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Структури сектору безпеки й оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Структури сектору безпеки й оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв

Територіальна оборона - важлива складова обороноздатності держави. Україна тривалий час формує власний досвід, а також вивчає і застосовує напрацювання інших країн.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

На питання:" Наскільки потужною є територіальна оборона в Україні та чи відповідає вона сучасним викликам?", зауважив наступне:

Територіальна оборона є важливою складовою в системі оборони держави. Перебуваючи на керівних посадах в Оперативному командуванні "Схід" та Командуванні Сухопутних військ ЗС України, я безпосередньо опікувався питаннями територіальної оборони держави в межах своїх повноважень.

Уже в той час нами вивчався та застосовувався досвід інших країн, зокрема Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Польщі, де підрозділи територіальної оборони являють собою справжні бойові одиниці, здатні швидко реагувати на загрози.

У Командуванні об’єднаних сил Збройних Сил України ми керуємось принципом спільних дій, щодо підготовки та проведення операцій сил оборони. Переконаний, що цей принцип також є важливим і для територіальної оборони України.

До того ж практична апробація теорії підготовки й ведення територіальної оборони відбулася в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднанні зусилля – 2020", під час проведення якого були практично сформовані підрозділи тероборони, що виконували завдання в Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованим Кримом.

Також читайте: Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче. ФОТО

Наразі, на виконання доручення Офісу Президента України, Радою національної безпеки і оборони України із залученням Генерального штабу ЗС України, командування територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ та інших складових сектору безпеки та оборони, завершується опрацювання нового проєкту Закону України "Про основи територіальної оборони України", який увібрав у свої положення сучасне бачення становлення територіальної оборони нашої держави.

У проєкті Закону значна увага приділена створенню органів військового й державного управління територіальною обороною та чіткому розподілу завдань між ними. До того ж передбачається створення громадських (добровільних. – Ред.) об’єднань громадян під загальним військовим керівництвом, а також чітко визначене питання підготовки громадян України до військової служби і всебічного забезпечення сил та засобів тероборони.

Слід зауважити, що усі викладені вимоги вищезазначеного проєкту підготовлені посадовими особами, відповідальними за впровадження і розвиток територіальної оборони України, із врахуванням нашого практичного досвіду та досвіду іноземних держав.

Упевнений, що законодавчі врегулювання територіальної оборони та їхній подальший розвиток зміцнять обороноздатність нашої держави та підвищать спроможність України протидіяти веденню гібридної війни з боку Російської Федерації".

