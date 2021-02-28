Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм, який цього тижня зареєстрували у Верховній Раді, підписали 37 народних депутатів. Перспектива голосування за документ наразі дуже віддалена.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
За її словами, до групи, яка розробляла законопроєкт про колабораціонізм, увійшли депутати минулого скликання, які подавали свого часу подібний законопроєкт, і там було передбачено суворіші покарання в частині позбавлення волі - до 25 років і більше.
Кравчук зазначила, що цей законопроєкт готувався разом із громадськими організаціями, зокрема ветеранськими. Крім того, є і паралельний законопроєкт, який подали фракції "Європейська Солідарність" і "Голос", а також певні напрацювання зробили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Я думаю, що нам однозначно потрібно буде якось об'єднати зусилля. Ми прекрасно розуміємо, що це буде дуже складний законопроєкт. Це буде не той законопроєкт, який через місяць потрапить у зал. Минуле скликання не змогло його ухвалити", - зауважила нардепка.
Вона пояснила, що поняття "колаборант" не поширюватиметься на всіх людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях.
"Наприклад, учитель фізики не буде потрапляти під дію закону, а директора школи, який організовує "години політненависті" до України і до української армії, звичайно, це може стосуватися. Але тут я робила б акцент не на терміни ув’язнення, бо це досить суворе покарання, і це буде визначатися в суді. Але дуже важливі зміни до Виборчого кодексу, які не дозволять людям, засудженим за колабораціонізм, брати участь у виборах", - сказала Кравчук.
Політик зазначила, що це якраз відповідь на ті застереження, які стосуються неможливості потрапляння у владу бойовиків, пропагандистів тощо, коли будуть проводитися вибори на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані.
"Закон не має зворотної сили, тому нам доведеться всі справи семирічної давності - про організацію "референдумів" та інші - вести за статтями "державна зрада" і "повалення конституційного ладу". А взагалі цей закон потрібно було ухвалювати ще тоді", - додала Кравчук.
На її думку, ухвалення закону про колабораціонізм "не віддалятиме Україну від миру".
"Від миру нас віддаляє позиція Росії, яка цього миру не хоче і не відпускає ні Крим, ні Донбас. І якщо говорити про відповідність міжнародному законодавству, то Росія не зважала на міжнародне право, коли окупувала незаконно Крим, коли окупувала Донбас, коли веде там сьомий рік війну", - резюмувала Євгенія Кравчук.
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в законопроєкті про перехідний період на Донбасі слова "колаборант" не буде, бо в міжнародному праві і міжнародних судових інститутах це поняття не визнається як юридична категорія.
Будь ласка, зачекайте...
А шо,за кажддым разом приходится изобретать лисапед по новому?
Блин,когда в Турции таки победила светская власть,они не стали изобретать велосипед, взяли кажись итальянскую конституцию,подшаманили под себя и пустили в дело.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
по паликмахерски - все равно смех один.....
от и правда не хотелось бы, а с другой стороны - why not?
Ну почалося....
Стаття 111. Державна зрада
Кримінальний кодекс України (ККУ)
1. державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином україни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту...
Что тут можно еще разрабатывать и изобретать? Ну дополните определением колаборант 111 статью, хотя смысла не вижу. Когда закончится этот тупой идиотский саботаж своих обязанностей государственной исполнительной и судебной властью. Это их прямые обязанности - принимать решения согласно действующего законодательства. И нечего там изобретать велосипед в законе все есть. Они умышленно тянут время придумывая отговорки, просто глумятся над нами и нашим законодательством.