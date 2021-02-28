Байден закликав Канаду модернізувати радари в Арктиці для протистояння Росії та Китаю, - The Wall Street Journal
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Президент США Джо Байден закликав прем'єра Канади Джастіна Трюдо збільшити витрати на оборону і, зокрема, допомогти модернізувати Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Видання повідомляє з посиланням на неназвану офіційну особу, що обговорення цього питання між лідерами обох країн відбулося раніше цього тижня.
"США і Канада планують модернізувати мережу військових супутників і радарів в Арктиці, щоб протистояти військовій присутності там Росії та Китаю, яка зростає", - пише газета.
У статті наголошується, що в епоху холодної війни NORAD, створене США і Канадою, справлялося зі своїми завданнями. Радари були розміщені переважно на Алясці та на півночі Канади. Вони мали попередити командування в разі нападу з північного напрямку.
"Однак система, яка колись вважалася унікальною, вже застаріла", - підкреслює видання. Воно пояснює, що наявні у NORAD радари не розраховані на роботу з новітніми російськими та китайськими ракетами.
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Шпицберген то и тот отдали. А насчет рос. ледоколов (по советским технологиям 80годов или советские) РФ действительно в лидерах, но обусловлено это тем, что она имеет огромную протяжённую границу с Ледовитым океаном. Т.е. по другому никак с учётом этого факта. А другие страны нанимают в экспорт рос.ледоколы только потому, что это тупо экономически рентабельно. Строить и развивать эту сферу нет смысла, легче взять в аренду судно для своих нечастых вылазок. А если будет необходимо, то построят намного лучше и комфортней и Россия ещё будет закупать эти ледоколы у них, для своих нужд. Как и во всех остальных сферах, где есть конкуренция в лице развитых стран.
значит и у нас скоро Запорожская "Искра" вдруг придумает продвинутый противоракетный радар, и такой чтоб до Урала все просматривать в деталях.. это гуд!
чертежи нужно достать из под полы
георадары - это не новость
и модернизация тоже по силам
физику еще не поменяли на планете
Але вона дійсно буде проти. Канадійські трампісти ненавидять Новообраного президента Байдена, їм прокацапський Трамп миліше.
Трамп-"Империя наносит ответный удар"
Байден-"Возвращение джедая"
Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" здатна виробляти авіаційні ракети "повітря-повітря" Р-27 без використання російських комплектуючих.
Таку заяву в програмі Security Talks зробив президент підприємства Володимир Зімін, передає Національний Промисловий Портал.
"Ні для кого не секрет, що до 2014 року виріб виготовлявся в дуже тісній кооперації з заводами Російської Федерації. Зараз ця програма повністю виконана. Ми з певністю можемо сказати, що цей виріб є на 100% українським", - уточнив В. Зімін.
Керівник компанії визнав, що Р-27 є "найбільш важливим" та "найбільш ходовим" продуктом ДАХК "Артем", тобто генерує найбільшу кількість доходів підприємства.
Сьогодні завод має "дуже серйозний обсяг контрактів" з Індією. Під час виставки AeroIndia-2021 відбулися зустрічі представників "Укроборонпрому" та "Спецтехноекспорта" з командуванням ВПС Індії. Володимир Зімін розповів:
"Індуси дуже чекають на ці вироби. Тому що вони турбуються про боєздатність своїх повітряних сил. Ми виконали всі необхідні попередні технічні умови для того, щоб цей контракт вступив в силу в грудні 2020. На даний момент залишилося одне формальне питання - випуск банківської гарантії про виконання контракту. Він знаходиться на найфінальнішій стадії узгодження в Мінфіні", - зазначив Зімін.
З Болгарією "Артем" працює у напрямку ремонту Р-27, які є в арсеналі цієї країни.
Також Зімін розповів про співпрацю з країнами, які зараз оновлюють свою бойову авіацію. Класичним партнером на тему Р-27 директор назвав Алжир. Новими ринками, що зростають - Бангладеш та Індонезію, з якими зараз ведуться активні переговори щодо постачання виробів
1) П'ять ознак
2) Історична довідка про походження 73%
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
по которому Китайцы в Арктику попадают, он единственный и не глубокий.
зачем вам Северный ледовитый океан ?
у вас даже Ледокольного флота то нет и кораблей ледового класса, способных там работать.