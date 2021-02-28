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Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, -

Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм, який цього тижня зареєстрували у Верховній Раді, підписали 37 народних депутатів. Перспектива голосування за документ наразі дуже віддалена.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповіла нардепка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.

За її словами, до групи, яка розробляла законопроєкт про колабораціонізм, увійшли депутати минулого скликання, які подавали свого часу подібний законопроєкт, і там було передбачено суворіші покарання в частині позбавлення волі - до 25 років і більше.

Кравчук зазначила, що цей законопроєкт готувався разом із громадськими організаціями, зокрема ветеранськими. Крім того, є і паралельний законопроєкт, який подали фракції "Європейська Солідарність" і "Голос", а також певні напрацювання зробили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Я думаю, що нам однозначно потрібно буде якось об'єднати зусилля. Ми прекрасно розуміємо, що це буде дуже складний законопроєкт. Це буде не той законопроєкт, який через місяць потрапить у зал. Минуле скликання не змогло його ухвалити", - зауважила нардепка.

Вона пояснила, що поняття "колаборант" не поширюватиметься на всіх людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Наприклад, учитель фізики не буде потрапляти під дію закону, а директора школи, який організовує "години політненависті" до України і до української армії, звичайно, це може стосуватися. Але тут я робила б акцент не на терміни ув’язнення, бо це досить суворе покарання, і це буде визначатися в суді. Але дуже важливі зміни до Виборчого кодексу, які не дозволять людям, засудженим за колабораціонізм, брати участь у виборах", - сказала Кравчук.

Політик зазначила, що це якраз відповідь на ті застереження, які стосуються неможливості потрапляння у владу бойовиків, пропагандистів тощо, коли будуть проводитися вибори на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані.

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"Закон не має зворотної сили, тому нам доведеться всі справи семирічної давності - про організацію "референдумів" та інші - вести за статтями "державна зрада" і "повалення конституційного ладу". А взагалі цей закон потрібно було ухвалювати ще тоді", - додала Кравчук.

На її думку, ухвалення закону про колабораціонізм "не віддалятиме Україну від миру".

"Від миру нас віддаляє позиція Росії, яка цього миру не хоче і не відпускає ні Крим, ні Донбас. І якщо говорити про відповідність міжнародному законодавству, то Росія не зважала на міжнародне право, коли окупувала незаконно Крим, коли окупувала Донбас, коли веде там сьомий рік війну", - резюмувала Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в законопроєкті про перехідний період на Донбасі слова "колаборант" не буде, бо в міжнародному праві і міжнародних судових інститутах це поняття не визнається як юридична категорія.

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Топ коментарі
+14
а финансирование из минобороны рашки - это коллаборационизм?))
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
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28.02.2021 00:40
+11
потрібно знати: д'єрмак з бубочкою приймати закон про колабораціонізм НЕ ХОЧУТЬ!
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28.02.2021 00:47
+10
Ну да, дядю Васю укравшего курицу у соседа посадить легко на 5 лет, а вот мусоров, СБУшников и судей укравших часть страны и отдавших на растерзания российским фашистам таки тяжело. У#бки!
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28.02.2021 00:43
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Мля...
А шо,за кажддым разом приходится изобретать лисапед по новому?
Блин,когда в Турции таки победила светская власть,они не стали изобретать велосипед, взяли кажись итальянскую конституцию,подшаманили под себя и пустили в дело.
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28.02.2021 00:36 Відповісти
бо слуги наріду то і є колаборанти, і вони не будуть проти себе приймати закони.
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28.02.2021 00:40 Відповісти
а финансирование из минобороны рашки - это коллаборационизм?))
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
показати весь коментар
28.02.2021 00:40 Відповісти
Согласен, закон сложный, пока пройдет ВР - то коллаборационисты уже быстрее попадут ВСЕ в морг чем в суд.... Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8146.. Аминь..
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28.02.2021 00:42 Відповісти
Ну да, дядю Васю укравшего курицу у соседа посадить легко на 5 лет, а вот мусоров, СБУшников и судей укравших часть страны и отдавших на растерзания российским фашистам таки тяжело. У#бки!
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28.02.2021 00:43 Відповісти
потрібно знати: д'єрмак з бубочкою приймати закон про колабораціонізм НЕ ХОЧУТЬ!
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28.02.2021 00:47 Відповісти
то ли у вас шо куда попадет через месяц, то ли не - турборежимьте уже там по вашему,
по паликмахерски - все равно смех один.....
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28.02.2021 00:52 Відповісти
и ето еще хорошо если тока смех, а то ведь и статьи есть.
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28.02.2021 00:54 Відповісти
такой красивый девушек с накрашеными педальками и 8 лет за предательство?
от и правда не хотелось бы, а с другой стороны - why not?
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28.02.2021 00:59 Відповісти
Ничего сложного в нём нет. Зебильё сажает патриотов и снимает госохрану с Человека, который помог раскрыть предательство Зели и Ермака. Значит, Зеля или предатель, или коллаборант. А какая разница?
Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1890
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28.02.2021 01:02 Відповісти
он и предатель и коллаборант - одно другого не исключает.
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28.02.2021 01:04 Відповісти
За цим законом, якщо його прийняти і застосовувати як слід, а не вибірково, треба буде саджати і Зелю, і Петра, і майже всю раду і весь уряд, що нинішні, що минулі. Тому трохи й бояться, бо хто-зна хто прийде до влади після слідуючих виборів... Коли впевняться, що їм нічого не загрожує та отримають гарантії, тоді й приймуть.
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28.02.2021 04:04 Відповісти
закон - на "коли впевняться, що їм нічого не загрожує" - не закон.
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28.02.2021 04:07 Відповісти
Так у нас зараз всі закони так приймаються, "законотворці" ж не дурні, щоб самим себе в тюрму відправить.
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28.02.2021 04:24 Відповісти
нічого, папа Карло (Ігор Валерійович)з тебе або щось вистругає або вкине замість дров в камін.
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28.02.2021 04:22 Відповісти
Я такое говно свиное за 3 секунды в труп превращу. Как учили... Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2995
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28.02.2021 09:48 Відповісти
Евгения Кравчук (слуга народа) - "Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный"

