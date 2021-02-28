Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Євросоюз фактично "фінансує тирана".

Про це йшлося в інтерв'ю Ландсберґіса для "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами литовського міністра, у проєкті "Північний потік-2" сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість у регіоні.

"Цей проєкт також не приносить жодної користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проєкт", - пояснив він.

Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відтермінувати будівництво "Північного потоку-2" до нових виборів у Росії. На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.

"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд, будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея, бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була така: відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путіну шанс", - додав міністр.

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