У кількох містах РФ відбулися акції пам'яті Нємцова. Великі зібрання влада заборонила, прикриваючись епідситуацією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
27 лютого, в річницю вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова в Росії відбулися меморіальні заходи.
Колишній віцепрем'єр уряду був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у багатьох регіонах Росії влада відмовила учасникам у проведенні великих зібрань, посилаючись на протиепідемічні заходи
У Москві на покладання квітів на Великому Москворецькому мосту прибули посли США Джон Салліван, Великої Британії Дебора Броннерт та Латвії Маріс Рієкстіньш, тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевський, інші дипломати з Євросоюзу.
Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить упродовж чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.
Акції пам’яті політика відбулися також в Омську, Тюмені, Новосибірську та Іркутську. У Барнаулі єдиний у Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.
Акції заплановані в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Влада заборонила проведення будь-яких заходів у Сочі, Пскові, Челябінську та Краснодарі.
У липні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав винними у виконанні злочину п’ятьох людей, засудивши їх до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років.
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З першого дня різко виступили проти загарбання Пуйлом Криму та Донбасу. Хто з них залишився живим не зиінюють свою позицію.
це доказуе тильки одне - спочатку пику начистити, а в же потим перевыховання,
кацапы своих любят до изнеможения.....
Мистер Путлер,что с Политковской и Немцовым? я их застрелил...,зачем? они же Гитлер..
а може им на ету акцию присесть до того и плотно так на на ней застыть?
С ним выходило много людей на митинги. И митинги были не нудные, чувствовался задор.
Вот его и убрали. Теперь такого лидера нет и все закисло.
Жаль, молодой еще был мужик, много успел бы еще сделать.
Тварям убившим его, пусть аукнется и пойдет им в карму