УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13169 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
4 911 64
Литва (1537) Ландсбергіс Габріелюс (143)

Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс

Литва планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Він прокоментував питання про плани Литви щодо України в частині надання військової допомоги, яка вже надавалася, в тому числі летальною зброєю.

"Не бачу необхідності якось міняти нашу політику на цьому напрямку", - сказав Ландсбергіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії продовжаться, поки вона не припинить окупацію частини України, - МЗС Литви

Він також повідомив, що Литва підтримує ідею створення Кримської платформи, і відзначив наявність ефективних заходів тиску на державу-окупанта.

"Я вважаю, що ніщо не вічне. Самі російські політики можуть думати, що це (окупація Криму. - Ред.) - повністю вирішена справа, але є інструменти, цілком законні, наприклад економічні. Деякі з них вже використовують, деякі ще використовуватимуть , - вони чинять тиск на державу-окупанта. І за певних умов ці політики можуть змінити свою думку", - зазначив глава МЗС Литви.

На думку Ландсберґіса, Кримська платформа "дуже корисна", не тільки для пошуку конкретних рішень, але і для того, щоб нагадувати про проблему.

"Світ мінливий - з'являються нові проблеми, людям властиво відволікатися, тому це корисна ініціатива, щоб нагадувати західним партнерам про те, що Крим окупований, тому Литва буде брати участь в цій платформі", - підсумував дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
Щира подяка лісовикам !!! Слава Лієтуве !!!))))
показати весь коментар
27.02.2021 21:45
+18
за Литву и сомнений нет - не беларусы ни разу.
Спасибо!
показати весь коментар
27.02.2021 21:48
+15
А зелена пліснява віддячує імпортом електро з БАЕС ,кремлівськи гниди !!!)))
показати весь коментар
27.02.2021 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Литва продолжит оказывать военную помощь Украине, в том числе летальным оружием, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 7929
показати весь коментар
27.02.2021 21:44 Відповісти
Щира подяка лісовикам !!! Слава Лієтуве !!!))))
показати весь коментар
27.02.2021 21:45 Відповісти
Скорее всего опять что то из старых арсеналов подкинут. Литовцы являются наиболее верными друзьями...
показати весь коментар
27.02.2021 21:48 Відповісти
ЗСУ бракує всього-набоїв ,снарядів,вистрелів !!!))))
показати весь коментар
27.02.2021 21:53 Відповісти
Угу. Например к КПВТ.
показати весь коментар
27.02.2021 22:03 Відповісти
122 та 152 калібр, так кулеметні -7,62,12,7,14,5 ,вистрели до РПГ !!!)))
показати весь коментар
27.02.2021 22:08 Відповісти
122 и что другое вроде производят у нас.
7,62 как грязи вывезли из Восточной Европы, когда выводили контингент при СССР.
12,7 нужен двух типов как для утесов так и для ДШК, там отличия небольшие есть.
14,5 очень нужен. Основная масса БТР и бардаков так на нем и осталась.
РПГ - совдеповские - опасны срок годности уже позаканчивался.
Минометные нужны - 80 мм самый расходный боезапас сейчас.
показати весь коментар
27.02.2021 22:33 Відповісти
Це я так,згадав трохи,ще до АГС та до Шилок 23 калібр !! Боєкомплект зайвим не буває !! А за 152 мова була ,що бракує !!!)))
показати весь коментар
27.02.2021 22:53 Відповісти
Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 5027Takije vam nuzni?Patroni tak zdes jest zavod
показати весь коментар
27.02.2021 23:30 Відповісти
ILi takyje vot v etom godu polucimЛитва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 8976
показати весь коментар
27.02.2021 23:34 Відповісти
Так на первой фотке FN MAG вроде бы и там натовский патрон 7,62. Зачем нам разнобой боеприпасов???
показати весь коментар
27.02.2021 23:39 Відповісти
Da FN MAG.U nas bolsinstve 7.62 patron
показати весь коментар
27.02.2021 23:46 Відповісти
Vot eti vybroseni v rezerv 50 tysuac gde to AK-4,no toze 7.62 patronЛитва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7513
показати весь коментар
27.02.2021 23:50 Відповісти
Eti G-36 jest tut 5.56 patron.Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4470
показати весь коментар
27.02.2021 23:57 Відповісти
MG3 toze v sklad usli.Mogut podaritЛитва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7366
показати весь коментар
28.02.2021 00:00 Відповісти
У вас ошибочное понимание патрона 7,62.
Есть патрон 7,62x54 - это стандарт СССР. Под него у нас пулеметы калашникова и винтовки СВД.
Есть патрон 7,62x51 натовский. Под него и пулемет FN MAG, который вы прислали.
Еще есть промежуточный патрон 7,62x39 - под автоматы калашникова и СКС.
Все эти патроны разные и не взаимозаменяемы...
Последнее фото это немецкий G3, как его называют шведы это их дело))) Но у него патрон 5,56x45. Тут вы ошиблись.
