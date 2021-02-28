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В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до

Окупаційна влада Криму оновила дані наповнюваності водосховищ півострова. Зокрема, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії".

Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявило, що станом на 26 лютого пересохли Сімферопольське та Загірське водосховища. Попри рясні снігопади за останній місяць води в них так і не додалося. Також до "мертвого обсягу" наближається і Баланівське водосховище.

На початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найближчими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища.

Зазначається, що минулого тижня Ялта і Алушта через дефіцит води перейшли на графік подачі води.

Читайте також: Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці
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Топ коментарі
+46
Работы по благоустройству Крымских пляжей завершены - первые отдыхающие в этом сезоне...В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 6371
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28.02.2021 13:36
+35
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 382
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28.02.2021 13:35
+31
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 3203
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28.02.2021 13:39
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Води нема - амба! В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 4287
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28.02.2021 13:22 Відповісти
Сьомий рік нас кормлять радісними новинами, що вот вот крисчани почнуть пити мочу замість води. А вони сцуки ніяк не преходять на альтернативне водоспоживання.
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28.02.2021 13:28 Відповісти
ты уже перешёл...
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28.02.2021 13:45 Відповісти
Так а що вони пьють якщо води нема?
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28.02.2021 14:58 Відповісти
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 9065
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28.02.2021 13:44 Відповісти
ok
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28.02.2021 14:08 Відповісти
Наближається до "мертвого обсягу"..Що, Аксьонов помер без води?
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28.02.2021 13:45 Відповісти
Зате камінців вистачає, прийшов час збирати.
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28.02.2021 17:51 Відповісти
Много воды уходит на вонючие заводы олигархов.
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28.02.2021 13:23 Відповісти
ок
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27.03.2021 20:16 Відповісти
От же ненажери ! ))
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28.02.2021 13:23 Відповісти
Водохлёбы!
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28.02.2021 13:39 Відповісти
Зато камни с неба В оккупированном Крыму полностью истощены 2 водохранилища, третье приближается к "мертвому объему" - Цензор.НЕТ 7685
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28.02.2021 13:23 Відповісти
Как бы там не было но водного апокалипсиса в Крыму не допустят. Если ситуация достигнет критической точки то Украина откроет крымский канал.
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28.02.2021 13:30 Відповісти
Щас, а не проще населению выехать на не пустынные территории с водой?
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28.02.2021 13:33 Відповісти
не проще.
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28.02.2021 13:36 Відповісти
но придется...
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28.02.2021 19:56 Відповісти
не выехать а возвратиться на свою рабсию
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28.02.2021 13:38 Відповісти
В Магадане и в Байкале - там воды - залейся. Нет, им в наш Крым охота.
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28.02.2021 13:54 Відповісти
Откроет. Но не канал, а канализацию. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 9014
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28.02.2021 13:40 Відповісти
и не говори, но прежде нас с тобой спросят
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28.02.2021 14:06 Відповісти
Не вопрос. Я всегда готов поделиться хорошей идеей. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8560
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28.02.2021 14:22 Відповісти
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8724 В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 3781 В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8724
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28.02.2021 15:29 Відповісти
Це уже неможливо. Канал каци розібрали.
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28.02.2021 14:37 Відповісти
Нет, не откроет. Зачем нам поить цаповых военных?понаехавшее быдло?
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28.02.2021 14:42 Відповісти
Тогда зебилу с шмигалем кирдик.
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28.02.2021 15:31 Відповісти
"Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания." - оккупанты, не переживайте, Зеленский летом вам подаст воду.
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28.02.2021 13:33 Відповісти
Там уже без Зеленского обойдутся. Канал уже убит, в курсе? Нет канала, и говорить о не нечего.
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28.02.2021 13:57 Відповісти
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 382
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28.02.2021 13:35 Відповісти
Работы по благоустройству Крымских пляжей завершены - первые отдыхающие в этом сезоне...В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 6371
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28.02.2021 13:36 Відповісти
это валагодские или рязанские отдыхающие???
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28.02.2021 13:53 Відповісти
Треба ж дбати про тварин, у них грошей немає.
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28.02.2021 14:07 Відповісти
Отдыхающие? (удивление) А-а-а-а, метаморфы наверное. Как интересно. Восхищена.
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28.02.2021 16:06 Відповісти
Води йок, но ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія. Зате ж без біндер.
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 4544
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28.02.2021 13:36 Відповісти
эта какой-та федерасский дурдом
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28.02.2021 13:52 Відповісти
Московиты и КРЫСчане читайте Тору. Может и у вас получится. Камней то снеба хватает. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 4460
Исход. Глава 17.