Також читайте: Реформа в армії: У ВСУ змінили стройовий крок. Тепер військовослужбовці підніматимуть ногу на 5 см нижче. ФОТО
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Топ коментарі
+8
На сьогоднішній день територіальна оборона нам потрібна як ніколи, з такими умовами ведення війни. Було розвинуте ТрО 2014, Крим був би зараз з нами!!!)
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27.02.2021 20:27
+7
Вы вообще понимаете кто сейчас служит в Армии Украины??? По контракту??? Заробитчане....Их туда заманивают как могут - в военкомах денег даже сразу дают на руки....Зарплата большая....И то их ищут днем с огнем ,а через небольшое время они сбегают с Армии - ищут новых....Текучка огромнейшая....Как вы думаете на местах кто будет в теробороне БЕСПЛАТНО????? Да НИКТО......Запишут туда тех кто имеет охотничее оружие ...Примут закон о том что "бойцам теробороны" упростят правила для хранения и владения оружием - еще некоторые запишутся - только чтоб получить по упрощенке ....Все будет НА БУМАГЕ....а в реалии в теробороне ПУСТО....а в случай войны - никого не соберешь....А если кто-то и придет - их сразу в Армию отправят....Это реалии - но мало кто это понимает(....
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27.02.2021 20:42
+5
На жаль ти погано обізнаний на рахунок тер.оборони, перші підрозділи пішли воювати в 2014 році.
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27.02.2021 20:19
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Лишня трата денег! Без оружия на руках пока соберут толпу .Противник будет завтракать у вас дома!
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27.02.2021 20:05 Відповісти
по любому лучше ,чем не иметь теробороны и 5 тыс. боеспособной армии при рыгах...кстати тем не то что тероборона-вообще сильная армия мешала.
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27.02.2021 20:12 Відповісти
100км до города 3 часа войны пока соберут 1час пока выдадут(фантастика 10 мин на 3 чел)5 часов итак рота будет строится для почетной сдачи в плен Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 7376
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27.02.2021 20:21 Відповісти
так ты предпочитаешь дома в плен сдаваться,кацапа?без построения? Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 5262
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27.02.2021 20:30 Відповісти
Я плачу налоги и не хочу чтобы деньги сливали в унитаз лучше построили укреп полосу обороны на эти деньги!
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27.02.2021 20:35 Відповісти
ну,то есть,в тероборону ты не хочешь...а про плачу налоги уже ахметка рассуждал,когда его просили помочь в восстановлении украинской армии...так что у тебя плагиат Структури сектору безпеки і оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 9315
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27.02.2021 20:40 Відповісти
Даун я в ней состою с самого начала и не вижу надобности в том состоянии как сейчас
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27.02.2021 20:42 Відповісти
согласись,что она создавалась не для того,что бы тебе нравиться...а для обороны территории.а то что ты, типа видишь-это всего навсего твоя точка зрения.
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27.02.2021 21:33 Відповісти
Нах-------- нужно формирование где половина загнана по повесткам ! А создавалась для добровольцев которым выдадут оружие назначат точки сбора!А по итогу собирают партизан которых нужно насильно и задействовать админ ресурс плюс половина инвалидов (с вопросом что делать с гранатой если кольцо выдернул)))) !Если не смыслеш не пиши ахинею!
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28.02.2021 02:21 Відповісти
Тобто про розвідку ти геть не чув.
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27.02.2021 20:32 Відповісти
Ты фильмы про войну слишком долго!
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27.02.2021 20:39 Відповісти
Контррозвіднику такі фільми не сильно цікаві.
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27.02.2021 20:44 Відповісти
Оо чего не чорный плащь!
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27.02.2021 20:48 Відповісти
Бо дитина- це ти.
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27.02.2021 21:20 Відповісти
к сожалению у нас в стране не все патриоты, большой процент ватников и сепаров. Если им всем раздать оружие, знаеш в кого они будут стрелять? вон донбасу дали оружие, в кого они стреляют 7 год? Если раздать оружие - появятся ОНР, ХНР и прочие...
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27.02.2021 20:39 Відповісти
Особовий склад тероборони передбачає постійну наявнiсть в будинку (в місцях проживання адепта) вогнепальної штатної зброї, як цікаво в Україні це реалізується?
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27.02.2021 20:09 Відповісти
Поки ніяк.
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27.02.2021 20:16 Відповісти
никак не реализовывается и не будет никак реализовываться. ссутся, власть имущие.
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27.02.2021 21:36 Відповісти
То до дупи така тероборона (без зброi)...
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27.02.2021 22:04 Відповісти
Коли мій автомат переїде до мене додому?
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27.02.2021 20:12 Відповісти
Когда купите его в магазине!
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27.02.2021 20:25 Відповісти
В Крыму уже служили местные . Теперь создайте подразделения из венгров на Закарпатье .
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27.02.2021 20:13 Відповісти
Пройшло СІМ років війни!!!
Ну хоч щось...
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27.02.2021 20:15 Відповісти
