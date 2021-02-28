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У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління

Виконувач обов'язків члена правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський каже, що потяги дальнього сполучення забезпечать ланч-боксами, а також додадуть дитяче меню.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна лише для "Інтерсіті", і на потяги дальнього сполучення.  Сподіваємося, що влітку це вже працюватиме. Також додаємо туди дитяче меню", - говорить Перцовський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" із 28 березня запроваджує оновлений розклад руху поїздів, там пасажири побачать нові маршрути, нові напрямки, відновлення певних популярних літніх поїздів. Також будуть певні новинки стосовно скорочення терміну в русі.

Читайте також: Зеленський обіцяє нові потяги: Залізнична поїздка між містами має тривати щонайбільше три-чотири години
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Топ коментарі
+7
хм.. а нормальные условия в туалЕтах не появятся !?... не!?..жаль.... В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 2395
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28.02.2021 01:55
+7
А какая разница? Вобще судя по тому что бутылка воды из под крана в УЗ стоит 10 грн я стесняюсь спросить сколько будет стоить этот бич-пакет? Наверное по цене обеда в "Велюре"! В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 7904
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28.02.2021 02:37
+3
В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 138
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28.02.2021 06:27
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хм.. а нормальные условия в туалЕтах не появятся !?... не!?..жаль.... В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 2395
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28.02.2021 01:55 Відповісти
А какая разница? Вобще судя по тому что бутылка воды из под крана в УЗ стоит 10 грн я стесняюсь спросить сколько будет стоить этот бич-пакет? Наверное по цене обеда в "Велюре"! В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 7904
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28.02.2021 02:37 Відповісти
Та ладно, этож испытание, пройдешь, то можежь поставить телефон на зарядку у кондуктора, в лотерею не играл?
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28.02.2021 02:40 Відповісти
Никогда не появятся....До развития фотофункций в мобильнике я зашёл в туалет ICE и TGV чтоб сфотографировать в хорошем качестве «сортир» Так вот прошло много лет УЗ даже не приблизились к тому уровню....И....Топят углём....
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28.02.2021 14:20 Відповісти
А дальнего следования -это куда?- в Москву ? Ну если дальнего .
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28.02.2021 02:41 Відповісти
К примеру Львов-Новоалексеевка) Это намного дальше чем от Киева до Москвы) Да и на Москву, кроме скотовозов, другие вагоны и не должны ходить)
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28.02.2021 06:00 Відповісти
В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 138
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28.02.2021 06:27 Відповісти
Тоже вариант)))
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28.02.2021 09:13 Відповісти
Понимаешь милок , оно может и дальше , но только безпонтово; ибо по данным "укрзализницы" внутрение пассажирские перевозки - убыточные , а тут им ещё еду подавай . Так что зри в корень !
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28.02.2021 15:47 Відповісти
Резюме: Вова і його прихвостні повністю обісрались. А оце намагання підсолодити злиденне існування українців викликає лишень роздратування і бажання порвати, як Тузик грілку.
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28.02.2021 06:23 Відповісти
Ланч бокс "с подогревом"
В поездах дальнего следования появятся ланч-боксы и детское меню, - представитель правления "Укрзализныци" Перцовский - Цензор.НЕТ 8911
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28.02.2021 07:29 Відповісти
Без курки-гриль, варених яєць і картоплі в мундирах багато хто відмовиться.
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28.02.2021 07:40 Відповісти
Шо за кацапская терминология - «В поездах дальнего следования»?
В Украине поезда едут максимум 10 часов .

А если обсуждать Хьюндаи - так это вообще комфортный автобус с тв и Интернетом

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28.02.2021 07:52 Відповісти
Про майже 20-годинні рейси нічого не чула?
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28.02.2021 08:03 Відповісти
Полный бред про максимум 10 часов
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28.02.2021 08:24 Відповісти
Почему бред ?

