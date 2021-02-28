УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4302 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
7 279 77
Литва (1537) Росія (47229) Північний потік (1369)

Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, Євросоюз фактично "фінансує тирана".

Про це йшлося в інтерв'ю Ландсберґіса для "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами литовського міністра, у проєкті "Північний потік-2" сьогодні немає жодного сенсу, оскільки Європа до 2030 року планує припинити використання викопного палива, а цей газопровід тільки збільшить його кількість у регіоні.

"Цей проєкт також не приносить жодної користі єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль для того, щоб Європа була реально об’єднаною... І мені було б сумно спостерігати, що німецька спадщина об’єднаної Європи зникає через один-єдиний проєкт", - пояснив він.

Ландсберґіс зазначив, що він пропонував відтермінувати будівництво "Північного потоку-2" до нових виборів у Росії. На його думку, якщо Росія зможе провести по-справжньому демократичні вибори, то нехай продовжує реалізацію газопроводу.

"Якщо в Росії відбудуться демократичні вибори, то гаразд, будуйте далі. Але за нинішніх умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея, бо на ці кошти він зрештою будує танки. Тож моя ідея була така: відкласти будівництво до виборів. Перефразовуючи Джона Леннона, дамо Путіну шанс", - додав міністр.

Читайте також: Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
Литва - однодумець та справжній друг України
дякую вам, литовці, за вашу незмінну та послідовну підтримку!
показати весь коментар
28.02.2021 12:26
+17
Та шо там та Европа...

Украина, благодаря вибору 73% мудрого нарида, сама финансирует войну против себя покупая у росии електрику когда своей достаточно.
показати весь коментар
28.02.2021 12:27
+11
ЕС финансирует неофашизм в форме рашизма и уже выкормила нового Гитлера в лице Путина.
показати весь коментар
28.02.2021 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лишнехромосомный перерегистрируйся под флаг мордора
показати весь коментар
28.02.2021 13:01 Відповісти
рашка страна 404, у них даже флага нет
показати весь коментар
28.02.2021 13:27 Відповісти
Да, финансируете. А еще и в Сирии, Ливии, Венесуэле, Украине. И ничего - всех все устраивает.
показати весь коментар
28.02.2021 12:22 Відповісти
Та шо там та Европа...

Украина, благодаря вибору 73% мудрого нарида, сама финансирует войну против себя покупая у росии електрику когда своей достаточно.
показати весь коментар
28.02.2021 12:27 Відповісти
А до 73% покупали у РФ и газ и уголь и топливные сборки для АЭС...

Дело не в покупке электроэнергии. Дело в том, что в угоду Ахметову и его бизнес-партнеров Новинского и Порошенко, а так же Коломойскому с его "Центрэнерго", были остановлены блоки украинских АЭС!!! А закупка электроэнергии у РФ и Беларуси - лишь вынужденная мера, чтобы наша энергосистема не рухнула.
показати весь коментар
28.02.2021 14:29 Відповісти
"Хозяину" Дамбаса , можно усе , хоча сам в Дамбасе не живе . А от вугілля для електро-станцій обов'язково , необхідно купувати , бо бізнес завалиться ...
показати весь коментар
28.02.2021 17:46 Відповісти
Литва - однодумець та справжній друг України
дякую вам, литовці, за вашу незмінну та послідовну підтримку!
показати весь коментар
28.02.2021 12:26 Відповісти
Жаль, что их там всего с гулькин хвост. И их весовая категория в мировой политике равна полному нулю
показати весь коментар
28.02.2021 12:30 Відповісти
_Поэтому только крепкий союз таких носов будет весомой силой! А по одному прутики легко переломить.
показати весь коментар
28.02.2021 12:32 Відповісти
Три прибалтийских носа по населению меньше киевской области
показати весь коментар
28.02.2021 12:35 Відповісти
Плюс Украина, Польша, Румыния - совсем иначе карта смотрится, да?
показати весь коментар
28.02.2021 12:38 Відповісти
Румыния каким боком к СП-2?
А вот полякам он как серпом по яйцах. Только бизнес и ничего личного
показати весь коментар
28.02.2021 12:39 Відповісти
Сейчас Румыния получает газ через Украину - самый короткий логистический путь. Через СП-2 или Турцию = удорожание газа. Так что, как раз их бизнес пострадает, а бизнес фрицев выигрывает.
Министр правильно сказал - "Один проект может развалить тот союз, который так старательно выстраивала Германия".
показати весь коментар
28.02.2021 14:36 Відповісти
NonCFist Польша в январе 2021 года НАРАСТИЛА покупку газпромовского газа, на 89%. Совсем иначе карта смотрится, да? Говорить это одно, а делать - другое.
показати весь коментар
28.02.2021 13:11 Відповісти
Мне больше нравится несколько иная конфигурация. "Междуморский экономический союз". Союз стран, вдоль западных границ РФ.
Швеция, Норвегия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Украина, Молдова, Румыния, Грузия, Азербайджан, Польша. В последствии Беларусь.