На жаль ти погано обізнаний на рахунок тер.оборони, перші підрозділи пішли воювати в 2014 році.
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27.02.2021 20:19 Відповісти
Бо ти сам не розумієш, а видаєш себе за експерта. Так , що там на рахунок "хоч щось ,...пройшло сім років війни"
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27.02.2021 20:25 Відповісти
Цікаве спостереження.Ти головне більше не пукай, бо всі думки в тебе зникнуть. Структури сектору безпеки і оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 4460
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27.02.2021 20:37 Відповісти
Половина обманом отправили на восток хотя им обещали что будут охранять родной город
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27.02.2021 20:23 Відповісти
какаяразница Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 3193
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27.02.2021 20:29 Відповісти
Действительно а потом парни через суд доказывали что их ранили не в кабаке Структуры сектора безопасности и обороны завершают разработку законопроекта об основах теробороны, - Наев - Цензор.НЕТ 6154
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27.02.2021 20:32 Відповісти
Слухай, не потрібно тут мені ля ля. Парні , даказивають.....
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27.02.2021 20:40 Відповісти
Работника военкомата видно видно издалека так что удачи!
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27.02.2021 20:47 Відповісти
До офтальмолога на запишись Структури сектору безпеки і оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв - Цензор.НЕТ 1771. Не відкладай.
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27.02.2021 20:50 Відповісти
дайте Мне Парабеллум !
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27.02.2021 20:16 Відповісти
Нету в Украине никакой "ТЕРОБОРОНЫ" и никогда не будет....Деньги просто зря тратят.......В районных военкоматах даже у воентома нету оружия......Тоесть по войне штат под 40 человек - и весь без оружия....Какая тероборона????.....Наев не глупый офицер - он все прекрасно понимает....Но кто-то тырит деньги на том чего нету и не будет....
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27.02.2021 20:26 Відповісти
На сьогоднішній день територіальна оборона нам потрібна як ніколи, з такими умовами ведення війни. Було розвинуте ТрО 2014, Крим був би зараз з нами!!!)
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27.02.2021 20:27 Відповісти
Вы вообще понимаете кто сейчас служит в Армии Украины??? По контракту??? Заробитчане....Их туда заманивают как могут - в военкомах денег даже сразу дают на руки....Зарплата большая....И то их ищут днем с огнем ,а через небольшое время они сбегают с Армии - ищут новых....Текучка огромнейшая....Как вы думаете на местах кто будет в теробороне БЕСПЛАТНО????? Да НИКТО......Запишут туда тех кто имеет охотничее оружие ...Примут закон о том что "бойцам теробороны" упростят правила для хранения и владения оружием - еще некоторые запишутся - только чтоб получить по упрощенке ....Все будет НА БУМАГЕ....а в реалии в теробороне ПУСТО....а в случай войны - никого не соберешь....А если кто-то и придет - их сразу в Армию отправят....Это реалии - но мало кто это понимает(....
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27.02.2021 20:42 Відповісти
а мне интересно как вы вообще определяете людей что они заробитчане.Выходит что вся армия все военые получают зарплату все они заробитчане?так у нас и министр обороны и все комбриги и комбаты походу ЗАРОБИТЧАНЕ КОНЧЕНЫЕ. я не видел рапортов о перечислении жалования допустим в госпиталь Мечникова.
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28.02.2021 07:55 Відповісти
Я как определяю? Опыт у меня большой жизненный....Первая мобилизация 2014 года - подьем украинцев - шли воевать добровольци....Многие погибли ,большенство уволились уже в 2015 ....В военкоматах до 3 ей волны проблем с мобилизацией небыло....Начали поступать 200 е ...в военкоматах уже с 4 й волны началась нехватка....Хватали кого могли и кто слабее оказывался и не понимал что ему делать в жизни и куда он попадет....Тут написали что уже в 2014 воевали войска теробороны....Ну да Украинцев кинули - пообещали что они будут охранять свои области - чтобы заманить в Армию, а потом эти батальйоны отправили на войну - без техники и почти без слаживания....Мой товарищь командовал таким батальоном - у него был ОДИН БТР....танов небыло....Что пошло дальше - дали команду контрактников набрать побольше - и начали заганять в Армию на контракт всеми правдами и неправдами....Кого могли поймать - брали почти ВСЕХ...Вы мне говорите что комбриги и комбаты - так это офицеры - да они ЗАРОБИТЧАНЕ - они деньги получают и они знают о своих привилегиях и о том за что они служат....Думаете за любовь к Украине??? Не будьте наивными - они служат потому что больше ничего не умеют...Гражданка их пугает больше чем война....Что сейчас в Армии - личный состав очень плохого качества( говорю как есть)...Если сейчас случится реальная война - Армия посыпится....Да пару месяцев может и повоюет - но не больше....Какая нафиг тероборона - даже восполнить потери в Армии военкоматы не смогут...Есть ПРОПАГАНДА - а есть РЕАЛИИ ЖИЗНИ....не путайте два эти понятия...
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28.02.2021 09:07 Відповісти
Кац предлагает сдаться. Лапоть, а не облезешь?
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28.02.2021 09:31 Відповісти
Тільки не розказуйте, що в 2014 році армія була краща. І не посипалась. Син прийшов з армії нещодавно, каже, ніякої там катастрофи немає, брешуть кацапські агенти в інтернеті.
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28.02.2021 15:12 Відповісти
Правильний підхід! Підтримую повністю!
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27.02.2021 20:31 Відповісти
