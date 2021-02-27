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Новини За кордоном
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Нємцов (122) Росія (47217) вбивство (2875)

У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією

27 лютого, в річницю вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова в Росії відбулися меморіальні заходи.

Колишній віцепрем'єр уряду був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у багатьох регіонах Росії влада відмовила учасникам у проведенні великих зібрань, посилаючись на протиепідемічні заходи

У Москві на покладання квітів на Великому Москворецькому мосту прибули посли США Джон Салліван, Великої Британії Дебора Броннерт та Латвії Маріс Рієкстіньш, тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевський, інші дипломати з Євросоюзу.

Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить упродовж чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.

Акції пам’яті політика відбулися також в Омську, Тюмені, Новосибірську та Іркутську. У Барнаулі єдиний у Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.

Акції заплановані в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Влада заборонила проведення будь-яких заходів у Сочі, Пскові, Челябінську та Краснодарі.

У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п’ятьох людей, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.

Також дивіться: "Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин. ВIДЕО
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Топ коментарі
+8
Смерть кацапам - без будь-яких гасел, лише смерть і все.
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27.02.2021 18:35
+5
Ну, по крайней мере, Немцов был единственным толковым лидером. Умным и хорошим организатором.
С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму
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27.02.2021 18:43
+3
новости "цветущей" ДэНэеРии..
В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией - Цензор.НЕТ 5280
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27.02.2021 18:37
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ряд городов кацаплянии идет на .... - скотам никто не верит.
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27.02.2021 18:35 Відповісти
Немцов, Макаревич, Невзоров - от власне і всі притомні росіяни в 145 мільйонній мокшандії.
З першого дня різко виступили проти загарбання Пуйлом Криму та Донбасу. Хто з них залишився живим не зиінюють свою позицію.
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27.02.2021 19:14 Відповісти
дякую шо не включили навального - та ще мразота....
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27.02.2021 19:17 Відповісти
Будь ласка. Бутербродний Навальний -друге Пуйло. А от і в нацистській Німеччині був Аденауер якого поставили до влади американці , і який зумів перетіворити німців в нормальних людей.
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27.02.2021 19:30 Відповісти
теж саме було и з японцями...
це доказуе тильки одне - спочатку пику начистити, а в же потим перевыховання,
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27.02.2021 19:34 Відповісти
хорони пацанов, ваня, траками.

кацапы своих любят до изнеможения.....
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27.02.2021 19:27 Відповісти
Смерть кацапам - без будь-яких гасел, лише смерть і все.
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27.02.2021 18:35 Відповісти
Пуп не розвяжеться, коли будеш вбивати 145 мільйонів кацапів? По християнським канонам, їх же і ховати в могилах потрібно.
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27.02.2021 19:17 Відповісти
новости "цветущей" ДэНэеРии..
В ряде городов РФ состоялись акции памяти Немцова. Большие собрания власти запретили, прикрываясь эпидситуацией - Цензор.НЕТ 5280
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27.02.2021 18:37 Відповісти
Может он в депутаты ВРУ на место Кивы готовится.
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27.02.2021 18:52 Відповісти
Спросишь у кума путлера. Может он сделает ротацию кадров в жопаблоке.
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27.02.2021 18:59 Відповісти
представитель Кивы в ДНР))..
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27.02.2021 18:59 Відповісти
Ахаха це реально смішно. У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 1067
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27.02.2021 21:45 Відповісти
Мистер Путлер, что с лодкой?спросил Ларри Кинг,фюрера..., она утонула...
Мистер Путлер,что с Политковской и Немцовым? я их застрелил...,зачем? они же Гитлер..
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27.02.2021 18:37 Відповісти
сначала они всех позастреливают поотравяют, войну заморочят, а уже потом идут на акцию...
а може им на ету акцию присесть до того и плотно так на на ней застыть?
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27.02.2021 18:42 Відповісти
Кто они?
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27.02.2021 18:44 Відповісти
"ряд городов русских" - вы новость читали?
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27.02.2021 18:45 Відповісти
не понял к чему был заброс, но ето было невнятно...
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27.02.2021 18:47 Відповісти
Ну, по крайней мере, Немцов был единственным толковым лидером. Умным и хорошим организатором.
С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму
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27.02.2021 18:43 Відповісти
Прикрываться эпидситуацией теперь можно каждому в любой стране....
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27.02.2021 18:51 Відповісти
Немцова застрелили не за фразу : Путлер он ёп...тый,что б вы знали..,причина была другой от сова совсем...Немцов сдал Украине все воинские части РАБссии участвовашие в войне против Украины..места постоянной дислокации,всех офицером и командиров Крыс Путлера...Это видео есть в Ютьюбе,где Борис Ефимовыч перечисляет всех поименно гопников...
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27.02.2021 18:52 Відповісти
Холопам поминки разрешили.
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27.02.2021 18:57 Відповісти
На коленях.
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27.02.2021 18:59 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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27.02.2021 18:57 Відповісти
Если бы ***** не убил НЕМЦОВА, х*р бы кто сейчас знал, кто такой Навальный! Как не подай, а БОРИС был независимым настоящим оппозиционером, и за ним было будущее россии, которое совсем не совпадало с видением *****. Искренне сожалею, что такого чудесного человека нет с нами. Уж он бы точно не назвал Крым бутербродом!
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27.02.2021 19:39 Відповісти
а куди повезли затриманих: у обсервацію, чи до буцигарні?
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27.02.2021 19:44 Відповісти
В самому центрі країни орків пристрелили політика з пістолета Макарова. Тож там без коктейлю з нафтопродуктів з полістиролом виходити на акції себе не поважати.
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27.02.2021 19:53 Відповісти
Козлостан це не Україна.
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27.02.2021 19:54 Відповісти
24.06.20 и ни какой эпидемии У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 8381
У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 804
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27.02.2021 19:58 Відповісти
И даже бункерный дед и тот без намордника У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 3323
У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією - Цензор.НЕТ 435
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27.02.2021 20:00 Відповісти
Едва ли не единственный порядочный человек, который был в России...
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27.02.2021 23:43 Відповісти
Как жаль. Стань он президентом России, сейчас мир жил бы совсем по-другому. Лучше.
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27.02.2021 23:45 Відповісти
Судьба бывает так иронична, дав этому ничтожному народу такой невероятный шанс в виде Немцова. Но русня как всегда просрала свой шанс. И еще сотни лет будут срать в дырку в земле рассуждая о своем величии и убогости запада...
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28.02.2021 00:09 Відповісти
 
 