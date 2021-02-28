Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Євросоюз фактично "фінансує тирана".
Про це йшлося в інтерв'ю Ландсберґіса для "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами литовського міністра, у проєкті "Північний потік-2" сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість у регіоні.
"Цей проєкт також не приносить жодної користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проєкт", - пояснив він.
Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відтермінувати будівництво "Північного потоку-2" до нових виборів у Росії. На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.
"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд, будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея, бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була така: відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путіну шанс", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Украина, благодаря вибору 73% мудрого нарида, сама финансирует войну против себя покупая у росии електрику когда своей достаточно.
Дело не в покупке электроэнергии. Дело в том, что в угоду Ахметову и его бизнес-партнеров Новинского и Порошенко, а так же Коломойскому с его "Центрэнерго", были остановлены блоки украинских АЭС!!! А закупка электроэнергии у РФ и Беларуси - лишь вынужденная мера, чтобы наша энергосистема не рухнула.
дякую вам, литовці, за вашу незмінну та послідовну підтримку!
А вот полякам он как серпом по яйцах. Только бизнес и ничего личного
Министр правильно сказал - "Один проект может развалить тот союз, который так старательно выстраивала Германия".
Швеция, Норвегия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Украина, Молдова, Румыния, Грузия, Азербайджан, Польша. В последствии Беларусь.
Как вам ТАКАЯ карта?
ПС. Ты находишься на УКРАИНСКОМ сайте. В нашей стране принято писать кириллицей. Отнесись к этому с уважением, пиши здесь нормальными буквами, если действительно считаешь себя цивилизованным европейцем.
Шо, укгаинец Абгаша, дожился? Ни семьи, ни родины, ни флага? Позорище... тьфу
то ж какай, какай, моя ясочко!
Vot vam otvet pro terminal na ciot rosiji?Perevedu s litovskogo s naciala raboti terminala .78% zyzenogo gaza byla poluceno s Norvegiji,12% s ameriki ,drugoje tam po procentu 2 s drugix stran v tom cysle i s raski.proslom godu s ameriki 34%.BOlse terminalov tut net.Pocemu vriote?
5 танкеров только за 15 дней.
Не покупайте у тирана газ и нефть.