2. И пререкался народ с Моше и говорил: Дайте нам воды попить! И говорил им Моше: Что вы со мной пререкаетесь? Что испытываете Господа?
3. И мучила жажда народ, и роптал народ против Моше, и говорил: Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умертвить жаждой нас, и детей наших, и наш скот?
4. И воззвал Моше к Господу, говоря: Что мне делать с этим народом? Еще немного - и они побьют меня камнями!
5. И сказал Господь Моше: Пройди перед народом. Возьми с собой (кого‑нибудь) из старейшин Израиля, и посох, которым ударил ты (когда-то) по нильским водам, возьми с собой и иди.
6. Вот я стою перед тобой там на утесе в Хореве, (а ты) ударь по утесу - и польется из него вода, и напьется народ. И сделал так Моше в присутствии старейшин Израиля.
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28.02.2021 13:39 Відповісти
Еврейский народ повел за собой Моисей, а толпу крысчан - х..ло, это две больших разницы. Результат виден - где Израиль и где Крым.
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28.02.2021 14:01 Відповісти
Цікаво, де б був той Ізраїль, якби США в нього свого часу мільярди (ще ТІ) не вбухувало?
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28.02.2021 14:40 Відповісти
Возможно, уже были бы ассимилированы в очередной раз арабами. А возможно - уже бы мыли ноги в каспийском море и нефтегаз всему миру впаривали не арабы, а евреи. И на то, и на другое у них за последние 70 лет были шансы и возможности.

