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Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК

Оплата комунальних послуг за нерухомість на півострові дружини президента України Володимира Зеленського Олени здійснюється регулярно.

Таку заяву зробив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов в ефірі пропагандистського каналу "Росія 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Известия.

"Можу сказати, що дружина пана Зеленського досі є власником майна на території Республіки Крим, заборгованості із комунальних платежів немає, значить, окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Нічого не бентежить, ну тримає (нерухомість) на той випадок, якщо доведеться просити політичного притулку у нас", - сказав Аксьонов.

Нагадаємо, під час передвиборної президентської кампанії в 2019 році пресслужба штабу Володимира Зеленського повідомляла, що його дружина Олена купила нерухомість в Криму відповідно до українського законодавства в квітні 2013 року. Квартира офіційно задекларована Зеленським. Вона розташована в селищі Лівадія в Ялтинському регіоні на південному березі Криму. У штабі зазначили, що сім'я Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю "тільки після обов'язкового повернення Криму до України".

Також читайте: Зеленський із дружиною вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані". ФОТОрепортаж

У травні 2019 року з'явилася інформація про продаж цього майна.
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Топ коментарі
+78
Перша ледя фінансує окупантів.
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27.02.2021 22:28
+76
Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК - Цензор.НЕТ 3834
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27.02.2021 22:28
+68
То враги хотят опорочить честное имя ишака...
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27.02.2021 22:34
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Вважати Аксьонова джерелом інформації та її обговорювати- себе не поважати.
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28.02.2021 05:53 Відповісти
А чем он хуже дермака с метвечуком ,зесрань?)
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28.02.2021 08:35 Відповісти
Вивчи правопис, недолуге.
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28.02.2021 10:10 Відповісти
А от чего же тогда за это к Тупицкому у прокуратуры претензии?
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28.02.2021 07:33 Відповісти
Так вы же зебилы сами на Порошенко бочку катите до сих пор про завод в Крыму и Липецкую фабрику но к ФСБшнику Ермаку и гринпоцу у вас претензий нет.
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28.02.2021 09:57 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 9910Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 2845
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28.02.2021 06:45 Відповісти
Чего шумим, братцы? Подумаешь какая-то там квартира. Это ж не липецкая фабрика. Женщина ж состоятельная, за виллу в Италии платит, да и мужу в прошлом году оплатила поездку в Оман, не говоря за квартиры в Киеве.
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28.02.2021 06:52 Відповісти
Нет, блин, она что, должна ждать пока вы к ней коллекторов за деньгами отправите? Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 6905
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28.02.2021 07:31 Відповісти
нічого не поробиш. Сліпий траст
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28.02.2021 07:32 Відповісти
Так Крым - это же Украина! В чем проблема вообще?
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28.02.2021 07:45 Відповісти
Проблема маленька Крим під окупантом, чи туго доходить?
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28.02.2021 08:15 Відповісти
Приезжай в Донецк, посмотри сколько брошенной недвижимости. Может поймешь в чем проблема.
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28.02.2021 08:27 Відповісти
А комуналку він платить кому?
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28.02.2021 08:44 Відповісти
Ленка не оплачивает. Может Зинка?
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28.02.2021 08:13 Відповісти
Маленький крымский " липецкий заводик" Зели.. Ничего блин не меняется и после семи лет войны. Президент, главнокомандующий страны подвергшейся агрессии продолжает бизнес с врагом, платит коммуналку на оккупированных территориях и т.д. Хотя ведь это не только о "сильных мира сего".. у нас туда ездят на отдых, по делам, и т.д. все "смертные" Так что это у нас общий , так сказать " подход" ко всему этому.. С той стороны " гибридная война" с нашей стороны тоже самое, не меньшая гибридность. А ведь все просто, от всего что там нужно было отказаться ( по факту) в 2014г. сразу с начала оккупации., а все их имущество и вложения на территории контролируемой Украиной арестовать и национализировать, компенсировав пострадавшим от агрессии и понесшим убытки за счет этих средств.
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28.02.2021 08:42 Відповісти
Дуже хороша новина для 73% зебілов.
