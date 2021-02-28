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З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль

З 1 березня 2021 року в Україні буде проіндексовано пенсії для 8 млн українців.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже завтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. У середньому зростання становитиме  300 грн", - уточнив прем'єр.

Крім цього, він зазначив, що Кабмін працює над додатковими механізмами підтримки пенсіонерів.

"Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 гривень щомісячної доплати, а вже цього року додаткові виплати в розмірі 400 гривень почнуть отримувати і люди старші 75 років", - додав він.

"Уряд також подав законопроєкт, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня", - зазначив Шмигаль.

Також він уточнив, що Кабмін і ВР наразі ведуть активну роботу над запровадженням накопичувальної пенсійної системи.

Читайте також: Накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році, - Шмигаль
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Топ коментарі
+19
Це вже "кiнець епохи бiдностi" ? С 1 марта пенсии для 8 млн украинцев вырастут в среднем на 300 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3872
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28.02.2021 15:15
+15
Мін.пенсія має бути більшою за прожитковий мінімум !!! Реальний прожитковий , а не мінімум виживання !!!))))
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28.02.2021 15:17
+13
10 баксов это в среднем...у большинства будет 5-7..
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28.02.2021 15:15
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Е-еххх, заживьом!
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28.02.2021 16:25 Відповісти
ага, живые уже завидуют мертвым
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28.02.2021 16:28 Відповісти
Тут все буде як в біблійній притчі,яка закінчується словами - "хто має - тому ще й додасться,а хто не має - в того і то мале заберуть".Притча мала на увазі що ніхто не інвестує в дзяда і жебрака,а наш уряд вирішив вісімдесят відсотків дзядів-пенсів знищити як клас,а вже за їх рахунок подбати про двадцять,до яких в майбутньому і себе лічить.
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28.02.2021 17:02 Відповісти
Нужно полагать, цены ляснут на 300% ?
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28.02.2021 17:46 Відповісти
"Так таки так, сказав другий сват". Без сумніву.
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28.02.2021 18:23 Відповісти
Прикольно , учитывая, что основные социально значимые продукты питания пошли в рост. К примеру- сахар на 80%, хлеб , масло подсолнечное на 30%, и это только начало)) Плюс электроэнергия, плюс газ , плюс с апреля новое повышение коммуналки плюс максимальная выплата долга МВФ ))) беня хочет и планирует бенесуэлу 🙄🙄🙄
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28.02.2021 18:45 Відповісти
За чий рахунок цей казковий банкет?
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28.02.2021 19:23 Відповісти
Куплю омаров З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2717
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28.02.2021 19:36 Відповісти
І до індексації і після Україна залишиться з самою маленькою пенсією в Европі і не тільки,треба говорити людям правду.
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28.02.2021 19:37 Відповісти
Работающим пенсионерам вооьще нихера не полагается индексаций! Они и так как сыр в масле по мнению зеленых!
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28.02.2021 19:37 Відповісти
"Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн"
***
Ціни на продукти виросли уже не на 11%
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28.02.2021 20:53 Відповісти
А коли військовим пенсіонерам, які пішли на пенсію до 2018 року перерахують? Скільки можна по судам бігати?
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28.02.2021 22:55 Відповісти
Тоді коли приймуть закон , який дозволить індексувати пенсії військовослужбовців ,та інших осіб , які вийшли на пенсію по спеціальних законах . Вже котрий рік обіцяють , але - "воз і нинє там " . Лазебна обіцяє що в цьому році приймуть ,, хоча я й суміваюсь . З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8393 .
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28.02.2021 23:06 Відповісти
З 1 березня пенсії для 8 млн українців збільшаться у середньому на 300 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1029
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28.02.2021 23:10 Відповісти
Чтоб ты здох
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28.02.2021 23:11 Відповісти
Вырастут? Как бы не так. Принимая во внимание рост цен песии не выравстут, а еще больше понизятся. Ээх! Вернуть бы пенсии в ценовом эквиваленте как при Януковиче-Азарове! О долларовом эквиваленте и говорить нечего! Падение в 2.5 раза: 28 и 8! эти цифры вам ни о чём не говорят? О цифре 28 и 4.6 за 1 $ как при Тимошенко Юлии Владимировне и мечтать неприлично
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01.03.2021 04:23 Відповісти
Пенсії виростуть на 300 грн, а ціни виросли на 3000 гривень. Ну то хто мародер, зелохи 73%?
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01.03.2021 08:47 Відповісти
Твою мать, уже 2-ое!
Где повышение?
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02.03.2021 11:39 Відповісти
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