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лікарня (1098) вибух (3750) Чернівці (374)

Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася, - мер Чернівців про надзвичайну подію у міській лікарні

Новини Цензор.НЕТ Події

Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася, - мер Чернівців про надзвичайну подію у міській лікарні

Наразі ситуація в лікарні №1 у Чернівцях є контрольованою.

Про це заявив мер Чернівців Роман Клічук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання acc.cv.ua.

"Працюють всі служби, все під контролем. Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася. Найімовірніше, це було загоряння на ліжку хворого. Що саме, не відомо. Знайшли просто один флакончик спирту. Відкинули і версію з кип'ятильником", - сказав мер.

За його словами, вже завтра відділення, де стався вибух, може відновити роботу.

За даними заступниці голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталії Гусак, унаслідок НП одна людина загинула, один пацієнт перебуває в реанімації у важкому стані.

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"Їх було четверо в палаті (в момент вибуху). Один у важкому стані в реанімації, двоє в нормальному стані, вони наразі допомагають слідству. Попередньо, це не кисень. Там не було кисневого балона. Також це і не електрична мережа. Є багато запитань, на які відповідатимуть компетентні органи", - зазначила Гусак.

Як повідомлялося, удень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.

У ДСНС заявили, що НП сталася унаслідок спалаху кисневої труби. Також, за даними рятувальників, 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події.
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Топ коментарі
+2
Что лапшу вешают,бутылка из спиртом горит а не взрывается.Да и взрыв и пожар две большие разницы.Видимо заведующему ,,крышу,,делают это однозначно.Пострадали люди а виновником как всегда будет погибший.
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27.02.2021 15:37
+1
лампа аладдина?
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27.02.2021 15:32
+1
Палата № 6 ?
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27.02.2021 15:43
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лампа аладдина?
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27.02.2021 15:32 Відповісти
Нашли просто один флакончик спирта. Отвергнута и версия с кипятильником ", - сказал мэр.
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27.02.2021 15:34 Відповісти
если петарда или граната были бы характерные разлет следы веществ радиус.. и следы на раненом и погибшем специфические
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27.02.2021 15:36 Відповісти
лапша аладдина
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27.02.2021 15:40 Відповісти
дожили, даже спирт не горит(((
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27.02.2021 15:41 Відповісти
так "флакон спирту" означає, що в ньому все є спирт. Не знайшли ж флакон ВІД спирту, що озанчає, що він пустий. чи знов умніки не можуть на ізясниться?
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27.02.2021 15:51 Відповісти
а что алкаши тоже ковидом болеют ?
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27.02.2021 15:33 Відповісти
Так. Абрикосівка може призвести до вкрай тяжких наслідків, Шоу.
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27.02.2021 15:48 Відповісти
Что лапшу вешают,бутылка из спиртом горит а не взрывается.Да и взрыв и пожар две большие разницы.Видимо заведующему ,,крышу,,делают это однозначно.Пострадали люди а виновником как всегда будет погибший.
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27.02.2021 15:37 Відповісти
Палата № 6 ?
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27.02.2021 15:43 Відповісти
идиоты !!! покажите фото после взрыва с палаты и тут есть люди что по фото скажут что там взорвалось а не тяните за хвост эту ситуацию для прикрытия оппы главрача... Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице - Цензор.НЕТ 5993
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27.02.2021 15:46 Відповісти
уже полно ,обгоревшие простыни и лапти
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27.02.2021 15:51 Відповісти
похоже на "газ" , а оконные стекла целые !? если нет то точно кислород..
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27.02.2021 15:55 Відповісти
Пожар вызвал не взрыв и не проблемы с электричеством
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27.02.2021 15:49 Відповісти
а рос СМИ кругом пишут что взорвался кислородный баллон
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27.02.2021 15:51 Відповісти
ты читаешь враждебные сми??? мозг себе промываешь???
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27.02.2021 15:55 Відповісти
Я с Контрразведки
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27.02.2021 15:58 Відповісти
Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася, - мер Чернівців про надзвичайну подію у міській лікарні - Цензор.НЕТ 3740
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27.02.2021 19:12 Відповісти
Версия, что взорвался кислородный баллон, не подтвердилась, - мэр Черновцов о ЧП в городской больнице - Цензор.НЕТ 6332
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27.02.2021 15:54 Відповісти
Вылил спирт и загорелся: известна вероятная причина пожара в больнице Черновцов
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27.02.2021 15:55 Відповісти
сгорел от водки
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27.02.2021 15:59 Відповісти
Только что в телефонном разговоре с собкором ZN.UA Светланой Исаченко директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
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27.02.2021 16:02 Відповісти
Зеркало недели
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27.02.2021 16:03 Відповісти
курили в палаті?
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27.02.2021 16:02 Відповісти
ты че незрячий ?
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27.02.2021 16:04 Відповісти
Это же надо ....именно в лабораторию, которая и создавала вирус ....умышленно занесли кислородный баллон......и *********! ...кем то? ....была обломана трубка кислородного крана(горловина). Какое интересное совпадение! Но кое кто выучил чужие приемчики....и теперь надурняк пользуется ими.... ..... да,....Пропердон???
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27.02.2021 16:27 Відповісти
Ребята...пока не поздно!....осваивайте гравитационные линзы. Учите электродинамику. Будущее не за пукающими ракетками....спуститесь с небес! Будущее за гравитационными линзами. Читайте и перелистывайте на ночь манускрипт Войнича. Технологии врага надо знать наизусть!
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27.02.2021 16:35 Відповісти
 
 