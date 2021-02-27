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лікарня (1098) пожежа (3746) Нацполіція (13929) Чернівці (374)

Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях

Новини Цензор.НЕТ Події

Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом пожежі в міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Поліцейські встановили, що займання ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, зазнав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого.

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Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.
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Топ коментарі
+4
МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом.Медики-воспламенился кислород при контакте изватой смоченой в спирте и еще варианты пожар от кипятильника и последняя версия озвученая на укр.нет что пациент умер еще до пожара.
Так кому же верить?
На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
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27.02.2021 19:15
+1
Ото він в 77-м років, у важкій формі Ковід та з 75% опіків, вам відповість...
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27.02.2021 19:00
+1
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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27.02.2021 19:09
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Ото він в 77-м років, у важкій формі Ковід та з 75% опіків, вам відповість...
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27.02.2021 19:00 Відповісти
два других ,а им нечего
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27.02.2021 19:08 Відповісти
Шоу, ти не бажаєш піти вже спати? Ти й так за сьогодні тут намолотив зо три мішки гречаної вовни. Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 4004
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27.02.2021 19:13 Відповісти
рано еще
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27.02.2021 19:15 Відповісти
От я тебе в понеділок і запитаю про те, що ти тут писав...
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27.02.2021 19:17 Відповісти
только правду
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27.02.2021 19:18 Відповісти
Valet Valet - яку ти правду хочеш почути, що дід сам себе спалив, чи що зелене гівно довело його до такої долі ?
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27.02.2021 19:29 Відповісти
Какой валет,шестёрка максимум.
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27.02.2021 19:32 Відповісти
ДАСТЬ! Олександр Матросов закрив своєю курячою грудкою фашиську амбразуру(станковий кулемет).. та так закрив, що якщо там був танк - все одно не прострелив би йому грудяку... Тому не хвилюйся, той в реанімації на останніх кроках життя, з останніх сил(як встановлено 20 зїздом партії та правительства), встав і щоб не розповсюджувати ковід підпалив його разом із собою та згодними на це товаришами... НАПРОЧЬ! і уніс цей подвиг з собою... ВІРИТЕ? Ага... я теж вірю... Йому б ще кулемет у руки і вязанку гранат... як у роки другої світової війни...
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27.02.2021 23:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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27.02.2021 19:09 Відповісти
Меня что не штырит
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27.02.2021 19:10 Відповісти
Хто ти такий і чому треба вірити тобі, троляка забугорна?
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27.02.2021 19:20 Відповісти
какой канал ЗИК ? и вы смотрите эту гадость
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27.02.2021 19:33 Відповісти
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку. Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 3608
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27.02.2021 22:15 Відповісти
удивительный способ свести счеты с жизнью.... если был прикован к постели то тогда кое как понять можно (условно говоря понять суицид сложно...) а если мог вставать то.. да уж.. страшно все это жутко.... может не в розуме был как знать.. теперь можем гадать сколько и как угодно печально один умер второй при смерти 75% площадь тела ожогов + Ковид +возраст + иные болячки... наверное скоро будет второй труп...
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27.02.2021 19:09 Відповісти
тот кто погиб задохнулся , у него ожогов нет , выходит неудачное самоубийство
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27.02.2021 19:12 Відповісти
я говорил о том кто пока в реанимации у него 75% ожоговой площади... прочитайте новость плиз...
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27.02.2021 19:22 Відповісти
не учи отца ....... ,Я про того что в реанимации говорю что неудачное самоубийство
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27.02.2021 19:29 Відповісти
и пользуйся иногда мозгами
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27.02.2021 19:30 Відповісти
жлобный оця депил ты у тебя мозг в тпрямой кишке при дефекации срабатывает ...
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27.02.2021 19:31 Відповісти
а чего ошибки делаешь ,чувствуешь свою не правоту
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27.02.2021 19:42 Відповісти
МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом.Медики-воспламенился кислород при контакте изватой смоченой в спирте и еще варианты пожар от кипятильника и последняя версия озвученая на укр.нет что пациент умер еще до пожара.
Так кому же верить?
На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
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27.02.2021 19:15 Відповісти
Мне можна верить
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27.02.2021 19:17 Відповісти
Володимир Сливка - "МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом" - БРЕХНЯ !!!
Я тільки провів сам особисто дослід. Ніякого самозаймання тим більше взриву від контакту чистокого кисню та парів чистого спирту не має.
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27.02.2021 19:35 Відповісти
Я тільки константував завіряння посадових чиновників в тому числі мера міста які одні перед однми завіряли сьогодні на цензорі.
А я свою версію озвучив ще зранку що просто якиїсь пяний слюсарь дядя ваня поліз до витіку кисню із ключом від солидола.
А Ви пробували експериментувати із солидолом?
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27.02.2021 21:15 Відповісти
Де там могло появитись якесь масло чи солідол? Діда годували?
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28.02.2021 08:33 Відповісти
Наприклад вимащений газовій ключ або необміднений інструмент або статична напруга яка викликає іскру.Причин багато,ось чому такі роботи мають виконувати обучені люди а не сантехніки.
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28.02.2021 13:48 Відповісти
Да-да....пациент виноват....
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27.02.2021 19:41 Відповісти
он не выживет , 75% ожогов + КОВИД ,но я бы хотел чтоб он выжил
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27.02.2021 19:44 Відповісти
В этих "спецов" на то и расчет,что не выживет - на мертвых все списать можно.
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27.02.2021 20:02 Відповісти
Без паники,случился негромкий хлопок, легкое задымление, отрицательный рост, мироточение мощей Членина и могучее вставание с колен !!!

Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 4085
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27.02.2021 19:46 Відповісти
так спирт горит? как думаете?
Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 7083

..
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27.02.2021 19:51 Відповісти
обычно его пьют
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27.02.2021 19:55 Відповісти
Да если с брандспойта его лить.
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27.02.2021 20:27 Відповісти
Це тільки наслідки роботи МЧС.
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27.02.2021 21:20 Відповісти
так. але ж і якби не було шо заливати - той не лили б тонами...
Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 209

...
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27.02.2021 21:30 Відповісти
Бачив я на своєму віку дві чи три пожежі так в цих пожежах більше біди наробили пожежники та вода ніж сама пожежа.Хоча я пожежників не звиновачую їх завдання погасити пожежу а не максимально зберегти майно.
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27.02.2021 21:40 Відповісти
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
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27.02.2021 19:55 Відповісти
тупой и еще тупее , сколько можна говорить - не было в палате кислорода
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27.02.2021 19:57 Відповісти
Да, кислорода у них не было- потому они задыхались
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27.02.2021 20:02 Відповісти
Правильный ответ адекватного человека. У нас на работе так сгорел заживо подрядчик. В скиповой яме травил кислородный краник. Подрядчик спустился, произвёл подготовку к работе, пропитался весь кислородом... А когда зажег спичку, чтобы зажечь газовую горелку, вспыхнул сам, как спичка! Этого наши медики и обыватели не знают. Они думают, что кислород-это хорошо. Это хорошо, когда его 20-22%, но не 50% или 90%!
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28.02.2021 05:52 Відповісти
Так и есть. Я когда лежал сам прикидывал что с одной точки за час полкуба выбрасывается в помещение.
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28.02.2021 09:26 Відповісти
Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадало во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся, - отметила Калмыкова.

https://socportal.info/ru/news/stali-izvestny-podrobnosti-o-pogibshem-v-bolnitce-v-chernovtcakh/
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27.02.2021 19:59 Відповісти
На стенах не видно разводки для подачи кислорода
Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 4939
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27.02.2021 20:01 Відповісти
кислород только в реанимации ,в палаты его не заводят
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27.02.2021 20:03 Відповісти
Я в Словакии болела- там кислородная подача во всех палатах обязательна
По украинским старым нормам тоже вроде был обязателен ранее
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27.02.2021 20:05 Відповісти
ну то ж словакія, українцям ще треба перестраювати палати і заводити туди кисень. може у яких і є, але зараз то багато палат простих передали ковідним. у них не було часу завести туди кисень.
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28.02.2021 01:24 Відповісти
Я им уже битый час объясняю это ,а они - кислород кислород
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27.02.2021 20:02 Відповісти
На фото нет трубопроводов - стены чистые
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27.02.2021 20:04 Відповісти
може у нього був портативний прибор.
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28.02.2021 01:20 Відповісти
Вот врачи и должны ответить - был или не был там кислород
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28.02.2021 01:46 Відповісти
Там в лучшем случае мог стоять балон с редуктором и пластиковые прозрачные трубки. В больницах постройки 60-70 эта система делалась на медных трубках с краниками на концах. А ещё раньше применяли кислородные подушки и наполнить такую можно было в обычной аптеке.
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28.02.2021 19:10 Відповісти
брехня номер 3 - видимо все таки пациент виноват...
трупу уже все равно - на него все, на него
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27.02.2021 20:13 Відповісти
Вот есть предел подлости и гнусности этих зеленых тварей ? "Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный"....
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами !!!!. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию *** устраивают твари !!! (с)
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28.02.2021 00:10 Відповісти
так самогубець загинув чи хто?
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28.02.2021 01:21 Відповісти
спишемо на мертвого бо курив в ліжку
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28.02.2021 07:36 Відповісти
 
 