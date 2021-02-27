УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13375 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
15 315 108
Крим (12756) Ялта (97) водопостачання (611) вода (910)

Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці

На сьогодні загальний обсяг Загорського і Щасливенського водосховищ, що живлять Ялту, становить 6 млн 300 тисяч кубометрів, і без дотримання графіка цього запасу вистачить максимум на три місяці.

Про це повідомив т.в.о. директора підконтрольного Росії "ГУП "Водоканал ПБК" Олексій Григор'єв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Графік був запроваджений з 14 грудня минулого року і на цей час його ніхто не скасовував. Однак ми неодноразова звертали увагу на те, що за можливості вода буде подаватися цілодобово. Так було з 25 січня по 24 лютого, завдяки альтернативним джерелам, які постачали воду до Ялти, і це дозволяло не забирати ресурс з водосховищ", – цитує Григор'єва пресслужба російської адміністрації Ялти.

Як зазначив Олексій Григор'єв, за добу ялтинці споживають близько 65 тисяч кубометрів води. За його словами, відновлення подачі води за графіком у Ялті з 25 лютого викликане зменшенням обсягу притоку до водосховища і значним зниженням дебітів альтернативних джерел.

Григор'єв також повідомив, що Ялта буде переведена на цілодобове постачання води у разі підвищенні температури, коли знову "запрацюють" альтернативні ресурси.

"Але хочу попередити, що економити ми однак будемо. Щоб успішно організувати курортний сезон, нам необхідний запас води 18-21 мільйонів кубометрів. Але зараз притоки вкрай малі – від 30 до 70 тисяч кубометрів на добу, тоді як в попередні роки від залпового танення снігу ми могли отримувати близько 6,5 млн кубометрів води на добу тільки в Загірське водосховище. Тому, сьогодні, сказати, що у нас води в достатньому обсязі, ми не можемо", – сказав керівник ДУП "Водоканал Південного узбережжя Криму".

Він також повідомив, що зараз при таненні снігів можна розраховувати на 2-2,5 мільйона кубометрів води, що не гарантує цілодобову подачу води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки

Нагадаємо, з літа 2020 року в більшості населених пунктів Криму вода подається за графіком або підвозиться.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

У лютому 2021 року з'явилася інформація, що окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач. Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца - Цензор.НЕТ 9287
показати весь коментар
27.02.2021 19:28
+21
Це вже старе. Тут у них вже нанотехнології... Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 7999
Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 6767
показати весь коментар
27.02.2021 20:17
+19
Унітаз змивати тим шо попісяв Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца - Цензор.НЕТ 7845
Оккупационные власти снова ввели график подачи воды в Ялте: Если не экономить, хватит максимум на три месяца - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
27.02.2021 19:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Но при всем этом, при неватке и дифиците, не повышаются тарифы на эту воду как у нас, хотя у нас нет её нехватки. Наверное потому, что водоканалы не отдали олигархам, не так ли?
показати весь коментар
27.02.2021 22:17 Відповісти
В Крыму дифференцированные тарифы на водоснабжение будут введены в Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Феодосии с 1 апреля 2020 года, но только после обсуждения с общественностью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.



В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду

- До 1 апреля все города, подтвердившие свое участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий, - сказал Аксенов. - Обратная связь с гражданами должна быть обязательно. Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов - снижение потребления воды от 15 процентов и выше
Предполагается, что новая тарифная сетка сохранит прежний базовый тариф на воду - 31 рубль 55 копеек - при потреблении от трех до пяти кубометров в месяц на одного человека. Причем, использовав пять кубов за месяц, три из них потребитель оплатит по сниженному тарифу 25,24 рубля. Этим же тарифом смогут воспользоваться те, кто потратил до трех кубометров в месяц на человека.
Если же приборы учета покажут потребление от пяти до семи кубометров на человека Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 6259 , платить придется уже 78,88 рубля за каждый "лишний" кубометр. А вот при расточительном использовании воды - более семи кубометров в месяц на человека - будет применяться тариф 173,53 рубля. Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці - Цензор.НЕТ 346
показати весь коментар
27.02.2021 23:05 Відповісти
И что? 5 кубов на человека более чем достаточно, даже экономить не надо. А платят за нее в три раза меньше чем мы.
Ну а те, у кого бассейны могут платить и подороже, не разорятся.
показати весь коментар
27.02.2021 23:32 Відповісти
Никто ж не спорит: попить-пописять будет в самый раз, а сколько того лета - зима придет, можно будет и снегом обтереться🤗
показати весь коментар
28.02.2021 00:47 Відповісти
хоть зима и выдалась снежная, лето для крымчан будет жарким песец
показати весь коментар
27.02.2021 23:47 Відповісти
"Крым - это украинская дача, захотевшая вдруг стать туалетом бензозаправки…".
показати весь коментар
28.02.2021 07:02 Відповісти
Кацапська диверсія в Криму готовилась задовго до захвату. Так, у Феодосії я звернув увагу на перейменування вулиць на "русская" і т.п. ще десь з10-го року, як не раніше. І ніхто на це не звертав уваги. Крим планомірно здавали.
показати весь коментар
28.02.2021 08:27 Відповісти
"...Доселе грезят берега мои
Смоленые ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками.
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата -
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...".
(Максимилиан Волошин, "Дом поэта").
показати весь коментар
28.02.2021 10:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 