Бред какой-то, панове, несете! Это как ватку меж пальцами тяжелого больного подложить, облить спиртиком и пр. да поджечь. А после умиленно наблюдать, что далее произойдет с мучеником.
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27.02.2021 20:36 Відповісти
Тут згадувалася Польща.Так в ній армія не призовна взагалі і вона давно в НАТО.Та й взагалі, економіка на низькому рівні і ще й країна олігархічна.Не може бути ніяка тероборона.Ну просто не може.
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27.02.2021 20:42 Відповісти
А Південна Корея не олігархічна? І, нічого, має і армію і тероборону.
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28.02.2021 15:13 Відповісти
Показуху организовать смогут, в это можно поверить.
А вот что касается организации реальных и боеспособных формирований, тут сильно сомневаюсь.
Ведь для территориальной обороны, нужно найти мотивированных людей, нужно создать жизнеспособную структуру (которая не прекратит свое существование, если откажет сотовая связь и перестанут ходить автобусы), обеспечить всем необходимым, вооружить и самое главное - подготовить.
И подготовка эта должна быть реальной и регулярной, а не имитационной.
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27.02.2021 20:44 Відповісти
Навіть показуху не зможуть. Не на то заточені.
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27.02.2021 23:28 Відповісти
До речі.населення також скорочується.Заставити захищати не вийде.Потрібна сильна економіка.Мотивувати людей можна тільки рівнем життям,у більшості випадків.
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27.02.2021 20:47 Відповісти
Я так і не зрозумів в чому полягає та тероборона? Дозвольте ліпше громадянам мати вільно зброю як це зроблено в США в штатах Кароліна, Монтана, Джорджія, Техас і не треба тоді тероборони яка чомусь нагадує приватну армію феодала. Яка може в біса бути тероборона, наприклад в Харкові, де їх рада тупих колаборантів приймає постанови про перейменування проспекту в ім'я м'ясника і злодія Жукова, який ненавидів українців і знищував цвіт нації посилаючи з цеглинами на доти і кулемети, щоб людський ресурс знищив ресурс *********** німців! А влада судить патріотів, і їй тій владі начхати на зрадників і колаборантів, цих московських штеп. Чому та рада не розпущена. Тож , у разі війни з РФ всю цю тероборону ці покійні Гепи, Допи, Труханові Маркові здадуть як здали флот ворогу без бою і в повному обсязі. Я нагадаю що тут знищено населення з 50 млн. до 35, тобто 15 млн померло або виїїхало з країни (що для демографії не важливо) і боятись надати зброю громадянам, а автоматичну резервістам можуть тільки вороги або повні ідіоти, коли мова йде про вмирання нації.
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27.02.2021 21:19 Відповісти
Та як ви не можете догнати, не можна нашим людям ксім довіряти зброю, в США зброя була дозволена ще від тоді коли воно зародилось, у нас зовсім інший менталітет, нашим людям так просто зброю довіряти неможна, повбивають самі себе)))
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27.02.2021 22:20 Відповісти
По перше - це або ви фарисействуєте, або ви є ботом ворогів і олігархії. Коли в країні знищено вже з 1991 року 15 млн, а до 1991 ще 10 млн. голодоморами, війнами і реквізитами харчів. По друге самі гучні масові вбивства є не в США ( де нагадаю - 300 млн стволів на руках), а саме в країнах де зброя заборонена ! Ось факти, наприклад Норвегія де зброя заборонена було вбито 70 дітей Брейвиком, це Південна Корея де поліцейський ходив від будинку до будинку і розстріляв з 20 чоловік, це Австралія, яка теж викупила всі стволи. Тобто, якщо у вас з головою не лади ви шановний не розписуйтесь за всіх за весь народ. Тільки вороги України за заборону зброї щоб бандити остаточно добили націю і захапали все від землі до власності. І реєстрація хабадом зброї означає хитру їх політику, зареєструвати зброю і ... потім її забрати до поліції. У нас йде війна і коли попре РФ, а вони попре, то беззбройний народ буде знову кинутий тупорилою владою і агентами Кремля без зброї і один на один з ворогом. І що , завдяки таким ідіотам знову буде мільйони біженців і втрата свого майна? Вбиває не зброя, а злидні, неадеквати і хитрі політики, які мріють захапати, і землю, і територію, і всі ресурси України. Ніякого відношення держава до реєстрації зброї не повинна мати відношення, саме держава і ті хто мав зброї зрадили і Крим і Донбас!
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28.02.2021 06:10 Відповісти
Пустопорожнее бла бла бла. В реале, ничего нет и не будет. Не может быть никакой теробороны в олигархической и бедной стране.
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27.02.2021 21:43 Відповісти
сьогоднішня тероборона, це звичайний дерибан держбюджетних коштів. Де і хто бачив хоч один підрозділ тероборони, де Ви бачили чи чули, щоб хоч одного нашого УКЛОНІСТА призвали хоч на три місяці в військо
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27.02.2021 21:49 Відповісти
Я впевниний що такими темпами як розвивається ТрО сьогодні ми досягнемо успіху, тому що зроблено вже дуже багато!!!
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27.02.2021 22:16 Відповісти
Во многих странах существуют специальные войска территориальной обороны, которые, как правило, развёртываются лишь в военное время, а в мирное время представляют собой ополчение, которое время от времени проводит сборы и тренировки:
ФРГ - Территориальная армия (до 2001 года),
Батальоны защиты Родины (до 2007 года),
Региональные силы охраны и поддержки (в настоящее время);
Латвия - Земессардзе;
Литва - Добровольческие силы национальной обороны (KASP) ;
Эстония - Союз обоорны Эстонии (Kaitseliit) ;
Дания - Силы защиты Родины ;
Норвегия - Силы защиты Родины ;
Швеция - Силы защиты Родины ;

