Політика США щодо України змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук
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Зміна риторики з боку ЄС і США на користь України щодо конфлікту на Донбасі є результатом переговорів у "мінському" і "нормандському" форматах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.
"2 роки тому я дивився на Європу і відчував, що Путін завдяки своїй потужній пропаганді так одурманив голови європейцям, що вони повірили, що це внутрішня справа України. Але зараз термінологія стала іншою, європейський підхід змінився", - зазначив Кравчук.
Він також висловив упевненість у тому, що політика США щодо України істотно зміниться після приходу до влади президента Джо Байдена.
"Вона вже змінюється. Я ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав за місяць Байден і про Крим і про Донбас, і про допомогу Україні. І летальна зброя, і допомога усіма засобами і можливостями, щоб Україна могла захищати свою землю, а РФ покинула українську землю. Як було за Трампа, і як стало за Байдена... Це зовсім інша риторика", - зазначив Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Колись представники цього виду мали можливість підійнятися значно вище по еволюційній драбині. Але жратва своїх сородичів та інші погані звички привели до такого стану.
Добрий приклад багатьом "человєкам", в кого твої нащадки обернуться, коли будеш себе вести неправильно.
Президент имел право наложить вето. И преодолеть вето можно только 2/3 голосов.
х..й"вето" тот же таки Конгресс США, а ???
Это как раз то что сделал ты.
Ступай своей дорогой, пропагандон штопаный.
Партийное задание ты провалил.
Всё это сделал я ??? Вы, случайно, ничего не перепутали ???
Повторяю: если нечего сказать, сообщите мне, я пойму...
Шо абассался, да, коцаб ???
Трамп НЕ продлил с РФ договор об ограничении СНВ-3. Продлил Байден, немедленно после прихода к власти. Так кто из них "российский агент" ?
Не мельтеши. Нарыли и еще нароют. Только вот судить президента за измену Родине - очень плохой вариант. Президент-уголовник, это ну ваще не хорошо. На примере Украины знаем. Скорее всего, дадут ему спокойно дожить где-то на ранчо/вилле/клубе в обмен на полное молчание и послушание. Сохранить лицо хочется всем. И демократам, и республиканцам.
Какие конкретно виды вооружений РФ теперь прекратит разрабатывать, после продления договора ? Назовите их поимённо.
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Трамп - самый влиятельный политический деятель после пенсионера в Белом Доме. Ближайшие два года Америку будет очень сильно трясти, т.к. Байден - это Обама-2, только без денег, которые были тогда. Эти два года положение будет ухудшаться, и на выборах в сенат республиканцы вернут себе большинство. А пока Трамп - как тот мудрый китаец: сидит на берегу реки, и наблюдает как мимо него проплывут политические трупы его врагов.
Вы действительно думаете что какими-то там "санкциями" можно заставить российских бояр прекратить разработку тех же "Посейдонов", которые в случае большого шухера должны взорваться на дне Марианской впадины и расколоть земную кору ?
Или вы забыли что сказал "Путин" (или артист который его играет"): "зачем нам нужна Земля на которой не будет России ?"
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Прекращайте пузыри пускать. Это не детские ясли.
Что касается санкций, то о них я упомянул в смысле "хоть что-то, хоть шерсти клок."
Я прекрасно отдаю себе отчет, что за зверь живет у нас за восточной границей. Наверное, намного лучше большинства. Но за беспокойство спасибо!
Фокин назначен на этот пост указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал, и этот вопрос не обсуждался непосредственно со мной (с) кравчук
Это дерьмо так часто врет, что обращать внимание на его заявление вообще не имеет смысла. И да, если бы в 1991 Украина выбрала бы Чорновола, а не это дерьмо - мы сегодня бы жили совсем бы в другой стране.
Он величайший лидер современности!
Он лучший переговорщик всех времён и народов!
Он сплотил Европу и США против агрессора - рф.
И сразу согласился сойтись "где-то посередине Волги"
И однозначно перестать стрелять
Как же можно не послушать величайшего лидера современности!
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Слушай, а чего ты тут с нами небо коптишь? Валяй на CNN, BBC или еще куда. Ты же блестящий иксперд-оналитег!
И ты, Лёня, говори!
«Международная амнистия» лишила Алексея Навального статуса «узника совести». Мне вспомнилась другая организация
«Международный комитет Красного Креста», базирующийся в Швейцарии, - по сведениям правозащитников, в годы войны в Афганистане она выдавала Советскому Союзу дезертиров, переправленных в Европу.
Почему коллективный Запад едва ли поддержит Алексея Навального в его почти одинокой борьбе?
Навальный и его сотрудники поставили два эксперимента, и результаты обоих невозможно истолковать в пользу российского общества.
Расследование отравления Алексея Навального выявило, что российские власти могут прямо участвовать в устранении оппозиции по всему свету, включая саму Россию. Раньше (дело об убийстве Александра Литвиненко) об этом можно было догадываться, теперь появилась твердая уверенность. Но есть и другая вещь, о которой лучше было бы не знать: большинство населения Российской Федерации не считает такое поведение своих властей заслуживающим особого внимания, тем более - протеста.
Второй эксперимент, поставленный Навальным и ФБК (организация признана Минюстом «иноагентом»), - это «фильм о дворце». Его посмотрело, похоже, до половины граждан России. Многих фильм взволновал. Это волнение, правда, не стало массовым. Но все же неизмеримо больше людей сочло наглую коррупцию куда более серьезным делом, чем управление эскадронами смерти.
