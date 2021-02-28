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Якщо РФ почне масштабну агресію, ми захищатимемося силою. У нас немає вибору, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Якщо РФ почне масштабну агресію, ми захищатимемося силою. У нас немає вибору, - Кравчук

Щоб остаточно позбутися російського впливу на внутрішні справи України, наша країна має отримати членство в ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

"Ідею, що Україна має бути під Росією, висунули ще за часів Єльцина. Якщо згадати основний документ, прийнятий Єльциним, там одним із перших пунктів написано, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів РФ. Це ще за Єльцина було, цю тезу не скасовували. Сказати, що це сталося вчора, не можна. Це відбувалось хвилеподібно", - зазначає Кравчук, говорячи про прагнення РФ впливати на внутрішні справи України.

"Нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО або отримати статус особливого партнера США... Апетити РФ не обмежаться Україною", - впевнений Кравчук.

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Він також запевнив, що Україна є прихильником мирного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі.

"На відкриту агресію будуть відкриті дії. Якщо вони зважаться на відкриту агресію, нам що робити? Нам що, діяти за принципом б'ють у ліву щоку, то підставляй праву? Я за дипломатичні дії. Україна не почне агресію, ми за політико-дипломатичний процес. Але якщо Росія почне масштабну агресію, ми будемо захищатися силою! У нас немає вибору", - зазначив Кравчук.
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Топ коментарі
+28
Кравчук сбежит одним из первых. 200% гарантия.
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28.02.2021 11:50
+27
или Порошенко укусил Кравчука, или пендель животворящий Байдена нашего, творит чудеса..
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28.02.2021 11:53
+24
Ага: разом з Зєльою вдвох в перших рядах в атаку побіжите.
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28.02.2021 11:52
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Поранення і вбивства українських воїнів, це не відкрита, а таємна агресія?
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28.02.2021 12:25 Відповісти
"гибридная война" так называемая. Государство Украина(не народ) также активно играет в эту игру, поэтому и нет официального статуса, но есть активная торговля, и есть закулисные разного рода договорняки. Поэтому есть болтология на тв у политиков(сравнимая с риторикой, что чуть ли не "вторая мировая") и есть документы и договора, которые резко контрастируют друг с другом. Как то так...
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28.02.2021 12:36 Відповісти
Він мав на увазі повномаштабну.
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28.02.2021 12:36 Відповісти
Навіщо повномаштабна війна, якщо можна відстрілювати, як в тирі.
Заморожений конфлікт. Тренування для орків. Знищення українських військових. Деморалізація української армії та суспільства. Немає підстав для нових санкцій проти мордору.
Кому це вигідно? Як на мене, то кацапам і їх колаборантам.
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28.02.2021 12:50 Відповісти
На моє тверде переконання Зєля - ставленик пуйла. І його крісло зараз хитається так, що він може втратити владу. Наступний лідер навряд буде промосковський. Ось тут пуйло може і поперти по всім напрямкам, бо інакше Україну він втратить.
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28.02.2021 13:06 Відповісти
Мдя. Ты, Лёня, позащищаешься!
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28.02.2021 12:28 Відповісти
Может он что то знает? Что то он заистерил в последнее время. Не может успокоиться.
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28.02.2021 12:29 Відповісти
Рашисты придут за оксидом водорода.
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28.02.2021 12:46 Відповісти
Та быстрее бы уже начала... Тогда и санкции по-настоящему будут, и летальное оружие. А пока такой вялотекущий маразм будет продолжаться, мы из этого болота никогда не вылезем...
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28.02.2021 12:40 Відповісти
Капитан очевидность😁😁😁
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28.02.2021 12:41 Відповісти
Да-да, - защищаться будут бужанские-дубинские... Портнов будет защищаться... Фокин с Сивохой.
А сбежат - Рифмастер, Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Стерненко...
Оруелл... ля...
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28.02.2021 12:43 Відповісти
байден творить чудеса браво
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28.02.2021 12:44 Відповісти
Поскольку московские парашные сатанинские черви это только похожие на человека оборотни и слуги сатаны, самые подлые и кровавые в мире людоеды, то убивая клятую нечисть надо каждой клятой мрази вбивать в пасть осиновый кол. Только так человечество избавится от горя, войн и смерти своих детей.
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28.02.2021 13:14 Відповісти