Как вам ТАКАЯ карта?
показати весь коментар
28.02.2021 14:33 Відповісти
Хороший серп виходить ...
показати весь коментар
28.02.2021 17:55 Відповісти
Так ещё лучше.
показати весь коментар
28.02.2021 21:57 Відповісти
Nevazno skolko naselenyje eto ES strana,a tam naselenyje 500 mln.S nasim mnenyjem cytajetsia i ES
показати весь коментар
28.02.2021 12:44 Відповісти
Считается, считается. Германия вон сразу от СП-2 отказалась, услышав такое авторитетное мнение...
ПС. Ты находишься на УКРАИНСКОМ сайте. В нашей стране принято писать кириллицей. Отнесись к этому с уважением, пиши здесь нормальными буквами, если действительно считаешь себя цивилизованным европейцем.
показати весь коментар
28.02.2021 22:54 Відповісти
Литовцы в большой степени украинцы по крови. Мои литовские родственники рассказывали, что когда-то давно, в 16-19 веках у зажиточных литовцев считалось очень круто высватать себе жену-украинку. Они и красивее, и хозяечки, и чистюли. Детей рожали много и здоровых. Так что мы с ними кровные в какой-то части. Русских в Литве откровенно ненавидят. А украинцы всегда у литовцев вызывают добрую улыбку. Даже если украинец говорит на русском. На все вопросы кацапа ответ один: ня супратау - не понимаю. А украинцу тут же, при кацапе, все ладненько на русском расскажет. Лично таким случаям свидетель.
показати весь коментар
28.02.2021 12:44 Відповісти
Упоротых дебилов везде хватает, даже в Литве, посему не удивительно. НО! Как я понял, у всех, обратившихся к ним, местные жители сразу требуют показать паспорт. Украинец - расскажут, русский - пошлют. Или там с нашивками, обозначающими национальность, все ходят? Иначе немного непонятно, как литовцы сразу отличают русского от украинца. Проясни. Кстати, о белорусах ты не упомянул. К ним как относятся и как отличают? Тоже паспорт требуют?
показати весь коментар
28.02.2021 23:04 Відповісти
Что, рожа мокшанская, закусило чуткА? Терпи, уе...ан рязанский. К тебе так весь мир относится. Потому что вы - говно. Потому и полные штаны восторга у вас, зверей, если кто-то вдруг к вам отнесся как к людям. Но это ошибка, так нельзя делать. Вы не люди, вы бешеные псы и подлежите отстрелу. Особенно в Крыму, на Донбассе, в Сирии, в Ливии, в ЦАР, Грузии, Молдове и т.д. и т.п. А вас, выродков пригожинских, вообще в выгребных ямах топить надо.
показати весь коментар
01.03.2021 08:24 Відповісти
Ти кому це написав, дурпецало? На відміну від тебе, я українець і живу в Україні. А ти, якщо видумуєш свої брехливі історійки, то будь готовий відповідати на незручні запитання по суті, як це прийнято в нормальних людей, а не влаштовувать тут істерику і сходить на гівно, наче несповна розуму.
показати весь коментар
01.03.2021 20:44 Відповісти
Я написав це придуркові , який під прапором США до всцику верещить, який він, бляха, патріот України. Схоже, аж занадто пишається своєю країною та своїм народом, культурою та історією. До речі, не дурПецало, а дурБецало. Проте в обох випадках ти не дотягуєш навіть до цього. Я довго прожив у Литві, добре знаю звичаї литовців. Тебе ж попереджаю: ще хоч раз роззявиш на мене свою їбососку, перемішаю з гімном. Ти звичайна малоцінна потолоч, що сидить тут та намагається самоствердитись у недоступний для себе спосіб. Наразі у потолочі взагалі замість прапора взагалі знак питання.
Шо, укгаинец Абгаша, дожился? Ни семьи, ни родины, ни флага? Позорище... тьфу
показати весь коментар
02.03.2021 08:43 Відповісти