Финляндия - Войска территориальной обороны Финляндии ;
Польша - Войска территориальной обороны ;
Таиланд - Студенты территориальной обороны ;
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27.02.2021 22:34 Відповісти
В Фінляндії є ОПЗЖ, чи там сесія Хелькінської ради приймає рішення про перейменування вул. Маненгейма у вулицю Вячеслава Молотова (Скрябіна)?
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28.02.2021 06:27 Відповісти
Панове, тероборона у наших умовах це гра в бірюльки. Виходить приблизно так: в армії бардак, в нацгвардії бардак, а давайте ми тероборону створимо таку собі. Там ми провалилися, давайте забацаємо щось нове. Думаю, що слід продовжувати тиск громадянського суспільства на політикум, армію, Генштаб, нацгвардію, ВМС, ВПК, щоб продовжилися та підсилилися реформи, зміцніло озброєння, покращилися кадри так, щоб замість енаралів прийшли бойові генерали ізраїльско-американського типу, і т.п. і т.п.
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27.02.2021 23:30 Відповісти
а где взять таких генералов?
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28.02.2021 08:02 Відповісти
Генерали беруться з полковників, а ті - з підполковників та й майори з досвідом бойових дій вже б'ють копитом ... Проблема тільки - а судді хто.
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28.02.2021 11:53 Відповісти
Самая лучшая мотивация, это когда гражданин знает, что ему есть что и для чего защищать. В Израиле, Финляндии, США - знают. У нас - нет. Почему? Да потому, что государства у нас нет. Есть олигархический каганат и бедные ограбленное население, и именно осознание этого, отталкивает большинство.
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28.02.2021 10:18 Відповісти
 
 