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Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш висловив упевненість у тому, що Україна має можливість повернути контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей упродовж найближчого десятиліття.

Росія, на його думку, націлена на формування замороженого конфлікту. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, свою думку Гармаш висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Наше завдання - просто створювати умови, за яких Росія може захотіти вийти.  Тобто постійно цілеспрямовано послаблювати противника на всіх фронтах і використовувати ті геополітичні можливості, які час від часу виникають і є зараз", - зазначив член делегації у ТКГ.

Він зауважив, що заморожений конфлікт невигідний Україні.

"Мені здається, нинішня влада вірить у таку можливість, вона бачить геополітичні та економічні умови Росії, що змінюються, і трошки рухається до цього. Не хочу робити прогнозів, але думаю, реальна перспектива - щонайменше найближчі 10 років у нас є, щоб звільнити Донбас" , - підсумував член української делегації в ТКГ.

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Топ коментарі
+17
и кому нужна эта пустыня? Мне - нет. Моим детям - нет. Моим будущим внукам - нет. Что бы пахать на этих отморозков, звавших пуйла? Подальше пусть идут. Будут все налоги туда идти. Страховой стаж всем им добавят просто так. Подальше пусть валят.
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28.02.2021 10:18
+8
про возвращение Крыма и Донбаса нужно говорить в едином пакете а не разделять как хочет того расея.....
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28.02.2021 10:18
+7
За десять часов это можно сделать в любой день ,было-бы желание и воля .
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28.02.2021 10:09
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так, певні негаразди є, але то все тимчасове, подолаємо!
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28.02.2021 12:13 Відповісти
По линии настоящего на сегодня разграничения должны стоять базы НАТО, а пустыни днр, лнр, уже никому не нужны, это чемодан без ручки, и это нормальные украинцы понимают,а даунцы не осилят.
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28.02.2021 10:58 Відповісти
ты сепар. С чего Украина должна отказываться от своих территорий? у нас и вне оккупации ваты полно- ничего, справляемся.
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28.02.2021 11:06 Відповісти
А як на мене то це неможливо, у рашки достатньо ресурсів для контролю не лише Донбасу, тим більше вони вже чудово пристосувалися до санкцій. Торгують з усіма, тільки якесь чудо зможе вплинути на інший перебіг подій. Навіть ніякий міжнародний суд на них не зможе вплинути, доки друга економіка світу, Китай, на боці рф. Нажаль.
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28.02.2021 10:59 Відповісти
не перестаю удивляться этим зеленым идиотам. они что все там такие притрушенные? уже прошло 7 лет начала окупации,через еще 10лет детям родившимся в 2014г.будет по17лет.это готовые войска.Поясни,нахера украине эти ********* совковые??? разлагать неразложенное при зеленом???От них нужно отгородиться стеной из железобетона и прекратить всякие отношения с ними и парашей.все отношения и забыть их.Это враги,и говорить с ними нужно только через прицел автомата,и все.Через 10лет сами приползут и умолять буддут принять их,и судиться с украиной будут за возврат в состав украины.Нахера за этих мразей кровь проливать и нести огромные денежные затраты,НАХЕРА??? Сконцентрируйтесь лучше на освобождении Крыма,он нужнее всему миру и украине.С крыма все началось и начинать нужно с крыма.А те ублюдки хай живут в параше.
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28.02.2021 11:00 Відповісти
він мабудь знає шось секретноє
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28.02.2021 11:01 Відповісти
Не. Просто он курит что-то очень забористое
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28.02.2021 11:45 Відповісти
"Украина может вернуть контроль над оккупированным Донбассом в ближайшие 10 лет, - Гармаш" - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее." - когда произойдёт запланированное до 1994 года взаимоуничтожение, тогда и вернут Украине Донбасс и ещё Крым в придачу.
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28.02.2021 11:02 Відповісти
наблюдать, как рвет вперду лугандонодомбабвийская быдлота одно удовольствие, ненависть до Украины жителей тех анклавов должна получать адекватную "любовь"... больше всего волнуют пенсии пенсионерам... за какой шишь я должен им пенсии платить? их отоваривает оккупант и пусть за это "счастливо" живут, все они рады сложившейся ситуации и от удовольствия потирают руки... как никак две пенсии на руки, где еще есть такая лафа???.
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28.02.2021 11:07 Відповісти
Свиня, в силу своєї статури, не може дивитися вгору. Вона бачить тільки те, що у неї перед рилом. І їй більше нічого не треба, аби годували до самого забою. Деякі двоногі свині теж не можуть подивитися навколо. Їм ніколи, вони пишаються тим, що у них перед мордою.
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28.02.2021 16:21 Відповісти
через 10 лет....и в итоге 20 лет войны УКРАИНА ЧТО ТО ВЕРНЕТ....!!!!!нифуясе
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28.02.2021 11:26 Відповісти
Мир идет к уничтожению государств,как образований. Если этот глобальный проект потерпит крах то Украине выгодно вернуть эти территории. Но что делать с пионерами и комсомольцами под РУССКИМИ знаменами? Человек формируется в пятилетний возраст. К массе ватанов ежегодно добавляется с НАВСЕГДА изуродованым мозгом население НЕ украинцев. Государство СЕЙЧАС должно принять процедуру определения НЕ гражданина. Не желаешь жить в Украине ПО ЗАКОНАМ УКРАИНЫ- езжай туда где мило или живи в статусе НЕ гражданина. Территория- жизненное пространство ,это важно. Но надо формировать ГРАЖДАНИНА этой территории.А это НЕ в приоритете,почему то. Мы ,украинцы,материал для ЧУЖИХ проектов,потому что НЕ имеем СВОЕГО.А без этого и Донбасс и Крым зачем?
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28.02.2021 11:39 Відповісти