Мішалка хоч виросла, істеричка? Про що ти знаєш, довбню? Що в литовців є звичай перевіряти в кожного, хто до них звернувся, паспорти? Сам придумав, мішатель? І припини істерику, краще щезни, якщо по суті сказати нічого. І пиши своєю рідною москальською, не ганьби Україну.
показати весь коментар
02.03.2021 19:59 Відповісти
Не тобі, ********, вказувати будь кому будь про що. Литовці просто питають: РУССКИЙ? Якщо ти чогось не знаєшь, це не означає, що цього немає. Ти звичайний лошара, мимо якого пройшло все цікаве та корисне. Злобне гівно, готове кинутися на будь кого просто з безвиході та через власні комплекси. Крім російської та української я знаю ще чотири мови. Я бачив майже всю Європу та ще цілу купу країн. Тепер якесь їбанько буде мені вказувати, якою мовою користуватися? Спілкуватися з тобою так само огидно, як руками в гівно влізти. А для України я стопудово зробив незрівнянно більше за тебе, невдаху. Сором України - такі як ти чмошні нездари. Тьху на тебе.
показати весь коментар
03.03.2021 08:31 Відповісти
Ти зробило для України? Не сміши, чмо. Никало по світах та мило європейські сраки та унітази. Чотири мови воно знає... Авжеж, коли кожне слово хазяїн підкріплює добрим підсрачником, навіть такий даун, як ти, його запам"ятає. І ще раз: не називай себе українцем, не ганьби мою країну, вундеркінд сраний.
показати весь коментар
03.03.2021 11:17 Відповісти
Та шо ж так рано тебя весеннее обострение накрыло-то? Ты держись, Абгаша. А я на тебя не буду обижаться, я на больных людей обижаться не умею. Ты только выздоравливай.
показати весь коментар
03.03.2021 13:24 Відповісти
Яке ще обострєніє? Я пишу спокійно, а ти істериш та на гівно сходиш. За кожним моїм дописом обсираєшся від "лютої ненависті". Так що "виздоравлівать" не мені треба...
показати весь коментар
03.03.2021 22:03 Відповісти
ааа... ну, будь здоров! Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4130 Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4130 Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4130
показати весь коментар
04.03.2021 08:15 Відповісти
А чё ты украинский флаг прицепил, неудачник? Поцепил американский, потом ваще без флага сидел, теперь вот украинский прицепил. Интересничаем, загадочности своей ничтожной персоне добавляем? ))) Хотя по имени тебе израильский был бы к лицу. Стесняешься правды, дядя? Не стесняйся. Мы, украинцы, никого не щемим по национальному принципу. И никому не указываем, на каком языке говорить. И уж тем более не запрещаем, в отличие от тебя, преступника, говорить на украинском. Ты в курсе, что это статья, лошара?! Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6904
показати весь коментар
03.03.2021 08:46 Відповісти
"Мы фактически финансируем тирана, а он на эти средства строит танки, - МИД Литвы о "Северном потоке-2" - Истинно так есть! Вещи важно называть своими именами, а то от искажения бед не оберёшься.
показати весь коментар
28.02.2021 12:30 Відповісти
Да, уж поддержка. Просто терминал СПГ в Клайпеде простаивает, как и других искренних союзников- в Свиноустье.
показати весь коментар
28.02.2021 12:31 Відповісти
Плюс белоруссы подосрали со своим дешевым электричеством из АЭС
показати весь коментар
28.02.2021 12:36 Відповісти
Da popadajet nelegalno elektra k nam no mi eto uberiom,vse eti postavcyki polucit ban pozyzneno v tom cysle i interrao
показати весь коментар
28.02.2021 12:42 Відповісти
Да да , нелегально Попадает потому что дешево. Бизнесмены хорошо умеют считать деньги.
