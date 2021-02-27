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Новини Економіка
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"Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука не має права просити пільги на струм, оскільки вона не підпадає під умови роботи підприємств "зеленої" металургії, бо не займається скороченням викидів свого заводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

За його словами, згідно з європейською практикою застосування терміну "зелена" металургія, до неї належать лише ті підприємства, які переходять від споживання викопних видів палива, зменшують свої викиди в атмосферу, тим самим стаючи "зеленими". І, відповідно до законодавства, отримують певні пільги. Однак підприємствам, які вже працюють за такими технологіями, як от сталеплавильний завод "Інтерпайп", така пільга не надається.

"Якщо завод відразу побудовано із такими викидами, які не перевищують певний рівень, то не можна ж сказати, що його "зеленим" побудували і тому він цю пільгу має отримати", - сказав Козакевич.

Крім того, він вважає, що надання підприємствам струму за різними тарифами є дискримінаційним.

"У профільному законі про ринок електроенергії сказано, що тарифи не мають бути дискримінаційними, не має бути кроссубсидування. Тобто один і той же тариф різні підприємства не можуть сплачувати в різному обсязі", - зазначив Козакевич.

На його думку, якщо підприємства потребують державної допомоги, щоб пережити кризу, її мають надавати за іншим принципом.

"Таку допомогу треба трошки інакше надавати. Держава має оцінити, наскільки вона може надати таку допомогу, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку. А потім вже надавати безпосередньо. А просто сказати, що одні мають сплачувати тариф, а інші ні - це, на мою думку, вкрай невдала ідея", - зазначив Козакевич.

Нагадаємо, раніше про схему для "зеленої" металургії повідомляв народний депутат Олексій Кучеренко, зазначаючи, що за пільги на струм для заводу "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука українці заплатять зі своїх кишень понад 200 млн грн.
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Топ коментарі
+9
Да, они с Беней и Ахметкой привели к власти свою куклу и делают абсолютно все, что хотят

"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 1924
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27.02.2021 15:25
+5
Це поважний пан. Він мільярдер, нажив мільярди непосильною працею свого тестя. До того ж проводить якісь платформи і звісно благодійник та меценат. Невже цього мало, щоб нагріти українців на додаткові декілька мільярдів гривень?
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27.02.2021 15:25
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Це поважний пан. Він мільярдер, нажив мільярди непосильною працею свого тестя. До того ж проводить якісь платформи і звісно благодійник та меценат. Невже цього мало, щоб нагріти українців на додаткові декілька мільярдів гривень?
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27.02.2021 15:25 Відповісти
мы гои а воны ублюдки им можна ..только немцы пояснили наглым Изям кто они на деле....
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27.02.2021 15:34 Відповісти
якого хєра йому льготи надавати? Воно що-якесь особливе? "Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 9205
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27.02.2021 15:19 Відповісти
Да, они с Беней и Ахметкой привели к власти свою куклу и делают абсолютно все, что хотят

"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 1924
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27.02.2021 15:25 Відповісти
Нет. Но они и не грабили так нахально и безнаказанно государство, не обращая внимания ни на кого.
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27.02.2021 15:47 Відповісти
А кое это имеет оношение, к тому, что грабят страну сейчас? И благодаря зебилам избравшим артиста подписавшего контракт на исполнение роли ПРЕЗИДЕНТА! Они его по своим каналам хвалят не на хвалятся, а он им за это -грабь не хочу.
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27.02.2021 17:33 Відповісти
А Беня с Ахметкой?

"Интерпайп" Пинчука не имеет права просить льготы на ток у государства, - Козакевич - Цензор.НЕТ 2528
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27.02.2021 15:23 Відповісти
Что это за реклама гнилья "перший незалежний" проскакивает? Цензор прикалывается что ли?
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27.02.2021 15:29 Відповісти
главное ,что хозяин блеющего о том,кто имет права ,а кто нет , имеет право просить в государства спустя несколько лет списывать по 25 лярдов грн
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27.02.2021 15:34 Відповісти
А плебсу вішають локшину про вітряки та сояшники !!!))))
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27.02.2021 15:34 Відповісти
дайте пинчуку волю и льготы, переизберите бубу, не стреляйте в ответ на кацапские обстрелы и будет полная зеленая хрень - шо в принципе уже и есть....
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27.02.2021 15:36 Відповісти
Автору статьи : не ток , а электроэнергия . Вам и раньше делали замечания ...
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27.02.2021 15:40 Відповісти
Понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно. / НЭК "Укрэнерго", по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн ущерба. Виноваты папередники -слишком много солнечных и ветровых электростанций понастроили -объясняют слуги правящей мафии.
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27.02.2021 16:09 Відповісти
пинчук в сми весь такой эстет и филантроп , цивилизованный и просвещённый ...а на деле жлобяра копеечный
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27.02.2021 16:21 Відповісти
Это что же получается?! Бене можно, Ринату Лимонидовичу можно, а добряку и меценату Пинчуку низзя? Да где же справедливость в этой стране?! "Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 185 "Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 185 "Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 185
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27.02.2021 16:27 Відповісти
Тобто,бєнині феросплавні-це зелена металургія ?
А чи не пора StarLightMedia випустити трохи викривальних сюжетів про Зе і його команду ?
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27.02.2021 16:29 Відповісти
"Інтерпайп" Пінчука не має права просити пільги на струм у держави, - Козакевич - Цензор.НЕТ 4078 Петровзадівці у своєму репертуарі...Єдиний в країні за 30 років новий завод побудований по європейським вимогам - і то треба лайном заблювати...
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27.02.2021 17:06 Відповісти
Вчера по ТРК Украины ахметовские шавки эХсперды про это гавкали.
Все сравнивали меткомбинат с какой-то забегаловкой, типа ДИСКРИМИНАЦИЯ, что для кафешки подняли тариф на передачу электроэнергии на 10%, за которую они платят АЖ 60 тыс в месяц, теперь им бедным придется один холодидьник отключить, тем самым сократить ассортимент блюд.
Такое себе сравнение....
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27.02.2021 17:08 Відповісти
Олігархам пільги, бидлу73% підвищення тарифів і урізання субсидій!
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27.02.2021 17:40 Відповісти
На току зерно...
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27.02.2021 17:45 Відповісти
А сколько зелени Беня произвел для нашего преЗедента, что постоянно пользуется льготами на электроэнергию?
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27.02.2021 19:10 Відповісти
У них кстати самая интересная цена на металлолом. Особенно если его пару тонн хотя бы.
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27.02.2021 21:41 Відповісти
Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука не имеет права просить льготы на ток, Источник: https://censor.net/ru/n3250500

Модераторы ,у вас спецы конечно. Но что такое ток. Ток от слова течь. Ток чего ,воды ,электроэнергии,дерьма?
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28.02.2021 02:06 Відповісти
 
 