За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 90 осіб, - МОЗ

За минулу добу, 27 лютого, проти коронавірусу в Україні вакцинували 90 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3141 особу", - зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.