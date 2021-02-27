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обстріл (21071) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17.00 27 лютого, противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, в районах населених пунктів Зайцеве, Південне і Водяне, поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар'їнки - зі снайперської зброї.

"Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичайною практикою відкривати вогонь і одночасно запитувати тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Істотне збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслюють в штабі.

Також наголошується, що поблизу населеного пункту Луганське, в результаті підриву на протипіхотній осколкової міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Він доставлений до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ.

Також читайте: Службовий пес допоміг правоохоронцям виявити арсенал боєприпасів у прифронтовій Авдіївці, - ООС. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+11
Ось таке воно зелене перемир"я !!
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27.02.2021 18:10
+10
Не терористи, а російські війська. Давно пора все називати своїми іменами!
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27.02.2021 18:25
+8
Режим тиші можна порушити лише раз. Після цього він пересихає бути режимом тиші. Вбити людину теж можна лише раз. Цього просто не можливо зробити двічі, тричі чи безліч разів. Один раз можна позбавити дівчину цнотливості. Всі наступні рази - це вже не позбавлення цнотливості - це називається інакше.
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27.02.2021 18:18
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Ось таке воно зелене перемир"я !!
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27.02.2021 18:10 Відповісти
Потрібен наступ на Донецьк, щоб забезпечити безпеку Авдіївки та взяти під контроль Ясинувату! Потрібно також взяти Новоазовськ та відрізати терористів від моря. Потрібно звільнити Луганськ, це абсолютно по силам ЗСУ і це покаже мешканцям ОРДЛО що спротив терористів буде зламано!
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27.02.2021 18:20 Відповісти
Ти вже на східцях військомату?
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27.02.2021 18:22 Відповісти
Ближче,біля кімнати чергового !!))
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27.02.2021 18:29 Відповісти
А заглянуть в очко путе? Не? Уже не катит? Шож ты так... С начала суток 5 нарушений режима тишины, ранен воин. Террористы ведут провокационные обстрелы и обвиняют ВСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3183
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27.02.2021 18:23 Відповісти
Які ,з забороною відповіді,з ліквідацією снайперських груп,з забороною контрснайперських заходів та т.п. !!!)))
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27.02.2021 18:35 Відповісти
А о чем молчит ОБСЕ?В последнее время им только посылают жалобы в письменном виде наверное далеко забрались.Да и от них уже который месяц ни гу-гу возможно ОБСЕ уже и расформировали.
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27.02.2021 18:16 Відповісти
https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports

Правда их данные не совпадают с данными наших. Наши занижают раз в десять Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7803
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27.02.2021 18:28 Відповісти
А Вы сами верите выше указаной вами сводке ОБСЕ?
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27.02.2021 18:32 Відповісти
Ну как сказать. Если вы сравните цифры пресс-центра штаба ВСУ и OSCE, то очевидно занижение нарушений со стороны ВСУ. Да, я понимаю шо сепары блокируют миссию и абсолютных данных быть не может, но что касается обстрелов и нарушений по нашей стороне, тут я склонен доверять OSCE.
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27.02.2021 20:23 Відповісти
Режим тиші можна порушити лише раз. Після цього він пересихає бути режимом тиші. Вбити людину теж можна лише раз. Цього просто не можливо зробити двічі, тричі чи безліч разів. Один раз можна позбавити дівчину цнотливості. Всі наступні рази - це вже не позбавлення цнотливості - це називається інакше.
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27.02.2021 18:18 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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27.02.2021 18:20 Відповісти
как надоели эти дебилы....Терористы воюют,а клоуны соплежуи из 95го квартала козе *** дрочат,и говорят,что это защита родины и подготовка к просмотру глаз путлера. что еще сказать,надоело это все.все вокруг ****** и думают что они умнее всех.Одно у них получилось--полная аппатия народа. как и заказывал путин.теперь никто не хочет воевать за такую страну,с таким главкомом.Выбрали пропутинского ублюдка! теперь ******,а сколько ребят положили??? и найлучших.Руки опускаются глядя на эту мразь,и зубы скрипят от злости,неужжели это все зря???неужели это ******???
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27.02.2021 18:24 Відповісти
Не терористи, а російські війська. Давно пора все називати своїми іменами!
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27.02.2021 18:25 Відповісти
ясен-красен, что обстрелы-провокационные, а то некоторые могут подумать, что-благотворительные
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27.02.2021 18:39 Відповісти
Регулярна армія не може визволити територію від терористів? І це на сьомому році Російсько-української війни нам пропаганда втирає мізки якимись терористами, сепаратистами і іншою мілкою шушерою. Скоро орки попруть в "асвабадительний паход", а влада боїться назвати речі своїми іменами, бо для неї важливий гешефт з окупантом. Всі ці влади і ті влади і б/у президенти і не б/у президенти все це по суті суцільне ОПЗЖ, яке любить годувалитсь з московської руки і дуже любить м'ясника Жукова.
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27.02.2021 18:41 Відповісти
Помните на днях бравурные реляции на тему "В Одессе будут собирать "Хьюи"? нет?

В пятницу пресс-служба «Укроборонпрома» анонсировала начало производства на заводе в Одессе многоцелевых вертолетов UH-1 Iroquois. Главный редактор Defence Blog Дилан Малясов написал, что это очередной прокол, поскольку Украина даже не подавала запроса на локализацию производства этих вертолетов в Агентство по вопросам оборонного сотрудничества (DSCA) США.

Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5276

и вот. внизапна
Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7460
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27.02.2021 18:46 Відповісти
Зебилам верить - себя неуважать. Я сразу сказал, как корветы собрали таки и вертолеты соберут. А знаешь кто виноват? Правильно Порошенко!
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27.02.2021 19:02 Відповісти
Загострення на Донбасі пов'язані із санкціями проти Медведчука.
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27.02.2021 18:53 Відповісти
Кому він нахрін потрібен?
Загострення почалося через безхребетність керівництва держави.
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27.02.2021 19:19 Відповісти
Вчера тоже были провокации ??? зебилы-предатели прокацапленые из "штаба", - это война,а не провокации.
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27.02.2021 19:52 Відповісти
Під час постійних обстрілів захисників, за зеленський цинічно брехливий вираз "рєжім тішіни" кловуна треба посадити на кілок.
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27.02.2021 19:54 Відповісти
тільки не на кілок, а на палю
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27.02.2021 22:21 Відповісти
и что, что обвиняют? и что это за провокационный огонь, когда каждый день потери ранеными и убитыми?
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27.02.2021 22:15 Відповісти
и что это за провокационный огонь, когда каждый день потери ранеными и убитыми?

Провока́ция (лат. provocatio «вызов»):Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые повлекут за собой тяжёлые, иногда губительные последствия.



Провокация - действия одного государства по отношению к другому для создания видимости законности начала военного конфликта или других агрессивных действий.



Обстрелы "дозированные", а тем более наличие раненных или убитых, вполне могут вызвать нервный срыв командира, который скомандует подчиненным -"мочите этих пидаров из всех стволов!", - вот тебе и видимость законности "ответки" за попытку "наступления" .
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28.02.2021 13:04 Відповісти
Молодец. Вики пользоваться научился. Только если обстрелы идут каждый день, то это уже не провокация, а система. А наступлением ВСУ бабушек в Лугандонии уже лет пять пугают. Так что не надо мне, зебила выгораживать.
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28.02.2021 16:00 Відповісти
 
 