показати весь коментар
28.02.2021 12:44 Відповісти
Tut zdes monopolist elektru zakupajet,gosudarstvenaja kompanija.Jesli vi neponiali kto rulit teper u nas togda ploxo.Vot etot ministr i jest glavni Lansbergis,poskolku on i jest partiji kotoraja vygrala vybori glavni.Kak on skazet tak i budet
показати весь коментар
28.02.2021 12:46 Відповісти
Gosudarstvenix kompaniji direktora kazdoje ego slovo budet slusat,bez nenakix no,a to na zavtra mozet i uvolit
показати весь коментар
28.02.2021 12:48 Відповісти
Идиот... Общая энергосистема. Все время идкут перетоки. Покупают там. где дешевле. И никому на данный момент неизвестно, чье электричество используется. Кругом счетчики и идет взаимозачет
показати весь коментар
28.02.2021 12:50 Відповісти
Ti pocytaj sto nas ministr govorit,a potom nazyvaj idiotami.Vot on vlast a ti i tvojio mnenije sovsem neinteresna .Desevle nam nenado elektri, u nas prioritet svoja zelionaja energija i iz sveciji gde lezit kabel sto idiot elektra s nix.Tut obci projekt vlozeni obcyje gosudarstvenyje dengi svedov i nasi,tut prioritet.Sinchronizacija prioritet
показати весь коментар
28.02.2021 13:09 Відповісти
TI ponimajes sto takoje zakon.Mozet Ukraine eto 0 sto tam Zelenski govorit,a zdes napisano sto nelzia zakupat elektru s Belorus,tak i zdelajet.Otrubit vse provoda no tak zdelajet
показати весь коментар
28.02.2021 13:23 Відповісти
свинорусам треба срати на супротивників їх фашистського режиму
то ж какай, какай, моя ясочко!
показати весь коментар
28.02.2021 12:36 Відповісти
Kto prostavihaet terminal?Da u nego zakazi na celi god v period.Malo to sto proslom godu gaz sebe zakupali tak ecio i sosediam prodali kak Finliandiji ,Estoniji v tom cysle.Im desevle cem na priamuju s raski zakupat.Terminal eto xoroso polne okupajetsia i nesiot pribyl nemaluju dlia strani
показати весь коментар
28.02.2021 12:37 Відповісти
ЕС финансирует неофашизм в форме рашизма и уже выкормила нового Гитлера в лице Путина.
показати весь коментар
28.02.2021 12:37 Відповісти
Алчные и близорукие дегенераты собрали горящие угли на свою же голову.
показати весь коментар
28.02.2021 12:39 Відповісти
Финансирует самим фактом покупки газа. А через Украину или через море какое-то - то уже другой вопрос, вопрос заработка разных стран на транзите. Не хотите финансировать - не покупайте газ, а не спорьте за маршруты его доставки.
показати весь коментар
28.02.2021 12:42 Відповісти
В точку! Люто плюсую!
показати весь коментар
28.02.2021 23:06 Відповісти
А чем танки купленные с транзита через Украину будут отличатся от денег с СП-2?
показати весь коментар
28.02.2021 12:54 Відповісти
Это у Зеленского спросить надо. При Порохе транзита небыло, он закрыл кран
показати весь коментар
28.02.2021 13:05 Відповісти
Чего, при Поросе не было транзита газа? Да при нем 80 млрд в год шло а сейчас только 40.
показати весь коментар
28.02.2021 13:34 Відповісти
Зеврун
показати весь коментар
28.02.2021 15:24 Відповісти
И еще, сейчас основным поставщиком СПГ в Прибалтику является Россия.
показати весь коментар
28.02.2021 12:57 Відповісти
Skaičiuojant nuo SGD terminalo veiklos pradžios, iš viso jau perkrauta apie 86 TWh SGD. Dugiausiai per šį laikotarpį SGD atgabenta iš Norvegijos (78 proc.), apie 12 proc. - iš JAV, likusios - iš Rusijos, Nigerijos, Trinidado ir Tobago. Vien pernai terminale atliktos 72 krovos operacijos, kroviniai iš JAV bendroje krovinių struktūroje sudarė apie 34 proc.

