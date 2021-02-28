Глава Євроради Мішель у межах турне країнами Східного партнерства зустрінеться із Зеленським та відвідає Донбас
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Європейської ради Шарль Мішель у неділю, 28 лютого, вирушає у турне, в межах якого він відвідає Україну, Грузію та Молдову.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", у межах візиту в Україну заплановано зустріч із президентом Володимиром Зеленським та поїздка на Донбас, повідомили в Єврораді.
28 лютого Мішель відвідає Кишинів і зустрінеться із президентом Молдови Маєю Санду, наступного дня заплановано візит у Тбілісі і переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.
В Україні президент Євроради планує провести два дні. У вівторок, 2 березня, Мішель відправиться на Донбас разом із президентом Володимиром Зеленським, зустрінеться із командуванням Об'єднаних сил та спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
3 березня Шарль Мішель проведе в Києві, де заплановано зустріч із представниками антикорупційних інституцій та відвідування центру вакцинації. Завершальною частиною візиту в столицю стануть переговори та спільна пресконференція із Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Вместо него может поехать Шмыгаль.
И никто не догадается.
Але, виходячі з цього коментаря пані Мендель, Санду та Зурабішвілі більш впливові, ніж наш потерпілий
(про мяту не знаю...я приловчился - звук не включаю...а с внешнего вида ...прикалуюсь)