Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК
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Оплата комунальних послуг за нерухомість на півострові дружини президента України Володимира Зеленського Олени здійснюється регулярно.
Таку заяву зробив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов в ефірі пропагандистського каналу "Росія 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Известия.
"Можу сказати, що дружина пана Зеленського досі є власником майна на території Республіки Крим, заборгованості із комунальних платежів немає, значить, окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Нічого не бентежить, ну тримає (нерухомість) на той випадок, якщо доведеться просити політичного притулку у нас", - сказав Аксьонов.
Нагадаємо, під час передвиборної президентської кампанії в 2019 році пресслужба штабу Володимира Зеленського повідомляла, що його дружина Олена купила нерухомість в Криму відповідно до українського законодавства в квітні 2013 року. Квартира офіційно задекларована Зеленським. Вона розташована в селищі Лівадія в Ялтинському регіоні на південному березі Криму. У штабі зазначили, що сім'я Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю "тільки після обов'язкового повернення Криму до України".
У травні 2019 року з'явилася інформація про продаж цього майна.
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