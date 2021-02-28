У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Виконувач обов'язків члена правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський каже, що потяги дальнього сполучення забезпечать ланч-боксами, а також додадуть дитяче меню.
Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна лише для "Інтерсіті", і на потяги дальнього сполучення. Сподіваємося, що влітку це вже працюватиме. Також додаємо туди дитяче меню", - говорить Перцовський.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" із 28 березня запроваджує оновлений розклад руху поїздів, там пасажири побачать нові маршрути, нові напрямки, відновлення певних популярних літніх поїздів. Також будуть певні новинки стосовно скорочення терміну в русі.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине поезда едут максимум 10 часов .
А если обсуждать Хьюндаи - так это вообще комфортный автобус с тв и Интернетом
Бред - это когда вонючие сараи ( пассажирские поезда) сутки плетутся по дорогам Украины
В Европе такого бреда нет - все быстро и чисто
До Бердянска на авто максимум 10 часов
Да и Ньюндай за 10 часов доедет 😀😀😜
"Австралийский ватник поучает нас, хохлов убогих, как правильно делать жизнь. Из одаренной Богом страны, которую он лично, и поколения его предков, общими усилиями старательно превратили в кучу говна, он убежал в другую страну, которую поколения чужих предков превратили из кучи говна в страну. И мерцает оттуда.
Он шо, Сиднейскую оперу строил? Большой Коралловый Риф нитроэмалью покрасил? Пустыню тамошнюю мелиорировал? Нет, он выполз из трюма сухогруза, затерявшись в толпе филиппинских невест, на правах корабельной крысы, потянул носом воздух и сказал: «ну, *******, так здесь же можно жить». Потом свил гнездо, натащил туда соломы, замерцал и снова стал кацапом."
Потому имею полное право учить более современным взглядам
И в Украине пора менять взгляды на дни вещи
И пора наводить порядок в этой системе : а не про европейские миллиарды писать
И хватит показывать свою глупость- поезд Киев - Москва ехал ночь, а Ковель - Геническ - 24 часа????
14 ч 29 мин. (1181,9 км) Маршрут: Е373/М07( авто)
Время в поезде 25 часов !!!!!!!!!
Это пипец !!!
На авто 700 км проходишь за 7 часов - 100 км в час
11:52 - 18:38 МЕНЕЕ 7 ЧАСОВ В ПУТИ
Так шо извиняйтесь сами передо мной
Поезд СКОРЫЙ КИЕВ - мацква шёл 13, 28 - 900 км
А поезд Париж - Ницца идёт около 7 часов 900 км
Что тут не понятного ?
В два раза выше - это не 25 часов
Блин, чем Вы хвастаетесь ?
Очень комфортны
Я на авто обычно
Хватит оправдывать воровство бюджета через Укрзализницю !!!!
привыкли , что украинцы терпят бардак .
лишние миллионы у вас в карманах появятся
сто разов уже было