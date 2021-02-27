Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс
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Литва планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Він прокоментував питання про плани Литви щодо України в частині надання військової допомоги, яка вже надавалася, в тому числі летальною зброєю.
"Не бачу необхідності якось міняти нашу політику на цьому напрямку", - сказав Ландсбергіс.
Він також повідомив, що Литва підтримує ідею створення Кримської платформи, і відзначив наявність ефективних заходів тиску на державу-окупанта.
"Я вважаю, що ніщо не вічне. Самі російські політики можуть думати, що це (окупація Криму. - Ред.) - повністю вирішена справа, але є інструменти, цілком законні, наприклад економічні. Деякі з них вже використовують, деякі ще використовуватимуть , - вони чинять тиск на державу-окупанта. І за певних умов ці політики можуть змінити свою думку", - зазначив глава МЗС Литви.
На думку Ландсберґіса, Кримська платформа "дуже корисна", не тільки для пошуку конкретних рішень, але і для того, щоб нагадувати про проблему.
"Світ мінливий - з'являються нові проблеми, людям властиво відволікатися, тому це корисна ініціатива, щоб нагадувати західним партнерам про те, що Крим окупований, тому Литва буде брати участь в цій платформі", - підсумував дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
7,62 как грязи вывезли из Восточной Европы, когда выводили контингент при СССР.
12,7 нужен двух типов как для утесов так и для ДШК, там отличия небольшие есть.
14,5 очень нужен. Основная масса БТР и бардаков так на нем и осталась.
РПГ - совдеповские - опасны срок годности уже позаканчивался.
Минометные нужны - 80 мм самый расходный боезапас сейчас.
Есть патрон 7,62x54 - это стандарт СССР. Под него у нас пулеметы калашникова и винтовки СВД.
Есть патрон 7,62x51 натовский. Под него и пулемет FN MAG, который вы прислали.
Еще есть промежуточный патрон 7,62x39 - под автоматы калашникова и СКС.
Все эти патроны разные и не взаимозаменяемы...
Последнее фото это немецкий G3, как его называют шведы это их дело))) Но у него патрон 5,56x45. Тут вы ошиблись.
Теперь касаемо Барретов. Это крупнокалиберная снайперская винтовка и их количество ограничено, т.е. немного. И патроны очень очень дорогие. Скорее всего на позицию их доставляет сам снайперский расчет, за каждый патрон чуть ли не расписывается у генерала по обеспечению. В любом случае снайперские патроны даже к СВД отличаются от стандартных. Так что мухи отдельно и котлеты отдельно)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC-Y-qgIvvAhXrlYsKHZxvB4kQFjAAegQICBAD&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_equipment_of_the_Lithuanian_Land_Force&usg=AOvVaw3xIgLZrJr_CoojKP61EJD-
Спасибо!
и пропустит кацапню на к нам - к бабке не ходи.
и воевать будут против Украины - тут тоже сомнений нет...
В 1953 году был схвачен НКВД.
Лично Берия предлагал Жямайтису пост заместителя председателя Совета Министров Литовской ССР по национальным вопросам в обмен на раскаяние, однако Жямайтис отказался.
Сразу после этого он был расстрелян в Москве.
12 марта 2009 года, Сеймом Литовской Республики признан главой боровшегося против оккупации Литовского государства, фактически исполнявшим обязанности Президента Республики Литвы.
Все равно бы расстреляли после раскаяния. Только непонятно когда предлагал если в 1953 г Берия сам был расстрелян
Лучшая военная помощь Литвы, это военные инструкторы, передающие нам стандарты НАТО