Коли він це казав, рашисти не обстрілювали ще нашу територію, а тим більше не завели свої війська.
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28.02.2021 13:25 Відповісти
Для ускорения возврата, необходимо лишить рашку её главного оружия. Экономического воздействия. Санкции для неё мало эффективны.У них характер предупредительный.Должна быть создана антироссийская международная коалиция, которая создаст полную экономическую изоляцию РФ от цивилизованных стран.
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28.02.2021 12:02 Відповісти
Боюсь, Китай сильно будет против. А если Китай против - на остальных можно просто положить болт с обратной резьбой
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28.02.2021 12:05 Відповісти
санкции просто вводят довольно условные, боятся перестараться, что бы лаптестан резко не развалился в хлам, скорее всего боятся, что вся эта зараза вместо с неконтролируемым яо расползется. Им бы достаточно было заблокировать все счета расейских олигархов, что бы они не могли даже кредит взять для своих предприятий, вот тогда бы вата скрепная осталась без работы и заработка и вот тогда бы они зашевелились и были сговорчивее, кто его знает, может в скором времени так и будет, аминь.
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28.02.2021 12:07 Відповісти
Чего им разваливаться то? Ресурсов, шо у дурного. ЗВР резервы растут не переставая. Долг - 17% от ВВП - это вообще ни о чем. Бюджет выполняется исправно. Страус. ты бы хоть раз башку из песка вытащил и посмотрел на мир реальными глазами
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28.02.2021 12:20 Відповісти
але, проснись, там уже карточки на жратву вводят, что за зомби-каналы ты смотришь?
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28.02.2021 12:21 Відповісти
Але! Высунь голову... Какие карточки? Фудстемпы для неимущих по типу США. Ты не в курсе. что в США такубю помощь получает каждый шестой житель?
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28.02.2021 12:23 Відповісти
а ты госдолг США видел? а доллару так вообще скоро кирдык, а кацапстан ваще прорыв за прорывом устраивает Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8967
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28.02.2021 12:25 Відповісти
в случае голода ,у кацов есть в запасе гавняный якутский петух
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28.02.2021 17:07 Відповісти
То,что Вы сказали,то это тоже кратковременный эффект.Вековая история рашки подтверждает, что любые договоренности с ней бессмысленны.Результат может быть достигнут,когда рухнет империя.И это неотвратимо.По природному потенциалу рашка самая богатая.Но народ там никогда не будет жить в достатке и с цивилизованными законами.Нужно сделать так,чтобы они срали только на своих необьятных прсторах.
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28.02.2021 12:47 Відповісти
Спешить не надо, даже если они будут нас сильно звать. 20-30 лет в самый раз, чтобы у них в мозгах устоялось. Исторические события только помогут им очистить своё сознание.
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28.02.2021 12:33 Відповісти
А вы, бараны, понимаете что через десять лет там полностью сменится поколение с абсолютно другим мировоззрением?
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28.02.2021 13:40 Відповісти
Можно, если работать в самой Украине для этого. Я бы даже был за внешнее управление в течении 5 лет. Они знают как это строить, а мы, к сожалению нет! Привести судебную и правоохранительную системы в порядок, победить коррупцию, реально сажая Насировых и бриллиантовых прокуроров, снизить налоги вполовину и вывести их тени бизнес тем самым, проверять офшоры, что это не наши бюджетные деньги под различными соусами выводятся. Разобраться с двойным гражданством, лишив права голоса, быть избранным и работать в госслужбе. Ну и закон о коллаборантах, естественно. Не такой, как сейчас - мягкое проглаживание, а наоборот, чтобы одно место знало, что будет больно, если что.
И тогда, Украине смогут доверить деньги, зная, что их уже не выведут через Приват, а потом его типа банкротят, а потом спасут уже за счет народа, обворовав второй раз.
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28.02.2021 14:19 Відповісти
Здати окуповане ОРДІЛО на 10-20 років В АРЕНДУ її мешканцям ! Хай обирають ініціативну групу з тих, хто мешкає там вже 15-20 років ! При тому Україна перестає платити пенсії і подавати світло і тепло! Хай самі себе прогодують і спробують відбудувати ту землю своїми силами , чи уральських "добровольців ",байдуже ! А за цей час багато води утече і люди не будуть гинути, а гроші витрачатись на постріли ! Все що витрачалось спрямувати на нове і ******* озброєння Української Армії.
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28.02.2021 15:01 Відповісти
Пида рассия стока не протянет.протянет. Ей вааще год асталсся. Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7697 Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7697 Україна може повернути контроль над окупованими Донбасом у найближчі 10 років, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7697
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28.02.2021 15:01 Відповісти
Надо говорить над этой разграбленной, вызженной, заминированной и отравленной территорией.
И что то наши чинуши все стараются продвинуть идею, что восстановление будет идти за счёт украинских налогоплательщиков.
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28.02.2021 15:41 Відповісти
какие-то удивительные люди в ТКГ... напоминают стих - не бл*ди, кто денег ради, *бутся сбившись с пути, а деньги берущие, *бать не дающие, вот бл*ди сущие, мать их ити...
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01.03.2021 07:13 Відповісти
це просто робота такая. Я би тищ за 50 в місяць грівень, ще б не такі надії і мрії озвучував.
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01.03.2021 09:07 Відповісти
Через 10 лет уже никто и не вспомнит, что Донбасс когда-то принадлежал Украине!
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01.03.2021 09:41 Відповісти
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