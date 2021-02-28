Байден закликав Канаду модернізувати радари в Арктиці для протистояння Росії та Китаю, - The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден закликав прем'єра Канади Джастіна Трюдо збільшити витрати на оборону і, зокрема, допомогти модернізувати Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Видання повідомляє з посиланням на неназвану офіційну особу, що обговорення цього питання між лідерами обох країн відбулося раніше цього тижня.

"США і Канада планують модернізувати мережу військових супутників і радарів в Арктиці, щоб протистояти військовій присутності там Росії та Китаю, яка зростає", - пише газета.

У статті наголошується, що в епоху холодної війни NORAD, створене США і Канадою, справлялося зі своїми завданнями. Радари були розміщені переважно на Алясці та на півночі Канади. Вони мали попередити командування в разі нападу з північного напрямку.

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"Однак система, яка колись вважалася унікальною, вже застаріла", - підкреслює видання. Воно пояснює, що наявні у NORAD радари не розраховані на роботу з новітніми російськими та китайськими ракетами.