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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Україна змінила політику щодо окупованих територій, наголос робиться на максимальному спрощенні реінтеграції, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна змінила політику щодо окупованих територій, наголос робиться на максимальному спрощенні реінтеграції, - Ташева

Максимальне спрощення перетину лінії дотику та в наданні адміністративних, соціальних та медичних послуг — головні плани української влади у процесі реінтеграції окупованих територій.

Про це під час телемарафону "День спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя" розповіла заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Державна політика щодо окупованих територій за останній час дуже сильно змінилася. Ми змінили підхід з постійних дискримінаційних положень щодо жителів окупованих територій на виправлення помилок", — сказала Таміла Ташева.

За її словами, українська влада наразі працює над змінами в законодавстві в питанні вільної економічної зони "Крим", над покращенням надання адміністративних, медичних та освітніх послуг жителям окупованих територій.

"Для команди президента ключовою тезою є повернення не лише території, а й людей. Зв’язки з громадянами, які проживають на окупованій території є ключовим, що потрібно робити. За сім років окупації ці зв’язки багато в чому були втрачені", — зазначила заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

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Таміла Ташева наголосила, що в питанні реїнтеграції викликів дуже багато, зокрема, через обмеження РФ у вигляді одноразовому в’їзду-виїзду з окупованої території. Україна полегшила умови вступу дітей з окупованих територій до українських вишів, натомість РФ блокує такі ініціативи.

Вступили близько 600 тільки дітей в навчальні заклади. Чому? Тому що були введені обмеження з боку РФ. Діти не могли приїхати та поступати, або, наприклад, вже використали одну таку можливість (на перетин адмінмежі з Кримом. — Ред.)", — пояснила Таміла Ташева.

За 2020 рік представництво президента України в АР Крим опрацювало майже 6 тис. звернень українців. Люди зверталися за допомогою щодо отримання різних сервісів.

Український уряд намагається скасувати більшість обмежень, які діють під час перетину КПВВ, та надавати допомогу мешканцям окупованих територій під час вакцинації від коронавірусу, додала Таміла Ташева.
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Топ коментарі
+56
Украина изменила политику в отношении оккупированных территорий, упор делается на максимальное упрощение реинтеграции, - Ташева - Цензор.НЕТ 220
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27.02.2021 20:24
+48
Абсолютно бессмысленная стратегия. Зелень что,на восстание воспылавших любовью к Украине лугандонцев надеется? Это зря. Чем больше обхаживаешь ватную дрянь,тем большше ватная дрянь будет презирать. А вот кнут для них-самое то.
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27.02.2021 20:33
+39
Прості відповіді на складні питання дають ідіоти.
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27.02.2021 20:23
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я вопще не знаю, чем эта "стратегия" закончится для нас.. Украина идет в пропасть, в войну играют по тактике путлера - мы будем гнать впереди женщин, стариков детей - и пусть только не заплатят! 7 лет идут выплаты(репарации) сепарам..кто ответит за анти-державную дияльнисьть? по идее -потрох, ну и наволочь зеленская...
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28.02.2021 18:54 Відповісти
За чий кошт банкет?
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01.03.2021 06:51 Відповісти
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