Структури сектору безпеки й оборони завершують розробку законопроєкту про основи тероборони, - Наєв

Територіальна оборона - важлива складова обороноздатності держави. Україна тривалий час формує власний досвід, а також вивчає і застосовує напрацювання інших країн.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяINFORM.

На питання:" Наскільки потужною є територіальна оборона в Україні та чи відповідає вона сучасним викликам?", зауважив наступне:

Територіальна оборона є важливою складовою в системі оборони держави. Перебуваючи на керівних посадах в Оперативному командуванні "Схід" та Командуванні Сухопутних військ ЗС України, я безпосередньо опікувався питаннями територіальної оборони держави в межах своїх повноважень.

Уже в той час нами вивчався та застосовувався досвід інших країн, зокрема Швеції, Фінляндії, Естонії, Литви, Польщі, де підрозділи територіальної оборони являють собою справжні бойові одиниці, здатні швидко реагувати на загрози.

У Командуванні об’єднаних сил Збройних Сил України ми керуємось принципом спільних дій, щодо підготовки та проведення операцій сил оборони. Переконаний, що цей принцип також є важливим і для територіальної оборони України.

До того ж практична апробація теорії підготовки й ведення територіальної оборони відбулася в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднанні зусилля – 2020", під час проведення якого були практично сформовані підрозділи тероборони, що виконували завдання в Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованим Кримом.

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Наразі, на виконання доручення Офісу Президента України, Радою національної безпеки і оборони України із залученням Генерального штабу ЗС України, командування територіальної оборони Командування Сухопутних військ ЗСУ та інших складових сектору безпеки та оборони, завершується опрацювання нового проєкту Закону України "Про основи територіальної оборони України", який увібрав у свої положення сучасне бачення становлення територіальної оборони нашої держави.

У проєкті Закону значна увага приділена створенню органів військового й державного управління територіальною обороною та чіткому розподілу завдань між ними. До того ж передбачається створення громадських (добровільних. – Ред.) об’єднань громадян під загальним військовим керівництвом, а також чітко визначене питання підготовки громадян України до військової служби і всебічного забезпечення сил та засобів тероборони.

Слід зауважити, що усі викладені вимоги вищезазначеного проєкту підготовлені посадовими особами, відповідальними за впровадження і розвиток територіальної оборони України, із врахуванням нашого практичного досвіду та досвіду іноземних держав.

Упевнений, що законодавчі врегулювання територіальної оборони та їхній подальший розвиток зміцнять обороноздатність нашої держави та підвищать спроможність України протидіяти веденню гібридної війни з боку Російської Федерації".

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