Кредиты и помощь США, батенька, появились в 50х годах ПОСЛЕ того, как евреи за 30 лет борьбы (после эмиграциибегства от кайзера и гитлера) в полупустыне выгрызли себе место под солцем в Палестине.
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28.02.2021 16:27 Відповісти
Мойша 40 лет водил евреев по пустыне пока не забудут египетскую колбасупо 2.20 и не перестанут друг друга поздравлять с 23м февраля. Крымнашам и 100 лет мало будет.
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28.02.2021 14:19 Відповісти
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 3203
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28.02.2021 13:39 Відповісти
Цікаво, цей морячок ще хоч живий? Не здохло воно ще? В родной говєні, як і планувалося...
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28.02.2021 13:42 Відповісти
Червячки его уже по второму кругу едят. Но при этом, его суть не сильно изменилась. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 2410
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28.02.2021 13:44 Відповісти
а тобі краще щоб здох чи ще мучався? В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 6687
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28.02.2021 13:52 Відповісти
Бажаю йому дожити(нехай хворому та паралізованому) до моменту повернення Криму в склад України))
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28.02.2021 14:02 Відповісти
мм, не знаю, чи вийде. Основний посил був-то "Умєрєть в России".
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28.02.2021 14:08 Відповісти
Ну нехай щось робить для цього! Якісь пігулки приймає. А то потім воно захоче і пенсію українську отримувати...
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28.02.2021 14:20 Відповісти
Дзуськи, нехай вже помирають ніби в Росії, такого "добра" і тут ще вистачає\.
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28.02.2021 17:55 Відповісти
Здохнув наче.
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28.02.2021 14:41 Відповісти
На этом видео процентов 80 уже жмуры,судя по возрасту выступающей массовки.
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28.02.2021 19:20 Відповісти
наши соболезнования.. и это только начало праздника..
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28.02.2021 13:47 Відповісти
природа возьмет свое... не было там этих "водосборников" и не должно быть... опрометчиво их Украина рыла и заполняла водой.
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28.02.2021 13:52 Відповісти
Нижние пласты были насыщены водой из Днепра. Сейчас ее нет. Вся вода уходит в землю.
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28.02.2021 13:57 Відповісти
А только конец зимы...В этом году в Крыму будет очень интересно. Запасаемся попкорном.
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28.02.2021 13:56 Відповісти
А сколько стоит привезти бензовоз воды из Краснодара в Ялту?
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28.02.2021 13:58 Відповісти
Всего-то + полгодика увеличения пенсионного возраста рабсеян. Они ж хотели Крым? Пускай платят!
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28.02.2021 14:04 Відповісти
Самое смешное начнётся летом.... Воды нет и не будет... Кремль опять нагонит в Крым отдыхающих.... И тут неизбежна эпидемия холеры....От антисанитарии, от грязных рук, грязной пищи, от протухшей воды.... Веселуха!!!!
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28.02.2021 13:59 Відповісти
и не говори - они все умрут
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28.02.2021 14:04 Відповісти
Ну зачем так жестоко. Пускай поболеют.
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28.02.2021 14:23 Відповісти
Нет во- во они все обосрутся
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28.02.2021 14:58 Відповісти
Тут на Цензорі просили гарних новин - ось вам. В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 7176
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28.02.2021 14:05 Відповісти
"Нехай п*ють мочу." Г.Г. Москаль.
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28.02.2021 14:20 Відповісти
рузькие берёзки вам в помощь, гуманитарка с кацапии берёзовым соком с мякотью и без.)
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28.02.2021 14:20 Відповісти
Кацапы, бросайте пить! И есть.
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28.02.2021 14:31 Відповісти
Сенченко один зробив у протистоянні з Рашою більше, ніж уся українська армія. Це його зусиллями був перекритий канал. Ось, хто має бути нашим президентом.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
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28.02.2021 14:53 Відповісти
Прекрасное известие!!! Так держать!!! Желаю крьісчанам догнать и перегнать Сахару!!! В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8644
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28.02.2021 15:06 Відповісти
Ватники сами виноваты, а понаехам после своих Мухосрансков и Кислодрыстовок и разоренный Крым предел желаний...
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28.02.2021 15:10 Відповісти
Де Кремлівська орда бере ресурси? Вірно. Вона краде їх нагло у сусідів. Тому скоро попруть танки на Україну по воду для орди. А тупорила влада спить. За 2020 рік не виконано жодної оборонної програми. Це перемога дурощів над здоровим глуздом. Може хтось сів за шкідництво і некомпетентність? Я щось такого не чув.
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28.02.2021 15:12 Відповісти
сейчас самое время собирать крымчанам снег с Ай-Петри,нужно думать о лете
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28.02.2021 15:15 Відповісти
Просто якщо у Зеленських не буде в Криму квартири, у Вови не буде сенсу боротися за півострів.
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28.02.2021 15:37 Відповісти
Снегопады были обильные,а воды нет все равно.Во как.
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28.02.2021 15:40 Відповісти
водохранилища они на рейхферендумы не ходють, они - вумные и
они знають : крыс много - воды мало,
да и просто пора засыхать
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28.02.2021 16:34 Відповісти
"Падажді-дажді-дажді, я аставіл любов пазаді.
І тіперь у міня впєріді - дажді, дажді, дажді".

Співати щодня.
(пісня І. Корнелюка)
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28.02.2021 17:00 Відповісти
Я ось одного не розумію,є такий блогер Корсаков(якщо не помиляюсь) з Криму,так той в своїх роликах розповідає, що води в Криму стільки,що немає куди вже дівати її В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 7511!!
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28.02.2021 17:29 Відповісти
Він схоже не помиляється, там майже зі всіх сторін море і Бахчисарайський фонтан.
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28.02.2021 17:59 Відповісти
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 8145
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28.02.2021 17:54 Відповісти
Крым должен стать солончаковой пустыней!!!
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28.02.2021 18:04 Відповісти
кацапи через побудований міст хай тягнуть трубопровід з паРаши...і через ноьго подають воду...
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28.02.2021 18:31 Відповісти
ты шо так ваенну тайну В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 1634 здать...
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01.03.2021 01:33 Відповісти
Шо крысчане как вам чёрствый хлеб *****, не американские печеньки.
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28.02.2021 23:56 Відповісти
Пускай кацапы едут на Россию и лижут там эту статую. Пока ее слепили из снега, но у российских скульпторов есть и более подходящие для этого материалы.
В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу" - Цензор.НЕТ 4453
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01.03.2021 07:40 Відповісти
Як колись казав мій двоюродний брат ; " а нам пшієдно". Це ж крисчани цього побажали, не ми. Зато немає биндир. А вони там багато, хай не дурять, аж 2 моря - Чорне і Синє(Азовське). Якщо мало, то хай не "скіглять, а біруть ліпрати і кіпають", як колись казав великий експерт з укрїнської мови Мікіля Бімба.
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01.03.2021 08:52 Відповісти
 
 