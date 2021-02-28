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бойовик (3384) Кравчук (545) Путін (21440) Пушилін (128)

Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук

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Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук висловив упевненість у тому, що його відмова від участі в ефірі російського ТБ разом із ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним була б помилкою, бо перший президент України не має лякатися подібних персонажів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю DW.

"Я дотримуюся позиції, що головне - не те, з ким ти розмовляєш, а те, що ти говориш. Коли я говорив на російському "Першому каналі", вони включили Пушиліна. От уявіть собі, що я злякався і втік із каналу. Що б про мене подумали? Перший президент злякався Пушиліна? Я з ним не спілкувався. Я йому поставив одне-єдине запитання. Він справді хоче побудови на Донбасі російської національної держави чи ні? Якщо він хоче, то про що ми говоримо на мінській конференції? Він це сказав перед усім світом. Я домігся, що він дав офіційну відповідь", - сказав Кравчук.

Він також зауважив, що на відеоконференціях у рамках "мінського процесу", окрім України, ОБСЄ і Росії, також присутні представники того ж Пушиліна - В.Дейнего й Н.Ніканорова.

"Я спілкуюся з ними? Так. Не я їх туди вводив, а до мене ввели. Тож виходить дивна річ: із представниками можна, а по ТБ не можна", - зазначив Кравчук.

Дивіться також: Кравчук про розмову з терористом Пушиліним на росТБ: Якби втік з ефіру, то сказали б, що в мене немає позиції і я боюся. ВIДЕО

Він також заявив, що ці люди нічого не вирішують, а просто виконують вказівки президента Росії.

У відповідь на запитання, що він сказав би Путіну в разі появи такої можливості, перший президент України акцентував, що спочатку Росія має піти з Донбасу.

"Я сказав би спочатку, що для того, щоб я з ним спілкувався, він має ухвалити рішення піти геть з України. А так спілкуватися нема про що. Він є реальним ворогом України. А не Пушилін… Це люди, які не вирішують. Це люди, які виконують або через яких виконується. А вирішує Кремль і вирішує одна людина в Росії. Ім'я цієї людини - Володимир Володимирович Путін", - заявив Кравчук.

Дивіться також: Кравчук поспілкувався з терористом Пушиліним в ефірі російських пропагандистів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+27
У капитана Очевидность сегодня бенефис? Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3833
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28.02.2021 12:54
+19
Много кравчука, очень много.
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28.02.2021 12:54
+17
Забавно что єта "очевидность" теперь повторяет то что говорил Петя два года назад.
Но тогда у них очевидность была другая...
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28.02.2021 12:59
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"Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук" - Да что вы гаварите?! Спасибо, Кэп!
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28.02.2021 12:52 Відповісти
А ти вважаєш по іншому?
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28.02.2021 12:59 Відповісти
Читай коммент ещё - пока не поймёшь.
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28.02.2021 13:00 Відповісти
То спробуй сам зрозуміти, що ти там копитом натовк!
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28.02.2021 13:05 Відповісти
Так і кравчук вважає по іншому

Вы раскололи и ввергли страну в войну. Кравчук Парубию
Суббота, 07/12/2019
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28.02.2021 13:03 Відповісти
Потвора.
Він і Яника до сих пір відмазує, розказує байки про "сміливого" Яника, який збирався іти на Майдан спілкуватись з людьми. Але його попередили, що там дуже небезпечно ( там страшні, радикальні біндерівці ) і Яник передумав.

Кравчук: Янукович сказал мне: "Мы на Майдан с вами сейчас пойдем"

https://www.youtube.com/watch?v=9RpvV8Zqaf8
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28.02.2021 13:10 Відповісти
А не крава ані факІн не несуть ніякої відповідальності (неосудність, недієздатність) внаслідок незворотних змін в мозковій діяльності через вік.
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28.02.2021 13:25 Відповісти
Ото х*йло тільки приводу й чекало, наприклад, щоб янека грохнули на Майдані. Оце вже був би беззаперечний привід для усього світу, що в Україні саме збройний переворот.
Тому Кравчук вірно янеку казав, усвідомлюючи чи ні наслідки.
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28.02.2021 13:26 Відповісти
За словами Кравчука це не він відмовив Яника, а Яник сказав "поступили сигнали, що нам не треба туди іти". Дивіться відео. Кравчукча тільки й робить, що вихваляє Яника.

