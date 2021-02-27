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"Укрзалізниця" із 28 березня запровадить оновлений розклад руху поїздів і нові напрямки, - Перцовський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Виконувач обов'язків члена правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що з 28 березня будуть впроваджені оновлений розклад руху поїздів і скорочення в тривалості поїздок.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, пише Цензор.НЕТ.

"З 28 березня буде впроваджено оновлений розклад там пасажири побачать нові маршрути, нові напрямки. Пасажири побачать відновлення певних популярних літніх потягів. Будуть певні новинки стосовно скорочення терміну в русі.

На Маріуполь плануємо їхати майже на годину швидше, ми знайшли певні технічні рішення для цього", – каже Перцовський.

За його словами, зараз в "Укрзалізниці" працюють над онлайн сервісом для великих замовників, а також ведуть перемовини про чартерні залізничні рейси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 березня "Укрзалізниця" припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій попередив про щомісячне зростання цін на залізничні пасажирські перевезення на 2% з березня-квітня цього року.
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Топ коментарі
+3
Ну... в Оман чи в Емірати.
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27.02.2021 23:39
+3
В Ростов!))
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27.02.2021 23:52
+2
новиє направлєнія-це куди?
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27.02.2021 23:09
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А то скучно уже по старому расписанию ездить.

Вышел новый айфон - даёшь новое расписание.

Вышла новая версия Винды - давай новую версию расписания.

Движ - наше всё !!!
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27.02.2021 23:02 Відповісти
Лучше бы обновили составы! а не расписание!!!
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27.02.2021 23:05 Відповісти
інтерсіті чудові, наприклад, бувають салони за якістю як в літаках
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27.02.2021 23:07 Відповісти
это на короткие дистанции, иначе жопу отсидишь
не поспать ни полежать, ни положение сменить.
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28.02.2021 03:34 Відповісти
они должны быть со столиком и лицом к лицу сидящих, тогда еще можно часов 6 вытерпеть сеё чудо евротехники, ну или вариант электрички.
в междугородних поездах такие составы, ад для поездки.
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28.02.2021 03:37 Відповісти
Ви в європейських сидячих поїздах без столиків по десять годин не їздили? А я їздила. Хочете швидко - квиток на літак. Хочете лежати - купе чи СВ. А так у нас ціни - копійки, найдешевші в Європі. Хоча, межі удосконаленням чи оновленням немає, факт.
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28.02.2021 14:56 Відповісти
та він десь з кацапщини, навіть не знає, що в інтерсіті є столики лицем до лиця))
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28.02.2021 20:43 Відповісти
Поїздом в Європі, до речі, дорожче ніж літаком економ-класу.
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28.02.2021 20:44 Відповісти
с нашими расстоянии это только пригородные поезда. от 1 областного центра до другого ну 12-16часов, куда ни шло.
но не более, 7 суток сидеть в кресле, вы идиот ?
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28.02.2021 22:24 Відповісти
новиє направлєнія-це куди?
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27.02.2021 23:09 Відповісти
Ну... в Оман чи в Емірати.
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27.02.2021 23:39 Відповісти
"Укрзалізниця" із 28 березня запровадить оновлений розклад руху поїздів і нові напрямки, - Перцовський - Цензор.НЕТ 268
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27.02.2021 23:44 Відповісти
В Ростов!))
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27.02.2021 23:52 Відповісти
Це для Вована Какаяразніца Оманського
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28.02.2021 07:52 Відповісти
Надеюсь вагоны все покрашены...
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27.02.2021 23:55 Відповісти
 
 