Бред - это когда вонючие сараи ( пассажирские поезда) сутки плетутся по дорогам Украины
В Европе такого бреда нет - все быстро и чисто
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28.02.2021 08:34 Відповісти
Изучите расписание поездов, сразу поймёте. Например: поезд 116 Киев-Бердянск, время в пути 16 часов 27 минут
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28.02.2021 08:41 Відповісти
Да мне начхать на совковые Ваши предпочтения - можете и в лаптях с посохом идти
До Бердянска на авто максимум 10 часов
Да и Ньюндай за 10 часов доедет 😀😀😜
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28.02.2021 09:21 Відповісти
Ну может вы на авто и потратите 300 грн на бензин, как цена билета на поезд? Или в 20 раз больше за такси заплатите?)
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28.02.2021 09:28 Відповісти
Это Вы с вашими взглядами довели Украину до состояния НИЩЕЙ СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА 😀😀😀
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28.02.2021 09:38 Відповісти
Ну, ну))) Расскажите как при совке Украина богато жила))) Вы сами напросились... Отвечу вам словами Горького Лука)
"Австралийский ватник поучает нас, хохлов убогих, как правильно делать жизнь. Из одаренной Богом страны, которую он лично, и поколения его предков, общими усилиями старательно превратили в кучу говна, он убежал в другую страну, которую поколения чужих предков превратили из кучи говна в страну. И мерцает оттуда.
Он шо, Сиднейскую оперу строил? Большой Коралловый Риф нитроэмалью покрасил? Пустыню тамошнюю мелиорировал? Нет, он выполз из трюма сухогруза, затерявшись в толпе филиппинских невест, на правах корабельной крысы, потянул носом воздух и сказал: «ну, *******, так здесь же можно жить». Потом свил гнездо, натащил туда соломы, замерцал и снова стал кацапом."
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28.02.2021 09:55 Відповісти
https://gorky-look.livejournal.com/42655.html
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28.02.2021 09:56 Відповісти
Я между прочим на украинских номерах и зарплату Вам плачу 😀😀😀
Потому имею полное право учить более современным взглядам
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28.02.2021 09:58 Відповісти
Мне зарплату?) Серьезно?)))
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28.02.2021 11:09 Відповісти
Серьезно
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28.02.2021 12:59 Відповісти
Викрилась на незнанні питання - сиди і мовчи вже. Не у всі мають можливість і не завжди - бажання їхати кудись в сидячках чи машиною.
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28.02.2021 10:07 Відповісти
Да и полторы тысячи км пути просиди в Хюндае) Да и машиной, если нужно одному?) Да ну его нафиг напрягаться, когда лег и тебя довезли) Да и по времени, учитывая наши дороги, машиной может оказаться дольше) В среднем все равно те же 60-70 км в час)
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28.02.2021 11:15 Відповісти
Львов- Новоалексеевка) Полторы тысячи км, 24 часа в пути)
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28.02.2021 09:10 Відповісти
Да вы походу точно не местная?))) Хоть бы на карту глянули, прежде чем глупые вопросы задавать)
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28.02.2021 09:31 Відповісти
Я знаю с какой скоростью ездят поезда в Европе - там нет этих пассажирских , ползущих со споростью черепахи
И в Украине пора менять взгляды на дни вещи
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28.02.2021 09:34 Відповісти
Так узнали кто в Новоалексеевку со Львова ездит и зачем?) Вы хоть немного представляете сколько ДЕСЯТИЛЕТИЙ это в Европе строилось и сколько МИЛЛИАРДОВ туда вложено?)
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28.02.2021 09:45 Відповісти
Я считаю , что руководство Укразализници - сплошное коррупционное кубло, которое доит бюджет Украины . Там вроде какрй то грузинский авторитет в смотрящих
И пора наводить порядок в этой системе : а не про европейские миллиарды писать
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28.02.2021 09:55 Відповісти
Как красиво вы на Европу сьехали))) А все началось с того, что вы начали УТВЕРЖДАТЬ, что в Украине нет поездов дальнего следования))) Вам доказали обратное))) А вы вместо того, чтобы извинится, стали выкручиваться и обвинять других и чистить свои коменты)))
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28.02.2021 10:01 Відповісти
В Украине НЕТ ПОЕЗДОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ , а есть бардак на Укрзализници
И хватит показывать свою глупость- поезд Киев - Москва ехал ночь, а Ковель - Геническ - 24 часа????
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28.02.2021 10:48 Відповісти
Ковель - Геническ

14 ч 29 мин. (1181,9 км) Маршрут: Е373/М07( авто)
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28.02.2021 10:53 Відповісти
Ковель Новоаоексеевка -Расстояние маршрута:1 102 км.
Время в поезде 25 часов !!!!!!!!!

Это пипец !!!