Навіть не знаю хто притомний може повірити, що "шафа", яка втрачала свідомість від кинутого яйця, могла збиратись на Майдан.
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28.02.2021 13:33 Відповісти
Ті ж самі кацапськи снайпери й грохнули б. Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1313
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28.02.2021 13:29 Відповісти
Так вважав сам Яник і його охорона?
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28.02.2021 13:36 Відповісти
На одного иуду меньше стало -бы
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28.02.2021 16:14 Відповісти
Милиция / полиция начала гражданскую войну и по-сути сейчас это основной враг каждого гражданина, Путин воспользовался случаем. Пока олигархи грабят народ
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28.02.2021 13:07 Відповісти
.. с пляшки гонишь беса...???- злазь, бо вже мозгу нима ни граму....
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01.03.2021 01:18 Відповісти
...сИрЬожа, ти шшшо-о..? ... мабуть й-Обу дався? Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2016
Яка "поліція-міліція"?! ... яка "гражданскаявАйна"??!!! ... який-такий "АснАвнойвраг"???!!!!
Якщо не знаєш про існування такої науки, як "Теорія держави і права", то принаймі знайди підруник з історії держави і права, та хоть вібірково прочитай хоч що-небуть ... про існування імперій .., про їх утворення і НЕМИНУЧУ (!!!) ... погібель ...
__________________________
Ти, або мосовітський провокатор Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8919 і кремлівський пропагандонРеальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6789 , або пересічний, класичний український дурень. Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 990

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01.03.2021 10:12 Відповісти
реальный враг Украины весь козлостан вместе с пуйлом и тем имперским сбродом. который назвать даже народом невозможно.
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28.02.2021 14:03 Відповісти
https://youtu.be/u-AJA5ffFQI

