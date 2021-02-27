Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці
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На сьогодні загальний обсяг Загорського і Щасливенського водосховищ, що живлять Ялту, становить 6 млн 300 тисяч кубометрів, і без дотримання графіка цього запасу вистачить максимум на три місяці.
Про це повідомив т.в.о. директора підконтрольного Росії "ГУП "Водоканал ПБК" Олексій Григор'єв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Графік був запроваджений з 14 грудня минулого року і на цей час його ніхто не скасовував. Однак ми неодноразова звертали увагу на те, що за можливості вода буде подаватися цілодобово. Так було з 25 січня по 24 лютого, завдяки альтернативним джерелам, які постачали воду до Ялти, і це дозволяло не забирати ресурс з водосховищ", – цитує Григор'єва пресслужба російської адміністрації Ялти.
Як зазначив Олексій Григор'єв, за добу ялтинці споживають близько 65 тисяч кубометрів води. За його словами, відновлення подачі води за графіком у Ялті з 25 лютого викликане зменшенням обсягу притоку до водосховища і значним зниженням дебітів альтернативних джерел.
Григор'єв також повідомив, що Ялта буде переведена на цілодобове постачання води у разі підвищенні температури, коли знову "запрацюють" альтернативні ресурси.
"Але хочу попередити, що економити ми однак будемо. Щоб успішно організувати курортний сезон, нам необхідний запас води 18-21 мільйонів кубометрів. Але зараз притоки вкрай малі – від 30 до 70 тисяч кубометрів на добу, тоді як в попередні роки від залпового танення снігу ми могли отримувати близько 6,5 млн кубометрів води на добу тільки в Загірське водосховище. Тому, сьогодні, сказати, що у нас води в достатньому обсязі, ми не можемо", – сказав керівник ДУП "Водоканал Південного узбережжя Криму".
Він також повідомив, що зараз при таненні снігів можна розраховувати на 2-2,5 мільйона кубометрів води, що не гарантує цілодобову подачу води.
Нагадаємо, з літа 2020 року в більшості населених пунктів Криму вода подається за графіком або підвозиться.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
У лютому 2021 року з'явилася інформація, що окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач. Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.
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В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду
- До 1 апреля все города, подтвердившие свое участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий, - сказал Аксенов. - Обратная связь с гражданами должна быть обязательно. Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов - снижение потребления воды от 15 процентов и выше
Предполагается, что новая тарифная сетка сохранит прежний базовый тариф на воду - 31 рубль 55 копеек - при потреблении от трех до пяти кубометров в месяц на одного человека. Причем, использовав пять кубов за месяц, три из них потребитель оплатит по сниженному тарифу 25,24 рубля. Этим же тарифом смогут воспользоваться те, кто потратил до трех кубометров в месяц на человека.
Если же приборы учета покажут потребление от пяти до семи кубометров на человека , платить придется уже 78,88 рубля за каждый "лишний" кубометр. А вот при расточительном использовании воды - более семи кубометров в месяц на человека - будет применяться тариф 173,53 рубля.
Ну а те, у кого бассейны могут платить и подороже, не разорятся.
Смоленые ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками.
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата -
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...".
(Максимилиан Волошин, "Дом поэта").