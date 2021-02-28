За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 90 осіб, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу, 27 лютого, проти коронавірусу в Україні вакцинували 90 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3141 особу", - зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.
Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Или у этой гниды, как всегда есть отмазка?
https://www.youtube.com/watch?v=tUcVDYfql-Q
смртреть и слушать до конца!!!
Медики вообще массово отказываются.
Они думать и планировать не способны, как говорится в пословице, не украсть, ни посторожить.
Темпы просто космические