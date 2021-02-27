"Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука не має права просити пільги на струм, оскільки вона не підпадає під умови роботи підприємств "зеленої" металургії, бо не займається скороченням викидів свого заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

За його словами, згідно з європейською практикою застосування терміну "зелена" металургія, до неї належать лише ті підприємства, які переходять від споживання викопних видів палива, зменшують свої викиди в атмосферу, тим самим стаючи "зеленими". І, відповідно до законодавства, отримують певні пільги. Однак підприємствам, які вже працюють за такими технологіями, як от сталеплавильний завод "Інтерпайп", така пільга не надається.

"Якщо завод відразу побудовано із такими викидами, які не перевищують певний рівень, то не можна ж сказати, що його "зеленим" побудували і тому він цю пільгу має отримати", - сказав Козакевич.

Крім того, він вважає, що надання підприємствам струму за різними тарифами є дискримінаційним.

"У профільному законі про ринок електроенергії сказано, що тарифи не мають бути дискримінаційними, не має бути кроссубсидування. Тобто один і той же тариф різні підприємства не можуть сплачувати в різному обсязі", - зазначив Козакевич.

На його думку, якщо підприємства потребують державної допомоги, щоб пережити кризу, її мають надавати за іншим принципом.

"Таку допомогу треба трошки інакше надавати. Держава має оцінити, наскільки вона може надати таку допомогу, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку. А потім вже надавати безпосередньо. А просто сказати, що одні мають сплачувати тариф, а інші ні - це, на мою думку, вкрай невдала ідея", - зазначив Козакевич.

Нагадаємо, раніше про схему для "зеленої" металургії повідомляв народний депутат Олексій Кучеренко, зазначаючи, що за пільги на струм для заводу "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука українці заплатять зі своїх кишень понад 200 млн грн.