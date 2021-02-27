УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13644 відвідувача онлайн
Новини Події
1 866 30
лікарня (1098) пожежа (3746) Чернівці (374) Олексій Чернишов (121)

Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Події

Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов

Наразі рятувальники і правоохоронці з'ясовують, що спричинило займання в Чернівецькій міській клінічній лікарні №1.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, пише Цензор.НЕТ.

"Мав розмову з Сергім Осачуком, головою Чернівецької ОДА. В Чернівцях у лікарні сталась трагедія - одна людина загинула, одна  зазнала опіків. Наразі з’ясовують, що спричинило займання у Чернівецькій міській клінічній лікарні №1. ДСНС спільно із Нацполіцією продовжують працювати на місці. За їхньою попередньою інформацією, вибуху не було - ані кисневі мережі, ані електричні не пошкоджені. Був спалах, який спричинив займання. Дякую місцевій владі за швидке реагування на ситуацію", - написав він.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Хлопок жЫ.
показати весь коментар
27.02.2021 16:39
+2
в русском новоязе, - взрыв, - это "хлопок"
показати весь коментар
27.02.2021 16:43
+2
Скорее сочетание пяного дяди вани с газовым ключем от солидола.
показати весь коментар
27.02.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это такая же вспышка, как взрыв дома на Поздняках. Точь в точь такое же кольцо. Это такая же вспышка как на колесе бензовоза, которого выбросило на встречку. Точь в точь тоже кольцо.
показати весь коментар
27.02.2021 16:38 Відповісти
Хлопок жЫ.
показати весь коментар
27.02.2021 16:39 Відповісти
Ну да.ну да.Мер лично присутствовал при возгорании и ему лучше знать чем МЧесникам професионалам.
показати весь коментар
27.02.2021 16:41 Відповісти
в русском новоязе, - взрыв, - это "хлопок"
показати весь коментар
27.02.2021 16:43 Відповісти
стекла на окнах целы
показати весь коментар
27.02.2021 16:46 Відповісти
Основная версия причины пожара, которую в данный момент выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы.
показати весь коментар
27.02.2021 16:45 Відповісти
Похоже на неудачное сочетание спирта с кислородом.
показати весь коментар
27.02.2021 16:53 Відповісти
Моя сестра работала ещё при кислородных подушках.Они специально ложили ватку со спиртом на кислородную трубку,чтобы сбить пену в лёгких.Тогда спасали многих.Работала в сельской больнице
показати весь коментар
27.02.2021 16:59 Відповісти
Земной поклон сестре. Но сколько того кислорода в подушке? Одна надежда, что у нас есть спецы, которые разберутся в причинах. Надо же учиться на ошибках. Нема ума учиться на чужих, будем учиться на своих косяках. Люди же гибнут. Не на фронте - В БОЛЬНИЦЕ!
показати весь коментар
27.02.2021 17:07 Відповісти
Для работы с кислородом должны быть обученые люди,а косяк в Украине уже не первый так что учиться было на чем.Здес попахивает халатностью слесаря и безответственностью заведующего.
показати весь коментар
27.02.2021 17:35 Відповісти
А кто должен учить людей работать с опасными средами?
показати весь коментар
27.02.2021 17:37 Відповісти
Существуют же учебные центры или по крайней мере должен был произвести инструктаж инженер по ТБ с последующей проверкой знаний и оформить допуск до взривоопасных газов.
показати весь коментар
27.02.2021 17:41 Відповісти
Да, существуют. Наша компания своих людей обучает практически по всем специальностям. А вот в инженерах лечучреждений по ТБ я как-то совсем не уверен. С них, наверное, нужно начинать обучение. Слишком много стало кислородным проблем.
показати весь коментар
27.02.2021 17:46 Відповісти
Ну во первых само слово ИНЖЕНЕР указывает на то что он обязан знать об опасностях разных веществ и газов.А во вторых чистый кислодод в больницах всегда был еще и до пандемии и об его опасности и обращении с ним инженер по ТБ знать просто обязан.
показати весь коментар
27.02.2021 17:52 Відповісти
Ну, Володь, ну я тя умоляю! Взрослый же здравый человек! Все вменяемые инженеры работают в частном секторе производства за адекватные ЗП. Кто остается в медучреждениях? Пенсы, которые отстали от реальности навсегда и неудачники, которым тупо не осилить эту работу. Исключения настолько редки, что скорее подтверждают это правило.
показати весь коментар
27.02.2021 17:57 Відповісти
Как не странно звучит но именно эти пенсы еще что-то знают,а вот в молодежи сомневаюсь так как их теперь ,,учат,,за деньги а вот их знания никому не интересны.
показати весь коментар
27.02.2021 18:01 Відповісти
ну таки пары спирта и применяют как пеногаситель при отёках лёгких . только сколько же подушек нужно иметь . она где то минут на 5 работы а пары действовать начинают минут через 15 .
показати весь коментар
27.02.2021 17:21 Відповісти
Парами спирта можно дышать в простом ингаляторе паровом.Есть ингаляторы ультразвуковые.То вообще бомба.Больному ковидом нужны атомы кислорода ,а не молекулы,которые нужно расщеплять на атомы.
показати весь коментар
27.02.2021 17:42 Відповісти
ну таки я понял . что вы описывали времена задолго до ультразвуковых небулайзеров и тем более коронабесия .
показати весь коментар
27.02.2021 18:27 Відповісти
Сестра работала 1963-2005 год медсестрой,фельдшером ,акушерккой..Но работала в разных больницах,поликлиниках,роддомах и тд.Она у меня консультант по любым мед вопросам.Теперь всё новое-давно забытое старое.Америка в сотый раз открывает америку..Всё все равно основано на статистике и эмпирике.Трепанацию черепа делали в древнем Египте и Африке.На счёт коронабесия.В Южной Африке за год появилось очень много детей -сирот.Поумирали родители и старики от коронавируса южноафриканского.
показати весь коментар
27.02.2021 20:37 Відповісти
Скорее сочетание пяного дяди вани с газовым ключем от солидола.
показати весь коментар
27.02.2021 17:07 Відповісти
Закурил кто-то..Это же мужики.
показати весь коментар
27.02.2021 16:55 Відповісти
не обязательно . кислород при такой концентрации практически чистый загорается буквально от всего на выходе из трубки начиная от пыли заканчивая тараканом . поэтому к ним такое требование насчёт чистоты .
показати весь коментар
27.02.2021 17:12 Відповісти
Кислород не горючий газ, загораются (или взрываются) именно объекты в чистой кислородной атмосфере. Сам кислород горит только в смеси со фтором, т.к. фтор ещё более сильный окислитель.
показати весь коментар
27.02.2021 18:32 Відповісти
Ага-а.Когда в глотке 25-30 см.шланга как раз до курева и самоподжега...
показати весь коментар
27.02.2021 17:37 Відповісти
Було чути бавовна від вибуху чи ніт?
показати весь коментар
27.02.2021 16:57 Відповісти
На щастя, в наших пампасах козломордих не так багато. Отже, і бавовни, як правило, не трапляється. Бо трапляється вона там, де дохолєри зкріпних особин - москалів.
показати весь коментар
27.02.2021 20:40 Відповісти
Хоча насправді вона спостерігається при подоланні звукового бар'єру Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов - Цензор.НЕТ 4685
показати весь коментар
28.02.2021 01:36 Відповісти
негромкий хлопок, легкое задымление, отрицательный рост и могучее вставание с колен !!!
показати весь коментар
27.02.2021 19:41 Відповісти
спасиба бальнице, спасиба властям ...
показати весь коментар
28.02.2021 02:34 Відповісти
 
 