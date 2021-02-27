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лікарня (1098) ОДА (1541) смерть (6551) Чернівці (374)

Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний

Новини Цензор.НЕТ Події

Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний

Причиною трагедії в Чернівецькій лікарні став самопідпал одного з пацієнтів, який хворів на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив Дзеркалу Тижня.

За його словами причиною пожежі був ні вибух кисню, ні замкнення в електромержі. Ці версії на цю хвилину відхилені остаточно. Основна версія причини пожежі, яку зараз з'ясовують на місці співробітники служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів, - самопідпал одного з важкохворих пацієнтів у одній із палат лікарні. Він облив себе спиртом та підпалив.

Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко перекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади.

Другий постраждалий зараз перебуває у критичному стані у цій самій лікарні з опіками 3-4 ступеня.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.
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Топ коментарі
+16
сознательные решения формируются при нормальной работе мозга,

а если в мозг поступает обедненная кислородом кровь, то возникают галлюцинации, а совсем даже не взвешенные решения
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27.02.2021 17:17
+9
Не обязательно. Очень, кстати, может быть такое. Я и сам наблюдал и более странные глюки от недостатка кислорода в крови при сильном поражении легких.
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27.02.2021 17:13
+8
Таки да. Сам в легком шоке от некоторых своих действий.
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27.02.2021 17:18
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у деда денег не было ,вот и издевались над ним , вот он и не выдержал
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27.02.2021 17:10 Відповісти
Не обязательно. Очень, кстати, может быть такое. Я и сам наблюдал и более странные глюки от недостатка кислорода в крови при сильном поражении легких.
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27.02.2021 17:13 Відповісти
самоубийство это не глюка ,а сознательное решение
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27.02.2021 17:14 Відповісти
сознательные решения формируются при нормальной работе мозга,

а если в мозг поступает обедненная кислородом кровь, то возникают галлюцинации, а совсем даже не взвешенные решения
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27.02.2021 17:17 Відповісти
Таки да. Сам в легком шоке от некоторых своих действий.
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27.02.2021 17:18 Відповісти
еще от глюков никто не умирал
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27.02.2021 17:19 Відповісти
Поверь, если бы мы не дежурили круглосуточно и не держали за руки -- было бы +1 к статистике.
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27.02.2021 17:22 Відповісти
ой! один такой артист , работающий на публику, даже президентом стал! тоже видел , пытающихся покончить с жизнью: нет зрителей, нет решения!
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27.02.2021 17:30 Відповісти
и, тем не менее, результативных случаев полно
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27.02.2021 19:56 Відповісти
от глюков нет,

а от действий, мотивированных глюками и глубочайшей депрессией, миллионы случаев и чаще всего это суицид.
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27.02.2021 17:23 Відповісти
Я видел и более странное. И сам чудил слегка, в подробности вдаваться не буду. Ковид очень коварная штука и некоторых сильно поражает ЦНС. Хотя не исключено и самоубийство.
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27.02.2021 17:17 Відповісти
НА СТЕНЕ НЕ ВИДНО ТРУБОЧЕК ДЛЯ КИСЛОРОДА
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27.02.2021 19:45 Відповісти
Как-раз видно по плинтусу слева-направо. Но не уверен на все 100.
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27.02.2021 19:55 Відповісти
Ну по плинтусу их не тянут . Их тянут по периметру помещений выше головы и сверху трубочка спускается к лицу
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27.02.2021 20:07 Відповісти
Я не спорю. Но там почему-то между тумбочками идет от трубки отросток вверх. Что это такое - х.з.? Можно только гадать на кофейной гуще.
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27.02.2021 20:09 Відповісти
Видать ты не болел ничем тяжелым, когда от боли просто крыша едет. Другие, правда, в окно выпрыгивают, а этот решил погреться напоследок...
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27.02.2021 17:13 Відповісти
у Меня от солей тяжелых металлов постоянные боли ,но я знаю что самоубийство это тяжкий грех
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27.02.2021 17:16 Відповісти
ну ты сравнил.