показати весь коментар
28.02.2021 00:01 Відповісти
Tak Litve delajet patroni po NATO standartam.Vet imejem zavod
показати весь коментар
28.02.2021 00:07 Відповісти
Так я и спросил - зачем нам два разных патрона? Это разнобой в боеприпасах. Привозят вам патроны на позицию, а они к вашему пулемету не подходят. Из чего стрелять - из рогатки?)
показати весь коментар
28.02.2021 00:09 Відповісти
Tak mozet i patroni dast k nim.Kak Bareti vy polucili?
показати весь коментар
28.02.2021 00:13 Відповісти
Тяжело с вами... Вы себе представляете усложнение в складском учете и логистике при наличии оружия под разные патроны??? Что бы этого не было и вводят единообразие.
Теперь касаемо Барретов. Это крупнокалиберная снайперская винтовка и их количество ограничено, т.е. немного. И патроны очень очень дорогие. Скорее всего на позицию их доставляет сам снайперский расчет, за каждый патрон чуть ли не расписывается у генерала по обеспечению. В любом случае снайперские патроны даже к СВД отличаются от стандартных. Так что мухи отдельно и котлеты отдельно)
показати весь коментар
28.02.2021 00:23 Відповісти
Znacit togda neznaju sto dast u nas netu sovetskogo voruzenyje,ostalos tolko nATO standarti daze v skladax
показати весь коментар
28.02.2021 00:33 Відповісти
Вы просто не владеете информацией. Грибаускайте, дай бог ей здоровья(хороший у вас президент был), уже передавала нам боеприпасы, которые остались еще с советских времен. Думается и еще есть. А на складах у вас америкосовские винтовки M 14) и остатки советского оружия. Кстати, предлагаемый вами пулемет FN MAG уже тоже не производят.
показати весь коментар
28.02.2021 00:49 Відповісти
Tak znaju sto imeli sovetskogo uze otdali i patroni takze vam daze otdali i ocen mnogo.Znaju M14 i M16 jest i M14 nasego proizvodstva jest.U nas vsio jest iz novix avtomatov,*********** vintovok no eti dumaju nedast.Mozet sto to drugoje bronemasini otdast etix tak mnogo jest toze novymi meniajem
показати весь коментар
28.02.2021 01:00 Відповісти
Вы себе слабо представляете наши потребности. У нас автоматов и пулеметов навалом. И качеством они как бы не хуже ваших уж поверьте. И бронемашин линия фронта так много не требует. Нужны современные самолеты, радиолокаторы, и пр. У вас этого у самих не хватает. Но за любую помощь вам все равно СПАСИБО. А менять пулемет калашникова на FN MAG смысла нет...
показати весь коментар
28.02.2021 01:09 Відповісти
Samoliotov u nas net,tolko NATO sto letajet zdes i dezurit.Droni da budem pokupat mozet i sami zajmiomsia.PVO toze tolko teper polucili NASAMS ,no nuznii i Patriot imet.Mnogo i samim nuzno vet do 2014 pocti nicego neimeli
показати весь коментар
28.02.2021 01:21 Відповісти
У вас есть главное - членство в НАТО. Хотя про собственные вооруженные силы забывать не следует. Небольшая, но крепкая профессиональная армия очень влияет на имидж страны в целом ну и на собственную самооценку.
показати весь коментар
28.02.2021 01:28 Відповісти
Спасибо!
показати весь коментар
27.02.2021 21:47 Відповісти
А зелена пліснява віддячує імпортом електро з БАЕС ,кремлівськи гниди !!!)))
показати весь коментар
27.02.2021 21:47 Відповісти
за Литву и сомнений нет - не беларусы ни разу.
Спасибо!
показати весь коментар
27.02.2021 21:48 Відповісти
Беларусь для нас потеряна, не удивлюсь если их зааншлюсят кацапы и их мясо будет на нас в атаку бежать однажды.
показати весь коментар
27.02.2021 22:21 Відповісти
Беларусь уже да - потеряна.
и пропустит кацапню на к нам - к бабке не ходи.
и воевать будут против Украины - тут тоже сомнений нет...
показати весь коментар
27.02.2021 22:25 Відповісти
А Украина просила Беларусь помочь оружием ? Дайте ссылочку, очень интересно.
показати весь коментар
27.02.2021 22:52 Відповісти
Ну да ,а Сталин просил оружие у муссолини что бы воевать с Гитлером?
показати весь коментар
28.02.2021 06:46 Відповісти
Praviljno i ne vazhno chto tam ta zeljona tvarina dishit, utilizatori moskaljat ukraincam vsegda prigoditsia.
показати весь коментар
27.02.2021 21:52 Відповісти
Дякуємо вам, брати
показати весь коментар
27.02.2021 21:54 Відповісти
Вот бы Литву вместо нашего Кабмина))
показати весь коментар
27.02.2021 22:00 Відповісти
73% надо было думать головой, а не задницей... Хотя у зебилов в головах мозгов нет и не было
показати весь коментар
27.02.2021 22:09 Відповісти
І гадаю,що найближчим часом, в цієї біомаси, мізки не з"являться !!!)))
показати весь коментар
27.02.2021 22:13 Відповісти
Испарись, шнырь голимsй, запоребриковым додикам слова не давали
показати весь коментар
27.02.2021 22:30 Відповісти
Йонас Жямайтис-Витаутас - литовский бригадный генерал, главнокомандующий вооружёнными подразделениями литовских партизан, противостоящих русской оккупации Литвы в 1949 - 53 годах.

