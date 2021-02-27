Основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний
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Причиною трагедії в Чернівецькій лікарні став самопідпал одного з пацієнтів, який хворів на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний повідомив Дзеркалу Тижня.
За його словами причиною пожежі був ні вибух кисню, ні замкнення в електромержі. Ці версії на цю хвилину відхилені остаточно. Основна версія причини пожежі, яку зараз з'ясовують на місці співробітники служби з надзвичайних ситуацій і правоохоронних органів, - самопідпал одного з важкохворих пацієнтів у одній із палат лікарні. Він облив себе спиртом та підпалив.
Цей пацієнт помер на місці. Вогонь стрімко перекинувся на іншого важкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади.
Другий постраждалий зараз перебуває у критичному стані у цій самій лікарні з опіками 3-4 ступеня.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.
У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.
Будь ласка, зачекайте...
а если в мозг поступает обедненная кислородом кровь, то возникают галлюцинации, а совсем даже не взвешенные решения
а от действий, мотивированных глюками и глубочайшей депрессией, миллионы случаев и чаще всего это суицид.
а если в мозг тебе поступит тройная доза героина, твоё сознание будет таким же ясным ?
ога, а на небесной тверди сидит бородатое газообразное позвоночное
на что ты готов поспорить шо "грех"? а вдруг нет, ты же не знаешь. это как с визгом "гореть вечно", в то время как даже Сралин нигде не "горит". ненавижу лжецов - чем ты докажешь шо "грех" то? На секир башка бы поспорил, будь перед тобой скажем мудрец, который точно знает? А почему нет? все вы такие, молители.
и Да - совок я Ненавижу настолько свирепо как и попов и упоротых ползунов - лизателей досок, но кстати, у совков Какая никакая, но чет похоже на идею, и в принципе оно то .... осуществимо, правда врагу не пожелаешь, а шо в веренов? - там Написсано - верь в Это, а не то - "гореть вечно" (а шо насчет индейцев Разных? им то За что "гореть" то? мало их испанцы и прочие Дикари жгли "во слабу Боба"?)
скорее всего, о деньгах в этот момент он даже не думал
нет персонала для дежурств в палатах
Интернет в помощь
не особо верится как то, но как версия?
просто видел невнятных наших, до боли любимых дидов....
в больнице-самоподжег
ЭТО УЖЕ КАКАЯ ТО У ЗЭБИЛЬНОЙ ВЛАСТИ -ФИРМЕННАЯ ОТМАЗКА
Робота з киснем накладає цілий ряд обмежень. Який може бути СПИРТ в палаті з кисневою терапією, тим більше у хворого?
Доречі, корисно знати:
При контакті з жирами і маслами кисень миттєво окислюється з виділенням тепла, що може привести до їх займання (пожежі), а при певних умовах - до вибуху.
Руки і одяг персоналу не повинні мати слідів масел і жиру.
При роботі з киснем не допускається застосування СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
З метою профілактики загоряння вміст кисню в навколишньому середовищі не повинно бути більше 23% за об'ємом. Велика концентрація кисню в приміщенні може привести до спалаху і без полум'я! Прибирання приміщення, в якому зберігається кисень, здійснюється із застосуванням чистої води і дрантя.
Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
Та й не тільки це, так у кисневій атмосфері космічного корабля Аполлон внаслідок пожежі у 1967 р. загинули американські астронавти. Після того перейшли на повітря.
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Вот есть предел подлости и гнусности этих зеленых тварей ? "Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный"
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию устраивают