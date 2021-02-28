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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України започатковує велику програму, покликану змінити підхід до реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук у межах телемарафону до Дня спротиву окупації Кримського півострова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалїі.

"Цього року Мінреінтеграції починає велику програму, яка змінює підхід до реінтеграції молоді з ТОТ. Крім програм із лідерства обов'язково будуть підготовчі курси до вишів, де діти зможуть пройти певну підготовку, отримати також стипендіальне забезпечення", - цитує Драганчук пресслужба Мінреінтеграції.

За її словами, програма буде реалізовуватися спільно з Міністерством освіти, "але безпосередньо основним розпорядниками коштів є Мінреінтеграції".

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"І ми говоримо не лише про академічну освіту й академічне впровадження підходів. Ми хочемо, щоб діти могли глибше вивчити історію України, українську мову, що буде, безумовно, необхідним для подальшого навчання в Україні. Ми ставимо перед собою за мету насамперед культурну реінтеграцію, соціальну, зокрема. Тому, повертаючись до одного з наших великих викликів і планів міністерства, я дуже сподіваюся, що наприкінці цього року завдяки нашим програмам ми зможемо повернути і більше інтегрувати молодь із тимчасово окупованих територій в українське суспільство", - додала Інна Драганчук.
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Топ коментарі
+14
Первым вопросом подготовительных курсов должен быть вопрос к младо-донбасянам такой - как вы считаете С.А. Бандера Герой Украины или нет !? .. и от ответа уже плясать дальше.. Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2626
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28.02.2021 00:16
+10
Це і є "донбас-реалії". Доцільніше приділити увагу дітям загинувшим і покаліченим воїнам. А ці манкурти закінчуть навчання за кошт нашої держави і в більшості "рвонуть" назад в свій Бамбас. Щось подібне, як на Закарпатті проводити навчання угорською мовою, для підготовки кадрів Угорщині.
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28.02.2021 07:02
+8
Нет, первый вопрос - "Крым чей?", а второй - "Путин - кто?"
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28.02.2021 00:34
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Первым вопросом подготовительных курсов должен быть вопрос к младо-донбасянам такой - как вы считаете С.А. Бандера Герой Украины или нет !? .. и от ответа уже плясать дальше.. Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2626
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28.02.2021 00:16 Відповісти
Нет, первый вопрос - "Крым чей?", а второй - "Путин - кто?"
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28.02.2021 00:34 Відповісти
Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 1030"
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28.02.2021 00:36 Відповісти
Зачем вы заставляете из лжесвидетельствовать, они же соврут и не поморщатся. Нужен краткий курс истории Украины для сомневающихся , а потом тест на полиграфе
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28.02.2021 05:57 Відповісти
Не допоможе.Мої племінники вчаться разом з цією "молоддю з окупованих територій".Це справжні личинки своїх батьків-колорадів.Крім фанатичної ненависті до всього українського,крім грошей,звісно,вони ведуть себе як якась вища раса по відношенню до українців.
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28.02.2021 06:46 Відповісти
Це і є "донбас-реалії". Доцільніше приділити увагу дітям загинувшим і покаліченим воїнам. А ці манкурти закінчуть навчання за кошт нашої держави і в більшості "рвонуть" назад в свій Бамбас. Щось подібне, як на Закарпатті проводити навчання угорською мовою, для підготовки кадрів Угорщині.
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28.02.2021 07:02 Відповісти
Тем то и ценен полиграф, там не заучишь правильный ответ, естество всё равно вылезет наружу. Но нужен правовой статус для тестирования на полиграфе, почему в топ компаниях или спецслужбах этот тест необходим ?
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28.02.2021 07:03 Відповісти
не дозволяйте їм це робити.Послухайте Євгена Дудара-----''Українці-мої українці''
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28.02.2021 09:42 Відповісти
да, предекзамен!!! а посде курса екзамен на історію України и мову, а потом только паспорт!
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28.02.2021 00:34 Відповісти
Напомню, с 16 июля 2021 года вступает в силу норма о том, что все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления обязаны !!! подтвердить владение украинским языком.
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28.02.2021 00:54 Відповісти
Вони підуть у депутати, бо депутатів це не стосується.
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28.02.2021 00:55 Відповісти
ты ошибаешься... ВР - это законодательная государственная власть..
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28.02.2021 00:58 Відповісти
ну і шо шо власть? читай закон, потом кажи.
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28.02.2021 01:07 Відповісти
ты ушибленный !? Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 2050
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28.02.2021 01:23 Відповісти
читай, узкий: Не складатимуть іспиту на знання мови кандидати в депутати.
https://www.radiosvoboda.org/a/movny-zakon-sfera-obsluhovuvannia-derzhavna-mova/31044007.html
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28.02.2021 01:29 Відповісти
"Звичайно, будуть і ті категорії, які не будуть здавати, принаймні в 2021 році, можливо, будуть якісь зміни в законі. Це стосується в першу чергу депутатів, така вже норма закону, нічого не поробиш, і правоохоронні структури.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/society/zakon-pro-movu-hto-skladatime-ispit-z-ukrajinskoji-v-2021-novini-ukrajini-11274866.html
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28.02.2021 01:39 Відповісти
Тобто ви вважаєте що львів'яни типу Ганни Герман, або Ірини Верещук не здадуть цих тестів?
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28.02.2021 06:04 Відповісти
Чудесно! Пусть поступают в юридические вузы, потом сделаются судьями и будут судить украинских патриотов... или мусорами, или прокурорами... Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 7052
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28.02.2021 00:19 Відповісти
хм, можно подумати, що зараз там патріоти і ті, з "материка" теж.
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28.02.2021 00:33 Відповісти
Вже!
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28.02.2021 06:47 Відповісти
А яка у них чєлюсть? Адже викладання ведеться на біндєравскай мовє.
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28.02.2021 00:23 Відповісти
Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди - це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу (с)
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28.02.2021 00:26 Відповісти
ага, і видача паспортів лише після екзамену з мови та історії України!!!
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28.02.2021 00:32 Відповісти
Кроме программ по лидерству обязательно будут подготовительные курсы к "вышам", где дети смогут пройти определенную подготовку, получить при этом стипендиальное обеспечение", - цитирует Драганчук пресс-служба Минреинтеграции.

