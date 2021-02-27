Від початку доби 5 порушень режиму тиші, поранено воїна. Терористи ведуть провокаційні обстріли і звинувачують ЗСУ, - штаб ООС
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Збройні формування Російської Федерації продовжують провокувати Збройні Сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню. Станом на 17.00 27 лютого, противник п'ять разів обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з різних видів зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, в районах населених пунктів Зайцеве, Південне і Водяне, поблизу Донецька, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли в напрямку українських позицій зі стрілецької зброї. Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар'їнки - зі снайперської зброї.
"Для збройних формувань Російської Федерації вже стало звичайною практикою відкривати вогонь і одночасно запитувати тишу, посилаючись на здійснення обстрілу з боку наших захисників. Істотне збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслюють в штабі.
Також наголошується, що поблизу населеного пункту Луганське, в результаті підриву на протипіхотній осколкової міні натяжної дії (ПОМ-2) зазнав осколкових поранень військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Він доставлений до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлені представники ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Правда их данные не совпадают с данными наших. Наши занижают раз в десять
В пятницу пресс-служба «Укроборонпрома» анонсировала начало производства на заводе в Одессе многоцелевых вертолетов UH-1 Iroquois. Главный редактор Defence Blog Дилан Малясов написал, что это очередной прокол, поскольку Украина даже не подавала запроса на локализацию производства этих вертолетов в Агентство по вопросам оборонного сотрудничества (DSCA) США.
и вот. внизапна
Загострення почалося через безхребетність керівництва держави.
Провока́ция (лат. provocatio «вызов»):Подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые повлекут за собой тяжёлые, иногда губительные последствия.
Провокация - действия одного государства по отношению к другому для создания видимости законности начала военного конфликта или других агрессивных действий.
Обстрелы "дозированные", а тем более наличие раненных или убитых, вполне могут вызвать нервный срыв командира, который скомандует подчиненным -"мочите этих пидаров из всех стволов!", - вот тебе и видимость законности "ответки" за попытку "наступления" .