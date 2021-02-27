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У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження

Ризик захворювання важкою формою COVID-19 значно підвищується у хворих з ожирінням, гіпертонією, діабетом і серцевою недостатністю. Дві третини госпіталізованих вже мали ці захворювання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в публікації американського медичного видання Journal of American Heart Association.

Як наголошується в публікації, станом на 18 листопада 2020 року в США було задокументовано 906 849 госпіталізацій у зв'язку з COVID -19.

З них приблизно 30,2% хворих були з загальним ожирінням, 26,2% - з гіпертонією 20,5% - з цукровим діабетом, і 11,7% - з серцевого недостатністю. Разом узяті, 63,5% або 575 419 госпіталізацій COVID -19 були пов'язані з цими захворюваннями.

"Ризик госпіталізації з коронавірусною інфекцією COVID-19 міцно пов'язаний з кардіометаболічним здоров'ям", - роблять висновок експерти.

Зазначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

Також читайте: На Луганщині почали COVID-вакцинацію військовослужбовців
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Топ коментарі
+8
Ну да этот созданный"супергрипп" вызывает на "ковер" старые болезни,усиливая их.Но все же это грипп.Его враги чай с кизиловым варением и лимоном (2 недели по 15стаканов каждый день),а за обедом чеснок.
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27.02.2021 16:02
+7
аха!! а на вечер ещё намазать пятки солидолом!! и будет тебе счастье!! У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 1946 У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 2105
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27.02.2021 16:24
+6
У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 858
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27.02.2021 17:37
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Диабетик в опасности!
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27.02.2021 15:49 Відповісти
Ну да этот созданный"супергрипп" вызывает на "ковер" старые болезни,усиливая их.Но все же это грипп.Его враги чай с кизиловым варением и лимоном (2 недели по 15стаканов каждый день),а за обедом чеснок.
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27.02.2021 16:02 Відповісти
аха!! а на вечер ещё намазать пятки солидолом!! и будет тебе счастье!! У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 1946 У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 2105
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27.02.2021 16:24 Відповісти
Люди тупы и ленивы! Они не хотят делать ничего , даже для себя! Даже чай себе нагреть! Легче лежать , ругать медиков, глотать таблетки! Ограничить себя в еде? Никогда в жизни! Делать физические упражнения? Одуреть! Вариации с кизилом, чесноком возможны!
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27.02.2021 16:43 Відповісти
Людей специально загоняют в бедность и нищету, запирают их по домам, соответственно, увеличивается потребление углеводов и при недостаточной физактивности - сам понимаешь. Ограничить, конечно, надо, а питаться нормально - дорого. А все, шо они перечислили - это болезни, от которых и без вирусов много помирает.
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27.02.2021 17:46 Відповісти
плюс ношение масок способствует кислородному голоданию, что тоже совсем не айс для организма
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27.02.2021 18:16 Відповісти
У нас уже й учнів початкової школи зобов*язали їх носити цілий день.
Скоро немовлять примусять.
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27.02.2021 18:35 Відповісти
Вертайтесь додому, тут з цим простіше. )))
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27.02.2021 19:05 Відповісти
З цим - простіше. З рештою - аут.
Та й стрибати туди-сюди не виходить.
Життя - складніше.
У нас на 7-ме березня анонсують маніфестацію, щоб дозволили займатися спортом.
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27.02.2021 19:31 Відповісти
Маска задерживает кислород?С головой все в порядке?Наверное кислородное голодание...
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28.02.2021 13:56 Відповісти
Носите нормальную маску или респиратор.
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28.02.2021 14:39 Відповісти
Когда у тебя горят легкие, то чай с лимоном уже не поможет
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27.02.2021 16:59 Відповісти
Ты грип должен почуствовать сразу и чаи(сока варенья побольше),до горение легких не доводи.Да его создали чтоб уменьшить население земли в сговоре мировых правителей,но до такой стадии не доводи.И все равно я знаю людей которые на этих варениях вылечились без всяких систем,они не могли даже с постели встать и дойти до телефона,но лекарств не глотали( тем более их нет).Однажды эта подлость раскроется и мы все, здоровые, их- распространителей накажем.
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27.02.2021 17:20 Відповісти
У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 858
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27.02.2021 17:37 Відповісти
А я знаю кучу людей, які просто на 5 днів запахи перестали чути. І все. Раз на раз...
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27.02.2021 17:38 Відповісти
Я кого знал(вылечился) запахи чуял и температуры почти не было.Но он всю жизнь при грипах эти чаи пил и лекарство только от головной боли( когда до 40 доходили) принимал,по утрам зарядки делал,не курил и через год в горных холодных реках купался.
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27.02.2021 17:47 Відповісти
Я (47 років) був кілька днів перевтомлений потім втратив нюх на 3-4 дня, через тиждень так само "перехворіли" моя дружина (42 роки) та син (22 роки). Дочка(12 років)
взагалі не хворіла ніяк.
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27.02.2021 19:01 Відповісти
А можe люди, які вилікувалися, нe тільки варeння вживали, а щe, наприклад, борщ. І амeриканськe кіно дивилися. Якщо так, то іх могли вилікувати борщ і кіно.
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27.02.2021 19:34 Відповісти
Баку аул? Здесь вторая по значимости в мире древняя башня Младшего господина (АгаАз, а не Гыз-девичья башня как Кремль перевернул)
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27.02.2021 17:27 Відповісти
Неуч.
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17.04.2021 13:22 Відповісти
в сосіда не було діабету і ожиріння то помер, в його дружини діабет - середня важкість захворювання .
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27.02.2021 16:25 Відповісти
регулярная монотонная подача какой-то сугубу специфической фигни - чтобы у быдла мозК был постоянно засран...
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27.02.2021 16:45 Відповісти
Ничо не поменялось.
2/3 по прежнему за любую хрень которую им засрали в мозг.)
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27.02.2021 17:15 Відповісти
Странно, при сезонном гриппе то же самое. Люди с хроническими болезнями переносят его тяжело, многие умирают. Так было всегда. Только раньше, об этом не верещали из каждого утюга и не устраивали из всего мира концлагерь.
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27.02.2021 18:13 Відповісти
Ну то в всєгда, а то зараз - треба ж тренуватись робити з людей болванів без прав,
а грип він і в Африці грип, щоб там не верещали ТБ ведучі і журнашлюсти.
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28.02.2021 13:34 Відповісти
Саме цікаве, читаю останню фразу статті: "Нагадаємо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення". Джерело: https://censor.net/ua/n3250504 Отакої! Во істину, неочікуване прозріння моно, турбо бувшої зебільшості. 65% + 30% = 95%!! То виходить, що в Україні від 75% залишилось тільки 5% !!!, тих, які ще вірять відосикам - гундосикам - мантрам величного і його слуг.
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27.02.2021 21:02 Відповісти
Риск заболевания тяжелой формой коронавируса COVID-19 сильно повышается у пациентов с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания. Источник: https://censor.net/ru/n3250504

