Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях
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Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом пожежі в міській клінічній лікарні №1 в Чернівцях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Поліцейські встановили, що займання ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, зазнав 75% опіків тіла та наразі перебуває в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні Чернівців.
За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські призначили низку експертиз для встановлення обставин виникнення пожежі, а також причин смерті загиблого.
Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.
Зі свого боку у ДСНС заявили, що НП сталася в результаті спалаху кисневої труби. Також за даними рятувальників 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.
У Нацполіціі офіційно заявили, що встановлюють причини займання.
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Так кому же верить?
На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
Я тільки провів сам особисто дослід. Ніякого самозаймання тим більше взриву від контакту чистокого кисню та парів чистого спирту не має.
А я свою версію озвучив ще зранку що просто якиїсь пяний слюсарь дядя ваня поліз до витіку кисню із ключом від солидола.
А Ви пробували експериментувати із солидолом?
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Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
https://socportal.info/ru/news/stali-izvestny-podrobnosti-o-pogibshem-v-bolnitce-v-chernovtcakh/
По украинским старым нормам тоже вроде был обязателен ранее
трупу уже все равно - на него все, на него
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами !!!!. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию *** устраивают твари !!! (с)