Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш висловив упевненість у тому, що Україна має можливість повернути контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей упродовж найближчого десятиліття.

Росія, на його думку, націлена на формування замороженого конфлікту. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, свою думку Гармаш висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Наше завдання - просто створювати умови, за яких Росія може захотіти вийти. Тобто постійно цілеспрямовано послаблювати противника на всіх фронтах і використовувати ті геополітичні можливості, які час від часу виникають і є зараз", - зазначив член делегації у ТКГ.

Він зауважив, що заморожений конфлікт невигідний Україні.

"Мені здається, нинішня влада вірить у таку можливість, вона бачить геополітичні та економічні умови Росії, що змінюються, і трошки рухається до цього. Не хочу робити прогнозів, але думаю, реальна перспектива - щонайменше найближчі 10 років у нас є, щоб звільнити Донбас" , - підсумував член української делегації в ТКГ.

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