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За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів

5833 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей і 146 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Степанова, також за минулу добу госпіталізовано 3218 осіб, летальних випадків - 89, видужали 1702 людини, здійснено 47 811 тестувань за добу (методом ПЛР - 24491, методом ІФА - 5126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 18194).

Читайте також: За добу в Україні від COVID-19 померла 151 людина, зафіксували 8172 нові випадки, одужали 4766 осіб

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 347 849 осіб, одужали 1 170 023 людини, летальних випадків - 25 982, проведено 6 906 179 ПЛР-тестів.

Крім цього, глава МОЗ зазначає, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.
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Недоумок покатався на лижах і спровокував новий спалах заражень.
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28.02.2021 08:26 Відповісти
самое интересное что Киев считают отдельно а Киевскую обл. отдельно За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів - Цензор.НЕТ 431
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28.02.2021 09:42 Відповісти
уже никто практически и не реагирует на эту коронадурку...
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28.02.2021 09:47 Відповісти
Я с положительным тестом дома,.....брат под капельницами в больнице За добу в Україні від COVID-19 померли 89 осіб, зафіксували 5833 нові випадки, госпіталізовано понад 3 тис. пацієнтів - Цензор.НЕТ 9491
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28.02.2021 16:57 Відповісти
Сколько стало болеть деток, и с каждым днем все больше.Такого количества не было даже в пиковое время, а от Минздрава никакой реакции..
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28.02.2021 10:03 Відповісти
 
 