"З-під вражої охрани"
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28.02.2021 14:05 Відповісти
Шо сі з дідом сталосі? Шо ці кляті бандерівці зі старим комунякою зробили?..
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28.02.2021 14:17 Відповісти
та ж сам він і сказав, що сталося: "Байден прийшов". Читай оригінал - тут, за ссиллю!
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28.02.2021 15:23 Відповісти
Представляю этого старого маразматика в Нюрнберге.
Преступник Гитлер....
А эти бедные, запутавшиеся люди просто выполняли его приказы....
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28.02.2021 15:37 Відповісти
Капитан очевидность. Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7990
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28.02.2021 17:38 Відповісти
Много кравчука, очень много.
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28.02.2021 12:54 Відповісти
дед дорвался до СМИ... может умничать до нехочу...
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28.02.2021 12:59 Відповісти
Чувствует свою вину, пыжится
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28.02.2021 13:09 Відповісти
У капитана Очевидность сегодня бенефис? Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3833
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28.02.2021 12:54 Відповісти
Забавно что єта "очевидность" теперь повторяет то что говорил Петя два года назад.
Но тогда у них очевидность была другая...
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28.02.2021 12:59 Відповісти
Все идет к тому, что все нынешние "очильныкы" будут выискивать все, что говорил Порох и тупо повторять на публику. Другого пути просто нет. 73% "избирателей" этого понимать не хотят, но им придется с этим мириться. Очень хочу на этом форуме посмотреть (допустим, летом) на детские восторги зелебобиков, когда они будут поссыкивать на радостях в штаны, наблюдая как бубочка след в след будет повторять за Порохом.
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28.02.2021 13:06 Відповісти
Проблема лишь в том что повторяют они только на словах, а делают противоположное.
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28.02.2021 13:11 Відповісти
Ну а мы на что? Если бы не наши голоса, в Крыму бы давно кацапская десантура днепровскую воду пила. Да мало ли всякого говна мгло бы произойти?!
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28.02.2021 13:13 Відповісти
Кучме спасибо за преследования граждан, убийство Гонгадзе, заказы полиции убийств очевидно и других граждан и за уничтоженную оборону. А причем тут Путин? Реально страну просрали
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28.02.2021 13:11 Відповісти
Так кто просирал-то? Назначенцы кремлевские. Наш про..б, однозначно, что терпели этот трэш. Но развал и уничтожение страны и армии - чисто кремлевская программа.
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28.02.2021 13:15 Відповісти
пожурят и отпустят
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28.02.2021 12:58 Відповісти
за забором в овраге прикопают.
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28.02.2021 13:12 Відповісти
На палю вибл@дка!
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28.02.2021 13:01 Відповісти
" Он реальный враг Украины. А не Пушилин ...Источник: https://censor.net/ru/n3250562 **********, сАбака...
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28.02.2021 12:58 Відповісти
"Остапа несло" (с)
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28.02.2021 13:02 Відповісти
Нахера першому Президенту України взагалі спілкуватися з шісткою кремля?
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28.02.2021 13:02 Відповісти
какой в х.. президент был...????- никакое переляканое наххх чучелО....(((
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01.03.2021 01:20 Відповісти
.."маемо те, що маемо..."- = гнида ссцыкливая, означилася токо кравчучкой- зашла в историю...(((
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01.03.2021 01:22 Відповісти
Реальный враг - полиция, которая выполняет преступные заказы власти
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28.02.2021 13:04 Відповісти
и чем тя так менты пугают..???- зек недосидевший что ли..???- так живи по-людски, они тя них не тронут..)))
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01.03.2021 01:23 Відповісти
Гебнявий фарбований лис знову бреше. Пушилін, який виконує накази пуйла, також ворог.
Реальний.
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28.02.2021 13:06 Відповісти
Естесно. Кто же как ни он, ребят наших столько погубил. Марионетки так же должны отвечать.
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28.02.2021 13:09 Відповісти
Кравчучка, а ты когда с Зелей поглубже в очко }{уйла заглядывал "в поисках там мира" не знал, что он враг? Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5330
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28.02.2021 13:06 Відповісти
сильно много разъяснений. Сказать можно проще. - Если хозяин натравливает на тебя собаку,то собаку просто убивают. А потом судят недотепу хозяина.
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28.02.2021 13:07 Відповісти
Сейчас всплакну.
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28.02.2021 13:08 Відповісти
Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 220Держи себя в руки!
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28.02.2021 13:10 Відповісти
ссучену кравчучку перекупили.
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28.02.2021 13:08 Відповісти
Моя собака это знает, а ты, Кравчук, только догадался? И пуйло и петушилин - враги наши.
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28.02.2021 13:08 Відповісти
Хорошая у тя собака.
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28.02.2021 13:12 Відповісти
у Зеленского враг Порошенко а не Путин
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28.02.2021 13:11 Відповісти
у зєлєнського враг-український нарід.
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28.02.2021 13:15 Відповісти
Реальний ворог - не путін, а вся расея.
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28.02.2021 13:11 Відповісти
реальный враг это вся русня
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28.02.2021 14:13 Відповісти
вникни в тему, тупарь- почитай "новую газету" - народ и власть не есть одно и тоже....
как впрочем и у нас...(((
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01.03.2021 01:27 Відповісти
100%
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28.02.2021 13:11 Відповісти
Капитан очевидность! Ты это своему шефу расскажи, а то он сивоху засылал замириваться с "народом донбаса" и видел мир в глазах путина.
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28.02.2021 13:13 Відповісти
реальний ворог України - кацапія... сама суть цього утворення бути ворогом України
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28.02.2021 13:14 Відповісти
ШОСЬ ЗАБАГАТО СЬОГОДНІ-ВЧОРА КРАВЧУКА. ГОРШОЧЕК, НЕ ВАРИ БІЛЬШЕ!
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28.02.2021 13:16 Відповісти
Реальний ворог України Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1101
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28.02.2021 13:22 Відповісти
Для Украины не дружественным и за частую вражеской всегда будет рашка независимо от её лидеров.Пердун всё время воняет комуняцко-совковостью и хитрож.....
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28.02.2021 13:23 Відповісти
"Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук"