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28.02.2021 08:48 Відповісти
якщо у Зеленських не буде в Криму квартири, у Вови не буде сенсу боротися за півострів.
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28.02.2021 10:30 Відповісти
Что квартира, у Голобородько бизнес на паРаше, вот это главное.Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 9408
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28.02.2021 09:29 Відповісти
Тупицькому не можна тримати нерухомість в Криму, а Зеленському можна?
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28.02.2021 09:30 Відповісти
Та сдался тебе этот тупицкий - боров...
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28.02.2021 22:21 Відповісти
ПОРА РОССИИ СВИФТ ОТКЛЮЧАТЬ !)
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28.02.2021 10:48 Відповісти
Чого до людей пристаєте - це привід повернути Крим якнайшвидше. Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 9484
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28.02.2021 10:54 Відповісти
Смешно наблюдать, как ЗЕстадо ищет оправдания ЗЕбарыгам))))
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28.02.2021 11:49 Відповісти
ВАСЮ СУШИТ )))
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28.02.2021 12:00 Відповісти
Чему удивляться? Все порядочные люди исправно платят за недвижимость. Ну и что,что в Крыму? Януковичу,например,нравился Ростов, а Зеленским - Крым. Почти что дома...
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28.02.2021 12:21 Відповісти
скажите прямо - 1-я баба Украины - спонсирует оккупированный Крым.
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28.02.2021 13:07 Відповісти
А, в чем проблема, все кукарекают, что КРЫМ-ЭТО УКРАИНА, почему она не имеет права оплачивать там коммуналку, что она нарушает?
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28.02.2021 13:15 Відповісти
Справа у політиканстві і демагогії її чоловіка, насправді. Під час виборів у них вже була ця нерухомість - відповідно, він не мав права патякати про кондитерку Порошенка.
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28.02.2021 13:24 Відповісти
Так кондитерка в россії.
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28.02.2021 14:02 Відповісти
А Зе фільм знімав у РФ у 2017 р. І 2014 теж ...
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28.02.2021 14:34 Відповісти
А "пєрвая лєді" платить не кацапськими рублями кацапській державі, так?))))
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28.02.2021 14:59 Відповісти
Как мне нравятся комментарии и сравнения с невинно "убиенном сывочолым".Баран Аксенов,говно и предатель,что то там прогавнякал.И началось...Не заплатишь коммуналку,просто заберут и поселят .какого нибудь вояку с Мухосранска.Этого хотите?Да я б заплатил 10 коммуналок,лишь бы там не было каких либо отставных майоров и полковников с флота кацапов.
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28.02.2021 15:00 Відповісти
Крим - ОКУПОВАНА Україна, "ікспєрд" ти наш)))
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28.02.2021 15:01 Відповісти
Временно, оккупированные . Что ты конкретно сделал бы со своей недвижимостью или бизнесом в Крыму, после оккупации , просто хочу знать.
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01.03.2021 18:36 Відповісти
Треба санкції ввести😁. Чи як?
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28.02.2021 14:32 Відповісти
ВИФСЬОВРЬОТЄ!!! Це у бариги фабрика в Ліпецьку! І, вопше, прі чьом здєсь Зєлєнскій???
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28.02.2021 14:58 Відповісти
Зеленский считает Украинцев за дураков. Понятно что ближайшие много лет Украина не сможет восстановить контроль над Крымом и Зеленский в своих роскошных аппартаментах в Крыму сможет там жить только как беженец -возвращенец агент Кремля-как это Януковощ делает.То что Зеленский не продает недвижимость в Крыму это говорит что он 100% агент Кремля. Ведь не может он быть таким дурачком как хочет казаться
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28.02.2021 16:17 Відповісти
на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", - сказал Аксенов.А вот это хоть немного но радует.наверно уже разговоры ходят куда будет убегать глава гринкодлы.
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28.02.2021 19:48 Відповісти
Зетварь сбежит в крым а не ростов
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28.02.2021 19:58 Відповісти
Молодец Зеленская, всё верно делает.
Крым - Украина. Недвиж - частная собственность украинских граждан.
А кто против - пусть перекроет у себя на кухне газ "словацкий" поставляемый с востока "газпромом".
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28.02.2021 20:03 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов: Дружина Зеленського регулярно оплачує комуналку за квартиру на ПБК - Цензор.НЕТ 2047
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28.02.2021 20:33 Відповісти
какое ты интеллектуальное.
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28.02.2021 20:44 Відповісти
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