Ну почалося....
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28.02.2021 01:18 Відповісти
Та вже закінчилося, турборежим "здувся". Тепер по завєтам Леніна - шаг впєрьод і два назад.
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28.02.2021 07:07 Відповісти
Турборежим был, когда землю захотели олигархам продавать.
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28.02.2021 07:54 Відповісти
А страшно ведь то, что вырулят из ЗЕболотистой партии самые скользкие и псевдопатриотичногибридненьке - иииии пойдут по тэрэнам украинского политического бл...ства от корзинки с Пинчуковскими яйцами до корзинки с Ахметоскими и так по кругу несчастной современной истории Украины.
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28.02.2021 01:51 Відповісти
а ви що хотили, шановна Наталие? - казла выбрали с козлом и жить....
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28.02.2021 04:11 Відповісти
вони, слуги народу не знають, що попереду, якщо америка- то дострокові вибори, якщо рейх - потрібно ставати в чергу за бульбофюрером. як свідчить історія - колаборантами визнавались особи, які слугували адольфу. в норвегії квіслінгівці брали участь в заопленні влади і утворенні протекторату і участь в управлінні.головних вішали, інших садили на довго. Франція, Словакія теж саме, в Югославії-різали один одного. Але загальне для всіх участь в управлінні державою, чи знищення держава. Поки що дует (бубочка і єрмак) веде стадо 73 на бойню до рейху, правда по дорозі озираючись за океан. як говорив Данилович-багатовекторність, спочатку прийняти закон про заборону подвійного громадянства у місцевих органах та державних органах, і цей закон матиме звортну силу, почистіть партії і вперед.
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28.02.2021 04:36 Відповісти
От этого упадет или поднимется? Все последние действия можно обьяснить рейтингом ниже плинтуса. Если каналы закрывают, зачем тогда садить стерненко. По факту коммуналка подорожала гривен на 500 за январь. Может кто говорит что плохо, тоже из этих. Коли.... кравчук обьясни статью 24 Конституции. Все граждане Украины имеют одинаковые права. Тем кто не хитрому завез машины, вы даете растаможится. Кто хочет законно ввести в три раза дороже. В Чем правда?
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28.02.2021 05:50 Відповісти
ОПЗЖ и другим спецам необходимо дать на доработку. И з Сурковым посоветоваться...
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28.02.2021 06:58 Відповісти
Та іагенти ФСБ "Козир", "Казбек", "Жолудь" ще не провели "роз*яснювальну" роботу, а втім схоже що вже провели.
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28.02.2021 07:12 Відповісти
С юристами выверить: с Тупицким, Вовком, еще с тем, который Підрахуй, с Портновым, с Медведчуком - тоже юрист, еще с... сами знаете с тем. И того бывшего прокурора, который "Мурку" пел Януковичу, и Пшонку не забудьте - юриста всей времен и народов. И Потебеньку, если еще живой... Возможно, даже специальный форум собрать, платформу собрать как же с этим, - как его, - коллаборационизм
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28.02.2021 10:02 Відповісти
Все сложно, оказывается, с медведчуком. И не так однозначно
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28.02.2021 07:33 Відповісти
тебе хорошо подойдет бутылка из под шампанского для сидения на ней Законопроєкт про відповідальність за колабораціонізм дуже складний, через місяць не потрапить до залу ВР на розгляд, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4960
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28.02.2021 09:39 Відповісти
Все твои высеры полетят в спам-унижайся дальше блевотина😂🌷
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28.02.2021 09:48 Відповісти
Но на этот раз всё будет происходить очень быстро. Время сгущается.
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28.02.2021 07:48 Відповісти
ЄС давно вже все чітко розробила. Слуги олігархів навмисно тягнуть час.
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28.02.2021 08:02 Відповісти