Оба эксперимента вскрыли апатичность общества, знакомую по другим отрезкам советской истории - от раскулачивания и репрессий 1930-х до этнических чисток в ходе Второй мировой войны и массовой же отправки в советские лагеря собственных военнопленных.
Взглянем на происходящее глазами коллективного Запада. Почему этот Запад должен впрягаться за людей, которых в целом устраивает текущий российский режим?
Почему коллективный Запад должен подвергать, например, выборочным санкциям кучку российских богачей?
Частью своих богатств они честно делятся со своими западными доброхотами, а частью - с российскими чекистами.
Ведь даже мелкий чиновник, даже маленький бюджетник, как ни крути, всем своим благосостоянием обязан начальству.
Опыт индивидуальной поддержки лидеров советского гражданского общества у коллективного Запада уже был во второй половине 1980-х - начале 1990-х годов.
США и Европа быстро перешли тогда от поддержки Горбачева к поддержке Ельцина.
Приветствуя сравнительно мирный роспуск СССР, коллективный Запад ошибочно решил, что прослойка тех, кто активно поддержал Ельцина, со временем врастет в толщу инертного российского общества, а «невидимая рука рынка» выведет Россию на столбовую дорогу Демократического Севера. Не получилось.
Власть в РФ вернулась к наследникам старых советских спецслужб, и новая Россия встречно коррумпировала западных лидеров.
И теперь эти новые-старые силы пересматривают итоги холодной войны и роспуска СССР.
Относительная неудача этих сил вызвана, возможно, лишь их избыточной вороватостью.
Внешнему наблюдателю трудно поверить, что один и тот же человек может вкладывать миллиарды в такие взаимоисключающие проекты, как, например, захват причерноморской Украины и строительство в собственном Причерноморье карикатурных дворцов.
Только явная политика подрыва так называемых партнеров по всему, как выразился в речи перед руководством ФСБ президент России, «внешнему периметру и контуру» - через кибератаки, вмешательство в выборы, создание и финансирование подрывных политических партий в самом сердце Евросоюза, - только эта политика и показала коллективному Западу, что в противостоянии с Россией у него нет союзников внутри самой России, зато в собственных рядах полно агентов Кремля.
Вот почему тем, кто считает себя российским гражданским обществом, и не стоит ждать поддержки со стороны Запада. Если гражданское общество не эмансипируется от режима, партнерами коллективного Запада в России так и останутся нынешние «политики». -
автор Гасан Гусейнов
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/27/89408-v-zaschitu-litsemeriya-zapada
российскийрежим?" ..."явная политика подрыва так называемых партнеров по всему, как выразился в речи перед руководством ФСБ президент России, «внешнему периметру и контуру» - через кибератаки, вмешательство в выборы, создание и финансирование подрывных политических партий в самом сердце Евросоюза, - только эта политика и показала коллективному Западу, что в противостоянии с Россией у него нет союзников внутри самой России, зато в собственных рядах полно агентов Кремля".
Це ж треба таке. Бубочка так
переговоривзаглянув в дупу путіну в нормандському форматі, що аж сам Байден змінив риторику. Риторика змінилась не завдяки, а всупереч твоїм і клоуна заявам у тих форматах. Риторика ЄС і США змінилась завдяки тому, що президентом США став друг України Джо Байден.
Щоб зустрітись в нормандському форматі Клоун виконав забаганки путіна: врятував путіна від санкцій міжнародного морського арбітражу за захоплення українських кораблів і моряків, визнав військових моряків, які виконували свій прямий обов'язок злочинцями, віддав ключового свідка у справі MH17 Цемаха, віддав беркутівців, які розстрілювали Майдан, підписав формулу Штайнмайєра, відвів війська і заборонив стріляти у відповідь на обстріли...
Кравчук у мінському форматі патякав і про воду в Крим, і про відновлення Донбасу за рахунок бюджету України і все що збрело в його маразматичну голову, а тепер, виявляється, що він ще й змінив риторику ЄС і США. Так перезутись на ходу - це треба ще вміти, але йому не звикати.
Примеры измененив в политике видны без микроскопа:
'Украина изменила политику в отношении оккупированных территорий, упор делается на максимальное упрощение реинтеграции, - Ташева" - пишет в сеседней статье censor, и поясняет:
"Украина облегчила условия поступление детей с оккупированных территорий в украинские вузы," (Источник: https://censor.net/ru/n3250521)
То есть отродье сепарские за бюджет в Украине учатся, а украинские дети обучение сове оплачивать должны, уступая места бюджетные детям сепарским.
При 'барыге"(С), действительно, ТАКОГО "зеленого света" сепарне не было.
Молодец, дед, так держать, идешь на Нобелевку по миру.
В нас немає державних мужів ? Кловани тільки і вміють під інших прогинатись.
Немов використані гумові вироби. Тьху..
https://m.youtube.com/watch?v=OQAJVwAhbbU
Смотрел новости на телеканале ,,Звезда,, так там кацапы просто хотят обосраться.Все против них злые,хотят уничтожить а они только за мир.
у церкві"© (Г.Москаль)
Байден на тему "Крым - это Украина" может хоть поэмы сочинять - толку от этого мало. Толк будет от практических дел. А у Байдена, кроме трудоустройства отпрыска в "Бурисму", с практическими делами по Украине пока как бы не очень.