В окупованому Криму повністю виснажені 2 водосховища, третє наближається до "мертвого обсягу"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Окупаційна влада Криму оновила дані наповнюваності водосховищ півострова. Зокрема, два водосховища повністю виснажені, ще одне - на межі висихання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії".
Так зване "Міністерство ЖКГ Криму" заявило, що станом на 26 лютого пересохли Сімферопольське та Загірське водосховища. Попри рясні снігопади за останній місяць води в них так і не додалося. Також до "мертвого обсягу" наближається і Баланівське водосховище.
На початок лютого окупаційна влада повідомляла, що найближчими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища.
Зазначається, що минулого тижня Ялта і Алушта через дефіцит води перейшли на графік подачі води.
Топ коментарі
+46 Владислав Васильченко
показати весь коментар28.02.2021 13:36
+35 Zelya Vsyo
показати весь коментар28.02.2021 13:35
+31 Eugene Boyko
показати весь коментар28.02.2021 13:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Исход. Глава 17.
2. И пререкался народ с Моше и говорил: Дайте нам воды попить! И говорил им Моше: Что вы со мной пререкаетесь? Что испытываете Господа?
3. И мучила жажда народ, и роптал народ против Моше, и говорил: Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умертвить жаждой нас, и детей наших, и наш скот?
4. И воззвал Моше к Господу, говоря: Что мне делать с этим народом? Еще немного - и они побьют меня камнями!
5. И сказал Господь Моше: Пройди перед народом. Возьми с собой (кого‑нибудь) из старейшин Израиля, и посох, которым ударил ты (когда-то) по нильским водам, возьми с собой и иди.
6. Вот я стою перед тобой там на утесе в Хореве, (а ты) ударь по утесу - и польется из него вода, и напьется народ. И сделал так Моше в присутствии старейшин Израиля.
Кредиты и помощь США, батенька, появились в 50х годах ПОСЛЕ того, как евреи за 30 лет борьбы (после
эмиграциибегства от кайзера и гитлера) в полупустыне выгрызли себе место под солцем в Палестине.
_______________
Зєлю геть. Дострокові.
они знають : крыс много - воды мало,
да и просто пора засыхать
І тіперь у міня впєріді - дажді, дажді, дажді".
Співати щодня.
(пісня І. Корнелюка)