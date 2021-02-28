Поліція Дніпра затримала сина Наріка - Єрмака, який брав участь у розбірках із бізнесменом. ФОТОрепортаж

У Дніпрі в ніч на 28 лютого в кафе "Тиниця" сталася стрілянина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

За наявною інформацією, в кафе "Тиниця", яке розташоване в Соборному районі Дніпра на вулиці Високовольтній, приблизно 10-15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна.



Артур Рисін

Як встановило слідство, біля кафе, де перебував бізнесмен із дружиною і друзями, виник конфлікт через спрацювання сигналізації в автомобілі Рисіна. Через деякий час після конфлікту в кафе увірвався гурт молодих людей, які почали стрілянину в бік бізнесмена. Крім цього, нападники обстріляли його Mercedes-Benz G.









Пізніше було встановлено, що стрілки прибули на мікроавтобусі Volkswagen Transporter. Також на місці події зафіксували кілька інших авто (Toyota, Lexus тощо.) У місті було введено план "Перехоплення". Наразі вже затримано 14 причетних до інциденту.

Під час огляду у них правоохоронці виявили мисливські та травматичні набої.





За даними джерел, серед затриманих опинився і Єрмак Петровський, 2000 року народження, який мешкає у Дніпрі і є сином відомого авторитета Наріка (Олександра Петровського).

Місцеве видання Інформатор також опублікувало відео інциденту.

Читайте також: Невідомі стріляли в повітря біля будівельного майданчика в Києві, введено поліцейську операцію