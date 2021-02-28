За минулу добу 9 порушень режиму тиші, поранено воїна. У передмісті Мар'їнки зафіксовано постріли російських снайперів, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Зокрема, вчора, 27 лютого, противник зробив дев'ять порушень і використовував заборонені Мінськими домовленостями види озброєння, одночасно здійснюючи запит у СММ ОБСЄ на встановлення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що в районі населеного пункту Луганське окупанти відкривали прицільний вогонь із 120-мм і 82-мм мінометів. На цьому ж напрямку унаслідок підриву на міні ПОМ-2 зазнав осколкових поранень військовослужбовець Збройних сил України. Пораненому оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу.

За даними штабу, поблизу Миронівського окупанти вели вогонь із 82-мм мінометів, а поблизу Південного - ще й із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Широкиного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поблизу Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета. У передмісті Мар'їнки українські воїни зафіксували кілька пострілів снайпера.

Вогнева активність ворога спостерігалася і поблизу населених пунктів Зайцеве та Водяне. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили прицільні постріли в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

"Варто зазначити, що у всіх випадках офіцери УС СЦКК оперативно надавали запити на встановлення режиму припинення вогню. Також із боку російсько-окупаційних військ триває систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях. Зокрема, на блокпосту поблизу населеного пункту Оленівка окупанти дозволили рух патрулю місії лише після тривалої затримки", - підкреслюють у штабі.

У повідомленні також наголошується, що традиційно провокації з боку проросійських найманців супроводжувалися інформаційними фейками в соціальних мережах. Метою дій противника було провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь із подальшим звинуваченням в обстрілі цивільної інфраструктури.

"Також на полігоні поблизу населеного пункту Тернове патруль СММ ОБСЄ зафіксував 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А також у тому ж районі були розміщені 6 самохідних гаубиць "Гвоздика" і 6 протитанкових гармат "Рапіра" з порушенням ліній відведення", - констатують у штабі.

Станом на 7:00 28 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано. Наші воїни і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.