В 1953 году был схвачен НКВД.
Лично Берия предлагал Жямайтису пост заместителя председателя Совета Министров Литовской ССР по национальным вопросам в обмен на раскаяние, однако Жямайтис отказался.

Сразу после этого он был расстрелян в Москве.
12 марта 2009 года, Сеймом Литовской Республики признан главой боровшегося против оккупации Литовского государства, фактически исполнявшим обязанности Президента Республики Литвы.

Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 6704
показати весь коментар
27.02.2021 22:13 Відповісти
Da on litve priznan prezidentim tex vremion Litvi do 1953 goda.Mnogo nasix byli rastreleni te vremena,vot tolko nedavno otkopali 19 ,tak odnomu i 16 let nebylo,ecio 3 i 18 nebylo.
показати весь коментар
27.02.2021 22:28 Відповісти
дякуем литовские братья!
Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 4536
показати весь коментар
27.02.2021 23:17 Відповісти
Лично Берия предлагал Жямайтису пост заместителя председателя Совета Министров Литовской ССР по национальным вопросам в обмен на раскаяние, однако Жямайтис отказался.

Все равно бы расстреляли после раскаяния. Только непонятно когда предлагал если в 1953 г Берия сам был расстрелян
показати весь коментар
27.02.2021 22:57 Відповісти
до лета 1953 года, Берия ещё был грозным и при делах
показати весь коментар
27.02.2021 23:09 Відповісти
Tak govoriat sto predlogal licno Berija.Po drugomu dlia cego nado bylo ego vesti v maskvu?Vet drugix na meste rastrelivali.Daze 1965 godu rastrelivali.BOlsinstvo ix otkazalis i nepriznovali takoje kak sssr .To jest oni vojevali za svojiu rodinu,a drugyje jest fasisty
показати весь коментар
27.02.2021 23:17 Відповісти
чувствуем, понимаем, знаем хто нам брат.
показати весь коментар
27.02.2021 22:18 Відповісти
Дякуємо братській Литві!
показати весь коментар
27.02.2021 22:19 Відповісти
самая лучшая военная помощь - это мацкальский скальп..
показати весь коментар
27.02.2021 22:23 Відповісти
Откуда у Литвы летальное оружие!?
показати весь коментар
27.02.2021 22:53 Відповісти
Kupili u nas deneg jest,daze biudzet vojeni dva raza bolse cem u Belorus
показати весь коментар
27.02.2021 23:21 Відповісти
Это реэкспорт. Думаю те, кто продавал, не будут в восторге. Реэкспорт возможен лишь при согласовании с основным поставщиком. Так что все это лишь красивые слова, не более
показати весь коментар
28.02.2021 08:36 Відповісти
Nemci tak tocno mogli pomoc texnikoj,no kazetsia nicem do six por nepomogli
показати весь коментар
27.02.2021 23:20 Відповісти
Tak ti ruski i pisis kirilicoj,a ja litovec i pisu po litovski.
показати весь коментар
27.02.2021 23:37 Відповісти
Pisi kak xoces,jesli latyniu neponimajes tak tocno ti tupoj ruski Литва продовжить надавати військову допомогу Україні, зокрема летальною зброєю, - глава МЗС Ландсберґіс - Цензор.НЕТ 7332
показати весь коментар
27.02.2021 23:54 Відповісти
Прислали бы вместе с оружием отряд бойцов на передок...так, для ротации.
показати весь коментар
27.02.2021 23:57 Відповісти
Понятно, что сама Литва собирает по всей Европе оружие для своей обороны и мало чем может нам помочь в техническом плане
Лучшая военная помощь Литвы, это военные инструкторы, передающие нам стандарты НАТО
показати весь коментар
28.02.2021 06:20 Відповісти
Щира подяка!
показати весь коментар
28.02.2021 10:32 Відповісти
 
 