Якщо РФ почне масштабну агресію, ми захищатимемося силою. У нас немає вибору, - Кравчук
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Щоб остаточно позбутися російського впливу на внутрішні справи України, наша країна має отримати членство в ЄС і НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.
"Ідею, що Україна має бути під Росією, висунули ще за часів Єльцина. Якщо згадати основний документ, прийнятий Єльциним, там одним із перших пунктів написано, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів РФ. Це ще за Єльцина було, цю тезу не скасовували. Сказати, що це сталося вчора, не можна. Це відбувалось хвилеподібно", - зазначає Кравчук, говорячи про прагнення РФ впливати на внутрішні справи України.
"Нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально стати членом НАТО або отримати статус особливого партнера США... Апетити РФ не обмежаться Україною", - впевнений Кравчук.
Він також запевнив, що Україна є прихильником мирного шляху врегулювання конфлікту на Донбасі.
"На відкриту агресію будуть відкриті дії. Якщо вони зважаться на відкриту агресію, нам що робити? Нам що, діяти за принципом б'ють у ліву щоку, то підставляй праву? Я за дипломатичні дії. Україна не почне агресію, ми за політико-дипломатичний процес. Але якщо Росія почне масштабну агресію, ми будемо захищатися силою! У нас немає вибору", - зазначив Кравчук.
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Заморожений конфлікт. Тренування для орків. Знищення українських військових. Деморалізація української армії та суспільства. Немає підстав для нових санкцій проти мордору.
Кому це вигідно? Як на мене, то кацапам і їх колаборантам.
А сбежат - Рифмастер, Юля Кузьменко, Яна Дугарь, Стерненко...
Оруелл... ля...
Ну, еще пообещать , в случае агрессии РФ "мобилизовать всех, включая женщин"(с, Зе) ......
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"