У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Ризик захворювання важкою формою COVID-19 значно підвищується у хворих з ожирінням, гіпертонією, діабетом і серцевою недостатністю. Дві третини госпіталізованих вже мали ці захворювання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в публікації американського медичного видання Journal of American Heart Association.
Як наголошується в публікації, станом на 18 листопада 2020 року в США було задокументовано 906 849 госпіталізацій у зв'язку з COVID -19.
З них приблизно 30,2% хворих були з загальним ожирінням, 26,2% - з гіпертонією 20,5% - з цукровим діабетом, і 11,7% - з серцевого недостатністю. Разом узяті, 63,5% або 575 419 госпіталізацій COVID -19 були пов'язані з цими захворюваннями.
"Ризик госпіталізації з коронавірусною інфекцією COVID-19 міцно пов'язаний з кардіометаболічним здоров'ям", - роблять висновок експерти.
Зазначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна посіла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.
Нагадаємо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро немовлять примусять.
Та й стрибати туди-сюди не виходить.
Життя - складніше.
У нас на 7-ме березня анонсують маніфестацію, щоб дозволили займатися спортом.
взагалі не хворіла ніяк.
2/3 по прежнему за любую хрень которую им засрали в мозг.)
а грип він і в Африці грип, щоб там не верещали ТБ ведучі і журнашлюсти.
ЗРОЗУМІЛИ, ЗРОЗУМІЛИ - КОВІД ЦЕ СНІД 21 СТОРІЧЧЯ І
ПРЕЗЕРВАТИВИ ВЖЕ НЕ ВРЯТУЮТЬ. Інщі захворювання
самолівідувались від заздрощів короновірусу
Мои размышления опираются на те статьи, в которых исследовали появление СПИДа.
Раньше, в наших организмах были вирусы, бактерии, палочки разных осп, холер, тифа, коклюша... Это достаточно сильные (вирусы, палочки, бактерии). Когда их, из наших организмов выбили массовыми вакцинациями, то их место как раз и заполнили более слабые грипп, Ковид-19 и прочее.
Я не считаю, что я прав, но ведь Природа действительно не любит пустоты.
Раньше, от страшных болезней массово умирали дети. Из 10 родившихся даже в богатых семьях, зачастую до взрослого возраста доживало только двое.
Нынешние заразы не так сильны, но и население планеты выросло. Поезда, автобусы, самолеты, пассажирские суда - население мигрирует по планете.
Так что хотим мы этого или не хотим, но Человечество кажется вступило в эпоху таких панэпидемий.
Значит надо всем научиться соблюдать чистоту. Украина ПОКА имеет сильно развитую фармакологическую промышленность - фабрикам надо помочь и страна станет на этом хорошо зарабатывать. Нужно открывать НИИ и лаборатории.
А маска, это не страшно. Врачи привыкают ходить в масках, и мы привыкнем. Привыкнем ради здоровья своего и своих близких.
А ещё, я бы санэпидемслужбу сделал военизированной госструктурой, одел бы в погоны и дал соответствующее финансирование с окладами.