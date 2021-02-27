Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс

Литва планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Він прокоментував питання про плани Литви щодо України в частині надання військової допомоги, яка вже надавалася, в тому числі летальною зброєю.

"Не бачу необхідності якось міняти нашу політику на цьому напрямку", - сказав Ландсбергіс.

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Він також повідомив, що Литва підтримує ідею створення Кримської платформи, і відзначив наявність ефективних заходів тиску на державу-окупанта.

"Я вважаю, що ніщо не вічне. Самі російські політики можуть думати, що це (окупація Криму. - Ред.) - повністю вирішена справа, але є інструменти, цілком законні, наприклад економічні. Деякі з них вже використовують, деякі ще використовуватимуть , - вони чинять тиск на державу-окупанта. І за певних умов ці політики можуть змінити свою думку", - зазначив глава МЗС Литви.

На думку Ландсберґіса, Кримська платформа "дуже корисна", не тільки для пошуку конкретних рішень, але і для того, щоб нагадувати про проблему.

"Світ мінливий - з'являються нові проблеми, людям властиво відволікатися, тому це корисна ініціатива, щоб нагадувати західним партнерам про те, що Крим окупований, тому Литва буде брати участь в цій платформі", - підсумував дипломат.

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