Ответственность за измену Родине, сотрудничество с агрессором и оккупантом, и тем более нахождение в его вооруженных и силовых формированиям и оккупационной администрации, полит структурах коллаборантов, агитационных, пропагандистских структурах и т.д Должны иметь не просто серьезную оценку и весомое наказание.. Минимальное наказание ( для простых обывателей, ходивших на фейковые выборы, референдумы и что то подобное это условный срок и ущемление в правах на определенный период... Остальные уже должны иметь реальные срока вплоть до высшей меры наказания. В этом законе и нужно расписать кому что " положено" по грехам их. ( но если Украина не может сделать что то с теми , по сути коллаборантами что находятся на контролируемой территории , то что там говорить о Крыме и ОРДЛО. Закон конечно нужен, и нужен довольно суровый.. но его наличие должно подтверждаться действиями.. на данный момент хотя бы на контролируемой территории. Пока этого не будет, этот закон ( как и большинство у нас) останется только на бумаге.
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28.02.2021 08:25 Відповісти
зеленым колаборантам не нужно бороться с колаборантами в Украине, так как они сами являются московской агентурой.
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28.02.2021 08:26 Відповісти
Закон про легалізацію подвійного громадянства з ворогом простіший.
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28.02.2021 08:46 Відповісти
Кріт з ОПУ зробить помітки на полях, звірить пункти з методичкою Кремля, от тоді ці Слуги оліхархії і розглянуть законопроект, на 7 рік війни.
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28.02.2021 09:20 Відповісти
Спочатку треба прийняти закон проти внутрішніх колоборантів, опзж, шарія.... Бо інакше ніякого визволення територій ордло взагалі не буде.
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28.02.2021 10:07 Відповісти
законы ,необходимые для Украины и ее народа,как первоочередные ,для прекращения прорашистского влияния в стране у "не украинских слуг " очень сложные,но покупка електричества у белорусского диктатора и рашиста очень простенько .По делам служения узнаете ,кому они служат и чьи они слуги
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28.02.2021 10:17 Відповісти
Ця "лапша" для ГАРАНТА і зграї 100відсоткових!!!
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28.02.2021 10:51 Відповісти
"Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук"- конечно, 7 лет вам не хватило для этого! А,может,сама власть не того,а? В России любой закон принимают за один день,если надо! А кто или что украинской власти мешает принять так давно назревший закон от ответственности за отрицание российской агрессии и пособничество врагу? У вас враг уже в стенах Верховной рады, тот же Деркач, Дубинский,вся ОПЗЖ и много других!
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28.02.2021 13:09 Відповісти
collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами. Предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа ◆ Оказавшись при власти… коллаборанты в той или иной степени становились соучастниками преступлений.

Стаття 111. Державна зрада
Кримінальний кодекс України (ККУ)
1. державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином україни на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту...

Что тут можно еще разрабатывать и изобретать? Ну дополните определением колаборант 111 статью, хотя смысла не вижу. Когда закончится этот тупой идиотский саботаж своих обязанностей государственной исполнительной и судебной властью. Это их прямые обязанности - принимать решения согласно действующего законодательства. И нечего там изобретать велосипед в законе все есть. Они умышленно тянут время придумывая отговорки, просто глумятся над нами и нашим законодательством.
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28.02.2021 16:33 Відповісти
Колаборанти створюють закон проти колаборантів.
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28.02.2021 21:37 Відповісти
 
 