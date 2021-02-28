Мінський процес за 7 років не дав реальних результатів. Війна не закінчиться, поки світова спільнота не змусить РФ піти з Донбасу та Криму, - Кравчук

Мінський переговорний процес має бути доповнено активнішими і жорсткішими діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

"На жаль, Мінський процес за 6-7 років не дав реальних результатів. Війна триває, і ми зараз ведемо роботу з її наслідками: обмін полоненими, робота КПВВ, різні гуманітарні проблеми. Але ж причина залишається. Причина - це війна. Ми не змогли домогтися серйозних кроків до миру. І я кажу це серйозно. Як би Україна не прагнула цього, але поки світова спільнота за активної участі України не змусить Росію піти з Донбасу і Криму, війна не закінчиться", - зазначив Кравчук.

Він також спростував тезу щодо того, що Україна нібито намагається вийти з Мінського переговорного процесу.

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"Ні, ми так питання не ставимо. Ми ставимо питання про те, що Мінський переговорний процес має бути доповнений більш жорсткими, більш активними, більш системними діями. Наприклад, ми хочемо вести переговори, якщо та сторона також хоче цього. Якщо вони стріляють, то ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати за тим, як нас вбивають, і називати це провокацією. Це реальні військові дії, які призводять до загибелі наших людей", - додав глава української делегації в ТКГ.