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Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо

У Державному департаменті Сполучених Шатів Америки заперечують ведення переговорів із Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомили учасники брифінгу Держдепу і Конгресу з приводу російського газопроводу.

Зазначимо, 26 лютого ЗМІ повідомляли про обмін думками двох країн із приводу подальшого будівництва.

Під час брифінгу заступнця помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів стосовно можливої операції, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться.

Читайте також: У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений

Представники американського зовнішньополітичного відомства зазначили, що формулювання "обмін думками" не слід тлумачити як переговори, адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу під час звичайних дипломатичних контактів.

На початку лютого німецька влада заперечувала існування "будь-яких брудних угод" із США стосовно "Північного потоку-2".

Читайте також: Відповіддю на завершенням Північного потоку може стати повна інтеграція України в європейський енергоринок, - віцепрем'єр Стефанішина

Нагадаємо, за даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проєкт або перебувають на стадії виходу.

Санкції діють лише  щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить судно "Фортуна", залучене до будівництва "Північного потоку-2".
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Топ коментарі
+5
Когда рухнет последняя надежда на достройку СП-2, тогда путин уволит Шрёдера.
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28.02.2021 12:25
+4
не знаю зачем тебя спамят, я сторонник того что бы дурь каждого была видна. Но ты хоть в курсе что даже полная достройка СП-2 не делает его газопроводом?
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28.02.2021 13:01
+3
Трубу могут конечно и дотянуть, но если США пригрозят санкциями фирмам, которые собираются потреблять этот газ, газпрому останется только , извините за мой французский, только перднуть в эту трубу.
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28.02.2021 12:46
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Когда рухнет последняя надежда на достройку СП-2, тогда путин уволит Шрёдера.
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28.02.2021 12:25 Відповісти
Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6555Ты хоть в курсе. что достройка СП-2 продолжается в датских водах?
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28.02.2021 12:43 Відповісти
Ну и что?
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28.02.2021 12:43 Відповісти
Про посл. надежду. Препятствий для достройки нет ни одного. Ну наложили США санкции на Фортуну. Так Фортуна - рос. судно - плевать им на санкции. После достройки переименуют и перепродадут в крайнем случае
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28.02.2021 12:46 Відповісти
не знаю зачем тебя спамят, я сторонник того что бы дурь каждого была видна. Но ты хоть в курсе что даже полная достройка СП-2 не делает его газопроводом?
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28.02.2021 13:01 Відповісти
Боши ваще оборзели! сказано сидеть значица сидеть! им насрать на людей главное бобло
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28.02.2021 12:29 Відповісти
Ну так историю не учим....
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28.02.2021 14:11 Відповісти
Швондєр, йдеться не про бошів, а про "друга" України байдена, який хоче дозволити пуйлу добутувати потік-2. Мабуть, як і у випадку з китаєм, хоче через свого синка, якого влаштують у потік-2, огрести купу бабла.
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28.02.2021 18:45 Відповісти
Я сказал Гарбатый!
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28.02.2021 21:38 Відповісти
предлагаю америкосам отправить туда парочку диверсантов и сделать в этом коллекторе пару десятков дырок и съехать на какое-то лохнесское чудовище.. касапы дурачки по своей сути и не такое схавают..
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28.02.2021 12:37 Відповісти
Агов, глобалісти! Чому ж ви мовчите про той неприємний факт, що "друг" України професійний корупціонер чжоу бай-ден втіхаря домовляється з москалями, га? Він же ж, за вашою версією, мав дати пуйлу у вухо і розпочати війну за реконкісту Криму? А тут такий нежданчик. Що язики у сраки позасовували? *************! Якщо нема методички - імпровізуйте. За вдалу імпровізацію шекелів підкинуть. Держдеп США: Немає жодних переговорів про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 560
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28.02.2021 18:49 Відповісти
так а что собственно хотел??
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28.02.2021 19:11 Відповісти
"А Васька кушает да ест" - Фортуна медленно, но уверенно каждые сутки кладет по километру трубы в море
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28.02.2021 12:42 Відповісти
Трубу могут конечно и дотянуть, но если США пригрозят санкциями фирмам, которые собираются потреблять этот газ, газпрому останется только , извините за мой французский, только перднуть в эту трубу.
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28.02.2021 12:46 Відповісти
Хоть помал шо написал? Не фирмам. а государствам
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28.02.2021 12:51 Відповісти
Меркель говорила, что это коммерческий проект, и никакой политики. А газ потребляет государство или фирмы, а?
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28.02.2021 12:58 Відповісти
Закупает государство и продает своим фирмам
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28.02.2021 13:04 Відповісти
Вот этим фирмам и будет "подарок"
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28.02.2021 13:11 Відповісти
Даже на рашке "Газпром" - не государственная организация, а акционерное общество, а в Германии так и подавно нет государственных организаций, торгующих газом.
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28.02.2021 13:12 Відповісти
Развитое гос-во (не авторитарное) - это лишь регулировщик, законодательно создающее Правила игры. Если говорят - "Германия купила газ..." - это не значит что государство. Даже госрезерв, армия, полиция, медики и т.п., непосредственно не закупает у экспортёра.
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28.02.2021 13:15 Відповісти
Справа в тому що путєну ніщо не завадить влаштувати декілька диверсій на українській трубі, зупинити експорт і звинуватити у невиконанні своїх забов'язань, з транспортування газу, Україну. Так само відморозиться, що це «внутрішні розборки українців», як морозиться стосовно війни у луГандонії і Європа погодиться приймати газ через цей потік.
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28.02.2021 14:15 Відповісти
Які санкції? Йдеться про "добро" на завершення будівництва. Не клейте дурня.
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28.02.2021 18:55 Відповісти
Крайне наивно думать что они признались бы в том, что ведут такие переговоры договорняки.
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28.02.2021 12:56 Відповісти
А толку от таких договорняков, если санкции наложены конгрессом и госдеп даже при всем желании не сможет их отменить.
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28.02.2021 13:15 Відповісти
Немцы есть разные, есть как шредер, которого можно купить и продать, похоже сейчас подобный фашист штайнмайер, с которым Байден может грамотно "побеседовать", хотя фашисту идеологически ближе комуно-фашист путлер.
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28.02.2021 13:16 Відповісти
Вони кістьми ляжуть за СП-2 так, що вже ніколи не встануть.
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28.02.2021 13:54 Відповісти
Они просто будут жить.
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28.02.2021 14:01 Відповісти
Почему-то вспомнился 1980-81 годы. Олимпиада и все такое. Все такое это начало строительства трубопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Ну да, частью которого является нынешняя ГТС Украины. Стройку начали ФРГ (канцлер Шмидт), и СССР (Брежнев). В США, тогда "шишку держал" Рейган (только пришел, как сейчас Байден). Рейган начал угрожать Шмидту, санкции, изоляция. Ответ Шмидта был очень резким: "это вопрос жизни и смерти", и Рейган "сдал назад". Да, та ГТС, исправно приносила доход Украине с 1991 года, но все хорошее, когда - нибудь кончается. Кто -то верит, что немцы, французы, австрийцы... этого не понимают? Они костьми лягут за СП-2. ВСЕ СТРОГО ИМХО.
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28.02.2021 14:03 Відповісти
Німеччина так впряглась у ПП-2, що не може вже вийти бо паРаша затягає по судах і фріци ждуть щоб Байден прикрив цю лавочку, тоді вони не будуть платити відшкодування рашистам.