ЗРОЗУМІЛИ, ЗРОЗУМІЛИ - КОВІД ЦЕ СНІД 21 СТОРІЧЧЯ І

ПРЕЗЕРВАТИВИ ВЖЕ НЕ ВРЯТУЮТЬ. Інщі захворювання
самолівідувались від заздрощів короновірусу У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 5913
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28.02.2021 13:32 Відповісти
Я не врач, не эпидемиолог, но вот что я думаю.
Мои размышления опираются на те статьи, в которых исследовали появление СПИДа.

Раньше, в наших организмах были вирусы, бактерии, палочки разных осп, холер, тифа, коклюша... Это достаточно сильные (вирусы, палочки, бактерии). Когда их, из наших организмов выбили массовыми вакцинациями, то их место как раз и заполнили более слабые грипп, Ковид-19 и прочее.

Я не считаю, что я прав, но ведь Природа действительно не любит пустоты.
Раньше, от страшных болезней массово умирали дети. Из 10 родившихся даже в богатых семьях, зачастую до взрослого возраста доживало только двое.
Нынешние заразы не так сильны, но и население планеты выросло. Поезда, автобусы, самолеты, пассажирские суда - население мигрирует по планете.

Так что хотим мы этого или не хотим, но Человечество кажется вступило в эпоху таких панэпидемий.
Значит надо всем научиться соблюдать чистоту. Украина ПОКА имеет сильно развитую фармакологическую промышленность - фабрикам надо помочь и страна станет на этом хорошо зарабатывать. Нужно открывать НИИ и лаборатории.
А маска, это не страшно. Врачи привыкают ходить в масках, и мы привыкнем. Привыкнем ради здоровья своего и своих близких.

А ещё, я бы санэпидемслужбу сделал военизированной госструктурой, одел бы в погоны и дал соответствующее финансирование с окладами.
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28.02.2021 14:51 Відповісти
 
 