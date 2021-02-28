Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук висловив упевненість у тому, що його відмова від участі в ефірі російського ТБ разом із ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним була б помилкою, бо перший президент України не має лякатися подібних персонажів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю DW.
"Я дотримуюся позиції, що головне - не те, з ким ти розмовляєш, а те, що ти говориш. Коли я говорив на російському "Першому каналі", вони включили Пушиліна. От уявіть собі, що я злякався і втік із каналу. Що б про мене подумали? Перший президент злякався Пушиліна? Я з ним не спілкувався. Я йому поставив одне-єдине запитання. Він справді хоче побудови на Донбасі російської національної держави чи ні? Якщо він хоче, то про що ми говоримо на мінській конференції? Він це сказав перед усім світом. Я домігся, що він дав офіційну відповідь", - сказав Кравчук.
Він також зауважив, що на відеоконференціях у рамках "мінського процесу", окрім України, ОБСЄ і Росії, також присутні представники того ж Пушиліна - В.Дейнего й Н.Ніканорова.
"Я спілкуюся з ними? Так. Не я їх туди вводив, а до мене ввели. Тож виходить дивна річ: із представниками можна, а по ТБ не можна", - зазначив Кравчук.
Він також заявив, що ці люди нічого не вирішують, а просто виконують вказівки президента Росії.
У відповідь на запитання, що він сказав би Путіну в разі появи такої можливості, перший президент України акцентував, що спочатку Росія має піти з Донбасу.
"Я сказав би спочатку, що для того, щоб я з ним спілкувався, він має ухвалити рішення піти геть з України. А так спілкуватися нема про що. Він є реальним ворогом України. А не Пушилін… Це люди, які не вирішують. Це люди, які виконують або через яких виконується. А вирішує Кремль і вирішує одна людина в Росії. Ім'я цієї людини - Володимир Володимирович Путін", - заявив Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
Суббота, 07/12/2019
Він і Яника до сих пір відмазує, розказує байки про "сміливого" Яника, який збирався іти на Майдан спілкуватись з людьми. Але його попередили, що там дуже небезпечно ( там страшні, радикальні біндерівці ) і Яник передумав.
Кравчук: Янукович сказал мне: "Мы на Майдан с вами сейчас пойдем"
https://www.youtube.com/watch?v=9RpvV8Zqaf8
Тому Кравчук вірно янеку казав, усвідомлюючи чи ні наслідки.
Навіть не знаю хто притомний може повірити, що "шафа", яка втрачала свідомість від кинутого яйця, могла збиратись на Майдан.
Яка "поліція-міліція"?! ... яка "гражданскаявАйна"??!!! ... який-такий "АснАвнойвраг"???!!!!
Якщо не знаєш про існування такої науки, як "Теорія держави і права", то принаймі знайди підруник з історії держави і права, та хоть вібірково прочитай хоч що-небуть ... про існування імперій .., про їх утворення і НЕМИНУЧУ (!!!) ... погібель ...
__________________________
Ти, або мосовітський провокатор і кремлівський пропагандон , або пересічний, класичний український дурень.
"З-під вражої охрани"
Преступник Гитлер....
А эти бедные, запутавшиеся люди просто выполняли его приказы....
Но тогда у них очевидность была другая...
Реальний.
как впрочем и у нас...(((
Верно, дед, мы тебя хорошо понимаем: на Нюренбергском процессе подсудимые тоже уверяли, что "они только выполняли приказы" (и потому даже специальный термин придуман для такой защиты, "нюренбергская защита" называется).
Правда, подсудимых в Нюренберге таки повесили по совокупности их деяний, о чем и передай Пушилину ибо "по делам узнаете их", как пишет Библия.
Це не нацизм, не расизм, не ксенофобія з мого боку, це історичний факт.
РЕАЛЬНИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ЦЕ КРАВЧУК ЯКИЙ РОЗБРОЇВ УКРАЇНУ ЗА
ГАРНИЙ РАХУНОК У БАНКУ ШВЕЙЦАРІЇ, ДРУГИЙ ВОРОГ - ЦЕ РОСІЙСЬКИЙ
НАРОД ЯКИЙ ХОЧЕ І НАДАЛІ БУДУВАТИ ІМПЕРІЮ ЧІНГІЗ ХАНА І ВІД ЦЬОГО
ВІДМОВЛЯТИСЯ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ
Здається, що коли Петлюра говорив ці слова, то перед собою бачив Кравчука.
От дебіл. Реальний ворог України всі москалі, а не окреме *****.
============
ДЕБИЛ! Реальный враг Украины это русские!