"Ставлення до цього проекту Німеччини пов'язане з тим, що вони вже не можуть в односторонньому порядку просто забрати дозволи, які вже надані Північному потоку 2, оскільки це буде пов'язане з довготривалими розборками в судовому порядку. Всі в Європі чекають на реакцію Байдена для того, щоб він поклав край цьому проекту і стане зрозуміло, що Німеччина нічого з цим не може вже зробити". - Лана Зеркаль https://www.youtube.com/watch?v=wt1iP7eG02k
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28.02.2021 14:11 Відповісти
Myko Нафига ты СПАМ жмешь? я что-то рекламировал? Написанное мной, просто констатация факта.
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28.02.2021 15:00 Відповісти
Будеш констатувати у себе в Казахстані про Назарбаєва. Нехай щастить!
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28.02.2021 20:12 Відповісти
Фейк про ведення переговорів розповсюдив якийсь німецький журналіст. "Це теорія одного журналіста і одного експерта, яка була опублікована в німецькій газеті. Жодного офіційного стейтменту чи заяви від адміністрації Байдена на цю тему не було. Окрім того, що вони вважають, що це поганий проект". - Олена Зеркаль про транзит газу, "Північний потік-2"
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28.02.2021 13:50 Відповісти
да все равно поток достроится . как и крым НАШ никогда не будет. не для кого ето не сикрет.
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28.02.2021 14:36 Відповісти
Просто звірі ці американці, вони пані Меркель хочуть без пенсії залишити.
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28.02.2021 17:25 Відповісти
Они Германию, да и ЕС без газа хотят оставить. Ты видел, что в Техасе творится?
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28.02.2021 20:22 Відповісти
 
 