Полагаю, что за средства украинских налогоплательщиков?
ЗЫ. А абитуриенты с Украины свои деньги пускай платят, норм идея...
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28.02.2021 00:33 Відповісти
Для молодежи с оккупированных территорий появятся подготовительные курсы для поступления в вузы, - замглавы Минреинтеграции Драганчук - Цензор.НЕТ 6282
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28.02.2021 01:29 Відповісти
Да пошли они нахер, у нас есть те кто на территории Украины и за Украину, им там мозги уже промыли. Хреново там и вы любите Украину, гу та должны давно оттуда съехать.
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28.02.2021 02:54 Відповісти
Владі мало крота що працює і сидить в ОПУ, вони вирішили запустити шпигунів глибкого впровадження. Хабаду вигідно мати владу колаборантів, лише б не українців. Тому не дітей солдат приймають до ВИШів без екзаменів, а дітей які вбивають наших воїнів. Це якийсь повний шизофренічний зашквар.
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28.02.2021 09:14 Відповісти
На хрена вони тут потрібні? Не знаєте, як легалізувати потенційних московітських шпигунів в Україні? Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 2503
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28.02.2021 09:25 Відповісти
Ждите диверсантов, когда вы уже поумнеите, хотя были бы мозги - такого не придумали бы.
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28.02.2021 09:34 Відповісти
Пусть валят на - парашу!
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28.02.2021 12:52 Відповісти
пільги не потрібні. Тут була стаття, як вихідець з Донецька став цілком успішним в Україні. Як і багато його донецьких друзів. А пільгами ви витягнете звідтіля лише тупих ненависників незалежної України. Ніби мало вам тупих випускників вузів із підконтрольної території. Коли у людини є талант чи здатність до навчання, то вона проявить себе так чи інакше.
А от платити підвищену стипедію дітям захисників - оце діло.
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28.02.2021 13:37 Відповісти
Даунбасян нужно пропускать через очень мелкое сито и без всяких привелегий иначе будут сепары получать подпитку внутри Украины.
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28.02.2021 14:52 Відповісти
Треба референдум провести,щоб Україна сказала,чи потрібні вони тут взагал за наш рахунокі. Впевнений,що ніякі фальсифікаціїне зможуть вплинути на результат. Для молоді з окупованих територій з'являться підготовчі курси для вступу до вишів, - заступниця голови Мінреінтеграції Драганчук - Цензор.НЕТ 5593
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28.02.2021 15:04 Відповісти
А хрен его знает. Я бы,пожалуй. этого не делал, за их образование отвечают их родители, которые головали на референдуме и вопили " Путин введи".Напринимают отпрысков врагов Украины, может кончится большими проблемами. Они же свободно могут учиться в орде, там и с языком нет проблем. Тут же страшная МОВА.
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28.02.2021 17:56 Відповісти
 
 