99% на этой ветке - пригожинская сатанинская прападаль. Кравчук прав - СМЕРТЬ САТАНИНСКИМ МОСКОВСКИМ ЧЕРВЯМ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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28.02.2021 13:23 Відповісти
А может стоит с населением работать!!!! Готовить, обучать!!!! Раздать оружие!!!! РФ - точно не успокоится!!!!
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28.02.2021 13:24 Відповісти
Ща, они раздадут оружие населению. А вдруг оно с ним под ОП или рада Раду пойдет или к Мертвечатине или Портнихе в гости?)
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28.02.2021 13:48 Відповісти
Не... Максимум в подготовке, на что способна власть Зе, это - уволить Кривоноса, дабы похоронить гражданскую оборону в корне
Ну, еще пообещать , в случае агрессии РФ "мобилизовать всех, включая женщин"(с, Зе) ......
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01.03.2021 00:21 Відповісти
Бутусов! Эту ветку окупировали клятые московские сатанинские черви и каждая прападлина вижжит что против их сатанинской помойки Украинцам не стоит и сопротивлятся. Заткните пасти этой нечисти и не давайте смрадным червям вести тут подрывную работу. СМЕРТЬ КЛЯТОЙ МОСКОВСКОЙ НЕЧИСТИ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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28.02.2021 13:38 Відповісти
Шо це його несе. не по детскі, хтось політ бесіду провів.
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28.02.2021 15:36 Відповісти
***, яка *****. Як про Пороха то це "не бажати закінчувати" "наживатися на війні" і "грабувати нарід " А як працюєш на зе-лупу то це "будемо захищатися силою". *****, немає слів..
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28.02.2021 15:37 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.Тільки "забувають" сказати , що це - втілювана ним позиція.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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28.02.2021 15:57 Відповісти
Розшифруй, пане єкс Президент хто такі МИ? Як тільки розпочнеться щось більш серйозніше, то на кордоні з Польщею будуть 20-ти кілометрові черги з "патріотів у вишиванках". Ви багато бачите із екс депутатів різних скликань, щоб пішли служити в ЗСУ? А синочки можновладців? Он синок парашенка відсидів під захистом спецназу гелетея в тилу щоб отримати статус УБД. Чому його Грицько не вчиться в військовому закладі, а вивчає в Англії, як Україну дерибанити. Ситуація з Афганом: воюють діти селян і робітників.
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28.02.2021 18:03 Відповісти
всё верно.
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28.02.2021 18:04 Відповісти
Згідно зеленої доктрини спротиву, коли підуть танки агресора, то солдати повинні не стріляти, а показувати зелені дулі, та на полі бою надувати великі кулі і запускати їх в бік агресора з нецензурною мантрою "Путін ти лайно" і "Тут Україна - втікайте!". Телефонувати до головнокомандувача заборонять, скажуть -є шановні устав хочете стріляйте, хочете маршируйте з піснею, хочете відступайте, а ми промовчимо, бо ОПУ вже знаходиться за Дніпроовським валом з агентом СЗР РФ тому Путін в курсі. Ні тобі прийнятого закону про тероборону, ні закона про зброю, ні тобі виданої зброї для резервістів, а танки РФ через годину вже будуть шастать в Харкові, якщо влада не закупить Байрактарів чи дронів і не підготовить мінні поля і диверсійні загони. А також їх окупантів з хлібом сіллю зустріне Харківська міськрада, з власовським триколором і стрічками колорадів , яка відновила назву проспекту м'яснику Жукову. Се ля ві!
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28.02.2021 18:05 Відповісти
проснулся пирдун! ))
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28.02.2021 20:24 Відповісти
Завали табло **** комуняцька, захисник сраний, вже назахищав ...АНДОНЯРА дірявий!
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28.02.2021 21:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JkYvmonJo5g русских унижают на занзибаре, достали весь мир, массаи понимают, что такое русский мир
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28.02.2021 23:16 Відповісти
"Чтобы окончательно избавиться от российского влияния на внутренние дела Украины, наша страна должна получить членство в ЕС и НАТО" - а что ж ты падлюка, ничего для этого не сделал пока был президентом, в одно и то же время когда Прибалтийские страны усиленно над этим работали?
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28.02.2021 23:44 Відповісти
А можна Кравчука ми першого кинево в кацапів. Він же преший наш президент-благодійник. Я вважаю, що це було би дуже гідно для нього.
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01.03.2021 09:11 Відповісти
Политико-дипломатический процесс по ОРДЛО от Зе и ко может со временем разложить и лишить ВСУ боеготовности,как было до ПАПы..Кравчук,если "гром грянет"от раши, в "хатынку" то смоется и правящая"зелень" тож попытается..А вот народу придется заново искать "порохо-пасторов"..Только во ,что это выльется?
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01.03.2021 12:26 Відповісти
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