На авто 700 км проходишь за 7 часов - 100 км в час
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28.02.2021 11:02 Відповісти
Чего?))) Вы точно водитель?))) 700 км за 7 часов?))) Вы 200 км в час по трасе выжимаете?))) И без единой остановки?) По украинским дорогам? я уже молчу, вы много дорог на этом маршруте знаете, где РАЗРЕШЕНО ехать 100 км в час?))
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28.02.2021 11:33 Відповісти
Кстати... Так извинения будут за "И хватит показывать свою глупость- поезд Киев - Москва ехал ночь, а Ковель - Геническ - 24 часа????" ?
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28.02.2021 11:35 Відповісти
ПОЕЗД ПАРИЖ НИЦЦА 900 км

11:52 - 18:38 МЕНЕЕ 7 ЧАСОВ В ПУТИ
Так шо извиняйтесь сами передо мной У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 8187 У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 3231У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 3231
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28.02.2021 11:55 Відповісти
Каким боком Ницца с Парижем к ВЗАИМОСВЯЗИ Киев-Москва и Ковель-Геническ?)))
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28.02.2021 12:17 Відповісти
Ну не прикидывайтесь 😀😀😀
Поезд СКОРЫЙ КИЕВ - мацква шёл 13, 28 - 900 км
А поезд Париж - Ницца идёт около 7 часов 900 км
Что тут не понятного ?
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28.02.2021 12:55 Відповісти
Я прикидываюсь?) Или вы? Это вы утверждали, что раз в Москву поезд доходил ЗА НОЧЬ, то с Ковеля в Геническ он не может идти 24 часа))) А когда я вам указал, что расстояние и время между этими маршрутами относительно соизмеримо, вы сразу перескочили на Париж с Ниццей)))
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28.02.2021 13:45 Відповісти
Вы опять тупите?))) Вам сложно открыть РАСПИСАНИЕ и посмотреть?))) От Киева до Москвы 800 км, и по прямой... А от Ковеля и до Новоалексеевки почти в два раза дальше, и с разными выкрутасами) Вот сайт Укрзалізниці, можете проверить))) https://www.uz.gov.ua/passengers/timetable/
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28.02.2021 11:06 Відповісти
И шо ?

В два раза выше - это не 25 часов
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28.02.2021 11:52 Відповісти
Вы опять ТУПИТЕ??? Поезд из Киева в Москву идет от 13 до 15 часов, в зависимости от маршрута))) В два раза больше это СКОЛЬКО?)) Пипец... Иметь в руках интернет и так гнать, не проверив информацию)))
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28.02.2021 12:05 Відповісти
Зимой наверное в Масквабад ездили?))) 14 часов в пути, как раз ночь))) Так сколько будет в два раза больше чем 14?))) 28?))) Это больше 25? Или меньше?))
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28.02.2021 12:20 Відповісти
Я в сторону раши не езжу - ее для меня с 91 года не существует 😀😀😀
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28.02.2021 12:56 Відповісти
Да, да) Но знаете за сколько туда поезд доезжает))) Я знаю, что при совке, от Новоалексеевки до Курска(720 км) поезд шел ровно 12 часов... И это прямой маршрут, прямее некуда))) У нас когда запускали "Интерсити" на Геническ с Харькова, заменили полностью всю ж/д линию и под Хюндай ее полностью меняли... Вернее не так... Когда запускали Хюндай на Крым, то все меняли, в том числе от Харькова до Новоалексеевки... А когда запускали "интерсити", то меняли уже участок от Новоалексеевки до Геническа... А там где до сих пор нет контактных сетей, то там вообще все с нуля надо начинать делать... А вы хотите, чтобы там по щучьему велению, сразу Хюндаи бегали)))
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28.02.2021 14:03 Відповісти
Ти тіки зрозумів?
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28.02.2021 10:08 Відповісти
А Ковель Новоалексеевка еще на пол часа дольше в пути) Еще 10 лет назад, я со Львова в Новоалексеевку, ехал 28 часов)
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28.02.2021 09:22 Відповісти
Может Вам нравится над собой издеваться? 😀😀😀 Или когда над Вами издеваются?

