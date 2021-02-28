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Рада Європи (362) Донбас (21733) Шарль Мішель (276) Денис Шмигаль (2703)

Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас

Президент Європейської ради Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, вирушає у турне, в межах якого він відвідає Україну, Грузію та Молдову.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", у межах візиту в Україну заплановано зустріч із президентом Володимиром Зеленським та поїздка на Донбас, повідомили в Єврораді.

28 лютого Мішель відвідає Кишинів і зустрінеться із президентом Молдови Маєю Санду, наступного дня заплановано візит у Тбілісі і переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

В Україні президент Євроради планує провести два дні. У вівторок, 2 березня, Мішель відправиться на Донбас разом із президентом Володимиром Зеленським, зустрінеться із командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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3 березня Шарль Мішель проведе в Києві, де заплановано зустріч із представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна пресконференція із Зеленським.
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Топ коментарі
+2
Які ж вони упороті та зациклені на звеличуванні его членограя!
Але, виходячі з цього коментаря пані Мендель, Санду та Зурабішвілі більш впливові, ніж наш потерпілий
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28.02.2021 11:29
+2
Хорошо бы подобрать с нашей стороны для этой встречи кого-то поприличней. Но если бубочка таки поедет с этим типом на фронт, я вас умоляю, не одевайте его в военную форму! Он в ней так убого, прям ничтожно выглядит...
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28.02.2021 11:37
+2
складывается такое впечатление...что это специально...чтоб разжалобить ))))
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28.02.2021 12:01
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Во шмыгаль переобулся))
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28.02.2021 11:10 Відповісти
Толку от этих встреч ровно НОЛЬ ,все европейские структуры это клуб ИМПОТЕНТОВ ! Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс - Цензор.НЕТ 8064
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28.02.2021 11:11 Відповісти
Верно.В Золотое 4 -поезжайте,подтвердите,что ЗЕ-не лох.
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28.02.2021 11:17 Відповісти
Я не уверен, что на Донбасс поедет именно Мишель.
Вместо него может поехать Шмыгаль.
И никто не догадается. Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс - Цензор.НЕТ 9318

Глава Евросовета Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства встретится с Зеленским и посетит Донбасс - Цензор.НЕТ 6777
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28.02.2021 11:17 Відповісти
Мишель встретится с Зеленским / Мишель будет осчастливлен. Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель
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28.02.2021 11:19 Відповісти
Які ж вони упороті та зациклені на звеличуванні его членограя!
Але, виходячі з цього коментаря пані Мендель, Санду та Зурабішвілі більш впливові, ніж наш потерпілий
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28.02.2021 11:29 Відповісти
культик мульти-личности )))
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28.02.2021 12:00 Відповісти
Нехай посетить , Мішель в целях турне,
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28.02.2021 11:31 Відповісти
Хорошо бы подобрать с нашей стороны для этой встречи кого-то поприличней. Но если бубочка таки поедет с этим типом на фронт, я вас умоляю, не одевайте его в военную форму! Он в ней так убого, прям ничтожно выглядит...
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28.02.2021 11:37 Відповісти
складывается такое впечатление...что это специально...чтоб разжалобить ))))
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28.02.2021 12:01 Відповісти
Так ведь получается только либо разозлить, дибо вызвать рвоту! Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас - Цензор.НЕТ 6003
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28.02.2021 12:03 Відповісти
у меня - второе...еле желудок зубами ловлю !
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28.02.2021 12:05 Відповісти
Ой... Ну, ты это, Вась... мяту заваривай или что там помогает. Не вечно же тошнотворные гонокамандывающие будут у нас будут народ смущать. Кстати, где для него форму взяли? Я был уверен, что солдат в Детском мире не одевают. И броник опять же детский. Интересно, а есть где-то детские бомбардировщики, чтобы оно могло бамбить?
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28.02.2021 12:26 Відповісти
ну..на рашке там с пеленок под милитари детей одевают ))) мож кантрабасом студава? )))
(про мяту не знаю...я приловчился - звук не включаю...а с внешнего вида ...прикалуюсь)
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28.02.2021 12:31 Відповісти
колыван делает успехи в политике, будет хвастаться, как кацапам сливал данные по вагнеровцам
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28.02.2021 11:49 Відповісти
Щитаю это очень важное событие...Так держать!
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28.02.2021 12:25 Відповісти
 
 