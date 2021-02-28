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Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росіяни в 2014 році

У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині "Дари волхвів", що зберігаються в Греції. Супроводжувала місію група росіян, яка провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константіновим і маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксьоновим.

Про це йдеться в матеріалі проєкту "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

24 січня того ж року "Дари волхвів" привезли до Києва. Акція була організована під патронатом Російської православної церкви. Оплачував вояж "Дари волхвів" російський православний олігарх Костянтин Малофєєв.

Керував охороною Ігор Гіркін, полковник ГРУ, котрий використовував псевдонім Стрєлков. Пізніше він заявить, що, мовляв, був уже у відставці і працював на Костянтина Малофєєва. Крим у маршруті святині взагалі не значився. Але план змінюється буквально за день, і наприкінці січня "Дари волхвів" везуть літаком Малофєєва до Криму.

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Влітку 2014 року МВС України відкриє на Костянтина Малофєєва кримінальне провадження за підозрою у створенні воєнізованих або збройних формувань.

Окрім Гіркіна, який організовував охорону, та Малофєєва, який фінансував візит, у складі делегації були Олег Лебедєв, депутат Держдуми Росії, політик від "Єдиної Росії", "афганець", який замолоду жив у Партеніті, та Дмитро Саблін, на той час ексдепутат Держдуми РФ, сенатор Ради Федерації, заступник глави російської організації "Бойове братство", який пізніше став співзасновником руху "Антимайдан" у Росії.

Рустам Теміргалієв взимку 2014 року був віцепрем'єром уряду Криму. Він розповів потім російському виданню "Ведомости", що в розмові зі спікером парламенту Криму Володимиром Константіновим модератором був Дмитро Саблін. Він та Костянтин Малофєєв говорили спочатку про те, що потрібно піднімати прапор незалежного або принаймні автономного Криму.

Приймав "Дари волхвів" у Криму тодішній глава Севастопольського округу УПЦ МП Сергій Халюта. Сергій Гайдук, якого  у березні 2014 року було призначено командувачем ВМС ЗС у Криму, вважає Сергія Халюту працівником ФСБ. "Це підтвердилося, адже він там збирав матраци і розміщував на території святині військовослужбовців Росії. Я кажу: "Я дав команду вас на територію військової частини не пускати. Командирам до виконання", - розповів Гайдук.

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Власник цієї реліквії, настоятель афонського монастиря святого Павла ігумен Парфеній, також був задіяний в акції. Вже через 4 роки, коли в Україні стартував автокефальний процес, представники УПЦ МП використовували авторитет Парфенія для того, щоб вкидати негативні меседжі і наративи щодо української автокефалії.

За словами засновниці "Центру релігійної безпеки" Тетяни Деркач, російські військові дійсно розташовувалися в храмах, де зберігали свою зброю. А коли відбувалося захоплення українських військових частин, то росіяни брали із собою священників, які вмовляли військових ЗСУ "не воювати проти братів".

Журналісти звернулися за коментарями до УПЦ МП, до РПЦ і в Міноборони Росії, але відповідей наразі не отримали.
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Топ коментарі
+43
а то вроде нихто не знал, шо "мацковский патриархат" - ето сатанинское гнездо фсб?
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28.02.2021 01:31
+35
Россияне "работали" в Крыму все годы независимости. Именно поэтому Украину предали более 70% военных, более 90% СБУ-шников и почти 100% мусоров. СБУшники в 2013 году устраивали учения совместно с ФСБ РФ, по противодействию "исламскому терроризму" крымских татар...
А "дары волхвов" таскали и по материковой Украине, и Гиркин ходил на Майдан на "экскурсию".
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28.02.2021 01:31
+26
Минимум лет 7 как РПЦ в Украине должна была быть объявлена террористической сектой и запрещена! Но нет же, продолжаем заигрывать с фашистами!
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28.02.2021 01:37
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Чому так наївно "працювали"... Вони і зараз під прикриттям московського сатанату працюють.
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28.02.2021 11:57 Відповісти
И зачем этот проклятый Порох вылез со своим томосом?
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28.02.2021 12:00 Відповісти
Всего-то признать РПЦ террористической организацией. Что,РНБО, слабО??
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28.02.2021 12:16 Відповісти
а чего не говорят, что в Киеве они и сейчас( и Гиркин говорил, что в Крым он ехал с Печерской лавры) а в Почаевской печатают периодику дэнээровскую) и по всей Украине ведется работа и вербовка, и кто это не видит
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28.02.2021 12:36 Відповісти
Странные вы,украинцы! Вроде всем ясно, что из себя представляет УПЦ МП и,тем не менее, ничего не делаете,чтобы что-то изменить! Особенно сейчас,при Зе! Ох,не будет у вас порядка и нормальной жизни,пока вы сами не изменитесь!
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28.02.2021 12:41 Відповісти
При Зе! Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3219
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28.02.2021 14:07 Відповісти
при Зе!!!!! Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2162
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28.02.2021 14:06 Відповісти
Та невже на 30 рік Незалежності стало це зрозумілим ???А що в ССср масово служила інша церква, ніж створена Сталіним в 1943 році РПЦ=МП, ,де більшість "священників" були КГБ-істами? Вони ніколи не переставали служити саме цій російській організації опричників кегебістів ! Українська церква відродилась офіційно тільки з наданням Томосу і відновила Свої права на Свою Українську Канонічну Територію, яка до цього часу була окупована російською церквою мокшанського "патріархату" !
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28.02.2021 15:09 Відповісти
та, эрэфийцы с 1991 года работают под эфтой крышей. обе лавры (киевская и почаевская) под ними.
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28.02.2021 15:57 Відповісти
Коли від МП - притягнуть до відповідальності за розпалення ворожнечі і підтримку ворога?
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28.02.2021 17:58 Відповісти
Треба небагато - КОЛИ ЙДЕШ ПОВЗ ЦЕРКВИ УПЦ( МП) .....НЕ ЗАХОДЬ ТУДИ, КОЛИ ЗАЙШОВ НЕ ЗАЛИШАЙ ГРОШІ - ЗНИКНУТЬ І ДУЖЕ ШВИДКО !
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28.02.2021 18:34 Відповісти
Сколько работников СБУ и полиции перешли на сторону врага?
Вот под чьей "крышей" работали враги.
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28.02.2021 19:33 Відповісти
«Россияне в 2014 году "работали" в Крыму под прикрытием Московского патриархата»...
Какое, в жопу, поповское прикрытие? Нахрена? Среди меня ещё в 2005(!) году распространилась информация, что россияне абсолютно без всяких прикрытий открыто вербовали крымчан получать российские паспорта и никто им в этом не препятствовал. Скорее всего, не под прикрытием, а реальные попы УПЦ МП со своей стороны получили аналогичное поручение и тупо его исполняли. Ото и всё "прикрытие".
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28.02.2021 19:48 Відповісти
Давно пора запретить и наказать этот ФИЛИАЛ ФСБ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2021 20:33 Відповісти
краснознамённая сталинская ордена ленина секта РПЦ имени дзержинского Росіяни в 2014 році "працювали" в Криму під прикриттям Московського патріархату, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2847
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01.03.2021 08:51 Відповісти
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