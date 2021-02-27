Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася, - мер Чернівців про надзвичайну подію у міській лікарні

Наразі ситуація в лікарні №1 у Чернівцях є контрольованою.

Про це заявив мер Чернівців Роман Клічук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання acc.cv.ua.

"Працюють всі служби, все під контролем. Версія, що вибухнув кисневий балон, не підтвердилася. Найімовірніше, це було загоряння на ліжку хворого. Що саме, не відомо. Знайшли просто один флакончик спирту. Відкинули і версію з кип'ятильником", - сказав мер.

За його словами, вже завтра відділення, де стався вибух, може відновити роботу.

За даними заступниці голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталії Гусак, унаслідок НП одна людина загинула, один пацієнт перебуває в реанімації у важкому стані.

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"Їх було четверо в палаті (в момент вибуху). Один у важкому стані в реанімації, двоє в нормальному стані, вони наразі допомагають слідству. Попередньо, це не кисень. Там не було кисневого балона. Також це і не електрична мережа. Є багато запитань, на які відповідатимуть компетентні органи", - зазначила Гусак.

Як повідомлялося, удень 27 лютого в міській лікарні №1 в Чернівцях стався вибух.

У ДСНС заявили, що НП сталася унаслідок спалаху кисневої труби. Також, за даними рятувальників, 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події.