49 Відповісти
То есть последние решения СНБО (закрытие реваншистских помоек мертвечука), санкции на реваншистов и возврат переданной сывочолым "патриётом" мертвечуку государственной трубы- "КАПИТУЛЯЦИЯ"??? Ну, ну. Жгите исчё! Вас обязательно "поддержит" Народ Украины. Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 439
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27.02.2021 15:46 Відповісти
73/43%дебіл Максим Воронцов a6167232, акція не проти отих рішень РНБО (навпаки, вони підтримуються; хоч з застереженням "щоб в суді було підтверджено"). Акція - проти несправдливих судових вироків, проти зупинки реформ, зокрема, в судовій сфері!
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27.02.2021 16:20 Відповісти
Революція робиться або одразу після спрацювання умовного тригеру, або не робиться взагалі.
Там на верху це теж розуміють.
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27.02.2021 15:51 Відповісти
МВД поблагодарил митингующих. Митингующие поблагодарили МВД. Всех вместе поблагодарил Зеленский. Все поблагодарили Зеленского. А потом прошли братания и слившись в хороводе, все вместе пошли в ближайший Велюр отмечать прошедшую революцию... Занавес. И. Имитация! (с)
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27.02.2021 16:03 Відповісти
Вища Рада правосуддя до цього судді не має жодного стосунку. Він же не був п'яним на роботі, ні за кермом... іншого адмінпорушення не здійснював...
Хіба що... декларація... та й там може бути все чисто: \майно в Донецьку залишилось...
Тільки вища кваліфкомісія, якщо встановить замовність вироку, або ж його неадекватність злочину.
Але ж ВККС - нині бездіяльна..., завдяки вовчому ОАСК та бубочці з портновим...
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27.02.2021 16:07 Відповісти
Шатуни.
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27.02.2021 16:12 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

1 ч ·

О политтехнологиях

Помните, Порошенко при помощи «ручного» Саакашвили устраивал по выходным клоунские акции протеста.

Ту же технологию использует сейчас Зеленский с контролируемыми протестами в поддержку Стерненко.

А знаете, что объединяет эти две технологии? Нигде не поднимается тема грабежа людей тарифами.

То есть - клоунские протесты предназначены имитировать подконтрольное «возмущение» властью. Не поднимая те темы, которые власть боится. И отбивая у нормальных людей выходить на социальные протесты.
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27.02.2021 17:15 Відповісти
интересная мысль Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 8508
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27.02.2021 17:51 Відповісти
В Україні народ ніколи не виходив на майдани через тарифи. В Україні народ протестує проти несправедливості. Почитай причини хоч би останніх двох українських революцій.
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27.02.2021 17:55 Відповісти
Стерненко - волю. А Демчук хай сидить. Рожей не вийшов
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27.02.2021 17:25 Відповісти
ага. Демчука никто и не вспоминает Наступна акція на підтримку Стерненка відбудеться 9 березня біля Будинку профспілок, де засідатиме ВСП, - "Рух опору капітуляції" - Цензор.НЕТ 4510
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27.02.2021 17:52 Відповісти
Вчора у Шустера Венедіктова всю розмову переводила зі Стерненка на Демчука. Допи*ділась до того, що несправедливо буде, коли Демчук сидить, а Стерненко на волі. А сьогодні зебіли, як попугаї, повторюють їй у слід. Хоч із Демчуком трохи інша ситуація.
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27.02.2021 18:00 Відповісти
один и тот же срок по одному и тому же делу
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27.02.2021 18:17 Відповісти
Ні, Демчук не досидів свій попередній термін по іншій справі, його випустили достроково на випробувальний термін. І у цей термін він вліз в нову халепу.
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27.02.2021 18:46 Відповісти
но срок он получил по тому же делу, что и Стерненко
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27.02.2021 18:52 Відповісти
А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ - НИ АДВОКАТЫ СТЕРНЕНКО, НИ ОН САМ, НИ ОРГАНИЗАТОРЫ МИТИНГА НИКОГДА НЕПОДАДУТ В ЕСПЧ НА ,,НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ" ПРИГОВОР. ПОТОМУ ЧТО ЗНАЮТ ЧТО ИМЕННО В ЕСПЧ ВЕСЬ ИХ МИФ О ЯКОБЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТОГО ПРИГОВОРА И РАЗВЕЕТСЯ В ПУХ И ПОРОХ.
😆😅🤣😂😄🙃😜😝🤪
ТАКОВЫ РЕАЛИИ.
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27.02.2021 19:53 Відповісти
Думи мої думи ...
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27.02.2021 20:34 Відповісти
Вірніше - "бредни мои , бредни ..."
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27.02.2021 20:35 Відповісти
ВЖЕ ОДНЕ ТЕ,ЩО ЙОГО ЗВИНУВАЧУЮТЬ У ПОБИТТІ ВАТНОЇ ТВАРЮКИ,РОБИТЬ ЙОГО НВИННИМ ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ,БО СВЯТИЙ ОБОВ'ЯЗОК ГРОМАДЯНИНА-ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОСТІ УСІМА МЕТОДАМИ,ТИМ БІЛЬШЕ В УМОВАХ ВІЙНИ. СУДИТИ ПОТРІБНО ПАТЄРПЄВШЕГО НА ПАРУ З ДОНБАСЯДЛОМ У СУДДІВСЬКІЙ МАНТІЇ,ЯКІ ЗАВДЯКИ НАШІЙ ТЕЛЯЧІЙ ІНФАНТИЛЬНОСТІ І ТОЛЄРАНТНОСТІ ДОСІ ЩЕ ХРОБАКІВ НЕ ГОДУЮТЬ.
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27.02.2021 23:25 Відповісти
ЦІКАВА ВІДПОВІДЬ ВІД СТОПРОЦЕНТОВОГО ВІРНОГО СТАЛІНІСТА.
А ЦІКАВА САМЕ ТОМУ, ЩО СТАЛІНІСТ НАВІТЬ І НЕУСВІДОМЛЮЄ НАСКІЛЬКИ ВІН ГЛИБОКИЙ СТАЛІНЕЦЬ...
😄😆😅🤣😂😝🤪😜
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27.02.2021 23:30 Відповісти
два месяца ходили как дурачки на мирные веча, пока Ярош не показал как нужно действовать на Вогняне водохреща
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27.02.2021 23:53 Відповісти
 
 