Верно, дед, мы тебя хорошо понимаем: на Нюренбергском процессе подсудимые тоже уверяли, что "они только выполняли приказы" (и потому даже специальный термин придуман для такой защиты, "нюренбергская защита" называется).
Правда, подсудимых в Нюренберге таки повесили по совокупности их деяний, о чем и передай Пушилину ибо "по делам узнаете их", как пишет Библия.
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28.02.2021 13:23 Відповісти
Щось Кравчук погнав на політику віслюка і партії , хоче у відставку ..??)))))
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28.02.2021 13:25 Відповісти
Я думаю, що реальна небезпека для України не х%йло, а а імперські амбіції суспільства паРаші.
Це не нацизм, не расизм, не ксенофобія з мого боку, це історичний факт.
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28.02.2021 13:28 Відповісти
Реальный враг не Путин, а вся Россия.
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28.02.2021 13:29 Відповісти
Українські гниди, в стократ небезпечніше, за московських вошей !!!))
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28.02.2021 13:42 Відповісти
Сто мільйонів дрібної ненависті та заздрощів формують потужний ураган.
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28.02.2021 18:00 Відповісти
Тормоз комунізму з відставанням у 7 років щось зрозумів.
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28.02.2021 13:31 Відповісти
Не поняв, так шо пушилін друг чи шо? А враг тільки ****? Сам ***** на бамбасі все робить, стріляє, танки в шахтах викопує та т.і.? Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5289
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28.02.2021 13:41 Відповісти
Реінтеграція Пушиліна...
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28.02.2021 13:59 Відповісти
Я бы сказал сначала, что для того, чтобы я с ним общался, он должен принять решение уйти из Украины. А так, общаться не о чем. Он реальный враг Украины. А не Пушилин ... Источник: https://censor.net/ru/n3250562

РЕАЛЬНИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ЦЕ КРАВЧУК ЯКИЙ РОЗБРОЇВ УКРАЇНУ ЗА

ГАРНИЙ РАХУНОК У БАНКУ ШВЕЙЦАРІЇ, ДРУГИЙ ВОРОГ - ЦЕ РОСІЙСЬКИЙ
НАРОД ЯКИЙ ХОЧЕ І НАДАЛІ БУДУВАТИ ІМПЕРІЮ ЧІНГІЗ ХАНА І ВІД ЦЬОГО
ВІДМОВЛЯТИСЯ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4045
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28.02.2021 13:45 Відповісти
Откровення від LM. Глава 1991, вірш 2021.
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28.02.2021 13:48 Відповісти
Реальний ворог України-бандитсько-ФСБшна шобла що прийшла до влади на хвилі Зеленського і Кварталу! Реальний ворог-Зеленський і "Єрмаки" що його оточують-іх і потрібно "давить"! Це вони витягли з небуття і Медведчука,і Фокіна,і Кравчука ,і Портнова з Арестовичем!
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28.02.2021 13:56 Відповісти
Кравчук сильно упрощает ситуацию, пуйло, без сомнений, враг Украины, но пуйло не один, там, в козлостане, из 140 лимонов козломордых, наших врагов как минимум 100 лимонов и не нужно заблуждаться.
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28.02.2021 14:06 Відповісти
Амнезія відпустила? )) Льоня, давай пали ше!
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28.02.2021 14:07 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди», - Симон Петлюра.
Здається, що коли Петлюра говорив ці слова, то перед собою бачив Кравчука.
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28.02.2021 14:17 Відповісти
Реальний ворог України - російська фєдєрастія, а не путєн.
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28.02.2021 14:22 Відповісти
Альо,Макарич,а слабо назвати путєна ******? Ну от вийди коли небудь,і скажи на весь світ- путєн-*****!
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28.02.2021 14:29 Відповісти
капитан очевидность
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28.02.2021 15:11 Відповісти
... а ще зелені 3.14дараси які верещали що це Порох не хоче закінчувати війну....
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28.02.2021 15:39 Відповісти
"Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін..."

От дебіл. Реальний ворог України всі москалі, а не окреме *****.
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28.02.2021 16:58 Відповісти
Він говорить те, що і так давно відомо, заяложені істини цього фарбованого лиса..
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28.02.2021 17:18 Відповісти
Не погоджуюсь. Фуйло організатор війни. Але інші його посіпаки такі ж вороги.
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28.02.2021 17:59 Відповісти
Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук

============
ДЕБИЛ! Реальный враг Украины это русские!
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28.02.2021 19:02 Відповісти
Перший реальний ворог України це комуняцький недотраханий виродок
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28.02.2021 21:31 Відповісти
І *****, і чепушилін - вороги України, різного калібру, щоправда.
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09.08.2021 16:56 Відповісти
 
 