а если в мозг тебе поступит тройная доза героина, твоё сознание будет таким же ясным ?
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27.02.2021 17:19 Відповісти
буду вести себя как Зеля
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27.02.2021 17:20 Відповісти
Значит не такие уж и сильные боли. Потому что есть грань, после которой уже всё равно, на мораль, на религию. Хочется решить проблему боли, раз и навсегда, и часто люди делают неверный выбор, как это сделать.
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27.02.2021 17:21 Відповісти
сиди, не шевелись, не ешь, не пей....жди смерти.... я так сидел три дня , когда боль толкала на грех!
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27.02.2021 17:31 Відповісти
Ну, судя по тому, что ты ещё здесь на форуме, ты сделал правильный выбор. Не будешь же спорить, что бывают и другие варианты?
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27.02.2021 17:43 Відповісти
я перенес 16 операций в жизни, кучу травм и один! ! ковид....голодаю раз в неделю как само собою разумеющее... иногда по три дня... И печалюсь глядя на Юру Смитта....
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27.02.2021 18:56 Відповісти
Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный - Цензор.НЕТ 234
ога, а на небесной тверди сидит бородатое газообразное позвоночное Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный - Цензор.НЕТ 1967
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27.02.2021 17:32 Відповісти
юра, ты просто обиженный ...
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27.02.2021 18:54 Відповісти
не, просто угораю с лицемеров.

на что ты готов поспорить шо "грех"? а вдруг нет, ты же не знаешь. это как с визгом "гореть вечно", в то время как даже Сралин нигде не "горит". ненавижу лжецов - чем ты докажешь шо "грех" то? На секир башка бы поспорил, будь перед тобой скажем мудрец, который точно знает? А почему нет? все вы такие, молители. Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 2885
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27.02.2021 21:34 Відповісти
Ті первій лицемер! Ты ссышь от страха смерти и пишешь здесь гадости на Бога , чтобы опровержениями тебя убеждали в Его существовании! Таким тупым способом ты ищешь веры в Него! Или ты просто совок....
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27.02.2021 22:31 Відповісти
как меня Убедить, если я Говорю шо в писсанине написсаны годы ссуществования старикашек, начиная от "адама и евы", вычисляем = планетке Семь тыщ лет, Почти. так Как я мол Хочу "верить" в этот бред, когда Ученые спокойно раскапывают Кости динозавров по 300млн. Лет? нифига се вы Загнул Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 1553
и Да - совок я Ненавижу настолько свирепо как и попов и упоротых ползунов - лизателей досок, но кстати, у совков Какая никакая, но чет похоже на идею, и в принципе оно то .... осуществимо, правда врагу не пожелаешь, а шо в веренов? - там Написсано - верь в Это, а не то - "гореть вечно" Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 1553 (а шо насчет индейцев Разных? им то За что "гореть" то? мало их испанцы и прочие Дикари жгли "во слабу Боба"?)

Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 3254
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28.02.2021 17:41 Відповісти
Такой винегрет в голове и на языке, что я как врач подозреваю у тебя психическое отклонение... Это написал не для оскорбления, а с целью, что сформулируешь точно мысль или вопрос и спросишь или ответишь....
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28.02.2021 18:09 Відповісти
А чого ви їх не виводите?
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27.02.2021 18:02 Відповісти
недостаток кислорода в крови влияет на мозговую деятельность ничуть не меньше, чем алкоголь или наркотики.

скорее всего, о деньгах в этот момент он даже не думал
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27.02.2021 17:14 Відповісти
персонал его обслуживающий думал
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27.02.2021 17:17 Відповісти
в больницах нет столько персонала, чтобы круглосуточно дежурить в каждой палате
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27.02.2021 17:20 Відповісти
он был тяжелый
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27.02.2021 17:21 Відповісти
В этих палатах на кислороде все тяжелые.
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27.02.2021 17:24 Відповісти
вот именно не было там кислорода
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27.02.2021 17:30 Відповісти
Писали чуть ранее что был. Сначала думали что загорелось у трубки, подводящей кислород. Но ломать копья не буду, по фото ничего не понять.
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27.02.2021 17:35 Відповісти
Если родственников нет, то так и задыхался в одиночестве. А это страшнее всего, когда лежишь в палате, умираешь, а вокруг ходят люди и не обращают на тебя никакого внимания...
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27.02.2021 17:24 Відповісти
да без разницы.

