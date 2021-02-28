Україна змінила політику щодо окупованих територій, наголос робиться на максимальному спрощенні реінтеграції, - Ташева

Максимальне спрощення перетину лінії дотику та в наданні адміністративних, соціальних та медичних послуг — головні плани української влади у процесі реінтеграції окупованих територій.

Про це під час телемарафону "День спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя" розповіла заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Державна політика щодо окупованих територій за останній час дуже сильно змінилася. Ми змінили підхід з постійних дискримінаційних положень щодо жителів окупованих територій на виправлення помилок", — сказала Таміла Ташева.

За її словами, українська влада наразі працює над змінами в законодавстві в питанні вільної економічної зони "Крим", над покращенням надання адміністративних, медичних та освітніх послуг жителям окупованих територій.

"Для команди президента ключовою тезою є повернення не лише території, а й людей. Зв’язки з громадянами, які проживають на окупованій території є ключовим, що потрібно робити. За сім років окупації ці зв’язки багато в чому були втрачені", — зазначила заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

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Таміла Ташева наголосила, що в питанні реїнтеграції викликів дуже багато, зокрема, через обмеження РФ у вигляді одноразовому в’їзду-виїзду з окупованої території. Україна полегшила умови вступу дітей з окупованих територій до українських вишів, натомість РФ блокує такі ініціативи.

Вступили близько 600 тільки дітей в навчальні заклади. Чому? Тому що були введені обмеження з боку РФ. Діти не могли приїхати та поступати, або, наприклад, вже використали одну таку можливість (на перетин адмінмежі з Кримом. — Ред.)", — пояснила Таміла Ташева.

За 2020 рік представництво президента України в АР Крим опрацювало майже 6 тис. звернень українців. Люди зверталися за допомогою щодо отримання різних сервісів.

Український уряд намагається скасувати більшість обмежень, які діють під час перетину КПВВ, та надавати допомогу мешканцям окупованих територій під час вакцинації від коронавірусу, додала Таміла Ташева.