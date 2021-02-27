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лікарня (1098) пожежа (3746) Чернівці (374)

Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях

Новини Цензор.НЕТ Події

Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний спростував поширену в ЗМІ нібито його заяву про самопідпал пацієнта в міській лікарні №1 Чернівців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив Укрінформу.

"Я такого не говорив. Це не самопідпал", - стверджує Чорний.

Він також сказав, що причиною пожежі став не вибух і не електропроводка. За попередньою версією, причиною пожежі міг стати несправний кип'ятильник.

Раніше "Дзеркало тижня" з посиланням на заяву Чорного заявило, що основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.
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Топ коментарі
+5
Вот и все. А сколько гневных копий сломали в ветке о самоподжоге О самоподжоге я не говорил. Предварительно, причиной мог быть неисправный кипятильник, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 4738
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27.02.2021 17:53
+3
І все через безвідповідальний звіздьож журнаГлистів !!!))
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27.02.2021 18:05
+3
Главное испортить воздух первым. Только вот человека жаль. Страшная смерть.
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27.02.2021 18:07
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Вот и все. А сколько гневных копий сломали в ветке о самоподжоге О самоподжоге я не говорил. Предварительно, причиной мог быть неисправный кипятильник, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 4738
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27.02.2021 17:53 Відповісти
І все через безвідповідальний звіздьож журнаГлистів !!!))
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27.02.2021 18:05 Відповісти
Главное испортить воздух первым. Только вот человека жаль. Страшная смерть.
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27.02.2021 18:07 Відповісти
Сдается мне, что эти попытки размазать говно по обосравшейся жопе и будут той миной, на которой шмаркля со своими ермаками/портновыми/демченками и подорвется. На фоне этой новости все потуги "борьбы с рупором кремля" - детское агуканье. Кремлевские черти на пожалеют украинской крови, чтобы замести следы. Однако срыв операции по вагнеровцам был так топорно осуществлен, что скрыть это шило в мешке не выйдет. Погодите, Бурбака еще погоняют по спальному району со стрельбой, как того офицера, что непосредственно вел эту операцию.
Шо, зебараны, как вам ваша бубочка? Абсолютно солидарен с фотожабой ниже - он мне не президент. Он вообще никому не президент. Импичмент, уголовные дела и срок. Заодно спросите у Ленки, как она за крымскую хатынку коммуналку платит, в кацапских рублях или в твердой валюте?
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27.02.2021 18:14 Відповісти
А чё так, Цензор? Пошто удалили пост про Бурбака? Шмарклю жалко или Ермак позвонил? Так баньте тогда и меня, всех патриотов нахрен баньте. Такой Цензор никому не нужен.
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27.02.2021 18:17 Відповісти
Значит все-таки самоподжог
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27.02.2021 17:55 Відповісти
Пукан?
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27.02.2021 18:10 Відповісти
Они уже не знают,что чесать. Какой-то самозакоп в попытке прикрыть обычное распи@дяйство,как всегда.
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27.02.2021 17:56 Відповісти
але ж скільки версій... навіть офіційних...
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27.02.2021 17:57 Відповісти
О самоподжоге я не говорил. Предварительно, причиной мог быть неисправный кипятильник, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 3422 .. клоуны ...
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27.02.2021 17:59 Відповісти
Спирт кепятил кипятильником
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27.02.2021 18:03 Відповісти
Посуды не было, поэтому кипятил на себе.
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27.02.2021 18:15 Відповісти
то что разлил спирт и он загорелся это правда ,есть свидетели трое ,что вы гадаете
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27.02.2021 18:04 Відповісти
По данным ZN.UA, причиной трагедии в Черновицкой больнице стал самоподжог одного из пациентов, который болел коронавирусом.
Только что в телефонном разговоре с собкором ZN.UA Светланой Исаченко директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинувся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.
Второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.
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27.02.2021 18:07 Відповісти
А поважний у власних очах чинуша тепер заявляє, що такого не казав. Як так?
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27.02.2021 18:12 Відповісти
прикрывает персонал больницы что оставили тяжело больного без присмотра
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27.02.2021 18:15 Відповісти
Та сейчас дойдет до абсурда и начнут говорить что ножницы в розетку вставили, с кем не бывает и спишут на погибшего, похоже на сокрытие финансовых преступлений, подождем отчета сколько современной техники сгорело во время этого пожара.
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27.02.2021 18:18 Відповісти
Це скільки спирту треба було вилити на себе?
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28.02.2021 14:25 Відповісти
Он не справлялся, ему помогли.
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28.02.2021 16:05 Відповісти
О, уже несправний кип"ятильник і спирт у пацієнта
І це в лікарні, та іще в палаті з кисновою терапію.
Ну, це ж заборонено при роботі з киснем, що кип"ятильник, що спирт.

Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 988 При роботі з киснем не допускається застосування спирту, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 9865
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27.02.2021 18:14 Відповісти
тебе б диссертацию писать ,а ты тут строчишь
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27.02.2021 18:18 Відповісти
Строчеш ти, при чому ахінею, найчастіше
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27.02.2021 18:22 Відповісти
так и знал, шо сбрешут и сьедут
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27.02.2021 18:16 Відповісти
Цікаво,хто бреше ???))))
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27.02.2021 18:19 Відповісти
Порошенко
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27.02.2021 18:19 Відповісти
от же ж гад! Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 7189
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27.02.2021 18:24 Відповісти
Стопудово!!)))
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27.02.2021 18:27 Відповісти
брехня е брехня - в данному разi "директор департамента здравоохранения ОГА Черный"
в слiдуючей новинi хтось другий сбреше - брехня е брехня...
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27.02.2021 18:22 Відповісти
"О самоподжоге я не говорил" -Чорний(с) !!!)))
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27.02.2021 18:26 Відповісти
конечно не говорил - то папа карло топором натыцал и вообще ето всем приснилося....
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27.02.2021 18:30 Відповісти
То хто звіздіт ,він чи журнаГлисти ???)))
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27.02.2021 18:38 Відповісти
все звиздят
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27.02.2021 18:58 Відповісти
Взрыв и возгорание так похожи, что и не отличишь???
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27.02.2021 18:22 Відповісти
стекла на окнах целы
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27.02.2021 18:34 Відповісти
Сьогодні вихідний, у лікарні майже нікого не було, щей ковідники, почалися відмовки, бо комусь за загибель людини треба відповідати, звісно самопідпал сама ідеальна версія... Тобто повісити провину на загиблого.
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27.02.2021 18:23 Відповісти
у зелёного венедиктового правосудия уже есть виновный для любой версии сценария..
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27.02.2021 18:25 Відповісти
95-й Портал руліт, мля...
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27.02.2021 18:31 Відповісти
тест
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27.02.2021 18:36 Відповісти
"Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадало во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся", - отметила Калмыкова.
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27.02.2021 18:46 Відповісти
Погибшему было 76 лет. Другой пострадавший - 77-летний мужчина. Сейчас он в сознании, находится в реанимационном отделении с 70% ожогов тела.
Всего в отделении во время пожара находилось 30 человек. В палате во время возгорания было 4 человека, двое из которых не пострадали совсем.
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27.02.2021 18:47 Відповісти
Eutectic Бред не пишите , вы когда -нибудь работали с кислородом , Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 9048 Кислород , опасен где есть жиры и масло , поэтому соединения всегда обезжиривают спиртом . Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 7498
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27.02.2021 18:53 Відповісти
это не наш метод ,Мы обычно его пьем
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27.02.2021 18:57 Відповісти
я пришел к выводу что платы и обезжиривать лучше Калошой ,спирт плохо платы моет от флюса
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27.02.2021 18:59 Відповісти
Какой, нахрен, кипятильник? Я их уже лет 20 нигде не видел. Все пользуются электрочайниками. Скажите, что еще утюг с углями взорвался. Вообще нас за дебилов считают.
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27.02.2021 19:55 Відповісти
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
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27.02.2021 19:57 Відповісти
 
 