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пожежа (3746) СІЗО (688) ДСНС (4461) Стерненко (374)

В Одесі горів харчоблок слідчого ізолятора, де утримують Стерненка, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

В Одесі горів харчоблок слідчого ізолятора, де утримують Стерненка, - ДСНС

Учора ввечері рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі і даху будівлі харчоблоку Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, повідомлення про займання харчоблоку на території Одеського слідчого ізолятора на вул. Люстдорфська дорога надійшло о 20:07 27 лютого.

О 20:25 пожежу було локалізовано, а о 20:40  ліквідовано на загальній площі 35 м кв. У ДСНС підкреслили, що загиблих і постраждалих немає. Харчоблок розташований в окремій будівлі.

Причину пожежі та збитки встановлюють.

Від ДСНС залучалися 10 одиниць пожежної техніки та 43 людини особового складу.

Зазначимо, що в цьому слідчому ізоляторі наразі утримують активіста Сергія Стерненка.

Дивіться також: Активісти прийшли під СІЗО Одеси, де перебуває Стерненко. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+6
- пожарник Иван стоял и бездействовал,
-банк горел, кредит гасился.....
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28.02.2021 09:34
+4
в Одессе надо точно спички запретить - палыхает как нигде..
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28.02.2021 09:32
+2
Даже природа понимает, что эту зе-систему надо сжечь !
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28.02.2021 09:48
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в Одессе надо точно спички запретить - палыхает как нигде..
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28.02.2021 09:32 Відповісти
- пожарник Иван стоял и бездействовал,
-банк горел, кредит гасился.....
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28.02.2021 09:34 Відповісти
потом гатили ивана))
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28.02.2021 09:53 Відповісти
тячевские повстанцы подтянулись?
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28.02.2021 09:38 Відповісти
Даже природа понимает, что эту зе-систему надо сжечь !
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28.02.2021 09:48 Відповісти
Сейчас Венедиктова прессуху созовет и расскажет, что это поджег и совершили его активисты и волонтеры. А толстый Антоша, поведает, что задержано 10 поджигателей и пять уже созналось
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28.02.2021 09:52 Відповісти
похоже зеленский обозлился ...
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28.02.2021 09:55 Відповісти
Постоянство пожаров в Одессе навевает определенные мысли. Конечно, Труханов здесь не причем. Этот одесский Кернес, сам является лишь проигранным боем Украины в долгой войне с Россией. в нем и загадка этих пожаров. Жаль невинных людей, которых жгут ватники в бессильной злобе победить украинцев, сломать их дух. Дым этих пожаров в Одессе, как и вонь гниющей ваты где-нибудь в Черниговской области, раздражает украинцев. На это и рассчитаны эти акции россиян и их верных холуев.
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28.02.2021 10:04 Відповісти
Где же он теперь харчеваться будет?
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28.02.2021 10:41 Відповісти
а теперь добавят Стернеко еще за пищеблок
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28.02.2021 10:45 Відповісти
т.е .сегодня они без завтрака...и обеда ?
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28.02.2021 11:21 Відповісти
Наверное картохи жареной со стейком заказал, и пищеблок не выдержал нагрузки.
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28.02.2021 12:32 Відповісти
Отметим, что в данном следственном изоляторе в настоящий момент удерживают активиста Сергея Стерненко.Источник: https://censor.net/ru/n3250546
Отметим, что в данном следственном изоляторе в настоящий момент содержат в общих камерах ещё несколько сот человек, но Стерненко ничего не угрожает, поскольку он находится в отдельной камере повышенного комфорта в блоке для женщин и несовершеннолетних.
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28.02.2021 14:09 Відповісти
Нічєґо нє уґражаєт? А хто там начальник тої клітки? Чи не сепар? Таґда Стерненкові може уґражать будь-хто з нагдядачів, а саме той, якого той сепар попросить допомогти ... Ось, хлопче, тобі склянка з таблеточками. Як та Стерня увечері засне, кинь йому в кухля одну червону і зараз другу - синю. Таблетки, потрапивши у воду, зроблять Пшш-Пшш, Aле ти на те не зважай,тим пшиканням ти Стерню не розбудиш. Для більшої певності дивись на його обличча. Якщо і вусом не веде, то все цяця-ляля. Постав кухлика на столика при ліжку, де та Стерня спатиме. Вранці Стерняк воду зі свого кухлика доп'є, за пів-години затріпає сандалями і ділу кінець Тоді зайди до мене в офіс і отримай чесно зароблену 1000.-Kč банкноту. Але! Про це знатимемо лиш ми два, нікому чужому анічичирк! Пойняв, соколику? Та пойняв, скаже соколик, це ж не 1-й закон термодинаміки, діло зрозуміле навіть мені. Хоча голова в мене ніколи не була доброю на думання чи запам'ятовування. Отож до діла - скаже офіцер Російської розвідки, - ось на столику при ньому - його кухлик - а ось поруч - твоє ліжко. Кинь в кухлика дві піґулки, залий водою, постав кухля на столика при його ліжку, лягай і вдавай, що спиш, За хвиьку прийде предмет нашої мороки, Думаю, буде після зміни сухим як трут, І схоче напитись водички ... Це і буде НАША мить! Нап'ється і ЗАСНЕ твердим сном СПРАВЕДЛИВИХ!!!!! Отоді виповземо зі свїх печер ми два і візьмемося до свого діла! То буде adventure року!
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01.03.2021 02:17 Відповісти
Если в этом СИЗО громко залает собака,то это охранники,по указанию Зе и Венедиктовой,натравили бобика на Стеренко,чтобы во всем признался..."Свободу Девис,Савченко,Сенцову и Стерненко..."
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01.03.2021 07:22 Відповісти
 
 