нет персонала для дежурств в палатах
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27.02.2021 17:25 Відповісти
И стоял у кровати "деньги давай"? Извини, но не поверю. К безденежным отношение более прохладное, это правда, но никто тебя без медицинской помощи не оставит, даже если ты бомж.
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27.02.2021 17:22 Відповісти
его оставили
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27.02.2021 17:23 Відповісти
Что значит "оставили"?
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27.02.2021 17:24 Відповісти
да ладно! вокруг санитарки и медсестры только . врач раз в день заглядывает в палату и не всегда....знаю, болел... Но врач и не обязан за руку вас держать весь день....
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27.02.2021 17:33 Відповісти
Нет столько врачей и сестер, чтобы постоянно быть рядом с тяжелыми.
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27.02.2021 17:41 Відповісти
Спонтанное самовозгорание.
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27.02.2021 17:11 Відповісти
Медицина у нас такая зверская
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27.02.2021 17:12 Відповісти
медицина во всем мире плавно перетекает в кровавый бизнес...Трансплантация и исходящие от этого действия наше ,ой, их, всё!
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27.02.2021 17:34 Відповісти
Я когда первый раз болел КОВИДом у меня температура была до глюков ,потом Я выяснил почему - когда антитела борются с вирусом выделяются токсины и они вместе с кровью поступают в Мозг ,от сюда и глюки
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27.02.2021 17:27 Відповісти
второй раз переболел в легкой форме
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27.02.2021 17:28 Відповісти
до сих пор иногда тяжело дышать
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27.02.2021 17:40 Відповісти
Я спасаюсь паровым ингалятором .Это чудо.
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27.02.2021 17:55 Відповісти
очень редко задыхаюсь но заметно
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27.02.2021 17:59 Відповісти
Я Вам порекомендую настойку восковой Моли - она приводит в порядок легкие.

Интернет в помощь
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27.02.2021 19:50 Відповісти
Вали всё на мертвого! Никто не опровергнет!
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27.02.2021 17:27 Відповісти
свидетели есть ,аж трое , один в тяжелом состоянии
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27.02.2021 17:28 Відповісти
свидетели тоже жить хотят , особенно в тяжелом состоянии....
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27.02.2021 17:35 Відповісти
Господа ,вы звери !
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27.02.2021 17:41 Відповісти
да, мы все звери... единицы это осознают и пытаются зверями не быть....
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27.02.2021 18:53 Відповісти
свежо питание, да серется с трудом...
не особо верится как то, но как версия?

просто видел невнятных наших, до боли любимых дидов....
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27.02.2021 17:42 Відповісти
на фронте-самоподрыв
в больнице-самоподжег
ЭТО УЖЕ КАКАЯ ТО У ЗЭБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ -ФИРМЕННАЯ ОТМАЗКА
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27.02.2021 17:50 Відповісти
У ЗЄліків теж хронічний самозашквар
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27.02.2021 19:05 Відповісти
А когда в Киеве 2 ковидных пациента в один день в разных больницах в окно сиганули -это тоже зелёная отмазка?
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27.02.2021 17:57 Відповісти
сиганули от зверской медицины
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27.02.2021 18:00 Відповісти
Версія про самогубство на мій погляд для того, щоб уникнути відповідальності.
Робота з киснем накладає цілий ряд обмежень. Який може бути СПИРТ в палаті з кисневою терапією, тим більше у хворого?
Доречі, корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
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27.02.2021 18:05 Відповісти
Нет на стенах ( фото) трубочек для подачи кислорода - ЗНАЧИТ ЕГО НЕ БЫЛО
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27.02.2021 19:51 Відповісти
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
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27.02.2021 20:07 Відповісти
Знаєте, більшість не розуміє що таке кисень, і що у кисні може горіти метал, а про самозаймання нічого не знають. Мені довелося ще при совдепі бачити результати самозаймання кисневої барокамери з людиною, то була жінка у якомусь жирному гримі на обличчі ...
Та й не тільки це, так у кисневій атмосфері космічного корабля Аполлон внаслідок пожежі у 1967 р. загинули американські астронавти. Після того перейшли на повітря.
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27.02.2021 20:37 Відповісти
Не пишите ерунды ! По каждому вашему предложению я мог бы расписать все и почему . Но устраивать вам ликбез не входит в мои планы. Есть такая поговорка : " слышал звон , да не знаю где он ". Зачем писать про то в чем вы не разбираетесь?
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28.02.2021 00:00 Відповісти
Какой ахинеи тут не пишут ! С такими знаниями жизнь в дерьме на века обеспечена.
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28.02.2021 00:06 Відповісти
Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 2971 "Міг би ..." Але не напишу Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний - Цензор.НЕТ 8208
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28.02.2021 00:30 Відповісти
и какой это "ангел хранитель" обеспечил тяжёлого больного спиртом и спичками?
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27.02.2021 18:09 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Вот есть предел подлости и гнусности этих зеленых тварей ? "Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный"
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию устраивают
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27.02.2021 22:24 Відповісти
ЭТО ПАСКУДНАЯ КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА ВЛАСТЬЮ !!!
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28.02.2021 10:54 Відповісти
 
 