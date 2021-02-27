Про самопідпали я не говорив. Попередньо, причиною міг бути несправний кип'ятильник, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Чорний про трагедію у Чернівцях
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Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний спростував поширену в ЗМІ нібито його заяву про самопідпал пацієнта в міській лікарні №1 Чернівців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив Укрінформу.
"Я такого не говорив. Це не самопідпал", - стверджує Чорний.
Він також сказав, що причиною пожежі став не вибух і не електропроводка. За попередньою версією, причиною пожежі міг стати несправний кип'ятильник.
Раніше "Дзеркало тижня" з посиланням на заяву Чорного заявило, що основна версія трагедії в Чернівцях - самопідпал тяжкохворого пацієнта.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.
У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.
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Шо, зебараны, как вам ваша бубочка? Абсолютно солидарен с фотожабой ниже - он мне не президент. Он вообще никому не президент. Импичмент, уголовные дела и срок. Заодно спросите у Ленки, как она за крымскую хатынку коммуналку платит, в кацапских рублях или в твердой валюте?
Только что в телефонном разговоре с собкором ZN.UA Светланой Исаченко директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что причиной пожара был ни взрыв кислорода, ни замыкание в електросети. Эти версии на эту минуту отклонены окончательно. Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов - самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег.
Этот пациент скончался на месте. Огонь стремительно прекинувся на другого тяжелобольного. Занялись матрасы, начали гореть приборы.
Второй пострадавший сейчас находится в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.
І це в лікарні, та іще в палаті з кисновою терапію.
Ну, це ж заборонено при роботі з киснем, що кип"ятильник, що спирт.
При роботі з киснем не допускається застосування спирту, лейкопластиру, дезінфектанту та інших джерел можливого загоряння.
в слiдуючей новинi хтось другий сбреше - брехня е брехня...
Всего в отделении во время пожара находилось 30 человек. В палате во время возгорания было 4 человека, двое из которых не пострадали совсем.
Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.