Vot vam otvet pro terminal na ciot rosiji?Perevedu s litovskogo s naciala raboti terminala .78% zyzenogo gaza byla poluceno s Norvegiji,12% s ameriki ,drugoje tam po procentu 2 s drugix stran v tom cysle i s raski.proslom godu s ameriki 34%.BOlse terminalov tut net.Pocemu vriote? Ми фактично фінансуємо тирана, а він на ці кошти будує танки, - МЗС Литви про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8151
показати весь коментар
28.02.2021 13:42 Відповісти
ВИЛЬНЮС, 15 фев - В Литву прибыл пятый за февраль танкер с грузом российского сжиженного природного газа, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marinetraffic.com

5 танкеров только за 15 дней.
показати весь коментар
28.02.2021 13:51 Відповісти
Da no kakoj tanker tam takyje na 20 raz mense 1 amerikanskogo tankera gaza.Ja dal danyje oficialnyje s terminala sto oni dajut,drugix danix netu i nemozet bit.Vsio drugoje jest loz
показати весь коментар
28.02.2021 13:55 Відповісти
Да какая разница, если вы сами покупаете российский газ то ваши обвинения в финансировании Германией российкой военной машины за счет газа просто нелепы. Начните с себя а потом уже требуйте этого от других.
показати весь коментар
28.02.2021 14:04 Відповісти
Raznica jest,pust i nemci zakupajet nemnozko gaza iz rosiji,i s drugix stranax kak mi.Eto vsio verno skazal nenado poderzyvat rezim.Nado govorit kak jest
показати весь коментар
28.02.2021 14:17 Відповісти
Nado kvoti vesti dlia raski po gazu,eto bylo pravilno
показати весь коментар
28.02.2021 14:18 Відповісти
Vy objomi razlycajete gde 8000 i gde 160000?
показати весь коментар
28.02.2021 14:04 Відповісти
Газ в Европе нужен, но зачем Евросоюз платит России за газ 120$, а не 20$? К чему это благородство? Почему бы не превратить Россию в сырьевой придаток Европы?
показати весь коментар
28.02.2021 13:01 Відповісти
Зеленский и его Зебилы покупая газ и электроэнергию у России финансируют войну на Донбассе
показати весь коментар
28.02.2021 13:03 Відповісти
Вся Европа финансирует. В США с рф тоже товарооборот немаленький. И?
показати весь коментар
28.02.2021 23:09 Відповісти
Европа и США не воюют с РФ - это проблема Украины, и решать её надо Зебилам сейчас а не Европе и США. Порошено закрыл транзит газа в ЕС, а зебилы открыли и наживаются на войне.
показати весь коментар
01.03.2021 12:22 Відповісти
Порошенко закрыл транзит газа в ЕС? Бредишь?
показати весь коментар
01.03.2021 20:48 Відповісти
Литовцы знают о чем говорят. От того они и первыми прыснули по быренькому из совка. Украинцы не меньше их потерпели. Но комуняки им мозги засрали.
показати весь коментар
28.02.2021 13:13 Відповісти
Не были они никогда ни в каком "совке". Формально только числились.
показати весь коментар
01.03.2021 20:50 Відповісти
К сожалению, для тупорылого населения земли, маленькая литва не авторитет, у нее нет атомного оружия, для таких авторитет комуно-фашист путлер, и таким образом сами усиливают бандитский, кремлевский режим.
показати весь коментар
28.02.2021 13:44 Відповісти
А вибори там нічого не змінять, навіть, якщо Путіна не виберуть.
показати весь коментар
28.02.2021 14:47 Відповісти
Так, так вірно що ЄВРОПА ФІНАНСУЄ виробництво ерефією танків які завтра будуть в Варшаві, Берліні, Парижі, Мадридці ...
показати весь коментар
28.02.2021 17:15 Відповісти
Так, "словацкий" газ тоже не в Словакии добывают, его газпром поставляет.
показати весь коментар
28.02.2021 18:03 Відповісти
А без Северного потока не финансируете? Труба это просто средство доставки, никакой разницы, украинская она или немецкая. Причем через Украину сейчас идет только треть газа для Европы.
показати весь коментар
28.02.2021 18:55 Відповісти
Не хотите финансировать вооружение РФ?
Не покупайте у тирана газ и нефть.
показати весь коментар
28.02.2021 19:19 Відповісти
Литовцы наши братья!
показати весь коментар
28.02.2021 20:22 Відповісти
 
 