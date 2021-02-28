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Кравчук (545) Донбас (21733) мінські угоди (2216)

Мінський процес за 7 років не дав реальних результатів. Війна не закінчиться, поки світова спільнота не змусить РФ піти з Донбасу та Криму, - Кравчук

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Мінський процес за 7 років не дав реальних результатів. Війна не закінчиться, поки світова спільнота не змусить РФ піти з Донбасу та Криму, - Кравчук

Мінський переговорний процес має бути доповнено активнішими і жорсткішими діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

"На жаль, Мінський процес за 6-7 років не дав реальних результатів. Війна триває, і ми зараз ведемо роботу з її наслідками: обмін полоненими, робота КПВВ, різні гуманітарні проблеми. Але ж причина залишається. Причина - це війна. Ми не змогли домогтися серйозних кроків до миру. І я кажу це серйозно. Як би Україна не прагнула цього, але поки світова спільнота за активної участі України не змусить Росію піти з Донбасу і Криму, війна не закінчиться", - зазначив Кравчук.

Він також спростував тезу щодо того, що Україна нібито намагається вийти з Мінського переговорного процесу.

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"Ні, ми так питання не ставимо. Ми ставимо питання про те, що Мінський переговорний процес має бути доповнений більш жорсткими, більш активними, більш системними діями. Наприклад, ми хочемо вести переговори, якщо та сторона також хоче цього. Якщо вони стріляють, то ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати за тим, як нас вбивають, і називати це провокацією. Це реальні військові дії, які призводять до загибелі наших людей", - додав глава української делегації в ТКГ.
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Топ коментарі
+18
А як же ж : "вайна ідьот, патамушта ета вигадна Порошенко" і "достаточно просто пєрєстать стрєлять"? Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8701
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28.02.2021 09:03
+15
А почему мировое сообщество должны заставлять уходить врага,а мы в сторонке нестреляя будем наблюдать? Или вам мало обеспокоенности?
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28.02.2021 09:03
+11
Минский процесс за 7 лет не дал реальных результатов. Война не закончится, пока мировое сообщество не заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2153
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28.02.2021 09:15
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Часом це не той Кравчук,що приволок ********* Фокіна у ткг,який хотів миру з кацапами,за ціною здачі України?
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28.02.2021 14:16 Відповісти
Не знаю, не знаю, торчок серед предурків був дуже популярний саме через тезу "нужно просто пєрєстать стєлять". До чого тут світова спільнота про думку якої думав злодєй Порох. А ця бекаюча та мекаюча істота з комплексом неповноцінності хіба може в чомусь переконати світову спільноту крім своєї нікчемності та того факту що в Україні 73 відсотка розумово неповноцінних людей?
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28.02.2021 15:47 Відповісти
Ну видите как хорошо и удачно все складывается. Мировое сообщество заставит РФ уйти из Донбасса и Крыма. Короче, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. После этого запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Все гениально просто!
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28.02.2021 16:17 Відповісти
НЕЧЕСЕ Кравчука прорвало! Решил грехи искупить на старости ! Хотя был бы ядерный статус парашка бы не полезла!
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28.02.2021 20:31 Відповісти
А мировому сообществу НАСРАТЬ на Минский процесс, войну, РФ, Украину, Донбасс и Крым. Мировое сообщество волнует исключительно свой электорат, которому всего лишь неприятно, когда сильный обижает слабого. Поэтому мировое сообщество имитирует вмешательство в Российско-Украинские проблемы, но не с целью достижения реальных результатов, а создания у своего электората иллюзии помощи слабой стороне. И то, не далее, чем утихнет общественный резонанс.
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28.02.2021 23:09 Відповісти
а що каже цей борець з радянським режимом, про те, як с Купру турки вже уходять 30-40 років?
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01.03.2021 09:05 Відповісти
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