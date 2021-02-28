Якщо РФ почне масштабну агресію, ми захищатимемося силою. У нас немає вибору, - Кравчук

Щоб остаточно позбутися російського впливу на внутрішні справи України, наша країна має отримати членство в ЄС і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

"Ідею, що Україна має бути під Росією, висунули ще за часів Єльцина. Якщо згадати основний документ, прийнятий Єльциним, там одним із перших пунктів написано, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів РФ. Це ще за Єльцина було, цю тезу не скасовували. Сказати, що це сталося вчора, не можна. Це відбувалось хвилеподібно", - зазначає Кравчук, говорячи про прагнення РФ впливати на внутрішні справи України.

"Нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО або отримати статус особливого партнера США... Апетити РФ не обмежаться Україною", - впевнений Кравчук.

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Він також запевнив, що Україна є прихильником мирного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі.

"На відкриту агресію будуть відкриті дії. Якщо вони зважаться на відкриту агресію, нам що робити? Нам що, діяти за принципом б'ють у ліву щоку, то підставляй праву? Я за дипломатичні дії. Україна не почне агресію, ми за політико-дипломатичний процес. Але якщо Росія почне масштабну агресію, ми будемо захищатися силою! У нас немає вибору", - зазначив Кравчук.