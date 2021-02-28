Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм, який цього тижня зареєстрували у Верховній Раді, підписали 37 народних депутатів. Перспектива голосування за документ наразі дуже віддалена.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

За її словами, до групи, яка розробляла законопроєкт про колабораціонізм, увійшли депутати минулого скликання, які подавали свого часу подібний законопроєкт, і там було передбачено суворіші покарання в частині позбавлення волі - до 25 років і більше.

Кравчук зазначила, що цей законопроєкт готувався разом із громадськими організаціями, зокрема ветеранськими. Крім того, є і паралельний законопроєкт, який подали фракції "Європейська Солідарність" і "Голос", а також певні напрацювання зробили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Я думаю, що нам однозначно потрібно буде якось об'єднати зусилля. Ми прекрасно розуміємо, що це буде дуже складний законопроєкт. Це буде не той законопроєкт, який через місяць потрапить у зал. Минуле скликання не змогло його ухвалити", - зауважила нардепка.

Вона пояснила, що поняття "колаборант" не поширюватиметься на всіх людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Наприклад, учитель фізики не буде потрапляти під дію закону, а директора школи, який організовує "години політненависті" до України і до української армії, звичайно, це може стосуватися. Але тут я робила б акцент не на терміни ув’язнення, бо це досить суворе покарання, і це буде визначатися в суді. Але дуже важливі зміни до Виборчого кодексу, які не дозволять людям, засудженим за колабораціонізм, брати участь у виборах", - сказала Кравчук.

Політик зазначила, що це якраз відповідь на ті застереження, які стосуються неможливості потрапляння у владу бойовиків, пропагандистів тощо, коли будуть проводитися вибори на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані.

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"Закон не має зворотної сили, тому нам доведеться всі справи семирічної давності - про організацію "референдумів" та інші - вести за статтями "державна зрада" і "повалення конституційного ладу". А взагалі цей закон потрібно було ухвалювати ще тоді", - додала Кравчук.

На її думку, ухвалення закону про колабораціонізм "не віддалятиме Україну від миру".

"Від миру нас віддаляє позиція Росії, яка цього миру не хоче і не відпускає ні Крим, ні Донбас. І якщо говорити про відповідність міжнародному законодавству, то Росія не зважала на міжнародне право, коли окупувала незаконно Крим, коли окупувала Донбас, коли веде там сьомий рік війну", - резюмувала Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в законопроєкті про перехідний період на Донбасі слова "колаборант" не буде, бо в міжнародному праві і міжнародних судових інститутах це поняття не визнається як юридична категорія.

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