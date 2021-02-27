Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17.00 27 лютого, противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, в районах населених пунктів Зайцеве, Південне і Водяне, поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар'їнки - зі снайперської зброї.

"Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичайною практикою відкривати вогонь і одночасно запитувати тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Істотне збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслюють в штабі.

Також наголошується, що поблизу населеного пункту Луганське, в результаті підриву на протипіхотній осколкової міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Він доставлений до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ.

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