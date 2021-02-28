За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів

5833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей і 146 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Степанова, також за минулу добу госпіталізовано 3218 осіб, летальних випадків - 89, видужали 1702 людини, здійснено 47 811 тестувань за добу (методом ПЛР - 24491, методом ІФА - 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 18194).

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За весь час пандемії в Україні захворіли 1 347 849 осіб, одужали 1 170 023 людини, летальних випадків - 25 982, проведено 6 906 179 ПЛР-тестів.

Крім цього, глава МОЗ зазначає, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.