Блин, чем Вы хвастаетесь ?
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28.02.2021 09:24 Відповісти
Я так понимаю, вы везде самолетом добираетесь?) Или у вас личный вертолет?)
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28.02.2021 09:33 Відповісти
Мне определённо симпатичны Ньюндаи - интернет, телевизор, развозка кофе и т д
Очень комфортны
Я на авто обычно
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28.02.2021 09:36 Відповісти
А если Хюндаи не ходят туда куда вам нужно, едите туда куда ходит Хюндай?) И за полторы тысячи км едите одна за рулем авто по украинским дорогам?)
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28.02.2021 09:49 Відповісти
Нееть - с охраной 😀😀😀
Хватит оправдывать воровство бюджета через Укрзализницю !!!!
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28.02.2021 09:59 Відповісти
Кто что оправдывает??? Назовите другой вариант, как людям из Львова добраться в Геническ на МОРЕ??? Ближайшие аэропорты за 200 км... Вы сами хоть немного понимаете какой БРЕД несете? Причем это же не первый раз))) Опять на месяц исчезнете?)))
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28.02.2021 10:05 Відповісти
Ну, то чисте знущання. Про Геничеськ не знаю, а взагалі на Азові не припам'ятаю жодного львівянина, їм ближче до Чорного.
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28.02.2021 10:16 Відповісти
Да полно) Причем разница в расписании между Ковельским и Львовским всего с полчаса, идут друг за другом) И летом всего битком набитые)
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28.02.2021 10:34 Відповісти
"всегда битком...)
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28.02.2021 10:37 Відповісти
Цікаво. Хоча - там дешевше і море тепліше, мені вже Азов став подобатись, якби не медузи і блохи останніми роками.
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28.02.2021 10:42 Відповісти
Я все детство помню этих медуз) Но они тогда были конец июля, и весь август) А последние лет 20 их практически не было... А после постройки моста стали появляться, в позапрошлом году завал с ними был, в прошлом более менее терпимо... Как будет дальше посмотрим, но с ними, при желании, тоже можно бороться)
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28.02.2021 10:53 Відповісти
Тут дело же не в "ближе-далеко") Азов он намного мельче и с детьми намного проще, особенно на Арабатке) Контролируй, что бы за первый, второй перекат не вышли, и пусть хоть целый день там бультыхаются, никуда их не унесет))
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28.02.2021 10:42 Відповісти
Мне эти лагунки тоже нравятся, особенно в шторм.
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28.02.2021 10:44 Відповісти
И на Бирючем неплохо, вот только добираться туда😳
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28.02.2021 11:35 Відповісти
Было... До прошлого года... Покуда бубочка не побывал там... Перекрыли весь доступ туда... Я правда туда и не пытался попасть, но те кто занимаются экскурсиями, говорили, что за весь сезон так и не смогли туда попасть, никто разрешения не дал... Раньше там и Кучма и Овощ, с ****** встречались и то доступ перекрывали лишь на время встречи... А это сыкливое...
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28.02.2021 11:44 Відповісти
В прошлом говорили - из-за карантина. У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 813
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28.02.2021 11:50 Відповісти
Точно) Именно такая отмазка была)))
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28.02.2021 13:08 Відповісти
Я имел в виду не заповедник, а базы отдыха, что перед ним.
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28.02.2021 12:41 Відповісти
Так они же не на Бирючем, а на Федотовой косе))) Хотя и указывают, что на Бирючем))) А добираться туда действительно сложно) Административно это Генический район, а сухопутно только через Кириловку)
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28.02.2021 13:31 Відповісти
Поезд дальнего следствия, который идет свыше 700 км. Харьков-Ужгород, 1288 км. около 20 часов.
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28.02.2021 12:12 Відповісти
В 2021 году в поездах появятся ланч боксы! Чудеса да и только! Это за такие идеи у них зарплаты под млн гривен?
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28.02.2021 08:20 Відповісти
У поїздах дальнього сполучення з'являться ланч-бокси та дитяче меню, - представник правління "Укрзалізниці" Перцовський - Цензор.НЕТ 6946
привыкли , что украинцы терпят бардак .
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28.02.2021 09:37 Відповісти
практически все поезда без кондиционеров, представляю,лето в вагоне 50градусов и ихняя еда
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28.02.2021 08:21 Відповісти
.

лишние миллионы у вас в карманах появятся
сто разов уже было
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28.02.2021 08:25 Відповісти
Это опять засохшее российское гавно.Там поезда идут несколько дней и принудительная кормежка.Это они могут.А вот то,что современный вагон должен весить на 30-40 тонн меньше -это им даже неизвестно! Манагеры.
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28.02.2021 08:40 Відповісти
Лучше пусть там чистый сральник появится!!!
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28.02.2021 12:45 Відповісти
Водичка, чаек, кофеек-золотое дно , для фирм прокладок. На ланч боксах, дети вообще могут не работать всю жизнь))).
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28.02.2021 13:08 Відповісти
а куда вообще пропали вагоны-рестораны? или в Украине их не было никогда?
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28.02.2021 16:15 Відповісти
Обяцяв пан - кожух дам, та й слово його тепле. Сколько мы уже слышим эти обещания? Это ж от своего стола, вернее корыта, отрывать надо и пускать туда, куда деньги вроде и предназначены.
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28.02.2021 17:16 Відповісти
 
 